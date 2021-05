Tía Zelmira: Ivonne Cerdas pudo haber ganado Miss Universo

Rogelio Benavides/benapresa@hotmail.com



Los cumpleañeros

Saludo a Ericka Zúñiga Hidalgo, quien cumple años el 22 de mayo; ese día también celebra su natalicio el diseñador y productor de calzado Daniel Del Barco. Otros cumpleañeros de la semana son Ana Lucrecia Vargas (cumple el 22 de mayo), la cantante Mari Blu (23), Diego Wong (24), Maritza Viales (24), “La Picona” Alice Marión Fonseca (25), Luis Miguel “Venenito” Rojas (25), El Loco más loco de la radio Juan Carlos Torres (25), María Elena García (26), Arturo Arias (27) y Laura Reid.



Ivonne Cerdas pudo haber ganado Miss Universo, dijo el zar de belleza Osmel Sousa



En entrevista con el programa Lengüilargos, de Verónica Bastos, el preparador de reinas aseguró que la tica lo impresionó y añadió que ‘parecía una venezolana’. El zar de la belleza, el venezolano Osmel Sousa, elogió la participación de la Miss Costa Rica Ivonne Cerdas en Miss Universo.

La siguiente es la nota publicada por la periodista Jessica Rojas, el miércoles en la revista Viva, de La Nación:



Las declaraciones de Sousa se dieron en una amena conversación en el programa que conduce la periodista costarricense Verónica Bastos y el español Nicolás Colate.

“Esta muchacha de Costa Rica, parecía una venezolana”, dijo el experto. Los halagos de Sousa fueron más allá y aseguró que cuando Ivonne desfiló en traje de noche, él pensó que ella podía ganar.

“Para los que sabemos de concursos fue una noche de gran confusión, porque las 10 que quedaron eran todas muy buenas. Pero cuando tú saliste desfilando con el vestido dije: ‘¡Uy! esta puede ganar’ porque lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bonito. Cuando tú desfilaste le comenté al grupo con el que yo estaba: ‘esta puede ser la ganadora”, dijo Sousa.

El experto, que para esta edición de Miss Universo preparó a la argentina Alina Luz Akselrad, afirmó que para la organización podría ser muy importante si ganaba una reina de un país que nunca había clasificado.

Durante la entrevista, Ivonne se vio muy emocionada por las palabras que Sousa tuvo hacia ella y recordó que, aunque nuestro país no tiene la estructura de entrenamiento para certámenes de belleza de países como Venezuela, ella trató de prepararse de la mejor manera.

“Yo me preparé a puro YouTube y Google. Veía todos los Miss Venezuela, indirectamente Osmel me preparó porque veía todos los episodios de Osmel”, recordó la miss.

Sobre el halago que recibió, Cerdas atinó a decir que fue el cumplido más grande que le han dado en su vida durante los certámenes de belleza.

Sousa finalizó diciendo que Costa Rica se convirtió en una de sus candidatas favoritas. “Desde que vi a esa niña la puse entre mis favoritas. Dije que es una candidata muy fuerte y que a lo mejor podía ser la ganadora, es una estrella”, dijo.

Sin embargo, al final, las predicciones de Sousa no se cumplieron. Quien terminó coronándose fue Andrea Meza, representante de México.

La corona fue para Andrea Meza, pero durante la gala de premiación Ivonne llamó la atención. Primero, la tica fue parte del grupo de 21 finalistas que fueron elegidas por el panel de jueces tras la competencia preliminar del viernes.

Tras la clasificación, la nacional marcó otro hito que solo otras cuatro reinas costarricenses lograron: llegar al top 10 de la competencia. Por su desfile en traje de baño y luego su impecable pasarela en traje de noche, Cerdas llegó a las 10 más bellas del orbe y ahí terminó su participación en el certamen. Se trató de una presentación brillante, reconocida por miles de ticos en las redes sociales.

Osmel Sousa destacó la belleza de Ivonne Cerdas, durante una entrevista en el exitoso programa Lengüilarlos, que se transmite desde Miami.



Verónica Bastos muy generosa

Sin duda Verónica Bastos, quien conduce el exitoso espacio de farándula Lengüilargos, se mostró efusiva y generosa con la participación e Ivonne Cerdas en Miss Universo. A pesar de que el programa tiene una audiencia mayoritariamente de origen mexicano, le dio amplia difusión al tema de su compatriota.



Resulta que cuando estaban viendo el concurso, el pasado domingo, Osmel Sousa, le dijo que le encantaba la representante de Costa Rica, entonces ahí mismo empezó Verónica a idear como enlazarlos para que él experto se lo dijera directamente.



El lunes Verónica pasó coordinando desde la mañana la conexión porque ese mismo día Ivonne regresó al país; ella arribó a primera hora de la tarde, apenas le dio tiempo de llegar a la casa, de arreglarse un poco para poder participar en la entrevista que duró aproximadamente diez minutos.



Esta muchacha de Costa Rica “es una estrella, los que sabemos de concursos podemos afirmarlo con claridad, hubiera sido maravilloso que —Ivonne— que ganara”, dijo Sousa lo que provocó un efusivo aplauso y un grito de aprobación de Verónica.



Inmediatamente Bastos agradeció a Sousa sus generosas palabras, sus elogios y sus comentarios sobre la participación de Costa Rica y agregó: “estoy orgullosa y feliz de lo que lograste, lo hiciste muy bien; es un triunfo para Costa Rica, te enfrentaste a esos gigantes de la belleza”, le dijo en perfecto tico Verónica a Ivonne.



Por su parte Ivonne, respondió: “Yo encantada y gracias a Osmel por ese comentario tan lindo. Para mí es un halago y pienso que ya es el momento que tengan oportunidad de ganar las representantes de otros países de Latinoamérica, ya es hora que se vayan viendo más, con mucho esfuerzo que se hace, es un trabajo extenuante, competir contra países que tienen una gran experiencia y organización. Yo me preparé viendo tutoriales. Vi todos los programas de Osmel, siempre lo he seguido porque es una persona que admiro muchísimo. Es el zar de las mises, me siento orgullosa de haber llevado el nombre de mi país tan lejos”.

Ivonne Cerdas estuvo durante diez minutos en Lengüilarlos, gracias a la feliz iniciativa de su compatriota Verónica Bastos.



Fátima Pinto pinta bien

La cantante Fátima Pinto alcanzó un importante reconocimiento de Spotify, sigue conquistando la radio y ya acumula una trayectoria importante en las plataformas digitales, en las cuáles su música ha alcanzado millones de reproducciones y con los que suma miles de seguidores por todo Latinoamérica y Estados Unidos. Además, recientemente estrenó este sencillo titulado No necesito; la repercusión de este tema generó que los encargados de Spotify, la plataforma de música más grande del mundo, volvieran su mirada hacía la artista costarricense y la nombraran como artista radar de Centroamérica y Caribe. La finalidad del programa RADAR de Spotify es destacar a diferentes artistas emergentes de todo el mundo y presentarlos a los más de 300 millones de oyentes en la plataforma, permitiendo a los usuarios descubrir a nuevos talentos y a los artistas poder ser descubiertos por otros artistas promoviendo la colaboración entre diferentes culturas y géneros musicales sin fronteras. De esa manera, la música de Fátima Pinto podrá ser escuchada en todo el mundo con un impulso especial de la propia plataforma Spotify. Como parte de dicho mérito, las canciones de Pinto han sido colocadas en muchos “playlist”. Dicha noticia sorprendió positivamente a la artista y a su equipo de trabajo, provocando adelantar el lanzamiento de un nuevo tema en sus plataformas digitales, se trata de Hola que tal, que está recibiendo una aceptación tan fuerte como la de No Necesito.





Fátima Pinto ya está en el Radar de Spotify.

Chillax en Tele Uno

Chillax TV es un nuevo programa de televisión con una variedad de temas enfocados a los jóvenes, que desean pasar una hora agradable cargada de buenas vibras. En Chillax Tv habrá deporte extremo como el Skateboarding, BMX, Downhill, Surf y skimboarder, además del turismo de playa y montaña, arte urbano y la biografía de músicos del género musical Reggae. Este show está a cargo de Andrey Soto y se transmite por Tele Uno TV los sábados a las 3:00 p. m.





Andrey Soto.



El baratazo de René Barboza

El 17 de mayo, día de San Pascual Bailón, cumplió años René Barboza Chaves, polifacético, popular y también polémico, como corresponde a una persona entregada con pasión a todo cuanto hace. El nombre René (forma francesa de Renato) proviene del latino “renatus” el “renacido” a la gracia de Dios. En la antigüedad romana, el nombre René (Renatus) se refería a la inducción de un iniciado en la religión mitraísta. Después del sacrificio de un toro ―el taurobolio―, el iniciado era entonces nombrado “renatus in aeternum (renacido para siempre). Cuando el cristianismo se convirtió en la religión del Estado, el nombre Renatus fue utilizado en referencia al sacramento cristiano del bautismo. Este caballero es periodista, comerciante, paellero, panadero, pollero, analista político, cantante, locutor, rezador, presentador y productor de televisión, músico, profesor, compositor, arreglista, contertulio en Sensación Deportiva, pero especialmente hombre devoto de Nuestra Señora de los Ángeles, a quien le compuso una canción. Creador del exitoso programa televisivo “Sin complejos”, este nativo en el Día de San Pascual Bailón, encuentra todo cuanto necesita, aunque no lo necesite, pero no baila mucho como su santo patrono; de bailar, lo hace bien apretado, porque es muy enamorado. René Barboza Chaves no le arruga la cara al trabajo ni a nadie. Vendió karaokes, puso canchas de futbol cinco y ahora vende saldos de diversidad de artículos. A René le dio covid-19 en diciembre y, además, la pandemia lo obligó a cerrar las canchas sintéticas, el lavacar y el restaurante en San Sebastián pues ya no podía pagar el alquiler del local. Tuvo una panadería, una pollería, pero no funcionó. Ahora centra sus esfuerzos en “El Baratazo de René”, almacén de oportunidades con saldos de productos traídos de Estados Unidos y Canadá. René es astuto, generoso, creativo y por eso nunca se queda varado, siempre sale adelante porque empuja y empuja el camión de la vida. Es sensible y solidario como corresponde a un Tauro como él. Dicen los astros, que René es un individualista al que le gusta mandar, dirigir y tomar las riendas de su destino. Es ambicioso e idealista, busca brillar, proyectarse y obtener el primer puesto. Es generoso y capaz de tener gestos nobles. Independientemente del oráculo, los astros o el Tarot, René es una persona que no pasa inadvertida, porque nació para dejar huella en su paso por estas tierras de Dios; él lo sabe y lo disfruta. PD: No olvide pasar por su mueble paellero, cuidado hasta ahora con mucho esmero… eso espero.



René Barboza tiene un baratazo.



Tarjeta vacuna para Ramón Luis

El martes 18 de mayo, a primera hora, Ramón Luis Méndez, comentarista de Canal 7 en temas sobre arbitraje futbolístico, acudió al EBAIS de Tibás, cerca del Estadio Saprissa, para que le aplicaran la primera dosis de la vacuna contra el covid. Ramón, llegó puntual, siguió las instrucciones y esperó. Eso sí, cuando le tocó el turno, se fijó que todo estuviera en orden: que le pusieran la dosis correspondiente y revisó la jeringa antes y después de ser inyectado, de lo contrario, probablemente habría sacado tarjeta roja. Felicidades a Ramón Luis y a todos los que nos han aplicado la vacuna; todavía quedan muchos compatriotas por inmunizar, pero si se hacen las cosas bien y en orden, es probable que pronto se logre la meta de vacunar a la mayoría de los habitantes de esta bendecida tierra. Efusiva y sincera felicitación al personal médico y a todos los que están en primera línea en esta batalla contra este nefasto virus. Sigámonos cuidando entre todos, pronto estaremos en la parte más crítica, pero si acatamos las instrucciones, podremos salir victoriosos.

A Ramón Luis Méndez lo vacunaron cerca del Estadio Saprissa.



Franklin Chang en La Primera Palabra

“Estamos a punto de encontrarnos con otros seres en el Universo” es una de las conclusiones del científico Franklin Chang, en una entrevista con La Primera Palabra, de la periodista Pilar Acuña Mourraille. En el espacio, que se transmite los jueves a las 10 p. m., por el canal 8 de Multimedios, el astronauta conversó ampliamente sobre su experiencia en misiones espaciales y lo que hoy, a sus 71 años, cree sobre el Universo que nos rodea. Según Chang, lo realmente excepcional sería que fuéramos los únicos seres vivos en este Universo tan inmenso. “Creo que no somos ni los más excepcionales ni los más básicos. Somos algo promedio, no estamos en el centro de nada”, explicó. Franklin Chang realizó siete misiones espaciales entre 1986 y 2002 y comparte el récord de número de viajes a bordo del transbordador espacial. Chang fue el primer latino en el programa espacial de la NASA y sobre eso también reflexionó en La Primera Palabra, durante una conversación muy profunda y honesta. “Me fui muy joven y con poco dinero. En ocasiones pasé hambre por no poder comprar ni un sándwich”, dijo sobre su primer año en Estados Unidos. La Primera Palabra está bajo la producción y conducción de la periodista Pilar Acuña Mourraille y su productora Wolf Productions CR. El programa ha contado con invitados como la periodista Glenda Umaña, el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier y la ex modelo Lynda Díaz. En las próximas semanas Marcia y María Torres, Leonardo Garnier y Warner Rojas —el primer tico en subir al Everest—, compartirán de forma íntima y personal en La Primera Palabra, un espacio con un formato innovador, con conversaciones virtuales en una era donde la tecnología nos permite crear, como nunca antes, contenido de valor, atractivo y social. Muy bien por Pilar, una periodista empeñosa, agradable y muy exitosa.



Pilar Acuña le hizo una excelente entrevista a Franklin Chang.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.