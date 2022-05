Tía Zelmira: Felices con Alejandro Sanz

Rogelio Benavides Rivas/Editor/[email protected]



Cumpleañeros

Saludo a mi querida amiga Vicki Ross con motivo de cumplir años este viernes 6 de mayo; espero que sea más feliz; también celebran su natalicio en esta fecha el bailarín Michael Rubí, la cocinera Juana Palacios, la encantadora reina Shakira McDonald, el actor y comediante Mauricio Astorga y el cantante Leandro Salazar. Otros cumpleañeros de esta semana son el zar de los gimnasios George Angulo (cumple el 7 de mayo), el periodista Michael Soto (7), la presentadora Guiselle López (7), el aviador Felipe Garita (7), la inflencer Sharon Segura (8), Carolina Gutiérrez (9), María José Vargas León (10), Kenia Gutiérrez (11), el maestro José Rosa (11), la guapísima nutricionista Kimberly Chaves (11), Carlos Loría-Chaves (11), Ricardo Taylor (11) y Adriana Álvarez Meza (12).

Saludo para el gran artista Mauricio Astorga, quien cumple años este 6 de mayo; espero que pase muy feliz con su novia, la guapísima Katherine Campos. ¡Cuidado pierde!

El zar de los gimnasios

Este sábado 7 de mayo cumple años George Angulo Solano, indiscutible zar de los gimnasios. Su nombre significa jardinero o agricultor y se hizo popular gracias a Jorge, un santo que venció a un dragón clavándole su espada, logrando salvar la vida de la princesa. George —como se le conoce desde niño—es un hombre de trabajo, de metas y de logros constantes. La vida de este campeón de boxeo es todo un ejemplo de superación. George el boxeador recibió la medalla como el mejor del Campeonato Nacional (94, 96 y 97) y en el 95 obtuvo la Medalla de Oro en los Juegos Nacionales. Siempre le sobraron ganas de ser campeón mundial, pero le faltó plata. Aunque se retiró del ring cuando tenía 24 años, todavía hoy entrena como el primer día; lo hace con la misma fuerza que han crecido sus negocios, que ya suman dos decenas de gimnasios, varios estacionamientos y otros negocios. Durante su infancia tuvo un chancho en su casa en San Rafael de Oreamuno; luego vendió el porcino y le fue bien, convirtiéndose en el primer buen negocio que hizo. También tuvo gallinas que vendía en el mercado de Cartago junto con coronas de ciprés que él confeccionaba. Soñó con tener una granja y repartir huevos en bicicleta… el sueño no se concretó, pero le sobraron huevos para seguir adelante. Se vino para la capital y pronto tuvo parqueos y talleres de mecánica automotriz para luego enfocarse en la apertura y administración de gimnasios (el primero en el 2009). Hoy todos lo conocen y saben que es, sin duda, el zar de los gimnasios. Felicidades a nuestro amigo, espero que siga abriendo más gimnasios para que sean muchos más los que tengan acceso a este tipo de establecimientos, tan necesarios para promover una vida saludable y para subir la autoestima también. ¡Feliz cumpleaños!

George Angulo.



Felices con Alejandro Sanz

El periodista Adison González, quien sea especializado en la cobertura exitosa de asuntos de entretenimiento, estaba muy feliz de haber compartido con Verónica Bastos en el concierto de Alejandro Sanz, realizado el 1º de mayo, en el anfiteatro Coca Cola, del Parque Viva. Verónica también andaba feliz porque es fanática y amiga de Alejandro, porque pudo venir desde Miami, porque fue acompañada por algunos familiares y porque se encontró nuevamente con su gran amigo el abogado Raymundo Macís. La parte más buena del cuento es la siguiente: Emiliano, el pequeño sobrino de Raymundo, es fanático de Sanz y Verónica —buena y pelotera— logró que Alejandro saludara al niño desde el escenario, durante la interpretación de uno de sus temas, luego lo vinieron a buscar para que se tomara una foto con el cantante, pero el foso que hay delante del escenario, impidió que Emiliano lograra la foto soñada, aun así, quedó muy feliz y más fanático de Alejandro, a quien sigue por la influencia de su buen tío. Sobre Verónica, Adison González dijo que es energética, simpática y generosa. De acuerdo con Adison, Verónica se tomó fotos con Raymundo y todo el mundo; pegaba gritos, saludaba a todos y hasta logró un saludo para Emiliano. Adison se mostró feliz de haber conocido y compartido con su colega a quien ahora admira más. Dice Adison que su gran sueño es poder trabajar con ella algún día. En cuanto a Raymundo, es amigo de Verónica desde hace unos años cuando ella lo buscó para que le hiciera unos trámites legales; desde entonces tratan de reunirse cada vez que ella viene al país, pero el encuentro de esta vez fue realmente especial, porque esa experiencia que compartieron con Emiliano, no se les olvidará nunca, quedará para siempre en sus corazones.

Adison González y Verónica Bastos.



Siempre en televisión

Desde hace muchos años, en las distintas televisoras del país, hemos conocido de cerca a Luis Fernando Jiménez, un apasionado de las cámaras, la realización y la producción televisiva. Y como nunca es tarde para cumplir sueños y lograr metas, la semana pasada Luis se graduó en Cine y Televisión en la ULACIT. “Agradezco a Dios, a mi familia y a todos los que durante los años de estudio me dieron no una, ni dos, si no hasta tres manos para poder alcanzar esta meta”, dijo Luis Fernando. Desde esta columna lo felicitamos y le deseamos siempre lo mejor.

Luis Fernando Jiménez.

Camarógrafo legendario

Esta semana supimos de la muerte del recordado camarógrafo Marco Antonio “Toro” Estrada, quien trabajó en varios noticieros del país, especialmente en Canal 13. Era un buen hombre, a veces reservado, pero simpático. Lo conocí reporteando por todos lados, incluso cuando la guerra Sandinista; el día que los guerrilleros entraron a Managua, Toro se tomó una foto al lado del entonces comandante Cero (Edén Pastora Gómez), que se hizo famosa. Al despedirlo le dedico mis mejores pensamientos, porque de él tengo muy buenos recuerdos.





Toro con Edén Pastora; a la derecha se asoma Ernesto Cardenal. Esta foto fue cuando los Sandinistas entraron a Managua.

Con amor de madre

Esta semana Maribel Guardia mostró su cara más feliz al saludar a su hijo Julián Figueroa, quien cumplió 27 años. “Deseo que esta vuelta al sol venga llena de bendiciones, con Dios en tu corazón y rodeado de amor salud y prosperidad. Me siento muy orgullosa de ser tu madre y le pido a Dios me dé la oportunidad de ser testigo de cada uno de tus logros y de tu felicidad, sigue persiguiendo tus sueños y dirígete a donde el corazón te lleve”, le dijo Maribel al hijo que ella procreó con el cantante Joan Sebastian, con quien ella estuvo casada cuatro años. Julián hizo abuela a Maribel hace cinco años, tras el nacimiento de José Julián, hijo de Julián e Imelda Garza.

Julián Figueroa y su madre Maribel Guardia.

Tica en CNN En Español

Esta semana Djenane Villanueva, quien fue mi compañera en la Universidad de Costa Rica, cumple 25 años de ser la corresponsal del prestigioso noticiero CNN En Español (CNNEE). Me siento orgulloso y feliz por ella. No la veo muy seguido, pero la recuerdo con gran cariño, la tengo presente y la respeto. Su trabajo serio, responsable la han mantenido en esa posición. Ella, mujer constante, valiente y muy seria, le ha dado brillo a esta profesión del periodismo a la que Gabriel García Márquez llamó el mejor oficio del mundo. Da gusto ver a Djenane ya sea como presentadora de Noticias Repretel o como corresponsal. Dice Djenane: “Ya había enviado mi primera nota que sería la prueba para seguir adelante. Y aquí estoy desde entonces, reporteando, haciendo una de las cosas que más me apasiona, en la calle, con el ojo puesto en la gente como el eje principal de nuestro trabajo y de la mano del excelente equipo de CNNEE, entusiasta, comprometido, riguroso, creativo, del que se aprende todos los días. Hago un repaso y me veo corriendo para llegar al aeropuerto, a pasajeros o a carga, con el radar activado porque tenía que conseguir como mandar un casete con la última noticia, primero a Miami y de ahí a Atlanta, o calculando el tiempo para hacer un envío vía satélite, la opción más rápida en ese momento (y cara) para que llegara el material del día. Todavía estábamos en el mundo analógico, secuencial, lineal, que el torbellino de la tecnología movía a la digital y a la multiplataforma, para vivir hoy más rápido y haciendo un poco de todo. Cómo no voy a estar agradecida con este recorrido, siempre desafiante, retador, de aprendizaje constante, lleno de anécdotas que atesoro y con esa maravillosa posibilidad de caminar entre realidades y testimonios. Y claro, me corresponde también la introspección, ese mandato del gran maestro García Márquez que decía: En la carrera en que andan los periodistas debe haber un minuto de silencio para reflexionar sobre la enorme responsabilidad que tienen”.

Djenane Villanueva.



Chiquiticos se “animé”

El grupo Chiquiticos incursionó en el mundo de la música animé con “Akuma no ko”, que es parte de la mundialmente exitosa serie “Shingeki No Kyojin” (“Attack on Titan”, su nombre en inglés). El tema es interpretado por Stephanie Obando, una cantante de 16 años que se forma en canto lírico y piano desde los 7 años y quien es amante del mundo manga y animé. El lanzamiento de esta producción tiene un motivo muy especial, pues se hizo para celebrar que este 7 y 8 de mayo se celebra en Costa Rica el evento geek más importante del mundo, la Comic Con. Por ello es que el grupo quiso preparar algo para regalarle a todos los fans del mundo animé, y Stephanie escogió y grabó una de las canciones más emblemáticas de una serie que actualmente tiene mucho éxito. El video retrata el ambiente que se muestra en la serie, tanto en vestuario (Cosplay), locaciones e interpretación de la artista.

Stephanie Obando.



Gimario viene de Limón

Gimario es un artista del género urbano que dio sus primeros pasos cuando estaba en el colegio. Antes de ser artista, formaba parte de las ligas menores del equipo de fútbol Limón FC y vivía entre las aulas y los campos deportivos, hasta que un amigo lo invitó a improvisar frases con un bit y descubrió su afición por la música, provocando un giro radical en su vida. Aun estando en secundaria, el limonense cambió las canchas por los estudios y los tacos por micrófonos y empezó a producir su propia música, sin saber que uno de sus primeros temas titulado “Galán nunca muere”, se convertiría en la llave que le abriría las puertas para entrar a vivir una carrera artística con la que hoy ya cosecha una importante cantidad de logros y reconocimiento del público dentro y fuera de Costa Rica. Al igual que muchos futbolistas, que vienen al área metropolitana desde lejos con la ilusión de jugar en grandes estadios, Gimario tuvo que hacer maletas y establecerse en San José a muy corta edad para perseguir su sueño, mismo que hoy vive y disfruta cada vez que se presenta en los grandes escenarios y ante audiencias masivas que corean sus éxitos. A sus 27 años de edad, Gimario lleva 12 dedicados totalmente a su carrera, en la cual acumula importantes logros.

Gimario.

Con cacao hay chocolate



Un nuevo laboratorio de cacao ubicado en el Campus Guácimo de la Universidad EARTH, beneficiará las áreas académicas, de investigación, capacitación y comercial, ya que les proporcionará a estudiantes la experiencia completa de procesamiento de dicha fruta. El edificio se realizó gracias a un convenio entre ASHA (Programa Hospitales y Escuelas Estadounidenses en el Exterior) y EARTH, permitiendo transformar la recepción de materias primas hasta la producción final del cacao de alta calidad. “Si bien los estudiantes pueden estudiar la industrialización del cacao y otros productos en libros, videos y tal vez excursiones, el producir y comercializar una barra de chocolate o una bebida de cacao es definitivamente un aporte superior. Este laboratorio promueve sin duda, las mejores prácticas compartidas por la Universidad EARTH y los Estados Unidos, incluyendo el espíritu empresarial, la educación experiencial y la sostenibilidad ambiental”, indicó Yanine Chan, decana y vicepresidenta de Asuntos Académicos de EARTH. Además, el papel de los graduados será vital ya que tienen la capacidad de trasladar a la práctica los conocimientos en sus respectivos países; influyendo en las cadenas de valor y transformando los productos agrícolas en unos que contribuyan a romper el ciclo de la pobreza rural en los más de 40 países.

Actualmente, el cacao es fuente de empleo de muchos agricultores, reportándose 3.041 fincas para una extensión total de 3.170 hectáreas dedicadas a este cultivo, según el Censo Nacional Agropecuario del 2014. El nuevo laboratorio de cacao se sumará a la granja de cacao orgánico regenerativo para proporcionar modelos y capacitación no solo para los estudiantes, sino también para los productores locales de cacao.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.