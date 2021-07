Tía Zelmira: Franck Salas estrena “FrancKamente”

Rogelio Benavides/benapresa@hotmail.com



Cumpleañeros

Saludo a mi esposa la periodista Lilliana Mora García quien cumple años este sábado 10 de julio; ese día también celebran su natalicio doña Rosalidia Zamora Víquez, Roberto Thompson, Anna Madrigal Aguilar, Rebeca Núñez Sancho y el periodista Erick Quirós; también cumplen años Marco Cercone (el 12 de julio), el fotógrafo Carlos León (12), la presentadora y reina de belleza María Teresa Rodríguez (13), Karina Ramos (14), doña Sarita Rovinski (15), el periodista Giovanni Calderón (15) y Phamela Méndez (15). Felicidades a todos.



Partió Tico Medina

Esta semana, el lunes 5 de julio, recibí la triste noticia de la partida del periodista Ecolástico “Tico” Medina García, pionero indiscutible de la televisión en España; aquí lo conocimos en el desaparecido y exitoso espacio 300 Millones de Televisión Española (TVE).



Fue un personaje polifacético con una gran carrera también en prensa y radio, y entrevistó a grandes figuras como el Che Guevara, Anastasio Somoza, Pablo VI, Fidel Castro, Salvador Dalí y Richard Nixon. Ha fallecido a los 87 años. En prensa destacó, entre otros, como corresponsal en América del periódico ABC y fue jefe de Redacción de la revista Hola.



Sobre su figura, el diario El País, escribió: “En la época en que Medina se situó en el lado de acá del riesgo de viajar y transitó por casi todos los medios y casi todos los temas (él fue quien convirtió a Isabel Pantoja en la viuda de España, tras la muerte del torero Paquirri, su marido), se ancló en la zona del corazón de la prensa española, que sigue siendo tan fértil y a la que él le dio una pluma que jamás le dijo que no a la metáfora. A veces excesiva, pero siempre informada, esa pluma de Tico siempre estaba al borde del agradecimiento a sus personajes, aunque en sus viajes de reportero, como su amado Hemingway, puso en marcha uno de los tesoros de aquel periodismo que impuso Emilio Romero: la frase corta, el testimonio directo, un estilo del que fueron herederos también Raúl del Pozo o Arturo Pérez-Reverte”.



Su popularidad —añade El País— se parecía a él mismo, pues era un hombre al que le gustaba darse a los demás, conversar con ellos, y era verdaderamente una buena persona, un hombre que no le negaba ni el saludo ni la sal a los compañeros, a los innumerables entrevistados ni a los taxistas… esa popularidad no era de fanfarronería, pero sí le resultaba pegajosa, como los compromisos, de modo que alguna vez, siendo miembro destacado del Festival de Música del Atlántico, en plena agonía del franquismo, se dejó tentar por los policías del régimen para que Víctor Manuel no ganara un premio por atreverse a relatar en una canción la cobardía de un soldado. De ese trance salió bien, porque siempre fue buena gente y buen periodista, en una época en que ser ambas cosas no quitaba también para que no todo fuera de ley, periodística o civil. Tico Medina, hombre de buenas noticias en tiempos en que serlo obligaba también a esconder las malas.



A Tico Medina lo conocí en el desaparecido hotel Colonial, en Puntarenas, donde fue invitado como conferencista a un seminario de Periodismo Radiofónico Rural, promovido por la Fundación Alemana Friedrich Naumann. Desde entonces cultivamos una buena amistad y nos veíamos cada vez que pasaba por esta tierra costarricense. Descansa en paz. Muere un maestro del periodismo.

FrancKamente son buenas noticias

Una de las noticias más satisfactorias de la jornada es el regreso a la televisión, el pasado martes 6 de julio, de Franck Salas uno de los periodistas con más año en pantalla en esto de la farándula y los espectáculos.



Charlyn López y Franck Salas, quienes ya habían estado juntos en Giros de la Fama, de Canal 6, y también en redes sociales, regresan a Tele con “FrancKamente”, nombre ideado por el connotado y polémico analista y estratega en comunicación política Iván Barrantes.



FrancKamente es un nuevo proyecto televisivo empeñado en darle una nueva cara al entretenimiento tanto nacional e internacional.



Junto a Charlyn López y Franck Salas —también productor del espacio— estará el experimentado Oscar Núñez, encargado de la parte audiovisual, donde es considerado un experto.



“Nuestro objetivo es decir las noticias muy francamente y convertir los rumores en notas concretas y llenas de picante. El programa saldrá los martes a las 11 a.m. y los televidentes podrán disfrutar la transmisión en vivo por Tele Uno Tv, además del Facebook e Instagram: FranckamenteCR”, dijo Salas.



“Actualmente tenemos un staff de más de 10 personas trabajando fuertemente para que este proyecto sea un éxito. Tendremos mucho picante en cada reportaje, invitados, rifas y enlace con artistas internacionales, con Charlyn ya había trabajado anteriormente, es una excelente profesional que ama el espectáculo y por eso la tomé en cuenta en este proyecto, estoy seguro que al televidente le va a encantar esta nueva y fresca propuesta” añadió Franck Salas.



Tele Uno está en más de 15 operadoras de cable en Costa Rica y actualmente también tiene señal en México, El Salvador y Guatemala.

Franck Salas en el set de Tele Uno.

Chacarita encantadora

El pasado 2 de julio la presentadora e influencer Nancy Dobles llegó al restaurante Estación Atocha a comer con unos amigos. Quienes le pidieron una foto o la saludaron, se vieron recompensados por la amabilidad y la simpatía de esta presentadora conocida como La Chacarita; ella es, sin duda, la costarricense que más seguidores tiene aquí y fuera de nuestras fronteras, con ella no hay paquete, sus números son de verdad, el asunto es muy orgánico y creíble. Les cuento que ese día que subió una foto en la casa azul de Don Bosco, el dato de los seguidores del perfil que tiene el restaurante subió en miles de miles y ni se diga como crecen sus números todos los días. Agradezco a Nancy su visita, su auténtica simpatía y su encanto permanente. El domingo 4 de julio Nancy regresó a comer y a tomarse un buen riojano tempranillo, pero de esa reunión no tenemos mayores detalles, al menos por el momento. Seguiremos informando.