Tía Zelmira: Fiesta de Negro y juguetes de colores

Lista de invitados a la Fiesta de Negro 2025

El próximo lunes 1 de diciembre, en Campo Lago, se realizará la Fiesta de Negro 2025 por los Juguetes, un encuentro privado, con fines benéficos, que congrega a la gente de la farándula. Los convocados deben llevar un juguete que no sea bélico, sin envolver y que no use baterías.

Estos regalos se entregarán a niños de limitados recursos, quienes todos los años los esperan con gran ilusión. Además, deberán vestir completamente de negro, y quien no cumpla con este requisito, no podrá participar.

Como es por invitación, el nombre debe estar en la siguiente lista. Si usted cree que debería estar invitado y no aparece, puede escribir a [email protected], sin embargo, ya ese nombre no aparecerá en esta lista, pero estará en la del día de la fiesta.

Everardo Herrera y Marlen Navarro.

Cumpleañeros

Con gran placer saludo a Paula Picado Cozza, quien cumple años este viernes 28 de noviembre, espero que la pase muy bien en compañía de sus hijas, sus nietos y del resto de la familia. Otros cumpleañeros de la semana son la periodista Freya González (cumple el 28 de noviembre), el productor Rosental Céspedes (28), el periodista Cristian Tristán (28), el productor Gerson Jiménez (29), el humorista Alex Costa (30), la publicista Wendy Flores (30), la diseñadora Stefanny Baldí (30), el dueño del restaurante El Olivo Bruno Pezzuolo (1º de diciembre), la bailarina Diana de la O. (2), la periodista Rebeca Ugalde (2), la periodista Jessica Rojas (2) y el abogado, cantante, manager y esposo de Maribel Guardia, Marco Chacón Fernández (4). ¡Felicidades!

La cotizada diseñadora Stefanny Baldí cumple años el 30 de noviembre. Foto: PabloVindas.



¡Feliz Cumpleaños! Paula Picado

Me complace saludar a Paula Picado con motivo de su cumpleaños este 28 de noviembre. Mujer talentosa y emprendedora, inteligente y con un gran sentido de la honestidad. Es muy sensible y solidaria. Es simpática, intuitiva y con una gran inteligencia emocional.



Percibo en ella un gran corazón y un gran respeto hacia los demás. Es una hija ejemplar. muy digna de sus padres, en especial de su mamá, con quien tiene una hermosa cercanía. Es más que una hermana para René: es su confidente, su amiga.



A Paula la he visto trabajando codo a codo con su equipo de producción de Televisora de Costa Rica, ella es una pieza más de ese engranaje que da siempre los mejores resultados. Está siempre lista, atenta a los detalles y trabajando horas y horas para dar lo mejor de sus capacidades. Estos domingos la he visto detrás de las cámaras de Mira Quien Baila (MQB), apenas la saludo de largo, porque ella se concentra en su trabajo y está pendiente de todos los detalles. Habla con los técnicos, gira instrucciones y cuida cada segundo. Mi admiración para esta hermosa y guapa mujer que ha demostrado ser una brillante y tenaz trabajadora y que tiene mucho amor para todos los que la rodean. Además, es una de las abuelas más bellas que conozco.



Qué satisfacción cumplir años así, dando lo mejor que se puede dar. Espero que pase muy feliz, es más, más feliz que nunca disfrutando de sus queridos y adorados nietos.



Paula, Chuzi, Paula y Lula.



Fiesta de Negro y juguetes de colores

La Fiesta de Negro 2025 se realizará el próximo lunes 1º de diciembre, a las 6 p. m., en Campo Lago, en Lindora. Como todos los años, esta actividad benéfica pretende recolectar miles de juguetes que se entregarán a niños en varias partes del país.



Para los organizadores es una satisfacción ver la sonrisa de los niños en distintos albergues, cuando llegan los regalos. En cuanto a la fiesta, se trata de una iniciativa de carácter privado, exclusiva para invitados, quienes aparte de estar convocados, deben cumplir otros requisitos.



Estamos realmente contentos y muy felices. Aquella idea de esta columna de Tía Zelmira para reunir a la fará﻿ndula costarricense, en 1998, se consolida este 2025. Hay entusiasmo entre los invitados y, si el tiempo ayuda, tendremos una noche espectacular.

​Todos los invitados deben vestir completamente de negro.



Denominada desde el principio como La Fiesta de Negro, aparte de su necesario enfoque de responsabilidad social, sigue siendo el encuentro por excelencia de quienes se dedican a la entretenida industria del espectáculo. Es el encuentro de quienes con su arte y talento llevan alegría a toda la sociedad.

Este año la esperada festolina se realizará en Campo Lago, un excelente sitio para este tipo de convocatorias, ubicado en la radial entre Santa Ana y Belén; habrá amplio sitio de estacionamiento, a precio razonable.

Por tratarse de una actividad privada, para ingresar hay que estar en la lista de invitados, llevar un juguete nuevo, no bélico, sin envolver y que no use baterías; además, hay que hacer un aporte de diez mil colones, para sufragar los costos de producción.

Quien no vista completamente de negro, no podrá ingresar; no se pueden llevar prendas ni accesorios o zapatos de otro color, también deben evitarse aplicaciones en plateado o dorado. Quienes no cumplan con este código de vestimenta, no podrán ingresar

Jalé Barahimi, Yoli Selor y Fabricio Solís.

La música y la animación estarán a cargo del grupo liderado por Freddy Alvez, quienes se han especializado en la animación de fiestas privadas, cumpleaños, matrimonios y actividades masivas. Se trata de una agrupación de comprobada calidad musical, con un repertorio muy variado con música plancha, tropical, baladas y otros estilos contemporáneos.



Todos los juguetes se entregan, lo más pronto posible a instituciones como el Hogar por la Sonrisa de los Niños, de barrio Cristo Rey; proyecto Pan De Vida, del Precario Los Pinos, Tejarcillos, Alajuelita, y al programa de la Iglesia Perpetuo Socorro, que beneficia a 1.300 niños de comunidades de San Carlos, Sarapiquí, Pérez Zeledón, Turrialba, Puntarenas (Islas Caballo, Venado); Purral y Los Cuadros.



En esta misma edición de Tía Zelmira, se incluye la lista completa de invitados a la Fiesta de Negro; ese listado contiene las correcciones y modificaciones realizadas durante las últimas cuatro semanas. Esta misma lista —más las correcciones que se hagan hasta el lunes en la mañana—se usará en la puerta de entrada.

La abogada y actriz Cecilia García.

Requisitos

Como se dijo antes, para poder ingresar, cada invitado debe llevar un juguete no bélico, sin envolver, que no use batería y cuyo valor sea superior a los ¢10.000. También debe hacer un aporte de ¢10.000 para los costos de producción; este monto lo puede hacer el mismo día de la actividad o hacerlo previamente al SINPE 8823-1997 o a la cuenta BAC: 959572199, para evitar hacer fila a la entrada.

Ponga en la descripción el nombre de la(s) persona(s) que cubren el monto enviado. Cuando haga el SINPE puede hacerle una foto (captura de pantalla) y presentarla en la entrada.

Campo Lago tendrá un variado y exquisito menú de licores premium y comidas a precios cómodos; también ofrecerán estacionamiento a una tarifa muy razonable.



Quienes compren las regalos en Universal, conocida históricamente como la tienda de la Navidad, verán como ellos duplicarán el juguete, nada más dicen en la caja que el regalo es para la Fiesta de Negro 2025.



Después de la fiesta habrá un “after party” en Ukokoclub, en Rocazul Center, en San Rafael de Escazú.

Everardo Herrera, Rogelio Benavides y Marlen Navarro.



Te tengo un vieras

El pasado 23 de noviembre algunos de los asistentes al programa Mira Quien Baila (MQB), se sorprendieron al ver en la gradería del estudio Marco Picado, al cantante cubano PUMVA y a los Charanga Boys (El Discípulo, Junior Gayle y Wally Gayle).

Ese mismo día el cubano había llegado al país para grabar un tema y el respectivo video para “Soltera” con los charangueros. Además, PUMVA se quedó toda la semana en San José para participar en la Teletón. PUMVA ya ganó un Bilboard y ha estado nominado dos veces en los Grammys. En MQB los músicos se tomaron fotos con Carlos “El Porcionzón” Ramos, Melania Villalta y con otros asistentes a la gala.

Wally Gayle, El Discípulo, PUMVA y Junior Gayle.



Vieras que el pasado 20 de noviembre me visitó en el chiringuito “Nina y Pipe”, en el Centro Gastronómico La Sabana (así aparece en waze), el periodista y primer humorista Norval Calvo, con quien pasé un rato muy ameno, como sucede cada vez que nos topamos; hablamos de la actualidad política, de las anécdotas de siempre y de otras letras sin importancia; Norval pidió un pollo a la plancha apenas con un poco de vegetales, nada de carbohidratos ni harinas porque está cuidando la dieta. La verdad es que disfruto mucho de esos encuentros con este gran amigo.

Rogelio Benavides en el patio del chiringuito.

