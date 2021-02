Tía Zelmira: Karitto le canta al Mediterráneo

Rogelio Benavides/benapresa@hotmail.com



Cumpleañeros

Un saludo especial para la presentadora Steph González, la gran actriz Mariluz Bermúdez y la modelo Heidi Herrera que cumplen años este viernes 26 de febrero. Saludo también a mi colega Manuel Coronado con motivo de festejar su natalicio este 27 de febrero. Otros cumpleañeros de la semana son el periodista Jorge Quesada (cumple el 27 de febrero), el cantante Mario Alberto Díaz Pérez conocido como “El Discípulo” (28), el fotógrafo Randall Rodríguez Picado (28), la modelo Carolina Fernández (28), la odontóloga y reina de belleza Hellen Mena (2 de marzo) y el promotor artístico Luis Sanabria (3 de marzo). Felicidades a todos.



La gran Mariluz Bermúdez

Este 26 de febrero cumple años Mariluz Bermúdez, la costarricense más exitosa en las producciones televisivas de México. Ella fue parte del elenco de la aclamada telenovela Hijas de la Luna, estrenada en México, por el canal Las Estrellas. A diferencia de las telenovelas Las Amazonas y El Bienamado, donde Bermúdez figuraba como protagonista, en esta nueva producción juvenil Mariluz interpretó a la antagonista. El afecto de los mexicanos también acompaña a Mariluz; este se ha visto reflejado en las redes sociales de Bermúdez: en Instagram cuenta con más de medio millón de seguidores, muchos de quienes halagan su trabajo más reciente. A inicios del 2017, Bermúdez contó la clave de su éxito. “Llegué tocando puertas, pidiendo castings y oportunidades. Para Las Amazonas hice casting para las dos hermanas, Casandra y Constanza, y el productor decidió que me quedara con Constanza. Con Valeria Cienfuegos (de El Bienamado) hice casting para un personaje importante, pero no llegaba a protagónico. El público decidía los personajes por medio de focus groups, y la gente me quiso a mí. Dijeron que estaba para más; el productor me dijo que la gente me quiere”.

Otros de los proyectos en los que ha participado, desde su llegada a México, son: Central de abastos, Camaleones, Una familia con suerte, Mentir para vivir, Simplemente María. Mariluz nació en San José, en 1986, es hija de Claudia Garnier (Miss Costa Rica 1977). Al terminar sus estudios y trabajar como modelo, viajó a México, donde estudió en el CEA de Televisa. Debutó en el 2008, en la teleserie Central de Abasto; posteriormente en el 2009 participó en la telenovela Camaleones. En el 2011 actuó en Una Familia con Suerte y un año más tarde, obtuvo un papel secundario en la telenovela Corona de Lágrimas, donde interpretó a Cassandra, amiga de Olga; aquí compartió créditos con Victoria Ruffo, Maribel Guardia, Mane de la Parra, Alejandro Nones y Ernesto Laguardia, entre otros. En el 2013 obtuvo un antagónico en la telenovela Mentir para Vivir, aquí interpretó a Marilú. Al año siguiente, participó en la telenovela La gata, donde interpretó a Virginia, una chica ciega maltratada por sus padres, donde compartió créditos con Maite Perroni, Daniel Arenas, Laura Zapata y Jorge Poza. Para finales de 2015 obtuvo una participación especial en la telenovela Simplemente María, donde interpreta a Diana, una joven con problemas cardiacos. A mediados de 2016 obtuvo un protagónico juvenil en Las amazonas, donde interpreta a Constanza; aquí comparte créditos nuevamente con Victoria Ruffo y César Évora. En el 2017 protagonizó El bienamado, la versión mexicana de la telenovela brasileña del mismo nombre. La carrera de Mariluz ha sido exitosa y realmente brillante. ¡Feliz cumpleaños!



Cumple años El Discípulo

El cantante urbano El Discípulo, nació como Mario Alberto Díaz Pérez, el 28 de febrero de 1985, en Guápiles, Limón. Su infancia y adolescencia transcurrieron en Río Jiménez, Guácimo. Su familia tenía muy limitados los recursos económicos, pero al muchacho le sobraba el amor por la vida y también le gustaba el futbol. Pronto entró a las ligas menores del equipo de futbol Santos de Guápiles y también estuvo en la categoría de Alto Rendimiento, hasta que una lesión acabó con su carrera futbolística. Fueron otros santos los que lo acercaron al gospel y la música cristina de alabanza. Comenzó su carrera artística como El Discípulo y dedicó ocho años a cantarle a Dios. Más tarde apareció la oportunidad de la música urbana y lo primero que hizo fue ponerle un poco de salsa a su vida al lado del sonero Willie Muñoz. Entonces tuvo la oportunidad de grabar en solitario “Imposible para mí” y “Ya se fue cupido”, este último al lado de Junior Gayle y Melissa Mora; ambos temas tuvieron su propio video que rotó en forma masiva y exitosa. Luego vino el merengue urbano “Baby i love you”. “Le doy gracias a la vida. He tenido más alegrías que tristezas. He podido viajar y llevar mi música a otros países. Me he presentado en los más exitosos espacios de la televisión nacional y he sonado en la radio. He participado en todos los conciertos benéficos donde ha sido solicitado mi participación. Lo he hecho con mucho gusto y con gran amor, porque eso me permite devolver a mis compatriotas mucho de lo que me han dado. He estado en diversos pueblos de la geografía costarricense al lado de figuras como Melissa Mora y La Diva Musical Meme Ureña. He cantado con los mejores intérpretes de la música urbana y he contado con la colaboración de productores y directores musicales de los más calificados. He cantado con Junior Gayle y Wally Córdoba, mis hermanos del alma. He trabajado con Keylor González de Killa Productions. Me siento bendecido”. Aunque actualmente trabaja en el balneario River Side, en Bagaces, Mario Alberto sigue ligado a la música. Actualmente está grabando el video para su más reciente tema “Déjala”, que estará listo en las próximas semanas; para este video, El Discípulo cuenta con la colaboración del cineasta Dyrson Brown. ¡Feliz cumpleaños!

El Discípulo y Melissa Mora cuando grabaron “Ya se fue cupido”.



Karitto le canta al Mediterráneo

Karitto presentará “Mediterráneo”, el próximo domingo 28 de febrero, a las 4 p.m., en el patio de Estación Atocha Don Bosco, con temas de Ana Belén, Soledad Giménez, Pasión Vega, Joan Manuel Serrat y del gran Joaquín Sabina. Este homenaje al Mediterráneo, que forma parte de la temporada de tardes veraniegas de Estación Atocha Don Bosco, contará con la participación del guitarrista Carlos Delgado. La actividad es patrocinada por los vinos españoles Zinio. Ya están abiertas las reservaciones por medio del teléfono 2220-0207; también pueden apartar su espacio en el perfil de Facebook de Estación Atocha Don Bosco. Escuchar a Karitto con su versión de Peces de Ciudad, escrita por Joaquín Sabina, es un verdadero deleite; también es un placer disfrutar en su voz temas popularizados por Ana Belén, Pasión Vega, Serrat y Sabina. Este concierto de Karitto forma parte de una iniciativa del restaurante Estación Atocha Don Bosco para promover el regreso paulatino de la actividad gastronómica y artística, en procura de la necesaria recuperación económica del sector. Se hacen estos conciertos de verano al aire libre, con el distanciamiento necesario y cumpliendo todos los protocolos señalados por las autoridades sanitarias. Karol Ramírez nació el 21 de febrero 1991. “Soy de San Ramón de Alajuela. Empecé a cantar a los 8 años en varios festivales donde obtuve el primer lugar; gracias a esa exposición, a los once años participé en la grabación de un disco de música infantil. En el 2014 estudié bajo eléctrico y en el 2019 entré a estudiar canto en el Instituto Músico Vocal de Occidente, con la cantante Soprano Beverlyn Mora Ramírez. Participé como contralto en la Coral de Occidente y como mezzoprano en Klío coral. Fui invitada a cantar como corista de Mónica Naranjo en su visita a Costa Rica en mayo 2020 (dicho concierto cancelado y reprogramado por la pandemia). Participé en las “masterclass” de canto con el director orquestal norteamericano Dr. Joshua Habermann, en la Universidad Nacional de Costa Rica; también con el director Vytautas Miskinis de Europa. Actualmente soy coordinadora de eventos musicales de UHE (Unión Hispanomundial de Escritores) con sede en 140 países. Participé como cantante en el primer recital de poesía gótica y formé parte del Katrinafest 2020, en homenaje a la cultura mexicana. También formé parte de la Birlocha Literaria en homenaje al escritor y poeta costarricense Jorge Debravo, así como en el brindis poético Colombia /Costa Rica. Estuve en el festival “Ponte un alma” en enero 2021, dedicado a la poeta peruana Blanca Varela. Toco el ukulele desde hace un año y formo parte de la agrupación vocal “Vino para tres”.

No confundir los amarillos

La semana pasada, camino a Esterillos vi en las montañas de la costa y en la orilla de la carretera unos árboles amarillos y pensé que eran corteza amarillo, que florean en esta época cuando también revientan el roble sabana, jacarandas y otras variedades.

Entonces recordé que, sobrevolando la península de Nicoya con dirección a la costa de Nandayure, ya los había visto y don José Chaves, un baqueano de la zona me sacó del error y me dijo que esos árboles amarillos eran gallinazos.

El gallinazo (Schizolobium parahyba) es el árbol de más rápido crecimiento en nuestro país, alcanzando casi tres metros en un año y se encuentra en la Vertiente Pacífica y en el Valle Central y sobresale por sus hojas amarillas.

También están presentes cerca de las comunidades costeras de Dominical, Uvita, Matapalo y más allá y más acá, por toda esa ruta costanera. Durante el verano, el gallinazo, pierde sus hojas y se llena completamente de pequeñas y hermosas flores amarillas y llega a medir hasta 40 metros. En cuanto al corteza amarilla (Tabebuia ochracea) es famoso por sus espectaculares flores amarillas en esta época seca. También es un árbol conocido por su madera excesivamente dura y pesada. Muchos estamos familiarizados con la sincronización de la floración del Corteza Amarilla; una población de estos árboles produce grandes cantidades de flores amarillas unos diez días después de un día frío en esta época seca. Todos estos árboles florecen juntos y producen flores por sólo 4 o 5 días.

Vieras que hoy, no hay “vieras”.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.