Tía Zelmira: Hijo de Expresidente Calderón se tira a pista

17 de febrero de 2023, 8:00 AM

Por Rogelio Benavides ([email protected])



Cumpleañeros

Saludo a mi colega Paola Sancho Murillo, quien cumple años este viernes 17 de febrero. Otros cumpleañeros de esta semana son la modelo Shir Barrios (cumple el 18 de febrero), el cantante quepeño Roger Morales (18), la presentadora Andrea Quirós (19), el estilista Kevin Segura (20), el camarógrafo David Pérez (20), la empresaria y estilista Alejandra Cordero Campos (21), el presentador de 7 Estrellas Wálter Campos (22), la presentadora Phamela Suárez (22) y la humorista y presentadora Natalia Monge (23). Felicidades a todos mis queridos sobrinos.



Hijo de Expresidente Calderón se tira a pista

Rafael Ángel Calderón Bejarano bailará el próximo 23 de febrero en Dancing with the Nashville Stars, en la Factory en Franklin, Tennessee, Estados Unidos, con el propósito de contribuir con una campaña que alimenta a miles de personas que sufren por el hambre.



Sí, mi querido amigo, hijo del Expresidente Rafael Ángel Calderón Founier y Gloria Bejarano Almada, graduado de Harvard, es un exitoso empresario y presidente de compañías multinacionales, decidió tirarse a pista para contribuir con una excelente campaña que recauda fondos para la organización Feed America First.

“Mi compañera de baile, Rachel Miller, y yo ejecutaremos mi estilo favorito con algunas de mis canciones latinas favoritas. Lo que asumiré no sorprende a nadie que me conozca. Todo saben que me gusta pasar un buen rato y si puedo recaudar algo de dinero mientras hago eso, mucho mejor”.

Feed America First es una organización de alivio del hambre con sede en Murfreesboro, Tennessee, cuya misión es proporcionar comida a quienes no tienen qué comer. La organización recolecta alimentos a gran escala de fabricantes, centros de distribución, mayoristas, granjas y similares, para luego distribuir esa comida en más de 200 bodegas de alimentos ubicadas en pequeñas ciudades y zonas rurales de Tennessee, Alabama, Mississippi y Kentucky. Cada mes, Feed America First ahorra y distribuye más de un millón de libras de comida y llega a más de 35.000 familias. Merece la pena bailar por una causa tan humanitaria.

Rafael Ángel Calderón Bejarano tendrá como compañera de baile a Rachel Miller.



​Rafael Ángel, conocido cariñosamente como Tatai, está empeñado en recaudar dinero para esa organización y, por ello, quiere ganar la competencia del próximo 23 de febrero.

“Necesito votos para ganar y cada dólar que ustedes donen significa un voto para mí. Cada punto para ‘Rafa’ proporciona 15 comidas a nuestros vecinos necesitados. He estado trabajando duro en el baile y estoy emocionado. Necesito votos para ganar. Quiero ser el bailarín que levante más comidas con ese trofeo Mirrorball”.

“Puedo asegurarles que haré todo lo posible para representarlos bien y, al hacerlo, proporcionar tantas comidas como sea posible a aquellos que realmente necesitan alimento para sus familias. Agradezco cualquier nivel de apoyo”, dijo Rafael Ángel Calderón Bejarano, quien nunca había participado en una experiencia como esta, pero ahora lo hace para ayudar a muchos que no tienen nada para el sustento diario.



Felicidades a Tatai por ser una buena persona y un gran ser humano. Un abrazo a sus progenitores por haberle inculcado valores tan sanos y por haberle facilitado una educación buena.



Tatai, quien está casado y tiene una bonita familia, se fue a vivir hace muchos años a los Estados Unidos, donde ha logrado desarrollarse como empresario y gerente de grandes compañías. Lo recuerdo de pequeño participando en las campañas políticas, recorriendo el país con sus padres y hermanos y viviendo de cerca las necesidades y las ilusiones de sus compatriotas. Ojalá que gane ese Dancing para que pueda ayudar a muchos que no tienen qué comer.



Nota: Quienes quieran votar por Rafael Ángel Calderón Bejarano, para que gane el Dancing with the Nashville Stars, pueden hacerlo en este enlace.

Karla s Tía Quinn y su esposo Rafael Ángel Calderón Bejarano estuvieron de vacaciones en Machu Pichu.



Honor para el billete más bonito

Hace un tiempo, el conocido diario estadounidense USA Today nombró al Teatro Nacional en San José como uno de los 10 cielo rasos artísticos más hermosos del mundo. En la lista también están la Capilla Sixtina, en el Vaticano; la Biblioteca del Congreso, en Washington, y la Iglesia de la Resurrección de Cristo, en San Petersburgo.

La parte premiada es la que tiene la alegoría del café y el banano, que se hizo muy famosa por aparecer en los antiguos billetes de cinco colones. Se trata de una pintura mural obra del pintor italiano Aleardo Villa, pintada en 1897 en el techo del Teatro Nacional de Costa Rica.

La alegoría está en el cielo raso del Teatro Nacional.



Es considerada una de las obras de arte más valiosas ubicadas en este teatro y probablemente la más famosa y emblemática de este recinto, y uno de los murales más famosos de todo el país.

La pintura capta, en el contexto socio-histórico en la que se produjo, la esencia de la vida rural y la economía agrícola de la Costa Rica de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, en la que los cultivos del café y el banano ejercieron influencia determinante en el despegue del Estado costarricense y su inserción en la economía mundial. Ha sido considerada, en conjunto con el mismo teatro, como parte de la identidad nacional. En 1968, la pintura fue reproducida en el reverso del billete de cinco colones de la serie D, el cual ha sido considerado uno de los más hermosos del mundo.

Grandes amigos: Ricardo Montaner y el "Puma"



Como es sabido, los cantantes venezolanos José Luis Rodríguez “El Puma” y Ricardo Montaner siempre han tenido una buena relación de amistad. Resulta que Rodríguez acudió, la semana pasada, al restaurante Café Ragazzi, propiedad de Montaner, su esposa y sus hijos, desde hace 15 años.

El Puma disfrutó algunos platillos italianos, pero, cuando pidió que le cobraran, ¡sorpresa¡ El consumo era cortesía y en el portacuentas venía un papel que decía: “El dueño no paga. Muchas gracias por venir.”

Aunque el restaurante lo administra el hijo mayor de Ricardo, ninguno de ellos estaba, pero es obvio que fueron avisados de la visita. El Puma, agradecido y emocionado, subió una foto en sus redes sociales con el letrero de invitación.

El restaurante, ubicado en la esquina de Harding y la 95 en Surfside, es muy frecuentado por el jet-set de Miami; además de gente del entretenimiento, es frecuentado por políticos, actores, escritores y directores de cine. Se trata de uno de los sitios de mayor renombre de la zona. Qué bonito detalle, de verdad, que esto es una muestra de educación, cariño y buenas maneras por parte de ambos.







El Puma fue a comer al restaurante de los Montaner, en Miami, pero no le cobraron.



