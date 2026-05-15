Tía Zelmira: Gaby Jiménez, la niña del cafetal, se hizo grande

Por Rogelio Benavides / [email protected].

Cumpleañeros

Saludo primero al empresario Steve Rodríguez, quien cumple años este 15 de mayo. También celebran su natalicio esta semana la entrenadora Nany Sevilla (cumple el 17 de mayo), la productora de Teletica Formatos Vivian Peraza (18), el periodista y productor Allan Trigueros (18), la empresaria Tatiana Incera (18), el gran cantante Luis Ángel Monge Parajeles (20), mi padrino Johnny Mermelstein (21) y la guapísima Andrea Obaldía (21). Felicidades.

La creadora digital Andrea Obaldía cumple años el próximo 21 de mayo.

La niña del cafetal se hizo grande

Gabriela Jiménez creció en los cafetales de San Ramón; los recorrió cientos de veces con sus abuelos. No creció tomando café, más bien lo recogió. Ella sabe lo que pesa un canasto repleto de grano de oro y lo que duele cuando no se llena. Experimentó quemaduras de sol durante la recolecta y aún recuerda lo que costaba quitarse el dolor cuando los gusanos ortigaban. Gaby aprendió a luchar contra el frío de la madrugada y supo de la lucha mental por terminar una calle. Entiende lo que duele cada grano de café.

Hoy, convertida en una de las grandes figuras de la televisión nacional, conocida hasta en el último rincón de Costa Rica, revive con satisfacción la época cuando corría, entre los pasos lentos de sus abuelos, para llegar de primera a la medida.

Hoy todas aquellas congojas y satisfacciones Gaby las empacó en una moderna bolsa de un verdadero producto gourmet llamado Café Maíta. En ese empaque están sus buenos recuerdos, el tributo a sus ancestros, el apoyo constante a su familia y el inicio de un sueño que aspira a convertirse en una gran empresa productora y comercializadora de nuestro grano de oro, de muy alta calidad.

Gaby Jiménez creció entre cafetales.

Conozco a Gaby desde hace varios años; juntos integramos un grupo de amigos que nos vemos periódicamente para reír, no para llorar, especialmente con Gaby, que siempre está llena de buenas noticias que nos alegran y nos llenan el corazón de felicidad, sí, el corazón, porque así es ella, puro corazón.

Pude haber dicho que ella es la reina del café, pero no tiene corona; por ahora es peona, con ganas de ganar la partida. Pude haberla denominado la flor del café, pero esta floración es uno de los fenómenos más breves de la naturaleza y dura apenas un par de días; en cambio, Gaby tiene maquinaria y materia para dos siglos.

Sobre su infancia, Gaby recuerda que fue feliz de verdad y que aprendió a ganarse las cosas. Su etapa de enseñanza primaria y secundaria la combinó con las actividades de la siembra y cosecha del café.

​ “Cuando estaba en el cafetal con mis primos, encontrábamos el momento para jugar en medio de los cafetos, a la hora del almuerzo. Nada más rico que una torta de huevo con tortilla y con frijoles recién majados, hechos en cocina de leña”. Ella no creció con lujos materiales, pero sí tuvo una infancia muy feliz en el campo.

Gaby es una conocedora de la caficultura.

Por los agricultores

Al sacar Café Maíta, honra a todos los agricultores como su papá. Para ella, ser de una familia cafetalera la llena de alegría, orgullo y mucha satisfacción. El café proviene de San Ramón y lleva un significado muy especial, ya que es un homenaje a sus abuelos que fallecieron y a su abuelita de 94 años que sigue con vida. En cuanto al nombre Maíta, es en honor a su abuelita Margarita.

Durante años, el café de su familia se entregaba a beneficios, como lo hacen muchos productores. Sin embargo, a partir de la cosecha del 2024, decidieron empezar a experimentar para crear su propia marca, que ya es una realidad.

​“Café Maíta es cultivado con amor, seleccionado con detalle y tostado de manera que logre notas únicas, pensadas para disfrutarse en momentos especiales. El tueste le da notas únicas que esperamos disfruten mucho con esas personas especiales que sientan en la mesa de su hogar”.

Realmente, Gaby es una mujer extraordinaria, de apegos familiares, cariñosa, talentosa, emprendedora, disciplinada y muy enfocada en sus metas. Ignoro cómo hace esta querida colega para sacar tiempo, fuerzas y espíritu para hacer todos lo que hace.

Hablo de su desempeño a tiempo más que completo como presentadora, reportera y comentarista deportiva y, como si eso fuera poco, ya está preparando sus tenis para la Revista Mundialista de Canal 7, porque el 11 de junio arranca el Mundial de Fútbol, y eso ella lo lleva en las venas revuelto con el mejor café. También es creyente, honesta y respetuosa. Cuando supo que la habían convocado para ese programa, escribió:

​“Mi primera cobertura mundialista. Descubrí que para Dios los sueños no tienen caducidad, todo llega cuando debe llegar y de la mano de él”.

Cubrir el Mundial siempre ha sido su sueño.



“Puede sonar fácil, pero no, no se imaginan todo lo que hay detrás, casi 20 años en medios de comunicación y ufff los sueños cuestan tanto, que a veces se vuelven imposibles. Gracias Teletica y TDmás por darle valor a mi trabajo, esfuerzo, sacrificios, disciplina y pasión por lo que hago. Muy orgullosa de ir con un gran equipo muy experimentado y de verdad qué honor informarles que estamos listos para llevarles lo mejor del Mundial”.

En abril Gabriela fue confirmada como parte del equipo que viajará a la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en México, Estados Unidos y Canadá. Se trata de su primera cobertura mundialista; este logro llega seis años después de su ingreso a Teletica.

Junto a ella estarán los periodistas Gustavo López, Eduardo Castillo y Josué Quesada. También formarán parte de la cobertura Diego Obando, Kevin Jiménez, Rose Davis, Mauricio Astorga, Diego Garro, Courtney y Maribel García. La Revista Mundialista se estrenará el 1.° de junio a las 9 p. m. El programa también estará disponible en Teletica Radio y en la app TDMAX.

¿De dónde sacará tanto combustible esta cafetera para hacer todo lo que tuesta y chorrea? Gaby hizo su práctica profesional entre 2010 y 2011 en Teletica Deportes; en el 2011 entró a Deportes Repretel, donde estuvo hasta el 2019.

En el 2020 entró a TDMás y, en el 2022, se convirtió en la animadora principal de 7 Estrellas. Ya suma 16 años en televisión. Antes de eso escribía en la revista Ovación, del periódico Al Día. Además, en Repretel estuvo en producción de los festejos de fin de año y en Conexión Fútbol. Actualmente, tiene tiempo para presentar y hacer reportajes en 7 Estrellas, en Costa Rica y por todos los rincones del planeta.

Está en Teletica Deportes para partidos por Canal 7, en TDMás con su propio programa Contragolpe, que inició en el 2020 y, para que siga la fiesta, en diciembre estuvo en la Misión Chinamo, porque para esta hermosa y talentosa mujer no hay misión imposible. ¿Qué tal si nos tomamos una tacita de café? ¿O mejor lo cogemos, lo empacamos y lo vendemos? ¿Y si mete un gol en el Mundial?

Gaby Jiménez, Josué Quesada, Gustavo López y Eduardo Castillo encabezan el equipo mundialista de Teletica.

Batalla de Karaoke entra en la recta final

La competencia de Batalla de Karaoke vivió una de sus noches más intensas rumbo a la gran final. Once participantes subieron al escenario, el domingo 10 de mayo, para luchar por el apoyo del público, un premio de ₡500 mil y el pase directo a la última gala del programa. La noche estuvo marcada por interpretaciones cargadas de emoción, historias de superación y mucho carisma sobre el escenario.

Esta vez participaron Lilibeth Masís, quien cantó Cucurrucucú paloma; Gloriana Jiménez, Te quedó grande la yegua; Johnny Obando, Un beso y una flor; Michelle Rojas, El sol no regresa; Sebastián Vargas, Gavilán o paloma; Denis Villalobos, El palenque; Xinia Montero, Canoa Ranchá; Talía García, Maldita primavera; Juan Diego Valerio, Jamás; Gabriela Bravo y Rolando Ramírez, Nadie como ella.

Al final de la noche, tras las votaciones del público, Juan Diego Valerio se convirtió en el gran vencedor de la gala, llevándose ₡500 mil y asegurando su pase directo a la gran final de Batalla de Karaoke.

Juan Diego Valerio fue el gran ganador.



​Te tengo un vieras...