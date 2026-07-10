Tía Zelmira: Gigi Garita, para nada perezosa

La joven Gigi Garita, de 22 años, nos sorprendió positivamente, tras ser incluida en la prestigiosa lista “Forbes 30 Under 30”, un reconocimiento anual de la revista empresarial Forbes, que destaca a 30 personas menores de 30 años. Para nada perezosa y sí muy exitosa.

​“Oficialmente soy parte de Forbes 30 Under 30. Forbes 30 Under 30 Centroamérica 2026. Desde que tengo 15 años, cada primero de enero, había algo que nunca faltaba en mi vision board: una foto de Forbes. Soñaba con que algún día mi trabajo, mi historia y todo lo que estaba construyendo fueran reconocidos internacionalmente. Este reconocimiento representa años de trabajo, sacrificios, aprendizajes y muchísima fe en una idea que comenzó cuando apenas tenía 15 años. Qué honor ser parte de esta edición”, comentó Gigi el lunes 6 de julio, cuando recibió la noticia, mientras realizaba un safari en África con su tío Rafael Ángel Calderón Bejarano y otros familiares.

Me complace y me satisface este nuevo y prestigioso reconocimiento para Gigi, a quien le he seguido la pista desde hace unos años cuando empezó su emprendimiento empresarial “La osa perezosa”. La he visto crecer y contagiar su entusiasmo a muchos jóvenes como ella que buscan nuevas oportunidades.



Gigi se ha ganado estar en “Forbes 30 Under 30” porque tiene pasta y espíritu para eso. Es inteligente, trabajadora y soñadora. Ella no me conoce personalmente, pero yo si la conozco por sus logros y realmente siempre me sorprende, como cuando, en abril del 2024, se coronó ganadora absoluta de la tercera temporada de la Escuela Imparables, del canal E! Entertainment, programa de telerrealidad latinoamericano, transmitido por la prestigiosa cadena. En aquella oportunidad, Gigi se enfrentó a varias concursantes, pero ella fue la que lo hizo mejor. Gigi obtuvo $20.000 más una mentoría de alto nivel a cargo de especialistas elegidos por el canal.



En el caso de Forbes 30 Under 30, es un reconocimiento anual de la revista Forbes que evalúa el trabajo en diversas categorías —tecnología, entretenimiento, finanzas, ciencia, arte, entre otras— por sus logros, innovación o impacto en su industria.



Osa Perezosa es una marca de productos para el cuidado de la piel, que ella inició cuando tenía apenas 15 años. Forbes presentó a Gigi Garita como la fundadora de la marca costarricense y resaltó su uso de inteligencia artificial, análisis de datos y herramientas digitales para estudiar el comportamiento del consumidor. “Pionera en posicionar el cuidado de la piel como un tema inclusivo y libre de estereotipos. Integra causas sociales, ambientales y de rescate animal en el modelo de negocio”, escribió Forbes.

Esta es la foto que publicó Forbes cuando anunció el reconocimiento para Gigi Garita.



En una entrevista con Sergio Arce, de El Observador, la fundadora y directora ejecutiva de Osa Perezosa,anunció que prepara una nueva etapa para la marca. Entre lo que se aproxima están más puntos de venta, una línea de productos más sofisticada y consolidar el mercado costarricense antes de dar el salto al extranjero.

​“Es un honor demasiado grande. Hace que todas las noches sin dormir y todos esos momentos en los que uno duda si debería seguir valgan la pena. También da mucha seguridad saber que el trabajo está siendo reconocido por una revista tan grande”, comentó Gigi a El Observador.

Pero, mientras celebra ese reconocimiento —agregó Arce— su atención sigue puesta en el crecimiento de Osa Perezosa. La empresa ingresará próximamente a Farmacia Saba y también avanza en negociaciones para llegar a otro distribuidor de alcance nacional. Paralelamente, trabaja en una nueva línea de productos con ingredientes y tecnologías que, según Garita, todavía son poco comunes en el mercado costarricense. Actualmente, Osa Perezosa comercializa sus productos en cadenas como Automercado y Super Salón, además de otros comercios especializados.



Desde que lanzó el proyecto, Gigi Garita también ha enfrentado cuestionamientos y comentarios que atribuyen su éxito a factores distintos a su trabajo. Pero ella, aprendió a convivir con esas críticas.

“La gente que está cerca de mí sabe lo mucho que he trabajado para llegar a momentos como este. No tengo por qué probarle nada a nadie”.

Gigi es hija del empresario Jorge Enrique Garita y de la fotógrafa y periodista Gloria del Carmen Calderón Bejarano. Sus abuelos paternos son Jorge Enrique Garita Madrigal y María Eligia Medrano Ruiz; los maternos son el expresidente de la República Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1995) y su esposa, la ex primera dama de la República, exdiputada y fundadora del Centro Costarricense de la Ciencia y la Cultura, sede del Museo de los Niños y del Auditorio Nacional, doña Gloria Bejarano Almada.



Esa condición de ser nieta de un expresidente ha provocado que, cuando han surgido este tipo de informaciones, algunos aseguren que su condición de nieta del expresidente y de la ex primera dama le ha facilitado las cosas; sin embargo, me consta que no es así. Me he informado bien sobre el trabajo de esta joven, de los esfuerzos personales, desde que empezó estando en el colegio, cuando tenía que alternar sus responsabilidades académicas con su emprendimiento empresarial.



Es una triste realidad. En estos tiempos de redes antisociales, troles, perfiles falsos, cualquiera se mete a opinar, malinformar, intrigar, basurear, ofender, destruir y mentir. Pero en el caso de Gigi, sus logros la describen y la certifican como una emprendedora y visionaria que ha logrado salir adelante y también ser reconocida con premios internacionales donde no hay influencia política y económica que valga.



Lo anterior le molesta y les duele a muchos porque Gigi, que se llama Gloria como su madre y su abuela, solo utiliza el apellido paterno, porque tiene claro que en este mundo se sale adelante por lo que cada quien pueda hacer y no por el apellido que tenga. Y sí, ella adora a sus abuelos y es, definitivamente, la mejor amiga de Gloria Bejarano, una mujer brillante, digna de imitar y querer.



Celebro, sinceramente, este nuevo triunfo de Gigi Garita. Estoy seguro de que vendrán muchos éxitos más porque ella tiene luz propia, porque ella ha demostrado gran capacidad creadora y en su libreta de apuntes no existe la frase “no se puede”.

Gigi Garita empezó con la Osa Perezosa cuando tenía 15 años.

Otros ticos ganadores

Además de Gigi Garita, otros ocho costarricenses ingresaron en la lista “30 Under 30 Centroamérica 2026”, entre ellos Antony Owen, cofundador de Centroamérica Fashion Week, subdirectorgenerall de Costa Rica Fashion Week y creador de contenido digital.



Este es un hito significativo, ya que es la primera vez que Forbes presenta un listado exclusivo centrado en Centroamérica, reconociendo el vibrante ecosistema emprendedor que está transformando la economía local.

​“Todavía me cuesta encontrar las palabras para describir la emoción que siento al haber sido seleccionado como uno de los 30 jóvenes más destacados de Centroamérica. Hace más de nueve años emprendí mi camino en la industria de la moda y las plataformas digitales. Comencé con 17 años, con más preguntas que respuestas, pero con la claridad de que quería construir algo que generara un impacto positivo. Este reconocimiento se convirtió en un sueño que guardé con esperanza, convencido de que con trabajo, perseverancia y una visión clara, algún día podría alcanzarlo”, expresó Antony Owen. “Hoy verlo hecho realidad me llena de orgullo y me recuerda que vale la pena creer en las ideas que muchos consideran imposibles. Este logro no solo representa un éxito personal; también es una enorme responsabilidad. Me inspira a seguir creando, aprendiendo y creciendo para ejercer un liderazgo que genere un impacto positivo en las nuevas generaciones”, añadió.

Con nueve años de trayectoria en la industria, Owen ha codirigido la estrategia de Costa Rica Fashion Week, plataforma regional que integra mercados de moda, arte y cultura con proyección global. Colaboró en la ‘Estrategia de Moda y Diseño’ de Costa Rica lanzada en 2024 junto al Ministerio de Cultura, PROCOMER y el Ministerio de Economía. Ha trabajado con marcas como Disney, Pepsi y Starbucks. Además, impulsó alianzas con la Oficina Nacional Forestal y la Universidad de Costa Rica (UCR) en pro de la reforestación regional.



Este reconocimiento también pertenece a todas las personas e instituciones que han sido parte de su formación y que, de distintas maneras, le han abierto puertas y confiado en él.

​“Gracias a Forbes por este honor, a mi mamá, mi familia, mis amigos, mis mentores y, por supuesto, a todo el equipo de Costa Rica Fashion Week, donde encontré un espacio para aportar valor a través de mi pasión y desarrollar proyectos que impulsan encadenamientos comerciales, culturales y sociales sostenibles para nuestras comunidades.”

Forbes Centroamérica recibió un total de 156 postulaciones, destacando la diversidad y el potencial de los emprendedores de la región. Entre los finalistas, se observó una clara tendencia hacia el uso de la tecnología, con un 60.7% de los candidatos siendo hombres y un 67.7% fundadores de sus propias empresas. El jurado enfatizó la importancia de soluciones innovadoras que atienden a sectores desatendidos, creando nuevas oportunidades de negocio y empleo.



Este reconocimiento es un llamado a seguir apoyando la reserva de talento emprendedor en Centroamérica, un objetivo que se alinea con las recomendaciones del Banco Mundial para fortalecer las economías de la región, comentó Owen.



La lista de ganadores la completan Santiago Pozuelo, Alejandro Zamora, Montserrat Jiménez, María Fernanda del Barco León, Andrés Muñoz, María Paula Palma y Amanda Guardia.