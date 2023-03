Tía Zelmira: Karla Gómez transita por el camino del éxito

10 de marzo de 2023, 11:00 AM

Cumpleañeros



Por este medio envío un saludo efusivo al periodista y productor Pablo Aguabella, quien cumple años el 10 de marzo. También celebran su nacimiento esta semana la empresaria Guiselle Gutiérrez, de la farándula de Palmares (cumple el 10 de marzo), el empresario René Picado Cozza (10), el estratega Esteban Porras (10), el camarógrafo Gustavo Castro (10), el cantante Joseph Ríos (11), el periodista Rafael Arias Fallas (11), el productor general de Canal 7 Mario Nájera (12), el fotógrafo Carlos Campos (12), el productor televisivo Melvin Calderón (12), el embajador de Costa Rica en México Pablo Heriberto Abarca (13), la doctora Sandra León (13), el expresidentre de la República licenciado Rafael Ángel Calderón Fournier (14), el embajador en Australia, escritor, historiador y periodista Armando Vargas Araya (14), el empresario Fernando Leñero (14), la modelo Holly Peraza y el fisioterapeuta Jorge Tenorio Madrigal (16).





Cumple años René Picado

Este viernes 10 de marzo cumple años René Picado Cozza, precursor contemporáneo de la televisión de Costa Rica. Este buen hombre asumió a muy temprana edad, junto con su madre doña Olga Cozza, la responsabilidad de consolidar la televisión en Costa Rica y lo lograron con creces. A este esfuerzo también se sumó su hermana Paula, quien ha demostrado una auténtica pasión por la industria televisiva. Los tres heredaron de René Picado Esquivel, el compromiso de darle a esta Patria una televisión de calidad, comprometida con los grandes valores que han hecho de esta sociedad una tierra más justa, defendiendo siempre la paz, la libertad, la democracia y la solidaridad. Para lograr lo anterior, Televisora de Costa Rica, considerada el medio de comunicación más importante del país, se ha mantenido al margen de los asuntos políticos partidarios y esto lo agradecen sus fieles televidentes repartidos en toda la geografía costarricense. Me gusta escribir esto, especialmente ahora cuando hay muchos empeñados en divulgar más falsedades. Me gusta reconocer, sin sonrojo, mi amistad con este gran costarricense, un ser humano extraordinariamente humano. René, de bajo perfil, es sensible, solidario, bueno y responsable. No presume de sus pertenencias materiales ni se desvela por lo que no tiene. Es un buen hijo y un gran padre. Cuando salga este texto, estará en algún lugar del planeta compartiendo buenos, valiosos y únicos momentos al lado de sus hijos René y Felipe, muchachos buenos, trabajadores y emprendedores, y de su adorado nieto Luca, que lo tiene completamente 'lucas'. Como amigo, es el mejor. René es una especie de leyenda urbana: de él se dicen muchas falsedades nacidas de la fantasía y de la envidia, pero él las pasa por alto. Hablo todos los días con él y disfruto mucho esas conversaciones. Es sensible y culto. René es divertido, creativo, inteligente, responsable y trabajador, por eso, lidera una empresa ejemplar. Es un hombre extraordinario, un amigo único y especial, por eso lo quiero y lo aprecio. Gracias René por todos estos años de amistad verdadera.

René Picado Cozza.

​Karla Gómez transita por el camino del éxito

De las costarricenses que más han destacado en México, en televisión, Karla Gómez transita por un camino seguro y exitoso, gracias a su talento y profesionalismo.



Actualmente, Karla es conductora de HOY, la revista matutina más importante de Televisa. Aparte de presentar, Karla hace entrevistas y presenta la sección de música.



Además, es presentadora de programas especiales para Televisa y, como si fuera poco, está produciendo dos programas en Telehit: Huella Digital y Teleheat; el primero es en vivo los lunes y miércoles, a las 7 de la noche; el segundo es grabado y sale de lunes a viernes en diferentes horarios. Telehit es uno de los canales más importantes de música en México y Latinoamérica; allí empezaron su carrera figuras costarricenses como Vica Andrade, Román Guzmán y Karla Gómez.



Por cierto, Karla Gómez fue una de las asistentes a un almuerzo realizado el 23 de febrero anterior en el restaurante Señora Tanaka, de la Ciudad de México, al que asistieron Maribel Guardia, Mariluz Bermúdez, Vica Andrade, Karina Ramos, Priscilla Barrantes, Román Guzmán, Guillermo del Bosque, Bruce Boren y el embajador de Costa Rica en México, Pablo Heriberto Abarca.



Karla Gómez se ha ganado un buen lugar gracias a su talento y profesionalismo. Además, es realmente linda y hermosa.



Empresaria

Es importante resaltar que Karla Gómez también es empresaria. Recientemente, sacó al mercado una línea de serum facial que se vende por Amazon, llamado 'Glowy Serum by Karla Gómez'. Este producto es para prevenir la aparición de arrugas en la piel. De acuerdo con la publicidad, este suero aclara, hidrata, revitaliza y tonifica la piel; está reforzado con ácido hialurónico, nicacinamida y prebióticos para todo tipo de piel; también previene y corrige manchas y las temidas líneas de expresión que aparecen en el rostro y en el cuello. Glowy está reforzado con colágeno hidrolizado para lucir una piel radiante.



Karla Gómez es muy recordada por su brillante participación en el exitoso espacio “Es de noche y ya llegué”, junto a René Franco, en Televisa. Ella es egresada del CEA de Televisa e incursionó en la actuación en algunos melodramas con el productor Juan Osorio. Entre sus éxitos como actriz figuran “Fuego Ardiente”, “Vecinos”, “Soltero con hijas”, “Mi marido tiene más familia” y “Mi corazón es tuyo”.



Confieso que empecé a escuchar de Karla hace años, cuando inició su carrera en Televisa y la saludaba o entrevistaba cada vez que venía a San José, sin embargo, conocía muy poco de sus logros. Afortunadamente, ese reencuentro del pasado 23 de febrero, me sirvió para retomar su contacto y enterarme más de sus logros y compartirlos con ustedes.



Karla promociona su propia marca para evitar las arrugas.



​María Celeste “volvió” a Telemundo

La talentosa periodista y presentadora María Celeste Arrarás, regresó el pasado lunes 6 de marzo a Telemundo, pero lo hizo como invitada al aniversario del primer año del programa La Mesa Caliente, que presentan Verónica Bastos, Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Alix Aspe.



Al comentar su regreso fugaz, la destacada y respetada periodista enfatizó que ella de todos lados se ha ido tranquila, sin escándalos ni diferencias. De acuerdo con María Celeste, el mundo da muchas vueltas…es algo que ha visto, una y otra vez, en la industria de la televisión.



También sucede en la vida e incluso en las relaciones. Por eso es tan importante despedirse con clase y elegancia, pero, sobre todo, sentirse agradecida por los momentos vividos. “Diría que es más importante como uno sale que como uno entra”.



“Cuando hace tres años salí de Telemundo, tras 18 años con mi programa, nunca dudé de que algún día iba a regresar. Y aquí estoy, de invitada especial sorpresa, para celebrar al querido cuarteto de La Mesa Caliente en su primer aniversario. Igual me pasó cuando me despedí de Univisión hace casi dos décadas, y hace poco regresé como invitada de Despierta América y en otra ocasión estuve en El Gordo y La Flaca. En la vida uno no se puede tomar las cosas a pecho ni actuar con arranques en base al ego porque siempre terminas sufriendo las consecuencias de victimizarte y, además, te cierras puertas. Me fui de buenas y con la cabeza en alto tanto de Univisión como de Telemundo, no necesariamente porque tenga como meta regresar a trabajar en ninguna de las dos, sino porque era, y es, lo correcto. Ambas cadenas me ofrecieron una gran oportunidad, cada una en su momento, y contribuyeron a mi vida con experiencias enriquecedoras. Son parte de mi historia y yo parte de la suya y… aquí seguimos, yo ahora con CNN En Español”, dijo María Celeste.



Transcribí la extensa cita anterior porque vale la pena rescatarla y tenerla presente. Es la voz de una persona educada, tajante y experimentada. Da gusto saber que una persona como María Celeste Arrarás se expresa de esa manera. Ella nos da una lección de buenas maneras, de respeto y de lo importante que es ser agradecido en esta vida.



Para ella fue un placer compartir con las chicas de La Mesa Caliente como invitada especial y regresar a Telemundo después de tres años, para poder saludar a tantos amigos y colegas que adora. “Desde que entré por la puerta hasta el último minuto me hicieron sentir querida y especial”, comentó.



María Celeste Arrarás es una persona de sólidos principios éticos y profesionales.



Te tengo un vieras

Vieras que Lynda Díaz se sumó esta semana a la lista de famosos o personas ligadas al entretenimiento y la belleza que sacan sus propias marcas. Maribel Guardia tiene una piel antiarrugas, Karla Gómez también y ahora, Lynda Díaz está feliz y emocionada con su proyecto. “Hemos creado y seguimos trabajando en nuevos productos. Soy fiel creyente de los beneficios del hemp y lo utilizo hace años. Como segundo paso, creamos un producto que posee todas las cualidades para crear y mantener una piel saludable y radiante. Estoy segura de que ustedes amarán Beauty Sleep Capsule, es maravilloso. Mientras dormimos se nutre nuestro rostro con vitaminas y el hemp con melatonina nos ayuda a disfrutar un sueño más profundo”, dijo.

Lynda Díaz está feliz con sus productos de belleza.

​​Vieras que me contó la promotora y productora Mónica Coll que Lucero y Mijares, una de las parejas más importantes y queridas del mundo del espectáculo de habla hispana, se unieron para cantar sus grandes éxitos. Como parte de su gira “Hasta que se nos hizo”, los mexicanos darán un concierto en Costa Rica el domingo 13 de agosto a partir de las 7 p.m. en el Estadio Nacional.

Lucero y Mijares estarán el 13 de agosto en el Estadio Nacional.



​Vieras que les tengo buenas noticias a los seguidores de Abba. El 19 y el 20 de mayo, en el Melico Salazar, a las 8 p. m., se presentará la banda Arrival From Sweden, con un concierto en el que interpretarán magistralmente los éxitos del legendario cuarteto. Estos suecos, han realizado múltiples giras por Latinoamérica, Europa, India y Estados Unidos y gracias a la gran acogida que recibieron de los ticos, no dudaron en incluir una nueva parada en Costa Rica. En el 2019, Arrival from Sweden, rindió un concierto espectacular en Costa Rica por primera vez y ahora regresan para transportarnos a un maravilloso viaje musical en el que no pueden faltar éxitos como Chiquitita, Fernando, Mamma Mía y Dancing Queen, entre muchos más. Quedan avisados…

