Tía Zelmira: Gia Franceshi es talentosa y bella

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros



El primer saludo de esta semana es para la profesora Coco Vargas, quien cumple años este 31 de julio; también cumplen años este día la profesora María Pérez y el actor Gustavo Rojas. Otros cumpleañeros son la chef Doris Kohn (cumple el 1.° de agosto), el diseñador de joyas George Bakkar (3), el empresario Santiago Hernández (4), la creadora de contenido Glenda Peraza (5), la empresaria Faride Nasralah (5), el músico Bernardo Quesada (5), el productor Gastón Carrera (6) y la bailarina Gabriela Dorries (6).



Gia Franceschi destaca por su talento y belleza



La joven actriz Gia Angelique Franceschi representará a Costa Rica en Miss Asia Pacific International 2026, certamen que se realizará en Filipinas del 22 de septiembre al 10 de octubre.



Esta bella y talentosa mujer ya ha intervenido en varias producciones televisivas de México y actualmente está en la grabación de otra telenovela.



Con 23 años, destaca por su formación artística integral y su trayectoria profesional en la actuación. Habla inglés y español, y es actriz formada en el reconocido Centro de Educación Artística Eugenio Cobo de Televisa, empresa para la cual trabaja desde que concluyó su preparación académica.



Gia ama el arte en todas sus formas. La actuación, el modelaje, la pintura, el teatro, el baile, el canto, la expresión escénica y el aprendizaje constante son parte de su vida diaria, y está profundamente agradecida por cada oportunidad que le ha brindado la vida. Cree en los sueños, en el trabajo honesto y en la magia de persistir, incluso cuando el camino se vuelve difícil.



Su mayor aspiración es seguir creciendo como actriz internacional, hacer un papel de villana memorable e inspirar a otras mujeres y demostrar que la valentía de perseguir los sueños puede transformar vidas. Para ella, Miss Asia Pacific International es una plataforma maravillosa que conecta diversas culturas y le brinda la oportunidad de honrar a Costa Rica, mostrar su historia y llevar un mensaje de esperanza, esfuerzo y amor propio.

Actualmente Gia está grabando “Corazón de oro”, junto a grandes figuras del cine mexicano.



Gia Franceschi representa una combinación de talento, preparación, resiliencia y compromiso, cualidades que la convierten en una candidata sólida y una embajadora destacada de Costa Rica ante el mundo.

​“Me siento profundamente agradecida con Dios por esta oportunidad y con toda la organización por la confianza que han depositado en mí para llevar el nombre de mi país a un escenario internacional tan importante. Es un sueño que nace desde hace muchos años y que hoy, con mucho esfuerzo, dedicación y perseverancia, comienza a hacerse realidad”, comentó Gia. “Para mí —agregó—, este certamen representa mucho más que una competencia. Es una oportunidad para conocer nuevas culturas, abrir horizontes, crecer tanto personal como profesionalmente y compartir con el mundo un poco de la esencia de Costa Rica”.

Como actriz y amante del arte, siempre ha creído que los sueños se construyen con trabajo, disciplina y pasión. Por lo anterior, Gia espera que este camino le permita seguir creciendo, inspirar a otras personas a luchar por lo que aman y demostrar que nunca hay que dejar de creer en aquello que llevamos en el corazón.

​“Gracias a mi familia, a quienes han estado conmigo en cada etapa y a todas las personas que han confiado en mí. Llevaré a Costa Rica con muchísimo orgullo, dando lo mejor de mí en cada paso de esta experiencia”, comentó esta bella y talentosa muchacha, quien es hija de la guapísima Beatriz Alvarado, quien fue Miss Costa Rica.

Gia está feliz de poder representar a Costa Rica en Miss Asia Pacific.

¡Cuidado con el 13!

Ya les he comentado muchas veces sobre el cuidado que hay que tener siempre con el número 13. Hace apenas unos días, New York Post publicó un artículo sobre el 13 y sus supersticiones. Seguidamente, les comparto unos datos muy interesantes para que tomen nota:

El 91 % de los edificios en la ciudad de Nueva York no tienen piso 13; en su lugar, pasan a ser, de facto, piso 14 o 12A… ¡Pero jamás 13!

Los apartamentos 13 enfrentan muchas dificultades para venderse; pasan más tiempo en el mercado y siempre se venden a precios muchísimo más bajos que los demás.

Según History.com, cada año la economía de Estados Unidos pierde $800 millones el “viernes 13” debido a que la gente evita viajar en esa fecha.

Las aerolíneas Lufthansa, Air France y United Airlines removieron la hilera 13 de sus aviones y le reasignaron el número 14.

En Washington no existe el piso 13 en los elevadores. ¡Increíble que la gente aún crea en supersticiones!

El 91% de los edificios de Nueva York no tienen piso 13.

Te tengo un vieras





Vieras que Julián Villalta, reconocido ejecutivo de la industria musical en la región, será uno de los expositores del encuentro denominado Latino Music Conference, que se realizará este mes de agosto en Miami.





Julián Villalta es un referente con más de 20 años de trayectoria, liderando el crecimiento de la música latina y el desarrollo de artistas a nivel internacional. Durante casi 18 años fue Country Manager de Warner Music para Andes y Centroamérica, donde lideró estrategias de marketing, promoción, desarrollo artístico y expansión de la compañía. A lo largo de su carrera también formó parte de Universal Music, además de desempeñarse en radio y televisión.



Ha trabajado junto a artistas de talla mundial como Ed Sheeran, Bruno Mars, Coldplay, Muse, Iron Maiden, Jesse & Joy, Manuel Medrano, De La Ghetto, Justin Quiles, María Becerra y Piso 21, además de impulsar el crecimiento de numerosos talentos emergentes.



El liderazgo de Julián en innovación lo llevó a dirigir el primer proyecto de Warner Music basado en inteligencia artificial para reunir la voz de un padre fallecido con la de su hijo, iniciativa reconocida con un Effie de Plata. Su trayectoria ha sido destacada por medios como Billboard, Playboy México y Revista SUMMA.



Julián es presidente de Alterna Records, donde continúa impulsando el desarrollo de artistas independientes y consolidados, además de liderar campañas para marcas internacionales como Pepsi, Taco Bell, Burger King, Modelo, Converse y Reebok. Actualmente, funge como director de comunicación de la Liga Superior de Baloncesto de Costa Rica.



Como periodista, conozco la trayectoria exitosa de Julián Villalta y, hoy por hoy, es uno de los ejecutivos más influyentes de la industria musical. Felicitaciones a Julián por representar de forma tan sobresaliente a Costa Rica en la industria musical.

Este es el afiche que anuncia la presentación de Julián Villalta en la más importante conferencia de la música latina.

Vieras que El Tambor CR presentará el esperado Latido Session el próximo 11 de agosto, a las 8 p. m., en Jazz Café, con la participación de los virtuosos Max Esquivel, Pablo Campos, Gerardo Porras, Orlando Ramírez y Kendall Berrocal.



Esta es una presentación de puro latin jazz y boleros. Una propuesta donde la buena improvisación, el ritmo, los boleros y la elegancia se unen para una jornada inolvidable. Hace unas semanas estuve en una sesión similar, a cargo de estos talentosos músicos, y la verdad es que disfruté totalmente.



La del 11 de agosto será una noche de alto nivel musical, con un ensamble de lujo y composiciones originales de estos grandes músicos costarricenses. Les recomiendo que aprovechen esta nueva oportunidad que nos abre El Tambor CR para escuchar música de altísimo nivel. Más información por medio del teléfono 7251-3677.

La actividad será el 11 de agosto.



Vieras que Everardo Herrera celebró su cumpleaños el pasado 25 de julio en compañía de su esposa, sus hijas, sus nietos y sus yernos. Mi Reicito estaba más feliz que una lombriz, porque, si hay algo que él disfruta, es compartir con sus seres más queridos.



Lo más divertido es que Marlene Navarro, la esposa de Everardo, cumple el mismo día, por lo que hay doble dosis de bombas y bombetas.





“Ahora somos más. Tengo muy buenos recuerdos desde mis celebraciones con mis padres y hermanos en casa, con poco ruido, pero siempre había el detalle de mi santa madre, que me preparaba el mejor arroz con leche del mundo”, comentó Everardo.

Everardo Herrera con su esposa, sus hijas y sus tres nietos.

Vieras que en Santa Cruz hay dos Nayuribes conocidas: Guadamuz, que es diputada, y Vargas, que es una excelente periodista.



Nayuribe, bella flor de la pampa, también fue una princesa indígena, la segunda de las tres hijas de un jefe chorotega. Le pusieron ese nombre a la princesa en honor de una flor hermosa y de exquisito aroma, a la que el poeta José Ramírez le dedicó una canción. El nombre de Nayuribe significa rayito de luna.



Dicho lo anterior, no hay que equivocarse con los nombres y así lo hizo saber, en estos días de fiesta guanacasteca, mi colega Nayuribe Vargas, pues a ella hasta le han llegado mensajes que en realidad van dirigidos a la diputada Nayuribe Guadamuz.





“A veces recibo mensajes donde me confunden, pero que conste en actas que no soy la diputada oficialista. Yo soy Nayuribe Vargas, periodista que aplaude de pie el trabajo que realizan el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, pese a los recortes presupuestarios. Respeto nuestro Estado Social de Derecho…”, escribió Nayuribe Vargas.

Nayuribe Vargas es periodista.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.