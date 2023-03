Tía Zelmira: 'Force Masters', un programa con muchas fortalezas

31 de marzo de 2023, 10:07 AM

Por Rogelio Benavides Rivas ([email protected])

Cumpleañeros

Este sábado 1 de abril cumple años mi buena amiga Amanda Velázquez, ella en estos días anda con su hermana Lorena tratando de subir a la cima del Everest, les deseo mucha suerte a ambas y feliz cumpleaños a Amanda. En los próximos días celebran su natalicio el guitarrista de Los Ajenos, Andrés Jiménez (el 4 de abril), mi amiga la profesora y empresaria Helia Betancourt (4), la licenciada Carol Avellán (4), la bailarina Patricia Conde (4), la modelo María Fernanda Mora Escalante (5), el pintor Juan Gha El Cinco (5), la periodista Marta Guzmán (5), la modelo Keylin Castro (6), la periodista Yollihanth Gómez Malaver (6), la exdiputada Karine Niño (7), la psicóloga Gabriela Gorden (7), la modelo Diana Salinas (8), la periodista y fotógrafa Steph Molina Coll (9), la ex Miss Costa Rica Claudia Garnier (9), el modelo Barkley Ramos (9), la periodista Lysalex Hernández (9), el chef Daniel Isea (9), el empresario Gabriel Garro (10), la modelo Karen Brenes (10), el abogado y especialista en Seguridad, director del espacio Te Presento el Presente, de Teletica Radio, Juan José Andrade (11), el comentarista deportivo Claudio Ciccia (11) y el empresario Alex Murillo (13). Felicidades.

Un programa con muchas fortalezas

Tras alcanzar el sexto programa el pasado domingo 26 de marzo, Force Masters, de Canal 7, demostró ser una de las mejores y más complejas producciones asumidas por Teletica Formatos. Se trata de un espacio de entretenimiento deportivo y competencia atlética, muy bien realizado, emocionante, educativo y diseñado para toda la familia. Su contenido es moderno y acorde con un estilo de vida donde muchos buscan ejercitarse para verse mejor y estar más saludables. Me gusta y me convence Force Masters.

Al frente de este mega proyecto se encuentra el experimentado Mario Nájera, su productor general, bajo la acertada supervisión de Paula Picado, quien siempre se mete de lleno en este tipo de asuntos, porque le gusta vivir la emoción del reto y estar de cerca de su grupo de experimentados colaboradores.

He visto Force Masters cada domingo y también he estado de cerca durante el proceso de grabación. Aquí no se deja cabo suelto, cada cosa está en su lugar y cada quien conoce sus funciones y responsabilidades. Hay un cuidadoso guion con los requerimientos y necesidades del engranaje: funciona como la precisión de un reloj suizo —o Casio, como diría Shakira—. Nájera y Picado son los comandantes, pero todos los soldados conocen muy bien su oficio y su meta. Ninguno dispara antes de tiempo, todos lo hacen en el momento preciso.

Atletas, competidores y presentadores intervienen en forma notoria en el programa.

​Force Masters cambia y se renueva. El sexto programa estuvo emocionante. Inició la segunda fase con una decena de atletas clasificados. Ahora, cada prueba posee un nivel mayor de complejidad, con presencia de nuevos obstáculos; además, percibimos un refrescamiento y reubicación de las pruebas anteriores con el objetivo de aumentar la exigencia, concluyendo con un circuito sumamente retador.



Aquella noche estuvo como invitado especial Kenneth Tencio, deportista olímpico de 29 años, quien práctica el BMX Freestyle y nos representó en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Tencio fue el ganador y eso le permitió a la Cruz Roja Costarricense recibir una donación de un millón de colones.



En realidad, resalto los valores de la competencia, honestidad, esfuerzo, tenacidad de este producto televisivo. Force Masters es como la vida misma, llena de retos, de caídas y también de triunfos. El camino no siempre es fácil, pero si nos concentramos, sacamos fuerza y ponemos lo mejor de nuestras posibilidades, lograremos las metas.

Kenneth Tencio ganó un millón de colones que fueron donados a La Cruz Roja Costarricense.

​Me gusta la televisión bien hecha, me gustan las producciones nacionales de gran nivel, me agrada valorar la capacidad de nuestros productores, realizadores, técnicos, presentadores, locutores, animadores, gente empeñada en hacer las cosas muy bien. Force Masters se ha ganado la confianza de los televidentes en este tipo de propuestas.



Celebro y destaco el trabajo de los animadores Bismarck Méndez y Paola Chacón; el primero, experimentado conductor y apasionado por los deportes y el atletismo, y ella, gran deportista y un rostro fresco.

Chacón, quien fue Miss Costa Rica en 2019, se enfrenta a su primera experiencia en la pantalla chica. Luego del certamen de belleza, durante la pandemia, le tomó el gusto al ciclismo, actividad física que actualmente combina con el entrenamiento funcional. Me gusta el Tigre Tony animando como “voz en off” porque sabe su oficio, porque es bueno y porque es muy querido; también resalta la intervención del experimentado locutor —especialista en narrar programas y competencias de motores— Manuel Jiménez, el Dj Bubu y el asesor deportivo Francisco Lara, con gran experiencia en este tipo de competiciones.



Mauricio Hoffmman estuvo como invitado especial.



Aplaudo la decisión de Canal 7 de emprender este proyecto partiendo del hecho de que la comunidad deportiva del país es muy grande; por ello se aventuró con este nuevo formato, el primero de obstáculos de alto impacto en la televisión nacional.



Teletica Formatos nos ha sorprendido con otras puestas en escena como Tu Cara Me Suena, Dancing With The Stars y Nace una Estrella; todos los aciertos de esas producciones están presentes en Force Masters. Enhorabuena. Gracias por seguir trabajando para darnos, cada vez más, una televisión de muy alta calidad.

Paola Chacón se ha desenvuelto con soltura.

​Larissa sigue triunfando

Larissa Wheellesss Ramírez, la niña atleta costarricense y estadounidense, sigue sorprendido con su exitosa carrera como golfista. Hija de William Hayes y Paola Ramírez, desde muy pequeña practicó varios deportes hasta que finalmente se dedicó más al golf, deporte que la ha llevado bien lejos, tanto que está a punto de participar en el Augusta National Golf Club. Su determinación por el deporte, tan seria y sorprendente, ha llamado la atención de varios programas de la televisión de los Estados Unidos, que le han hecho amplios reportajes, como el que le hizo esta semana Amanda Plascencia, en NBC 6, de Miami. Faltan pocos días para que a Larissa se le haga su sueño realidad de competir en uno de los campos de golf más prestigiosos del mundo. El sueño de todo golfista es poder ir a jugar alguna vez en su vida al Augusta National Golf Club y Larissa Wheelless pudo alcanzar ese sueño con tan solo nueve años de edad.

“Muchas gracias y felicidades a nuestra hija, quien ha demostrado que el trabajo duro y constante tiene su recompensa. Estamos muy orgullosos de ella por haber ganado el regional de Drive, Chip & Putt, por la región sureste de Estados Unidos y ahora va a la Final Nacional que se efectuará este domingo 2 de abril”, escribió su mamá, la costarricense Paola Ramírez.

William Hayes, Larissa y Paola Ramírez.

​Sofía Chaverri es una Pretty Woman

La pasarela presentada el 23 de marzo por la marca Pretty Woman ofreció una grata sorpresa: ver a la actriz Sofía Chaverri debutar en los escenarios de la moda.

Fue un programa basado en el poder y la seguridad del género femenino, en su fuerza, pasión, orgullo y positivismo, por ser las características más importantes para definir a una mujer”, dijo Andrea González, encargada de Relaciones Públicas de la empresa de ventas por catálogo El Éxito.



La nueva colección tuvo propuestas con un estilo más vanguardista y arriesgado, pero nunca perdió el ADN que ha caracterizado a Pretty Woman.



Las prendas fueron presentadas por las modelos Brenda Muñoz, Camila Tobón, Jossy Richmond, Nicolle Mata, Arianna Recino y la mencionada Sofía Chaverri. Se inspiraron en la mujer que proyecta siempre una imagen fuerte, poderosa y optimista; esa que jamás pasará de moda y que siempre busca expresar lo mejor de sí misma.



Este lanzamiento inició con prendas ejecutivas y casuales, ofreció una propuesta fresca ideal para el día a día. Los colores pastel, como el lila, el rosado y el verde menta, predominaron notoriamente, así como estampados florales en tonalidades veraniegas y a la vez románticas. En temas de siluetas, los infaltables fueron los pantalones de corte recto, perfectos para todo tipo de cuerpo, porque se ajustan en la cintura y se ensanchan a lo largo de las piernas.



Sofía Chaverri debutó como modelo la semana pasada.

​Para Sofía Chaverri, su debut en la moda fue una grata experiencia.



El segundo bloque fue para la línea urbana, compuesta por prendas juveniles cómodas, donde destacaron las transparencias, encajes, escotes, cortes asimétricos, diferentes tipos de drapeados y el estampado animal print.



Luego el escenario lo tomaron las ropas deportivas; en éstas sobresalieron las telas inteligentes llenas de color y diseño, los contrastes de tonos y las siluetas ajustadas.



El cierre le correspondió a la pasarela de traje de baño, donde los diseños con aire retro fueron la clave, con el buscado “cut-out” y los bikinis de talle alto de cortes asimétricos. Los tonos rosas, corales y neones marcaron la pauta, así como los estampados tropicales y el ya mencionado animal print.

“Queremos aprender y ayudar a que cada día más mujeres puedan crecer y fortalecer su amor propio, tenemos una gran plataforma para iniciar con este objetivo en nuestra casa y empresa, sabemos que es un trabajo integral y va más allá de la belleza. Todo comienza por entender que estamos primero y que debemos estar bien desde nuestro interior. Se trata de autocuidado, belleza y bienestar”, expresó Estefanía Ospina, Directora de Marketing de la empresa El Éxito.

La actriz Sofía Chaverri se sintió realizada.



​Abuelito Everardo

El periodista y comentarista deportivo Everardo Herrera está feliz disfrutando su condición de abuelo y, para que no quede duda alguna, cada vez que puede sube fotos con sus tres nietos: Julián, Marcelo y Mariano, el más pequeño con apenas seis meses de edad.

“Disfruto grandes momentos con ellos. Gracias a Dios y a mis amadas hijas y sus esposos por invitarme a vivir esta bella etapa. Estos tres nietos son, por mucho, los chineados de la casa de los abuelos”, dijo.

Everardo Herrera con Julián, Mariano y Marcelo.

​Vica sin implantes

El martes 28 de marzo, la presentadora Vica Andrade anunció, desde una clínica en Ciudad de México, que se había sometido a una operación para que le retiraran los implantes mamarios. Desde que padeció COVID-19, Vica no andaba bien de salud y casi siempre se sentía mal, cuando no era una cosa, era otra. “Las enfermedades de los implantes mamarios son reales, existen y matan”, escribió ese día junto a una foto en la que aparecía con su esposo Memo del Bosque.

“Les comparto este video para crear conciencia alrededor de las enfermedades de los implantes. Tomé la decisión de realizarme esta cirugía mamaria por mi salud, por mi vida, por mi familia, por mi cuerpo, por amarme, por honrarme. Cada vez son más las mujeres que levantan la voz al respecto y hoy quise hacerlo yo. Los dos últimos años han sido muy difíciles para mi salud y por eso tomé esta decisión”.

Vica dijo que seguirá creando conciencia sobre el tema de este tipo de enfermedades y pidió a las que estén pensando en ponerse implantes, que se informen bien, que investiguen, antes de tomar una decisión. Por su parte, Memo escribió que la vida está para tomar decisiones y que Viva tomó una muy importante. “Ánimo guerrera, seguimos juntos después de tantas batallas. El amor puede con todo. Te amo”. Ante eso, Vica respondió que uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir, “gracias por resistir conmigo en este camino, tomados de la mano de Dios somos más que vencedores”. Realmente esperamos que Vica se recupere pronto y satisfactoriamente. Un abrazo para tan querida amiga.



Vica Andrade y su esposo Memo del Bosque.

​Maribel Guardia intercede por taquero

Ya les he dicho que siempre publicaré noticias relacionadas con Maribel Guardia. Trato de llevar el pulso de todo cuanto se publique de mi querida y admirada compatriota y la verdad es que ella siempre genera noticia, informaciones positivas. La más reciente, publicada por el periódico El Universal, el pasado 29 de marzo, tiene que ver con un llamado que ella hizo a las autoridades policiales para que investiguen seriamente el asesinato de un esforzado vendedor de tacos y expresó su deseo de que este delito no quede impune.

Aunque no dio más detalles, los hechos ocurrieron en Monterrey donde la actriz se presentó con la obra Lagunilla mi Barrio y en donde el joven no solo vivía, sino que era conocido como “el taquero de las estrellas”. Maribel dice que quedó en shock al enterarse de la tragedia, pues sabía que el chico, de nombre Alejandro, no le hacía mal a nadie y su ilusión era recibir a todos los famosos que visitaban el norte con flores, chocolates y hasta tacos, los cuales él mismo preparaba.

“Acabo de ir a trabajar a mi querido Monterrey y quedé impactada al enterarme que a un niño, que por años nos recibió a varias artistas, le arrebataron cruelmente la vida. Era un muchacho que se dedicaba humildemente a vender tacos y con eso ayudaba a su familia”, escribió la diva junto a una fotografía donde aparece con el joven.

Maribel aprovechó para pedir a las autoridades que este crimen no quede sin castigo e hizo un llamado al actual gobernador del estado, Samuel García, para que se hagan las investigaciones necesarias y se pueda dar con los responsables. “Era un chico decente y trabajador, su familia está devastada”. Entre las estrellas con las que la Alejandro también mantenía una bonita relación se encuentran Aracely Arámbula, Ana Bárbara, Gloria Trevi y la cantante Alicia Villarreal, a quien Guardia le pidió sumarse en esta causa. La Fiscalía de General de Justicia dio a conocer que ya hay tres detenidos, quienes enfrentan cargos por secuestro agravado y homicidio. Además, se detalló que les fue dictada una orden de aprehensión y ya fueron trasladados a una prisión estatal, donde se encuentran a la espera de que se resuelva su situación judicial. El cuerpo de Alejandro fue encontrado sin vida el pasado 19 de marzo en la colonia Paseo de San Bernabé, en la ciudad de Monterrey.



Alejandro y Maribel Guardia.

​Nueva canción

Maribel Guardia también anunció esta semana la salida en la plataforma Spotify de la canción “Lamento”, grabada en colaboración con la icónica banda colombiana de guateque rock La Toma. De acuerdo con Maribel, es una cumbia triste, pero sabrosa. Bueno, tendremos que escucharla a ver si está tan sabrosa como Maribel.



Esta es la portada del disco que Maribel grabó con los colombianos de La Toma.



¡Adiós Chabelo!

Otro de los destacados recientes fue el comentario de Maribel Guardia sobre la muerte de Xavier López Rodríguez, conocido como Chabelo, quien falleció el 25 de marzo, a los 88 años. “Nos deja un gran comediante, pero sobre todo un gran ser humano, caballero de una pieza, educado como ninguno. Señorón entre los señores, niño eterno para los niños. Suspiros al cielo querido”, comentó la actriz y cantante.

Chabelo, considerado el “amigo de todos los niños”, tenía una larga trayectoria en la televisión mexicana desde hace más de siete décadas. Apareció en diversas producciones, entre ellas unas 30 películas y trabajó en innumerables programas hasta convertirse en uno de los actores más icónicos de la televisión mexicana. Su programa dominical En familia con Chabelo, estuvo vigente por 48 años por la señal de la televisora mexicana Televisa. Es el programa infantil que más tiempo estuvo al aire.

Chabelo y Maribel.

​Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.