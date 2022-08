Tía Zelmira: Festival de Música BAC Credomatic trae más conciertos

5 de agosto de 2022, 7:05 AM

Rogelio Benavides/[email protected]



Cumpleañeros

Un saludo especial para mi buena amiga, Glenda Peraza Madrigal, quien cumple años este viernes 5 de agosto, al igual que Faride Nasralah, Bernardo Quesada y Daneth Clausen. Otros cumpleañeros de la semana son Gastón Carrera (cumple el 6 de agosto), Billy Steele (7), Emily Delgado (7), Isabel Acosta (8), Luis “Molote” Murillo (8), Bismarck “El Patacón” Méndez (8), Juan Carlos Chaves Mora (8), Juan Carlos Durán (8), Kim Loaiza (8), Rita Castro (9), Evelyn Pérez Castillo (10), Mariela Morales (10), Marco Quesada Jiménez (11) y Santiago Camacho (11).



Festival de Música BAC Credomatic trae más conciertos gratuitos



Con el firme compromiso de llevar entretenimiento de gran calidad a todo el país, regresa este viernes 5 de agosto el 31 Festival de Música BAC Credomatic, que este año se extenderá hasta el 21 de agosto próximo.



Habrá 34 conciertos, 11 de ellos gratuitos, en 29 sedes, 18 de las cuales son hoteles. Tendrán presentaciones en iglesias, parques, teatros, centros culturales, universidades, así como en instalaciones hoteleras en la montaña, en la playa y en la ciudad, con el propósito de llegar a muchos rincones de nuestra geografía y favorecer a públicos que normalmente no tienen la oportunidad de disfrutar de este tipo de actividades de alto valor cultural y educativo.



Los conciertos gratuitos serán en el Teatro Nacional, Iglesia de la Soledad, Teatro La Palestra, Anfiteatro de Cartago, iglesia de Las Mercedes, en Grecia; Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, en San Ramón; Sitio Arqueológico de Finca 6, en Palmar Sur; en la Universidad Earth, en Guácimo; Sucursal del BAC Credomatic en La Fortuna, San Carlos y en la Cámara de Ganaderos de Liberia.



Se realizarán conciertos en los hoteles El Tirol, Costa Rica Marriott Hacienda Belén, Los Sueños Marriott Ocean & Golf Retreat, Studio, Alta, Villa Caletas, Le Caméléon, Punta Leona, Cristal Ballena, Arenal Lodge, Bahía del Sol, Nammbú, Reserva Conchal, El Mangroove, Borinquen, Dreams Las Mareas, El Establo y Sarapiquí Rainforest Lodge.

Bel Tono se presentará en la Cámara de Ganaderos de Liberia el 7 de agosto.



Gracias a esa infraestructura hotelera, la música clásica sonará en las montañas de Heredia, Monteverde y Escazú; en las faldas de los volcanes Rincón de La Vieja y Arenal; en las playas del Pacífico Central, Pacífico Norte, en El Caribe, en las zonas sur y norte, en San José, Guanacaste, Cartago, Heredia, Alajuela, Puntarenas y Limón, es decir, en las siete provincias.



Este año se contará, entre otras, con la Orquesta de Cámara de Lituania, Le Baroque Nomade, de Francia; Ensamble Elegos, Bel Tono (trompetas de Estados Unidos), Cuarteto DC, Quinteto Arco, así como los nacionales del Trío Paganini y la Orquesta Sinfónica de Heredia.



El Trío Paganini está integrado por el reconocido violinista José Aurelio Castillo, por el guitarrista Pablo Ortíz y la violonchelista Patricia Herrera, quienes interpretan la música de Paganini, Villa-Lobos, Piazzolla, Ortiz, Zúñiga y Theodorakis.



La Orquesta Sinfónica de Heredia, con 60 años de fundación, es dirigida por Eddie Mora y cuenta entre sus músicos con solistas como el flautista Eloy Cortínez y el violinista Erasmo Solerti. En el festival interpretarán obras de Vivaldi, Kancheli y Stravinski.



Eddie Mora dirige la Orquesta Sinfónica de Heredia.

​El estreno oficial será el sábado 13 de agosto en el Teatro Nacional y estará a cargo de la Orquesta de Cámara de Lituania, que cuenta entre sus integrantes con el violinista Džeraldas Bidva; ejecutarán inspiraciones de Vivaldi, Mozart, Mendelssohn, Holst y compositores lituanos. El concierto gratuito de cierre, en el Teatro Nacional, será el sábado 20 de agosto y estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de Heredia.



Es importante mencionar que el concierto gratuito de la Orquesta de Cámara de Lituania está programado para el domingo 14 de agosto, a las 11 a.m. en La Iglesia de la Soledad, con el patrocinio de la Municipalidad de San José, que año con año apoya esta gestión cultural.



Sobresale la realización de un concierto gratis, el domingo 7 de agosto, a las 6 p.m., en la sede de la Cámara de Ganaderos de Liberia. La música estará a cargo del ensamble de trompetas Bel Tono, de Estados Unidos, quienes interpretarán la música de Martini, Boismortier, Vivlado, Rossini y otros.



El violonista Džeraldas Bidva integra la Orquesta de Cámara de Lituania.

Durante 30 años, el Festival de Música BAC Credomatic ha llevado a los costarricenses la posibilidad de escuchar a músicos europeos y de otras nacionalidades. El Festival es un auténtico y comprobado aporte a la educación y al disfrute de la música clásica, ya que permite reunir, durante tres semanas en nuestro país, a los mejores exponentes mundiales de ese género. Comparando los precios al público con los costos de producción, el Festival no tiene interés en lucrar: el objetivo es hacer un aporte a la comunidad como parte de la Responsabilidad Social Corporativa que defiende, practica y promueve BAC Credomatic.

Durante estos 30 años el Festival ha permitido que muchos costarricenses tengan acceso libre a esta iniciativa de extensión cultural, que ha llevado la música más exquisita a barriadas como Hatillo y a pueblos como Grecia, San Ramón y otras localidades. BAC Credomatic no percibe ganancias con esta iniciativa ni beneficio comercial alguno, lo que procura es proporcionar entretenimiento y hacer un aporte a la educación y a la formación de la sociedad.

Sergio Coto, tiorba, de Costa Rica y Sólveig Thoroddsen, arpa, de Islandia, forman parte del Ensamble Elegos.



Mrs. Universe Costa Rica

La semana anterior, en el hotel KC, en Sabana Sur, arrancó el certamen Señora Universo (Mrs. Universe Costa Rica) en el que bellas madres de familia concursan por un boleto a Korea, donde se realizará este año la competencia. Johanna García y la exmiss Costa Rica, María Teresa Rodríguez, son las representantes de esta franquicia que ha ganado respeto en el ambiente de los concursos de belleza.

Entre las caras conocidas vi a Iby Perera y a Fabiola Mora, sin embargo, todas las señoras participantes son realmente bonitas.

“He decidido salirme de mi zona de confort y desafiarme a buscar la mejor versión de mi persona en todos los aspectos durante todo este proceso que vendrá en los próximos tres meses. Todo esto es nuevo para mí después de tantos años, pero sé que el esfuerzo y la disciplina serán el éxito de este nuevo desafío en mi vida”, dijo Perera.

Por su parte, Fabiola Mora Ramírez dijo que se siente “feliz y agradecida de ser parte de este concurso y sé que serán muchísimos días más de preparación; toda una experiencia para las participantes”. Ahora resta esperar. Que gane la mejor.



Fabiola Mora Ramírez y Johanna García.

​Una experiencia One Direction

Con una producción de calidad internacional, un equipo de artistas y productores costarricenses permitirán a los fanáticos de One Direction disfrutar una experiencia que los hará viajar por muchas emociones más allá de la música.



Un selecto elenco de músicos acompañará las voces de Daniel Abarca, Ari Arroyo, Cisneros y Pablo Mesén quienes suman ya varias ocasiones interpretando los éxitos de One Direction en espectáculos que han presentado anteriormente en diversas locaciones, incluyendo el Jazz Café Escazú.



Los cuatro cantantes comparten una amplia formación musical y el gusto por el estilo y canciones de la banda británica, lo que garantiza una exquisita interpretación del repertorio, que además será complementada con una puesta en escena de lujo donde se están cuidando detalles como movimientos, iluminación, vestuarios, pantallas, efectos especiales y una banda conformada por excelentes músicos.



El espectáculo está a cargo de Arroyo Producciones y tiene como título “History, the best of One Direction”; se presentará este sábado 6 de agosto en el Teatro Auditorio Nacional del Museo de los Niños, y como lo menciona el título, el show hará un recorrido por lo mejor de la música de la agrupación con una producción que está trabajando minuciosamente para que el público pueda vivir una experiencia que se acerque mucho a lo que el público podría disfrutar con la boy band.



Las entradas pueden obtenerse en el sitio www.tiquetebox.app, los precios van desde los ₡17 mil hasta los ₡25 mil. El público puede pedir más detalles por medio del WhatsApp 8877-3030 o en el Facebook e Instagram @arroyoproduccionescr.



Daniel Abarca, Ari Arroyo, Cisneros y Pablo Mesén interpretarán los éxitos de One Direction.



Gran entusiasmo por la Sonora Santanera

Como si fuera una tradición costarricense, este agosto volveremos a disfrutar de los entrañables éxitos de La Única Internacional Sonora Santanera, y es tanto el cariño del público que ya se agotaron las entradas de una de sus tres funciones de gala, quedando espacio únicamente para las dos funciones del Teatro Popular Melico Salazar.

Esa es una muestra de la fidelidad que los ticos tenemos con esta emblemática agrupación mexicana, y que después de una pausa obligada por la pandemia, volverá a interpretar presencialmente sus grandes canciones como “La Boa” y “Perfume de Gardenias”. Solamente quedan disponibles espacios para las presentaciones de gala, que serán el 14 y 15 de agosto a las 8 p.m. en el Teatro Popular Melico Salazar, en donde además serán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, dirigida por el maestro Marvin Araya.



La Sonora Santanera es muy querida en el país.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.