Tía Zelmira: Junior P. Luche traerá obra una infantil

22 de julio de 2022, 9:37 AM

Rogelio Benavides/Editor/[email protected]



Cumpleañeros

Un saludo para los empresarios Luis Miguel Rodríguez y Adrián Araya, quienes cumplen años este 24 de julio. También saludo a María Auxiliadora Aguirre (cumple el 24 de julio), Juan Carlos Laclé (25), Brenda Castro (25), Alex Costa (25), Carolina Méndez (25), Everardo Herrera Soto (25), Federico Calvo (26), Rodrigo Arias Sánchez (26), Gary Bravo (27), Pablo Campos (27), Andrés Núñez Vargas (27), el abogado Román Fallas (27), Iván Meza (28), Alfredo Piedra (28) y Bernardo Calvo (28).





Empezaron los coitos del león

Como era de esperar, la llegada del uruguayo Fabián Coito como entrenador de la Liga Deportiva Alajuelense (LDA), ha provocado bromas, memes y otro tipo de referencias. Seamos realistas: es complicado, ahora y en cualquier momento, aquí y en otro lado, apellidarse “cópula sexual”.



Ya la semana pasada el Diario Extra tituló: “León debutará con coito en la cueva”, en una nota que indicaba que la Liga sería local en el estadio Saprissa durante tres juegos. Como decimos, se la dejaron picando y el periodista anotó.



También circuló en un meme que dice: “Me preocupa un toque que le vaya mal al técnico de la Liga y empiecen a decir “NoMasCoito”. Aunque pareciera ser un asunto intrascendente, muchos han señalado como un grave error de la dirigencia de la LDA contratar un técnico cuyo apellido se preste para este tipo de bromas, en especial las relacionadas con el sexo —o actividad sexual— que siempre causan más gracias y más morbo. La situación de la LDA, hay que decirlo, no está para bromas, el asunto es serio.



El plato está servido. Tiene todos los ingredientes básicos y necesarios, para que esta dinámica bromista dure por mucho tiempo o dure mientras dure Coito en la Liga. Muy duro.



Un liguista me comentó, entre preocupado y enojado, que después de perder el campeonato y con la traída de Coito, al estadio de la LDA le van a decir “El Semen terio”.



También circuló un meme en el que aparecía la cara del entrenador diciendo “mi apellido NO tiene que ver nada con lo que haya pasado aquí antes”. Además, divulgaron una foto del estadio Alejandro Morera Soto que decía “La Casa del Coito”.



En Costa Rica abunda la creatividad y campea la vulgaridad, pero somos campeones mundiales —será en lo único— en hablar casi todo con doble sentido. Así las cosas, en el futuro, cuando mencionen al técnico en cuestión, intentarán relacionarlo con el tema sexual, incluso en los títulos de los periódicos y ni qué decir cuando surjan las consabidas chotas por los resultados.



Ya vendrán más chistes sobre el coito, los números (que si 30 más 39 suman 69). Y si hablamos de tiempos, de acuerdo con un estudio de Journal of Sexual Medicine, el coito tiene una duración de 5.4 minutos. Hagan sus apuestas. O acaso serán los liguistas muy precoces.



Según Google, el coito es la cópula o unión sexual entre dos individuos de distinto sexo. En los seres humanos el coito es una parte de la relación sexual, e implica la participación de los órganos genitales, externos o internos. El sexo tiene dos componentes, a veces separados y a veces muy unidos.



En cuanto a Fabián, significa el cosechador de habas, el granjero, el hombre de la granja, cuidador de gallos, gallinas y huevos. El granjero se encarga de las cabras, los conejos, las vacas, los carneros y de los terneritos. Si cosecha habas, pidamos una fabada como la que sirven en Estación Atocha Don Bosco. En cuanto al segundo apellido de Fabián Coito, es Machado, que significa hacha para… derribar puertas, aunque los liguistas quieren derribar la maldición del estancamiento en el puesto 30.



Sí mis amigos, los de Alajuela son los campeones mundiales en poner apodos, por eso en cuanto supieron sobre el nombramiento de Coito, lo apodaron Polvito… siempre finos y cariñosos.



Los de Diario Extra ya hicieron chistes con el apellido de Coito Machado.



Pinto con natilla para Maribel

Seguramente ya canso elogiando las bondades, la belleza física y espiritual de Maribel Guardia, así como su autenticidad cuando se refiere a su condición de tica, pero siento que debo hacerlo porque pocos son sinceros cuando hablan de su nacionalidad costarricense, como ella. Maribel estuvo aquí el pasado fin de semana, compartió con su familia y disfrutó a sus anchas, con la discreción debida. Eso sí, una mañana salió a desayunar y pidió tortillas con gallopinto, natilla, maduros, huevos fritos y salsa Lizano; de inmediato subió la foto en sus redes —donde tiene millones de seguidores— con un texto que decía: "En mi linda Costa Rica comiendo un delicioso gallopinto con natilla. ¡Provecho!" Bien por ella, por su derroche de simpatía y humildad.



Maribel Guardia desayunando típicamente durante su visita en Costa Rica.

Junior P. Luche traerá obra infantil

El reconocido actor mexicano Luis Manuel Ávila, quien se hizo famoso por interpretar a Junior P. Peluche, presentará el próximo 10 de setiembre “La fiesta de Junior”, un espectáculo para niños. Con él viene la actriz costarricense Mercedes Vaughan, quien también actuó en La Familia P. Luche.



Según informó la periodista Gabriela Chaves, de Turismo VIP, el montaje de una hora y media de duración se llevará a cabo en el recién estrenado Centro Internacional de Convenciones de la ANDE, en San Antonio de Belén, con capacidad para 2.000 espectadores. Como esta presentación se enmarca en la celebración del Día del Niño, Ávila hará varias actividades especiales para niños enfermos o en riesgo social, además, llevará a 500 pequeños para que vean la obra.



La tica de P. Luche

¿Ustedes sabían que Mercedes Vaughan, con una notable carrera en el teatro y la televisión de México, es costarricense? Yo no lo sabía, fue el propio Luis Manuel Ávila quien me lo dijo. La verdad, uno deja uno de sorprenderse al enterarse de que hay talento costarricense destacando en el mundo artístico internacional, y Mercedes es uno de los casos más notables.



Además de ser conocida por su interpretación de Lucrecia Dávalos, en “La Familia P. Luche”, Mercedes ha intervenido en varias series de teatro y televisión; ella nació en Costa Rica, pero muy temprano se trasladó a México para trabajar como bailarina y tuvo la oportunidad de convertirse en actriz, precisamente cuando se ganó el papel de Lucrecia, la cuñada incómoda de Ludoviko, con quien nunca tuvo buena relación y a quien constantemente humillaba y despreciaba. Aunque la última temporada de La Familia P. Luche se emitió en 2012, Vaughan se ha mantenido en contacto con algunos de sus compañeros, en especial con Luis Manuel Ávila, quien ahora decidió traerla a su tierra natal.



La costarricense ha intervenido en telenovelas como “El Bienamado” (2017) y Ringo (2019). También ha formado parte de programas como “La Rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”. Además, se desempeña como profesora del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), donde imparte clases para niños.



La tica, Mercedes Vaughan, se dio a conocer como Lucrecia Dávalos.

Junior D. Peluche

Luis Manuel Ávila es un actor, cantante y comediante mexicano, con una amplia trayectoria en el cine y el teatro mexicanos, donde ha ganado grandes premios y reconocimientos. Entre otros, se le conoce principalmente por sus papeles de Tomás Mora en “La fea más bella” y Junior P. Luche en “La familia P. Luche”; también es conocido por su papel en la película “Divina confusión” y en producciones teatrales como “Romeo y Julieta”.



Luis Manuel se prepara estos días para el estreno de otro personaje en “¿Tú crees? Enredos de diez”, considerado un importante proyecto actoral en el que intervienen reconocidas figuras de la televisión. A lo anterior hay que agregar que esta semana trascendió que será la voz de Gohan en el doblaje de español latino.



Luis Manuel Ávila hace la voz de Gohan en español.

Una foto peliteñida

Uno de los aciertos y de las sorpresas de la temporada de este año de Dancing With The Stars (DWTS), fue la incorporación de Lorna Cepeda, conocida en Betty La fea como “La Peliteñida”. Muchos que se han relacionado con ella destacan su simpatía. Además, quienes asisten a las graderías de las galas de los domingos de DWTS han tenido buenas experiencias con la colombiana; uno de ellos fue el entrenador y terapeuta Allan Ramírez Arrieta, quien logró tomarse una buena foto con La Peliteñida. Dice Ramírez que desde que la vio en la telenovela, siempre tuvo la ilusión de conocerla, sin embargo, creía que aquel sueño era un imposible. Un día de estos que pudo asistir al estudio Marco Picado de Teletica y le pidió una foto, Lorna accedió de manera inmediata y se comportó muy simpática. Para Allan, esta ha sido una de sus mejores experiencias con una famosa de ese nivel.



Lorna Cepeda y Allan Ramírez Arrieta.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.