Tía Zelmira: Gaby Jiménez, la mundialista

Tras haber disfrutado el encuentro con Cristiano Ronaldo, Gaby tuvo otra satisfacción cuando entrevistó a Ronaldo Nazario. El mismo Juan Pablo Sanabria, contó, en La Nación del 16 de junio, que en esta ocasión Gaby pudo convivir de cerca y hasta tomarse una foto que publicó con alegría en sus redes sociales. “¡La foto! El 9 (delantero centro) perfecto. Simplemente el Fenómeno”, escribió Jiménez en el posteo que sumó miles y miles de “me gusta” y cientos de comentarios. No tengo duda que en estos días que le quedan a Gaby en los Estados Unidos, donde fue destacada por Teletica, nos dará más satisfacciones con sus anécdotas y también con su trabajo profesional y certero, pues se trata de una periodista talentosa, creativa y muy trabajadora. Su versatilidad se nota en sus informaciones puntuales, comedidas y muy profesionales, como corresponde a alguien que asume sus retos laborales y personales con entusiasmo y determinación.

“Precisamente —escribió Chinchilla—, esas condiciones climáticas representan uno de los principales retos para periodistas, aficionados y trabajadores que permanecen durante varias horas al aire libre. Aunque la experiencia no fue agradable, Gabriela dejó claro que se encuentra feliz de formar parte de una cobertura histórica para el canal y de estar realizando el trabajo que tanto disfruta. Por dicha, el susto no pasó a más y ella pudo recuperarse después de descansar e hidratarse, aunque la experiencia le recordó la importancia de tomar precauciones ante las altas temperaturas que se registran en varias ciudades mundialistas”.

​ “Precisamente —escribió Chinchilla—, esas condiciones climáticas representan uno de los principales retos para periodistas, aficionados y trabajadores que permanecen durante varias horas al aire libre. Aunque la experiencia no fue agradable, Gabriela dejó claro que se encuentra feliz de formar parte de una cobertura histórica para el canal y de estar realizando el trabajo que tanto disfruta. Por dicha, el susto no pasó a más y ella pudo recuperarse después de descansar e hidratarse, aunque la experiencia le recordó la importancia de tomar precauciones ante las altas temperaturas que se registran en varias ciudades mundialistas”.

“Tuve que venir a sentarme, porque ya no puedo más. Sentí ese momento cuando uno siente que se va a desmayar de la insolación”, comentó Gaby mientras buscaba protección en uno de los pocos espacios con sombra disponibles en el lugar.

“En sus redes sociales, compartió con sus seguidores el complicado momento que enfrentó y explicó que las altas temperaturas llegaron a ser tan intensas que sufrió una insolación y tuvo que buscar refugio de inmediato.

Pero en esto de las coberturas de intensas jornadas periodísticas, también hay malos momentos y Gaby lo sabe y lo experimentó. Una nota de Hillary Chinchilla, publicada en La Teja, del 15 de junio, contó que Gaby reveló que el intenso calor que se vive en Miami, le provocó un fuerte malestar que incluso la obligó a detenerse en plena jornada laboral.

“Hasta nos saludó directamente”, dijo Gabriela, mientras se ven imágenes del futbolista saludando al subir al autobús de su selección, ante los gritos de la comunicadora y otras personas presentes en el lugar.

En las cuentas de TD Más compartieron un extracto de la nota de Jiménez, en la que da cuenta de la llegada del astro portugués y de la gran emoción de la periodista al presenciar el momento.

​“En sus historias de Instagram, se mostró en las afueras de una pista de aterrizaje junto al camarógrafo José Ramírez. La periodista contó que estuvo allí por varias horas, a la espera del aterrizaje de la Selección de Portugal. En el video, se muestra en una zona verde y detrás de ella se ven lo que parecen ser otros comunicadores. El sitio luce bastante vacío, pues, de acuerdo con ella, consiguió prácticamente en exclusiva los detalles específicos sobre dónde se daría el aterrizaje. No llegaron medios porque la información era privada. No se filtró por dónde había llegado el avión y solo había un medio de Portugal, uno local y nosotros de Costa Rica", escribió.

Todavía le queda medio mes por aquellas tierras de la Florida y seguro sumará otras tantas historias dignas de destacar. Al final se dará su premio, cuando viaje a Nueva Jersey al cierre del campeonato más importante del futbol. Aunque es fácil adivinarlo, uno de los sueños de Gaby —como de miles de periodistas y millones de aficionados— era encontrarse con Cristiano Ronaldo, cosa que sucedió a los dos días de haberse iniciado el Mundial. Aunque tuvo que esperar por horas y horas la llegada de la selección portuguesa, al final obtuvo su recompensa. El 13 de junio, en La Nación, el periodista Juan Pablo Sanabria contó que Gaby vivió con Cristiano Ronaldo uno de los momentos más especiales de su cobertura del Mundial 2026, al que solo ella y dos colegas más en todo el mundo pudieron acceder.

Cuando vi a Gaby Jiménez en la playa de Miami, sola con su soledad y el camarógrafo José Ramírez, transmitiendo, mientras se abrían las puertas para el concierto con Carlos Vives y la forma en que ella enfrentó aquel reto, supe que esta talentosa reportera nos daría muchas satisfacciones durante el siguiente mes. El sol quemaba, el calor sofocaba y el tumulto apretaba, pero ella tenía que hacer su trabajo a pesar de los rayos del astro rey, la arena y la pena. En este Mundial, he visto sus reportajes, sus intervenciones en vivo, sus comentarios y también su natural belleza; me he convertido en su principal seguidor. Aparte de sus despachos y pachos para Teletica, también sube historias en sus plataformas, mientras mis colegas de la prensa escrita, deseosos de reproducir historias llamativas, le han dado cobertura a Gaby, quien no busca que tal cosa suceda, pero es imposible ignorarla; ella no puede pasar inadvertida, porque tiene ángel, talento y es una trabajadora ejemplar.

La reconocida locutora y presentadora limonense Rosaura Davis Steele nos dio una gran satisfacción el día de la ceremonia de inauguración del Mundial de Fútbol 2026, cuando la vimos y la escuchamos como la anfitriona oficial bilingüe de la gala realizada en el estadio de la Ciudad de México. ¡Qué bien! ¡Qué orgullo cuando compatriotas destacan en esas canchas! He seguido con atención la carrera profesional de Rosaura, pero verla en aquella gala, que llegó a millones de millones en todo el mundo, me emocionó y me conmovió.



Tras aquella experiencia, Davis escribió un texto muy sentido, que me permito reproducir a continuación, convencido de que nadie lo puede describir mejor que ella. Dice así: ¿Cómo se pone en palabras un día como este? Aún me cuesta, pero lo voy a intentar. Desde chiquitita, en mi casa en Barrio Roosevelt, Limón (Jamaica Town), veía los partidos por televisión y desde entonces no me he perdido un solo Mundial.

Hoy le puedo decir a esa niña que soy la host oficial bilingüe de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el icónico Estadio Ciudad de México. Eso ya era algo que me emocionaba profundamente; haber sido parte de la jornada de inauguración de esta fiesta global del deporte y del show más importante del mundo, aportando mi voz, mi presencia y conectando con más de 80 mil aficionados en uno de los escenarios más emblemáticos del planeta, es algo indescriptible.

Esta fue una noticia que guardé durante meses de logística y coordinación. Pero también sé que detrás de este momento hay años de trabajo, preparación, sacrificios, resiliencia, personas que creyeron en mí, un equipo extraordinario y muchísimas personas que hicieron posible que este día se convirtiera en una experiencia que guardaré para siempre entre los mejores momentos de mi vida.

Gracias a Dios por abrir caminos más grandes de los que imaginaba. Y gracias a cada persona que ha sido parte de esta historia y a ustedes por el inmenso apoyo que me han hecho sentir. Gracias también a México por recibirme con tanto cariño siempre y a los aficionados por su pasión. Siempre soñé que, a nivel mundial, las personas conectaran con mi voz. Y con esto se cumplió… y con creces. ¡Si vas a soñar, exagera! De LIMÓN, de COSTA RICA para el mundo (y esta vez, más que nunca, lo digo de forma literal). Y todavía queda mucho por vivir y mucho por compartirles de lo que queda del mundial desde el Estadio Ciudad de México.

Rosaura Davis conectó con los 80 mil que estaban en la inauguración y con millones de millones que siguieron la transmisión televisiva.



Te tengo un vieras…

Vieras que como estamos en modo Mundial, le he puesto mucha atención a estos temas. Por eso quiero destacar aquí el gran trabajo del camarógrafo Jeffrey Calderón, quien se fue a México y a los Estados Unidos con el equipo de Teletica Deportes. No se lo llevaron porque él quería ir, lo hicieron porque Jeffrey es uno de los mejores camarógrafos de la industria televisiva costarricense.

Lo estuve viendo en Mira quién baila, haciendo piruetas bien difíciles, tomas arriesgadas y encargos que solo pueden hacer los verdaderos profesionales. A Jeffrey lo conozco desde hace muchos años cuando trabajaba en Repretel donde siempre destacó por su humildad y por su abnegada entrega al trabajo. Aparte de ser un gran camarógrafo es una buena persona, un muchacho serio, humilde y muy honesto. Me alegro que la gente de Teletica haya decidido enviarlo al Mundial porque está a su altura, Jeffrey es de clase mundial.

Jeffrey Calderón es un crack como camarógrafo.

Vieras que esta semana me puse nostálgico tras el anuncio del cierre de la Librería Lehmann, después de 130 años. Aparte de haber hecho un gran aporte a la cultura y la educación de los costarricenses, forma parte de las memorias de muchos. Por ejemplo, recuerdo cuando vine a San José, y trabajaba en Radio Monumental, en la Esquina de los Grandes Acontecimientos, cuando recorría la Avenida Central, en 1976 —hace 50 años—, pasar frente a esta librería era un deleite: veía los libros en la ventana y en los estantes y los quería comprar todos.

Años después, cuando trabajaba en La Nación y me encargada de asuntos culturales, conocí a Yadira Navarro, encargada de los libros nuevos de ese lugar y ella me enviaba todas las semanas una reseña sobre alguna nueva publicación y yo se lo publicaba en la sección de Viva. Sí, realmente el cierre de la Lehmann me provoca un dolor en el alma, un golpe a mis primeros recuerdos de San José.

En su despedida, los de la Lehmann , escribieron: Los libros han sido, y seguirán siendo, uno de los mayores tesoros de la humanidad. En sus páginas habitan el conocimiento, la imaginación, la memoria y los sueños de generaciones enteras. La lectura nos hace más libres, más conscientes y más humanos.

Fortalece la educación, alimenta la cultura y contribuye a construir sociedades democráticas, solidarias y prósperas. Durante 130 años, la Librería Lehmann tuvo el privilegio de acompañar a Costa Rica en ese camino. Haber servido a un pueblo que ha hecho de la educación, la cultura y la democracia pilares fundamentales de su desarrollo constituye nuestro mayor honor y nuestra mayor satisfacción.

A lo largo de más de un siglo, fuimos testigos del crecimiento de generaciones de estudiantes, docentes, profesionales, familias y lectores que encontraron en los libros una herramienta para transformar sus vidas y construir un mejor país. Hoy ha llegado el momento de cerrar este capítulo de nuestra historia.

Los profundos cambios económicos, tecnológicos y sociales de las últimas décadas, acelerados por circunstancias extraordinarias que afectaron a empresas de todos los sectores, transformaron de manera irreversible los hábitos de consumo, los modelos educativos y las dinámicas del mercado editorial.

A ello se sumaron diversos factores externos que hicieron cada vez más difícil la continuidad de nuestra operación comercial. Esta decisión ha sido profundamente difícil. Sin embargo, la asumimos con serenidad y con la convicción de que toda institución cumple ciclos y deja huellas que permanecen mucho más allá de sus puertas. Nos despedimos con gratitud de un pueblo culto, educado y generoso, que durante generaciones nos brindó su confianza, su amistad y su apoyo.

Cerramos nuestras puertas comerciales, pero permanecen abiertos los valores que nos inspiraron desde el primer día: el amor por los libros, el conocimiento, la educación y la formación de mejores generaciones. Las puertas de una librería pueden cerrarse; la literatura, la educación y la cultura permanecerán siempre abiertas para iluminar el futuro de nuestra nación.

La Lehmann estuvo abierta durante 130 años.



Vieras que el recordado chef Luis Guillermo Castro, quien tuvo un excelente desempeño en Repretel, desde que se fue a España, hace muchos años, sigue siendo muy exitoso. Esta semana, por ejemplo, dirigió una jornada dedicada a los quesos promovida por la marca de queso TGT. Con la utilización de diez quesos procedentes de diferentes regiones de España, descubrieron la diversidad, riqueza y personalidad de uno de los grandes patrimonios gastronómicos de España, profundizando en sus procesos de elaboración, técnicas de cata y claves para su apreciación.

La experiencia se completó con el maridaje de 5 vinos de González Byass, de la mano de Marina García González, demostrando cómo el vino y el queso forman una de las combinaciones más fascinantes de la gastronomía. Me alegra que un chef tan profesional y trabajador haya hecho camino en España, y no es cualquier trillo, es un camino de verdad lo que ha construido este compatriota.

Luis Guillermo Castro.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.

