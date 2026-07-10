Tía Zelmira: Gigi Garita, para nada perezosa
La costarricense sumó un reconocimiento a su exitosa gestión como empresaria, tras ser incluida en la prestigiosa lista 'Forbes 30 Under 30'.
Por Rogelio Benavides / [email protected]
Cumpleañeros
Celebro especialmente en esta fecha el cumpleaños de mi esposa la periodista Lilliana “La Loba” Mora García, quien celebra uno más este 10 de julio; también celebra en esta fecha su natalicio mi buena amiga Rosalidia Zamora Víquez, esposa de don Calixto Chaves y madre de José Pablo y Mónica. Un abrazo fraternal; otro cumple años este 10 de julio es el alcalde de Alajuela don Roberto Thompson, a quien le envío un abrazo cariñoso.
También cumplen años esta semana mi amiga la empresaria Ana Madrigal Aguilar (cumple el 10 de julio), de Quepos; Rebeca Núñez la esposa de Alex Costa (10), el periodista Erick Quirós (10), el empresario Marco Cercone (12), el fotógrafo Carlos León (12), la abogada Ana Daisy Morales (12), la modelo y empresaria Mónica Zamora (12), la presentadora Catalina Mendieta (13), la presentadora María Teresa Rodríguez (13), la presentadora Karyna Ramos (14), el presentador Kiko Robles (14), la empresaria Wendy Alpízar (14), doña Sarita Rovinski (15), el periodista Giovanni Calderón (15), la presentadora Phamela Méndez (15), la periodista y fotógrafa Gloria Calderón Bejarano (16) y el empresario Carlos Federico Monge (16).
El próximo 16 de julio cumple años la fotoperiodista Gloria Calderón Bejarano, feliz madre de tres hijos y esposa del empresario Jorge Garita. Gloria tiene una pasión por la documentación gráfica y por retratar a la gente en su vida diaria y ambiente natural. Sus reportajes han sido publicados en Centroamérica, Estados Unidos y España. Ha mostrado sus trabajos en 9 exposiciones individuales y más de 15 colectivas en Costa Rica, México, Estados Unidos y la Unión Europea. Ha publicado tres libros: Pura Vida en en 2001, Sazonarte con el Chef Óscar Castro en el 2006 y La Negrita en el 2010. Y ha participado en varias publicaciones colectivas, la más reciente Costa Rica con Ojos de Mujer en el 2020. Muchas felicidades respetada colega y estimada amiga.
Cumpleaños La Loba
Gigi Garita, para nada perezosa
La joven Gigi Garita, de 22 años, nos sorprendió positivamente, tras ser incluida en la prestigiosa lista “Forbes 30 Under 30”, un reconocimiento anual de la revista empresarial Forbes, que destaca a 30 personas menores de 30 años. Para nada perezosa y sí muy exitosa.
“Oficialmente soy parte de Forbes 30 Under 30. Forbes 30 Under 30 Centroamérica 2026. Desde que tengo 15 años, cada primero de enero, había algo que nunca faltaba en mi vision board: una foto de Forbes. Soñaba con que algún día mi trabajo, mi historia y todo lo que estaba construyendo fueran reconocidos internacionalmente. Este reconocimiento representa años de trabajo, sacrificios, aprendizajes y muchísima fe en una idea que comenzó cuando apenas tenía 15 años. Qué honor ser parte de esta edición”, comentó Gigi el lunes 6 de julio, cuando recibió la noticia, mientras realizaba un safari en África con su tío Rafael Ángel Calderón Bejarano y otros familiares.
Me complace y me satisface este nuevo y prestigioso reconocimiento para Gigi, a quien le he seguido la pista desde hace unos años cuando empezó su emprendimiento empresarial “La osa perezosa”. La he visto crecer y contagiar su entusiasmo a muchos jóvenes como ella que buscan nuevas oportunidades.
Gigi se ha ganado estar en “Forbes 30 Under 30” porque tiene pasta y espíritu para eso. Es inteligente, trabajadora y soñadora. Ella no me conoce personalmente, pero yo si la conozco por sus logros y realmente siempre me sorprende, como cuando, en abril del 2024, se coronó ganadora absoluta de la tercera temporada de la Escuela Imparables, del canal E! Entertainment, programa de telerrealidad latinoamericano, transmitido por la prestigiosa cadena. En aquella oportunidad, Gigi se enfrentó a varias concursantes, pero ella fue la que lo hizo mejor. Gigi obtuvo $20.000 más una mentoría de alto nivel a cargo de especialistas elegidos por el canal.
En el caso de Forbes 30 Under 30, es un reconocimiento anual de la revista Forbes que evalúa el trabajo en diversas categorías —tecnología, entretenimiento, finanzas, ciencia, arte, entre otras— por sus logros, innovación o impacto en su industria.
Osa Perezosa es una marca de productos para el cuidado de la piel, que ella inició cuando tenía apenas 15 años. Forbes presentó a Gigi Garita como la fundadora de la marca costarricense y resaltó su uso de inteligencia artificial, análisis de datos y herramientas digitales para estudiar el comportamiento del consumidor. “Pionera en posicionar el cuidado de la piel como un tema inclusivo y libre de estereotipos. Integra causas sociales, ambientales y de rescate animal en el modelo de negocio”, escribió Forbes.
En una entrevista con Sergio Arce, de El Observador, la fundadora y directora ejecutiva de Osa Perezosa,anunció que prepara una nueva etapa para la marca. Entre lo que se aproxima están más puntos de venta, una línea de productos más sofisticada y consolidar el mercado costarricense antes de dar el salto al extranjero.
“Es un honor demasiado grande. Hace que todas las noches sin dormir y todos esos momentos en los que uno duda si debería seguir valgan la pena. También da mucha seguridad saber que el trabajo está siendo reconocido por una revista tan grande”, comentó Gigi a El Observador.
Pero, mientras celebra ese reconocimiento —agregó Arce— su atención sigue puesta en el crecimiento de Osa Perezosa. La empresa ingresará próximamente a Farmacia Saba y también avanza en negociaciones para llegar a otro distribuidor de alcance nacional. Paralelamente, trabaja en una nueva línea de productos con ingredientes y tecnologías que, según Garita, todavía son poco comunes en el mercado costarricense. Actualmente, Osa Perezosa comercializa sus productos en cadenas como Automercado y Super Salón, además de otros comercios especializados.
Desde que lanzó el proyecto, Gigi Garita también ha enfrentado cuestionamientos y comentarios que atribuyen su éxito a factores distintos a su trabajo. Pero ella, aprendió a convivir con esas críticas.
“La gente que está cerca de mí sabe lo mucho que he trabajado para llegar a momentos como este. No tengo por qué probarle nada a nadie”.
Gigi es hija del empresario Jorge Enrique Garita y de la fotógrafa y periodista Gloria del Carmen Calderón Bejarano. Sus abuelos paternos son Jorge Enrique Garita Madrigal y María Eligia Medrano Ruiz; los maternos son el expresidente de la República Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1995) y su esposa, la ex primera dama de la República, exdiputada y fundadora del Centro Costarricense de la Ciencia y la Cultura, sede del Museo de los Niños y del Auditorio Nacional, doña Gloria Bejarano Almada.
Esa condición de ser nieta de un expresidente ha provocado que, cuando han surgido este tipo de informaciones, algunos aseguren que su condición de nieta del expresidente y de la ex primera dama le ha facilitado las cosas; sin embargo, me consta que no es así. Me he informado bien sobre el trabajo de esta joven, de los esfuerzos personales, desde que empezó estando en el colegio, cuando tenía que alternar sus responsabilidades académicas con su emprendimiento empresarial.
Es una triste realidad. En estos tiempos de redes antisociales, troles, perfiles falsos, cualquiera se mete a opinar, malinformar, intrigar, basurear, ofender, destruir y mentir. Pero en el caso de Gigi, sus logros la describen y la certifican como una emprendedora y visionaria que ha logrado salir adelante y también ser reconocida con premios internacionales donde no hay influencia política y económica que valga.
Lo anterior le molesta y les duele a muchos porque Gigi, que se llama Gloria como su madre y su abuela, solo utiliza el apellido paterno, porque tiene claro que en este mundo se sale adelante por lo que cada quien pueda hacer y no por el apellido que tenga. Y sí, ella adora a sus abuelos y es, definitivamente, la mejor amiga de Gloria Bejarano, una mujer brillante, digna de imitar y querer.
Celebro, sinceramente, este nuevo triunfo de Gigi Garita. Estoy seguro de que vendrán muchos éxitos más porque ella tiene luz propia, porque ella ha demostrado gran capacidad creadora y en su libreta de apuntes no existe la frase “no se puede”.
Otros ticos ganadores
Además de Gigi Garita, otros ocho costarricenses ingresaron en la lista “30 Under 30 Centroamérica 2026”, entre ellos Antony Owen, cofundador de Centroamérica Fashion Week, subdirectorgenerall de Costa Rica Fashion Week y creador de contenido digital.
Este es un hito significativo, ya que es la primera vez que Forbes presenta un listado exclusivo centrado en Centroamérica, reconociendo el vibrante ecosistema emprendedor que está transformando la economía local.
“Todavía me cuesta encontrar las palabras para describir la emoción que siento al haber sido seleccionado como uno de los 30 jóvenes más destacados de Centroamérica. Hace más de nueve años emprendí mi camino en la industria de la moda y las plataformas digitales. Comencé con 17 años, con más preguntas que respuestas, pero con la claridad de que quería construir algo que generara un impacto positivo. Este reconocimiento se convirtió en un sueño que guardé con esperanza, convencido de que con trabajo, perseverancia y una visión clara, algún día podría alcanzarlo”, expresó Antony Owen.
“Hoy verlo hecho realidad me llena de orgullo y me recuerda que vale la pena creer en las ideas que muchos consideran imposibles. Este logro no solo representa un éxito personal; también es una enorme responsabilidad. Me inspira a seguir creando, aprendiendo y creciendo para ejercer un liderazgo que genere un impacto positivo en las nuevas generaciones”, añadió.
Con nueve años de trayectoria en la industria, Owen ha codirigido la estrategia de Costa Rica Fashion Week, plataforma regional que integra mercados de moda, arte y cultura con proyección global. Colaboró en la ‘Estrategia de Moda y Diseño’ de Costa Rica lanzada en 2024 junto al Ministerio de Cultura, PROCOMER y el Ministerio de Economía. Ha trabajado con marcas como Disney, Pepsi y Starbucks. Además, impulsó alianzas con la Oficina Nacional Forestal y la Universidad de Costa Rica (UCR) en pro de la reforestación regional.
Este reconocimiento también pertenece a todas las personas e instituciones que han sido parte de su formación y que, de distintas maneras, le han abierto puertas y confiado en él.
“Gracias a Forbes por este honor, a mi mamá, mi familia, mis amigos, mis mentores y, por supuesto, a todo el equipo de Costa Rica Fashion Week, donde encontré un espacio para aportar valor a través de mi pasión y desarrollar proyectos que impulsan encadenamientos comerciales, culturales y sociales sostenibles para nuestras comunidades.”
Forbes Centroamérica recibió un total de 156 postulaciones, destacando la diversidad y el potencial de los emprendedores de la región. Entre los finalistas, se observó una clara tendencia hacia el uso de la tecnología, con un 60.7% de los candidatos siendo hombres y un 67.7% fundadores de sus propias empresas. El jurado enfatizó la importancia de soluciones innovadoras que atienden a sectores desatendidos, creando nuevas oportunidades de negocio y empleo.
Este reconocimiento es un llamado a seguir apoyando la reserva de talento emprendedor en Centroamérica, un objetivo que se alinea con las recomendaciones del Banco Mundial para fortalecer las economías de la región, comentó Owen.
La lista de ganadores la completan Santiago Pozuelo, Alejandro Zamora, Montserrat Jiménez, María Fernanda del Barco León, Andrés Muñoz, María Paula Palma y Amanda Guardia.
Vieras que la agencia Jade Models anunció la lista de seis representantes que viajarán, el próximo mes, a República Dominicana, a participar en el certamen Hispanoamérica Internacional. De acuerdo con Edd Roz, Costa Rica se prepara para vivir una nueva experiencia de proyección internacional con la presentación del grupo que representará al país en el aquel prestigioso certamen, que se realizará del 5 al 9 de agosto y que dirige Juan Laporte.
La delegación nacional está conformada por Aníbal, Mister Hispanoamérica; Eduardo, Mister Universal Model; Gustavo, Mister Clásico Plus Continents; Erick, Mister Petite Continents; Geisel, Señora Joven Continents y Jimena, Miss Petite Belleza Turismo Mundial. Ellos viajarán bajo la dirección de Jade Models, academia de modelos de Costa Rica reconocida por su compromiso con la formación integral de reinas, modelos y embajadores de la belleza, impulsando el talento nacional hacia escenarios internacionales.
Durante su participación, nuestros representantes serán portadores de la identidad, la cultura y los valores que distinguen a nuestro país, demostrando que la preparación, la disciplina y el compromiso son el verdadero camino hacia la excelencia. De acuerdo con Roz, su agencia Jade Models reafirma, con esta actividad, su compromiso con el desarrollo de nuevos talentos y continúa consolidando a Costa Rica como un referente en los certámenes internacionales de belleza y modelaje.
Vieras que el próximo martes 21 de julio se realizará una conferencia de prensa para dar los detalles de la Carrera y Caminata AVON 2026. Según informó Marcela Rojas, el encuentro con los periodistas será a las 9 a.m. en el Santa Ana Country Club. Esta carrera, que año con año organiza AVON, constituye un aporte a la lucha contra el cáncer de mama en nuestro país. Los fondos que se recauden serán, una vez más, en beneficio de FUNDESO.Vieras que el ex Presidente de la República Miguel Ángel Rodríguez Echeverría fue invitado, el pasado 7 de julio, a dar una conferencia en la Escuela de Economía, de la Universidad de Costa Rica. En la actividad participaron el rector de la entidad Carlos Araya y el decano de Ciencias Sociales Leonardo Castellón. Con motivo de esa conferencia, a don Miguel Ángel le otorgaron un certificado de reconocimiento por su labor como Catedrático de la Escuela de Economía y por su compromiso permanente con la educación superior.
Vieras que la llegada de a periodista mexicana Andy Guillaumin a las transmisiones del Mundial por medio del Canal Fox, que se transmite por la aplicación de TDMAX, ha llamado la atención en varios sectores, primero porque se trata de una buena profesional y, segundo, porque es realmente muy guapa. Desde que apareció por estas tierras del tamal, muchos se han interesado en saber qué hace, dónde vive y si tiene pareja.
Quienes se la han encontrado en lugares públicos la han saludado o le han pedido una foto y ella los complace con amabilidad. Uno de los que subió una fotografía reciente, fue el director y humorista Mario Chacón, de La Media Docena, quien comentó sobre ella: “además de excelente profesional, es una gran persona”. Veremos cuántos más suben fotos en sus perfiles con esta dama de tan buen perfil.
con la educación superior.
Vieras que Maribel Guardia bella, entusiasta, simpática, talentosa y tan querida como es, fue una de las que más apoyó a la Selección de México antes de que la Tri quedara fuera del Mundial. Ella subía fotos suyas, con su prima la periodista deportiva Maribel García, con su esposo Marco Chacón y hasta con el gato vestido con los colores verde y rojo.
Maribel siempre es una entusiasta de las selecciones tal y como hacía cuando jugaba Costa Rica y, cuando nos enfrentábamos a México, ella iba con ambas y le prendía velitas a la Virgen de Guadalupe y a la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles y rezaba por ambos equipos.
Lo simpático es que el día que Inglaterra eliminó a México, ella puso una foto de su gato, siempre vestido con la camiseta de México, solo que esta vez el simpático felino tenía lágrimas celeste y un rótulo que decía: ahorita no me hablen.
Vieras que la guapísima Lynda Díaz comentó esta semana en sus redes que, a sus 54 años, obtuvo su título como esteticista profesional. “Logré mi certificación de máster en estética del estado de Florida. Me muero de la alegría”, dijo en un video que compartió en Instagram.
“México jugó con el alma, dieron el corazón en la cancha, pero al final no se dieron las cosas; ellos demostraron lo que es el verdadero futbol. Ahora vamos a apoyar a los equipos que quedan de Latinoamérica, que esa copa se quede en América”, escribió Maribel.
“Alguien me escribió y me dijo que a los 54 años ya no se podía, que me había agarrado un poquito tarde, pero escúcheme esto mi amor: mi meta era llegar a lo más alto en estética en el estado de Florida y lo logré”, afirmó Díaz.