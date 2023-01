Tía Zelmira: Filme costarricense fue seleccionado en el Festival de Sidney

27 de enero de 2023, 11:04 AM

El próximo 1º de febrero cumple años doña Olga Cozza viuda de Picado, presidenta de Televisora de Costa Rica, mujer clave en el desarrollo de la televisión costarricense, portadora de la medalla al Mérito en la Paz y en la Democracia, “por su aporte a la prensa y al fortalecimiento de la democracia”, un justo y merecido reconocimiento para doña Olga, quien siempre ha trabajado en procura del bienestar de nuestra sociedad.



La partida repentina de su esposo Don René Picado Esquivel, cerró una etapa muy importante para la televisión y dejó abierta otra, no menos desafiante e incierta: enfrentar con la misma visión y madurez la consolidación de la televisora, reto asumido con entereza y decisión por doña Olga, al lado de experimentados y leales colaboradores. Sin duda, tarea difícil en aquellos años para cualquier mujer, pero ella asumió el compromiso y sacó adelante la empresa más importante de la historia de la televisión.



Por eso, esta gran señora debe ser reconocida y honrada como la gran responsable de consolidar la primera empresa televisiva del país y la supo proyectar con una clara visión de futuro, para convertirla en una entidad ejemplar.



Ella, sin saber mayor cosa de las complejidades del medio, supo preguntar, recurrir a la persona apropiada en busca del consejo y actuar con sentido común y discernimiento.



Como ha dicho siempre su hijo René Picado Cozza, doña Olga es muy humilde y no lo dice, pero esta gran empresa Televisora de Costa Rica, se debe a ella, sin duda.



Doña Olga nació el 1º de febrero de 1937 de un inmigrante italiano, el señor Roque Cozza Bruno, quién provenía de la localidad de Murano-Italia y de la costarricense María de los Ángeles Soto. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio María Auxiliadora y luego en el Inmaculate Heart of Mary en California, Estados Unidos donde finalizó su segunda enseñanza. A la formación recibida en su hogar y estos colegios religiosos inicio su gran amor a Dios y a la Virgen María, devoción que la ha distinguido siempre como una persona muy espiritual y caritativa.



“El corazón de la empresa es su gente” dice doña Olga y bajo esa premisa ha llevado adelante su querido Canal 7, donde los colaboradores se sienten felices y orgullosos de ofrecer lo mejor de sus capacidades personales y profesionales en beneficio del mejoramiento y consolidación del primer canal del país. Pero si el personal es el corazón, ella es el alma buena y noble de esta empresa.



Mi respeto y profunda admiración para doña Olga Cozza, una de las mujeres más influyentes en la historia contemporánea de nuestro país. Honor a quien honor merece y ella lo tiene sobradamente merecido.



¡Feliz cumpleaños! No podré saludarla ni abrazarla, como es mi sincero deseo, pero le pido a sus hijos y amigos míos los dos René y Paula, a sus siete nietos y a su bisnieto, que le den muchos abrazos de mi parte.