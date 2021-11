Tía Zelmira: Giannina Scott, una tica cerca de Lady Gaga

Rogelio Benavides Rivas/Editor/[email protected]

Cumpleañeros

El primer saludo es para mi colega Johnny López, de Canal 7, quien celebra su cumpleaños este viernes 19 de noviembre. Además, saludo a Mariela Molina (cumple el 19 de noviembre), Pamela Cusi (19), Arlene Raventós (20), Arys Montero (20), Karen Mora (20), Guillermo Carvajal (20), Diego Lobo (21), mi colega y madrina Marcela Angulo Grillo (21), Paola Ramírez (21), el capitán Claudio Lara (23), el fotógrafo Arnoldo Robert (24), el periodista Luis Enrique Jara Cubillo (24), Alejandra González “Ale Ale” (25), Sarah Cordero (25) y Mariela Rodríguez (25). Felicidades a todos.

Mi capitán preferido

El próximo martes 23 de noviembre, día de San Clemente, cumple años don Claudio Lara, un profesional serio, trabajador y discreto. Este buen hombre comanda el TI-AZP matrícula del helicóptero Bell 407; aunque en estos días no ha estado volando mucho por necedades burocráticas, estoy seguro que pronto volverá a los controles con todo y su buen corazón. Las personas que se llaman Claudio son muy sociables, suelen tener muchos amigos y siempre están al servicio de su familia, a la que protege y quiere más que a nadie. Quienes llevan este nombre, son hombres emotivos y sensibles a pesar de que su apariencia haga sospechar todo lo contrario. Claudio es razonable, responsable, servicial y disciplinado. Con una limpia carrera en la Sección Aérea del Ministerio de Seguridad Pública, laboró al lado de buenos amigos como Luis Carlos “Licho” Araya y mi cuñado Manuel Mora García. Con Lara viajé algunas veces (1990-1994) en un helicóptero ruso, MI 17 que Nicaragua había donado a Costa Rica. Don Claudio ha llevado la imagen de la Virgen de los Ángeles por todo el país cuando se ha hecho este tipo de traslados de la Patrona de Costa Rica. Casado con Evelyn Salazar y padre de Kevin y Gabriel, viven en San Joaquín de Flores. Su nombre ha aparecido en los medios como cuando ha trasladado en el Alfa Zulu Papa (AZP) a figuras como Keylor Navas, Sergio Ramos y a sus respectivas esposas Andrea Salas y Pilar Rubio, en junio del año pasado. En su amplia lista de pasajeros están anotados gente como el expresidente del Gobierno de España Felipe González, Richard Branson, Carlos Andrés Pérez, Carlos Menem, Mark Zuckerberg (cofundador de Facebook), Salma Hayek, Mel Gibson, David Hasselhoff, María Celeste Arrarás, los expresidentes Rodrigo Carazo, Luis Alberto Monge, Rafael Ángel Calderón, Oscar Arias, José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez, Laura Chinchilla y yo. Feliz cumpleaños mi querido capitán, pronto volveremos al aire, se lo digo con el corazón.

Mi nieta Valentina Sáenz Guzmán con el capitán Claudio Lara.



Giannina Scott, la tica que produce una película de Lady Gaga

La semana pasada en el periódico La Nación se informó acerca de la aparición en una gala de la costarricense Giannina Scott (esposa del afamado director Ridley Scottt e hija de Gonzalo Facio Segreda, quien fuera Canciller de la República) al lado de Lady Gaga, durante el estreno de la película House of Gucci, de la cual Giannina es productora. En la nota, omitieron detalles acerca de la trayectoria de Giannina, por lo que su hermana Carla Facio salió al paso para hacer las correcciones y dar los detalles que ella estimó pertinentes. El siguiente es el texto de Carla:



“El artículo que salió en La Nación sobre la Premier en Londres de House of Gucci me dejó muy sorprendida. La periodista hizo el reportaje sin mucha información. Quiero aclarar que mi hermana Giannina F Scott es la productora de la película —House of Gucci— y no sólo amiga de Lady Gaga y esposa de Ridley Scott. Fue ella la que consiguió los derechos del House of Gucci hace ya más de veinte años; como productora consiguió inversionistas y negoció con la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Eso es lo que debería ser interesante para los periódicos de Costa Rica, ya que ella es costarricense”.

Lady Gaga encabeza un elenco de primera.





“Giannina es una mujer de negocios que ha sido productora de varias películas que no necesariamente han sido dirigidas por su esposo como por ejemplo Tristán and Isolda, (con James Franco) Concussion (con Will Smith) y varios especiales de televisión. Giannina también produjo Match Stick Men (con Nicolas Cage) dirigida por su esposo Ridley Scott. Para los que no saben la manera cómo funciona, los productores son los que consiguen el dinero para las películas y son los que deciden con qué director trabajar. En esta película House of Gucci, por ejemplo, hay varios productores que se unieron y aportaron mucho. Giannina fue la primera y la que ideó y trajo la película. Por alguna razón siempre se empeñan en sacar su pasado y repetir historias de cuando ella era muy joven. Además, siempre la llaman la actriz Giannina Facio cuando desde hace muchos años es una respetada ejecutiva de Hollywood y no actriz. Ella ha hecho pequeños cameos en las películas de Ridley como algo simpático que tienen ellos como pareja. Como un “good luck charm” parecido a lo que hacía Alfred Hitchcock quien aparecía por unos segundos en todas sus películas”.

Laddy Gaga y Giannina Scott.



House of Gucci es dirigida por Ridley Scott (esposo de Giannina) y está basada en un libro de Sara Gay Forden. La música es de Herry Gregson-Williams y la fotografía es de Dariusz Wolski. El reparto lo integran Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek, Jack Huston, Reeve Carney, Camille Cottin, Youssel Kerkour, Madalina Ghnea, Mia McGovern Zaini, Florence Andrews, Vincent Riotta, Mehdi Nebbou, Eduard Philipponnat, Bianca Nappi, Andrea Piedimonte, Alexia Murray, Mario Opinato y Luca Chikovani.



La película es una coproducción de Estados Unidos y Canadá; Metro-Goldwyn Mayer (MGM), Scott Free Productions y Bron Estudios. Basada en hechos reales toca temas relacionados con crimen y moda. Es el drama en torno al asesinato en 1995 de Maurizio Gucci, nieto fundador del imperio de la moda Gucci, quien apareció asesinado por orden de su exmujer Patrizia Reggiani, conocida como la viuda negra de Italia. La película está programada para estrenarse este mes de noviembre.



Gianina y su esposo Ridley Scott.





Made presenta “Oportunidad”

Con más de cuatro años en el mundo de la música y un exitoso inicio de carrera MADE, la artista costarricense de pop urbano, se une a la familia Warner Music y presenta su nuevo tema “Oportunidad”. La semana pasada la talentosa cantante dio a conocer su tema que estará acompañado de un excelente trabajo visual experimentando el sentimiento de soledad y mostrándola completamente sola, cómo un alma solitaria que anda en busca de otra alma, pero a su vez un video que resalta su carisma, fuerza y talento. Este será el primer trabajo visual en incluir lenguaje lesco de principio a fin, como apoyo e inclusión a personas con capacidades especiales, ofreciendo una alternativa frente a sus limitaciones para poder disfrutar el mensaje que MADE quiere transmitir en este tema. Se trata de darnos la oportunidad de sanar y volver a amar a nuestro propio ritmo, frenar cuando se requiera y volver a comenzar, si es necesario… de eso trata “Oportunidad”. “Este lanzamiento para mí simboliza cómo me siento lista para permitirme nuevas oportunidades en la vida, cómo me explico a mí misma que todo tiene su tiempo y todo debe ir al ritmo que yo me sienta cómoda, sin precipitarme al “qué será mañana” ni esconderme en el pasado” dice. Su música ha logrado transcender en Costa Rica y Centroamérica, logrando alcanzar la posición número uno en radio e ingresando a los principales Top Charts de la región con sus éxitos anteriores. Además de ser invitada a importantes galas internacionales compartiendo escenario junto a Nicky Jam, Joey Montana, Valentino, Manuel Medrano, Sofía Reyes, Ricardo Montaner y Piso 21. Made ha sido ganadora en distintos premios en Costa Rica en 2018, 2019 y 2020, además de premiaciones internacionales, donde destaca el galardón como Artista Revelación Femenina Urbana, de los Premios Núcleo Colombia 2020, al lado de Rosalía y Karol G. Actualmente es embajadora de imagen de algunas marcas internacionales muy importantes.

Nany Sevilla nos aconseja

Como les había comentado, Nany Sevilla sigue más activa que nunca en la promoción del acondicionamiento físico, ya sea en forma personal, por televisión o en sus redes sociales. Esta semana recordó, por ejemplo, que la edad es algo mental, todo lo real y verdadero nace de adentro hacia afuera. Si la persona se siente completa, feliz, segura, sexy… eso es lo que va a mostrar. De acuerdo con Nany, se pueden tener 30, 40, 50 años o más y dependerá de la actitud y disposición de cada quien y tener siempre claro que ser joven empieza en la cabeza. Todo lo demás que haga para cuidarse, siempre suma, por ejemplo: dormir bien y suficiente, no usar drogas, moderar o evitar el consumo de licor, alimentarse sin excesos, hacer ejercicios habituales, sentirse en paz espiritualmente, tener buenas relaciones personales con los demás y estar feliz con el trabajo. De acuerdo con Nany, todo lo anterior, nos forma integralmente. Tomemos nota.



