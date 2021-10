Tía Zelmira: Gonzalo Abarca ¿ennoviado?

Rogelio Benavides Rivas/ Editor/ [email protected]

Saludo en forma especial y cariñosa a Gabriela Alfaro, quien cumple años este viernes 15 de octubre. Saludo también a Luis Sandí (cumple el 17 de octubre), Gabriela Sanabria (18), doña Laura Moreno Ramírez (19), Wálter “Chepe” Blanco (19), Sofía Krzyzak (19), Nazareth Cascante Madrigal (20), Rayssa Jiménez (20), Pablo Fonseca (20), Alex Cuadra (21) y Sammy Taylor (21).

Según el texto que se hizo viral, este mes de octubre de 2021 será el único en 823 años que tendrá 5 viernes, 5 sábados y 5 domingos. Lo anterior es falso: ocurrirá lo mismo en octubre de 2027 y en 2032, de acuerdo con un artículo de Álvaro Lorenzo en el que desmiente el bulo. El mensaje viral, aparte de mencionar lo de los cinco fines de semana, se asegura que los chinos llaman a este fenómeno “bolso lleno de dinero” y pide enviar el texto a todos tus contactos y así “dentro de 4 días el dinero te sorprenderá”, algo basado en el “Feng Shui chino”. Esto es falso, ya que este fenómeno se repetirá dentro de 5 años; si hacemos una búsqueda en el calendario de los próximos años vemos que, por ejemplo, en octubre de 2027 también habrá 5 viernes, 5 sábados y 5 domingos. Sí seguimos avanzando, vemos que también en el mes de octubre de 2032 volverá a ocurrir. Es decir, es un calendario bastante frecuente. Álvaro Lorenzo habló con Isabel Cordero, licenciada en Matemáticas y Doctora en Astrofísica por la Universidad de Valencia, y le dijo que se trata de una “burda manipulación”, ya que, por ejemplo, en octubre de 2010 “hubo 5 viernes, 5 sábados y 5 domingos”. Es decir, “hace solo 11 años, lejos del abultado número que muestran en la imagen”. La forma de contar el tiempo no siempre ha sido la actual. Actualmente nos regimos por el calendario gregoriano, pero esto no fue así hasta 1582. El 15 de octubre de ese año el papa Gregorio XIII ordenó su implantación. Desde entonces han pasado 438 años y algunos meses. El cálculo del mensaje que vemos (con lo de los cinco fines de semana cada 823 años) entra en el calendario anterior, el juliano, instituido por el líder romano Julio César en el año 45 antes de Cristo y que se regía por otras normas.

Este viernes 15 de octubre es el día más importante de mi estimada y respetada Gabriela Alfaro. Este día de Santa Teresa de Ávila, Gabriela cumple años; no digo cuántos porque los de libra preferimos guardar algunos secretos en aras de la convivencia justa y en paz. Hagamos la paz, el amor, pero no la guerra. A Gabriela la conozco desde hace varios años con cargos de responsabilidad en Televisora de Costa Rica, Canal 7, especialmente al lado de René Picado Cozza y de Paula Picado Cozza; también se busca la bronca con la organización de Miss Costa Rica y eso sí que es una bronca, pero ella siempre sale bien librada, gracias a la seriedad y entereza con la que asume el reto. Gabriela es un nombre de origen hebreo y significa fuerza de Dios y Mateo, su amado schnauzer, también es hebreo: regalo de Dios, así están de bendecidos los dos. De acuerdo con el zodíaco, las de Libra son muy capaces para las relaciones sociales; su sobriedad y sinceridad las hacen atractivas y asequibles, aunque ocupen lugares de responsabilidad. Son muy exigentes y en el amor buscan uno para toda la vida —pero de esos cada vez hay menos—. Las de nombre Gabriela son serias, tranquilas, reservadas, estables y emotivas. Su capacidad de trabajo es grande, pero le gusta llevarlo de forma paciente y concienzuda, sin prisas, pues el tiempo trabaja en su favor. Es respetuosa de las leyes con un gran sentido de la justicia y posee un espíritu analítico. A pesar de parecer rígida y distante, se puede confiar en ella. Sentimentalmente es tímida y púdica, procurando dominar sus sentimientos y emociones. La conozco poco, pero suficiente para apreciarla, estimarla y respetarla como profesional y como persona. Las de libra son nativas sumamente inteligentes. Cuando se trata de escuchar son una maravilla, son inquietas, pero rara vez se dan prisa o se precipitan. Cuando alguien de libra está enojado, se las arregla para tener aspecto calmo o neutral. Las voces de Venus son por naturaleza dulces y claras y jamás la forzará para convertirla en un ruido chillón o desagradable, antes muerta que gritona, como Gabriela. A esta librana herediana, le encantan las armonías de sonidos y colores —aunque ella casi siempre va de negro—. También disfruta la poesía y la propiedad en el uso del lenguaje. Libra es enamorada de todo lo bueno, limpio y amable en el mundo. Luz tenue, música suave, conversación interesante, buena comida y vinos finos es lo suyo. Venus derrama sobre ella las seis dimensiones de la paz. Libra puede ser tan delicada como un chiquitín conejo blanco, y su voz un dulce susurro persuasivo. Además, la mayoría de sus opiniones van formuladas con tacto diplomático para suavizar el golpe, pero lo dan. Las de Libra buscan el dinero para comprar cosas finas y necesitan montones de hermosas plumas para su suntuoso nido. Le gusta la ropa buena, los perfumes caros y la buena música. Ya lo saben. Feliz cumpleaños Gabriela Alfaro y muchas gracias por su amistad, la cual valoro y atesoro.



Gabriela Alfaro, Manuel Peña y Paula Picado.



La actriz y presentadora Karla Gómez, una de las costarricenses que ha tenido una verdadera y exitosa carrea en la televisión de México (en Televisa), apareció recientemente en la portada de la prestigiosa revista Estilo DF, que se edita en la capital mexicana. Karla salió como parte de un artículo dedicado a la marca deportiva Skechers. Por lo demás, hay que decir que Karla se mantiene guapa, elegante y muy, pero muy bonita. ¡Felicidades!

El periodista costarricense Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de los Estados Unidos de América (VOA), con sede en Washington, sigue ennoviado con la productora televisiva María Fernanda Borloz, quien precisamente la semana anterior, renunció a Teletica para aceptar una oferta de trabajo en la aerolínea Qatar Airlines. A Gonzalo lo hemos visto feliz y entusiasmado, haciendo derroche de romanticismo y buen gusto, como corresponde a un caballero, a un sibarita y bonvivant como él; cuando ella lo visita, se esmera en atenderla y llenarla de finos detalles. El asunto es que ella hasta la ha inyectado nuevos gustos musicales; el 7 de octubre, por ejemplo, fueron a MGM Grand National Harbor Theater, a un concierto de Bruno Mars, así es que otra vez les digo, no se vayan que esto se pone bueno.



Gonzalo Abarca y María Fernanda Borloz.

Realmente me convence el abogado y notario Juan José Andrade, director del programa de radio “Te presento el presente”, que se transmite los sábados por Teletica Radio, en 91.5 FM. Como bien sabemos, Andrade, quien ejerció durante varios años como Jefe de La Fuerza Pública y Viceministro de Seguridad, es un experto en asuntos policiales y jurídicos y sigue sumando conocimientos. Tras más de dos años de estudio y esfuerzo, le aprobaron su tesis de post-grado de la prestigiosa universidad de Salamanca, España, lo que lo acredita como “Master en política criminal”. Mi sincero y efusivo reconocimiento y admiración para este amigo porteño que se esfuerza por seguir superándose.



Tengo perfectamente claro quien es esa conversadora, monologuista, periodista y excelente escritora llamada Yuri Lorena Jiménez Gómez. El viernes 8 de octubre, en una mesa muy selecta de la Casa Azul más bonita de Don Bosco, con sillas colocadas a dos metros, el periodista y diplomático José Joaquín Chaverri —promotor incansable de la lectura—, la instaba a escribir un libro sobre anécdotas costarricenses; ella quiere y puede, pero no lo hace. Cuando Chaverri abandonó la tertulia, Yuri quedó alemaniada y decidió remojarse con las aguas claras de Blue Nun, fiel a su costumbre (y sabiendo lo peligroso de esos bajacalzones) también ordenó una San Pellegrino, por si el vino se le iba por buen camino. A la hora de la partida, su amigo y colega Steven Barahona, muy comedido con la bebida, se ofreció a llevarla a su casa en Llorente. Cuando iban llegando, se metieron contra vía y ¡Zaz!, apareció la policía. El conductor presentó su documentación y la carta de autorización. Cuando le tocó el turno a la pasajera, empezaron los problemas. Al principio todo bien, pero conforme la oficial de la Fuerza Pública, cuestionó la presencia de Yuri en el auto, a esas horas y sin la autorización correspondiente, a la guerrillera se le subieron los blancos del Rin, pero nunca se le bajaron los calzones. Entonces preguntó en alemán de Juan Viñas a los oficiales: ¿Ustedes no saben quién soy yo? Y ella misma respondió: Soy la periodista Yuri Lorena Jiménez Gómez de La Nación, y acabo de escribir una serie de reportajes sobre la gran labor de la policía; con ellos subí y bajé las gradas de Sagrada, Cristo Rey y las del Estadio; estuve en el Infiernillo, en Tejarcillos y también en Tuculillo. El asunto no pasó a más, porque seguramente los oficiales no entendieron nada de la periodista practicante del francés y amante del Blu Nun.

Yuri Lorena Jiménez Gómez y Pedro Beirute.



En 1997 Mario Campos, Erick León y Álvaro Esquivel, representaron a Costa Rica en el famoso y recordado Festival OTI de la Canción, con el tema La Hora Cero. Esta vez, cuando están a punto de cumplir 25 años de aquel glorioso Segundo Lugar internacional en Lima, Perú, regresan para dedicar una nueva canción a Costa Rica, bajo el título Petición. De acuerdo con el compositor Mario Campos Sandoval, estamos pasando por tiempos en que la paz social y el sentido de pertenencia que deberíamos profesar por nuestra patria están en franca decadencia. Los discursos populistas y politiqueros lo único que logran es deteriorar el corazón de quienes habitamos este territorio. Nos estamos convirtiendo en detractores de nosotros mismos y lo que menos hacemos es juntarnos para hacer algo bueno y glorioso por la patria, la Costa Rica de la que tanto nos ufanamos. Ya es hora de unirnos en un coro solidario de esperanza y que, a una sola voz, cantemos y contemos al mundo el verdadero significado de ser tico; que salga de nuestros corazones el grito del real ser costarricenses. Petición es un canto con sentido de pertenencia, un lamento que procura despertar el apego por el país y nuestra trayectoria civilista, comentó Campos Sandoval.

Los tres amigos invitaron a formar parte del nuevo mensaje a otro gran exponente de la música nacional, un cantante que no requiere de mucha presentación: Javier Cartín, muy querido y apreciado por el público. Erick y Javier integraron La Pandylla y La Selección durante cuatro años consecutivos, lo que les permitió compartir sus habilidades en estudios y tarimas del país. Además de La Pandylla y La Selección, Javier integró La Banda, la Orquesta de Gene Chambers y la T.C. Hoy continúa muy activo en su carrera artística. Por su parte, Erick León sigue con su proyecto La Jungla. Esperamos que esta nueva grabación cale en el corazón de muchas personas, dentro y más allá de nuestras fronteras. Que “Petición” se convierta en un abanico de nuevas emociones reflexivas, en procura de restaurar el espíritu bueno que anida en los corazones de muchas personas y que, sin pensarlo, lo estamos heredando a las futuras generaciones. Tanto Mario Campos como Álvaro Esquivel han destacado en el ámbito de la composición. Erick y Javier grabaron varias composiciones de Mario Campos. El bagaje musical de Álvaro Esquivel, como compositor, cantante, arreglista y productor consolida la calidad del trabajo. De acuerdo con Mario Campos, esperan tener disponible la canción en las plataformas más populares, en la tercera semana de octubre. Una canción que podrán cantar jóvenes y adultos, todos orgullosos de vivir en este país.



La entrenadora deportiva, figura de televisión y ahora destacada influencer Nanny Sevilla sigue dedicando su vida y sus mejores esfuerzos a difundir secretos y ejercicios para llevar una vida sana. A sus cincuenta años, Nanny muestra un cuerpo y una energía desbordante, ejemplo para quienes necesiten ejercitarse y estar más saludables.



Instructora de Fitness, Emabajadora de Reebok para Latinoamérica, Profesora de Pilates, entrenadora en 7 Estrellas y en Teletica Radio, es una mujer inagotable, con una energía desbordante y muy simpática.



Desde hace muchos años cuando empezó en televisión Nanny —abogada de profesión— se propuso compartir con todos los televidentes y sus alumnos un estilo de vida en el que se incluyen ejercicios fáciles, pero efectivos para practicar en la casa o en el gimnnasio.



Sus conocimientos también los llevó a Honduras, México y Panamá, donde vivió por unos años con su familia. En la capital mexicana fue contratada en una oportunidad para entrenar y darle mejor condición física a las aspirantes al título de Miss México.



Cuando estuvo en Panamá apareció en varias campañas, incluso una turística sobre el país y también fue nombrada embajadora lationaomericana para Reebok; allá también apareció en una película y en varias producciones televisivas. De regreso en el país siguió con sus apariciones en televisión y también se asoció con una franquicia de gimnasios. Nanny se ha ganado el respeto de todos por su entrega a los ejercicios; con la aparición de las plataformas virtuales, siguió ofreciendo sus consejos en forma gratuita.



Para seguir multiplicando y compartiendo esos conocimientos, la semana anterior estrenó en 7 Estrellas, de Teletica, un espacio de cinco minutos, para motivar a quienes se quedan en casa a realizar algún tipo de actividad física, que mejore sus condiciones corporales y mentales. La idea de este nuevo segmento es que todos encontremos una vida más saludable de cara al 2022.



La idea de Nanny es llegar al primero de enero con una meta alcanzada: estar mejor de salud y con una buena condición física. Gracias a su trayectoria seria y constante, esta hermosa señora tiene gran credibilidad. En el primer capítulo de 7 Estrellas ofreció una serie de ejercicios para reforzar los glúteos, parte muy importante de nuestro cuerpo, además, siempre es bueno mostrar que esa parte tan llamativa está en buena forma. La producción está muy bien realizada, es un video claro, sencillo para que cualquiera lo entienda y pueda obtener resultados muy positivos.



Termino con una buena noticia. Esta semana Nanny recibió la “Verificación” de su cuenta en Instagram, donde comparte ejercicios y consejos. Vayan a “nanysevilla”, en Instagram, y dénle muchos “likes” a esta bonita mujer que se merece muchos pero muchos “me gusta”, porque realmente nos gusta.

El cantante costarricense Jorge Fallas presentó esta semana su tema “Tierra sagrada”, con la que participó en un concurso promovido por el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) que también incluye a República Dominicana. La idea del certamen era promover el nacimiento de una canción que recoja la identidad de los países que conforman el sistema regional. En el arreglo vienen dos símbolos nacionales de cada país; se incluyen también algunas voces de deidades de los indios taínos que tuvieron gran influencia en el istmo y en República Dominicana. “La inspiración me llegó especialmente de los elementos naturales característicos de nuestras regiones y de nuestros ancestros, por eso el tema dice “oigo sus voces no puedo negar que me hablan”, pues se trata de nuestros antepasados evocando las raíces comunes. Jorge agregó elementos naturales basándome en símbolos nacionales de los países. “Los arreglos fueron creados por Marco Castro, un productor a quien admiro mucho y que comprendió a cabalidad cada uno de los detalles que quería en la canción: sonidos tribales (percusión), festivaleros (marimbas y vientos), selváticos (animales, agua, voces de Indios Taínos). La canción se puede escuchar en las diversas plataformas como Spotify, Apple Music, ITunes, Amazon y YouTube.



