Tía Zelmira: Fátima Pinto sigue creciendo

Cumpleañeros

Este viernes 23 cumple años la Ex Miss Costa Rica Carolina Rodríguez, espero que la pase muy bien. Entretanto la reina de belleza, empresaria y atleta Devy González cumple años el 24 de abril. Otros cumpleañeros de la semana son el odontólogo Luis Kaver (cumple el 25 de abril), la fisioterapeuta Adriana Cordero (25), Bernal Vargas Araya (26), Andrea Jiménez Viales (27), María Antonieta Córdoba (27), Paul André Tinoco (27), Khristopher Taylor (29), Maryan Medrano (29), Johnny Araya (29), Cristian Williams (29) y Stephanie Donzón (29).





La guapísima Devy González cumple años el 24 de abril.





Raquel y Elena: oveja iluminada

El 19 de abril cumplió años mi nueva amiga la abogada y ganadera Raquel Elena Abarca. Conocerla ha sido un lujo. Fue su hermano el diputado Pablo Heriberto Abarca (aunque algunos periodistas necios insistan en decirle Pablo pelado), quien la llevó de la mano a mi casa azul en el Barrio Don Bosco, luego intercambiamos una sincera amistad y algunos cuadros y afiches taurinos. Aprovecho este saludo para reiterarle mi deseo para que siga siendo luz y guía de sus familiares y amistades cercanas, entre las que ahora me incluyo. Mi querida abogada ganadera: siga adelante siendo una profesional destacada, una empresaria creativa y exitosa y una mujer de nuestro tiempo, que no le arruga la cara a nada: ni a las leyes ni a las vacas ni a los bueyes y … de la boñiga, ni se diga. La verdad es que es un gusto sumarla en mi lista de amigos virtuales y reales. El nombre Raquel viene del hebreo oveja… pero, no pendeja. Dicen los expertos que para Raquel la libertad es algo inalienable, una condición de la que no se puede abdicar a ningún precio. Individualista y enemiga de cualquier tipo de ataduras, muchas veces su impulsividad la lleva más lejos de lo que se esperaba. Tiene una gran capacidad de trabajo, es buena organizadora con capacidad de mando y administración. Raquel era la hija menor de Laban, tío de Jacob, en cuya casa se había refugiado huyendo la ira de Esaú. Enamorado de Raquel, trabajó siete años para que Laban se le diese como esposa, pero este le ofreció a Lea, la primogénita, teniendo que trabajar otros siete años para conseguir a Raquel. O sea, para conseguir el cariño y el corazón de Raquel hay que trabajar duro y el doble. En cuanto a Elena viene del griego “helan” que significa antorcha o de “hele”, luminosa. Santa Elena era sirvienta de posada y concubina de Constancio Cloro, que la repudió al llegar a emperador, no sin antes darle un hijo: Constantino I, el primer emperador romano convertido al cristianismo. Se dice que Helena descubrió las reliquias de la Santa Cruz y por ello la Iglesia la santificó. Como quiera que sea el enredo entre hebreos y griegos, esta oveja —no descarriada, sino que orientada— brilla con su gracia como antorcha fuerte y luminosa.



Raquel Elena Abarca es una destacada abogada.



Fátima Pinto sigue creciendo

A su corta edad Fátima Pinto tiene algo muy claro, quiere construir una carrera sólida, y para ello no escatima esfuerzos, apenas a finales de 2020 estrenó “Ley de atracción”, que acumuló cientos de miles de reproducciones en las plataformas digitales dentro y fuera de Costa Rica, y ahora está lista para presentarle al público su nuevo tema: “No Necesito”, el cual Fátima describe como “un himno de empoderamiento y liberación para todas las personas que han estado en relaciones que las han dañado en algún nivel. Una invitación a encontrar el poder e independencia fuera de una dinámica afectiva que no les permite crecer ni brillar”.

Fátima Pinto acumula millones de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify, lo que le ha permitido acumular miles seguidores por toda Latinoamérica y Estados Unidos, pero también ha logrado llamar la atención de importantes profesionales de la industria, por ello en este sencillo se sumaron reconocidas figuras como Manuel Lara (productor): quien produjo “Telepatía” de Kali Uchis y ha trabajado con Bad Bunny entre otros. Luis Barrera Jr (ingeniero de mezcla y master): múltiple ganador de Grammys con artistas como Maluma, Camilo y Carlos Vives. Además, el tema será distribuido digitalmente por A.D.A Music, disquera independiente de Warner que trabaja artistas de la talla de Metallica entre otros. “No Necesito” fue compuesto por la propia Fátima en conjunto con Félix Lara, Laura Hernández, Sergio Santiesteban y Manuel Lara, fue producida en colaboración con Worka del sello local costarricense Vibras The Music Company.



Ramón Luis Méndez le mete un recurso al “Saludo a la bandera”

El conocido árbitro Ramón Luis Méndez, interpuso el pasado16 de abril, ante la sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, un recurso de amparo contra el Estado porque la primera estrofa del Himno a la Bandera, contraviene groseramente ese símbolo, ya que la mención de los colores no corresponde a la bandera oficial, lo cual constituye una violación directa a lo establecido en el artículo 89 de la Constitución Política. Para el trámite judicial, Méndez acudió donde el conocido abogado y activista ambiental Wálter Brenes, quien de inmediato articuló el recurso y lo metió en el trámite correspondiente. “A la bandera de Costa Rica” dice: “Salud, noble bandera, de blanco, azul y rojo: jamás ningún sonrojo fue mancha a tu esplendor.” De acuerdo con el argumento enviado a la Sala Cuarta, nuestra bandera es azul, blanco y rojo y no blanco, azul y rojo. “El Estado incumple con su deber de conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación”, dice el recurso. Ramón Luis solicita que se ordene de forma inmediata a la República de Costa Rica, que ajuste el Himno a la Bandera, y que se cumpla poniendo los colores en el orden en el que dicta la ley de símbolos nacionales: azul, blanco y rojo. Wálter Brenes, de 32 años, es experto en derecho público y en derecho ambiental. Es un surfo, vecino de Playa Hermosa, Garabito, que ha andado revolcando temas relacionados con la contaminación de los ríos, tiburones, cocodrilos, tortugas, monos y otras especies amenazadas. Su práctica profesional se ha desarrollado en las materias de contratación administrativa, regulación económica, conservación de vida silvestre y protección de nuestros recursos naturales. Presentada la denuncia, nada más resta esperar si la Sala Constitucional tramita este recurso, del polémico árbitro, columnista y comentarista deportivo.



Wálter Brenes es un respetado abogado y activista ambiental.

Esta semana circuló en redes una foto de Ramón Luis Méndez en la que aparece en su cama junto a una mascota; además, tiene puesta un piyama del Capitán América.

Respuesta definitiva

El martes de la semana Ignacio Santos, despidió la edición del mediodía de Telenoticias, como lo hace casi siempre, con la frase: “Son la 1:30 en punto del mediodía, buenas tardes, un abrazo. Pero, en el programa siguiente De Boca en Boca —o De Bronca en Bronca— Víctor Carvajal empezó citando la despedida de Ignacio como cuestionando que algo estaba mal o no andaba bien, seguramente le sonó extraño, pero no tenía a mano —ni en mente—los rudimentos lingüísticos o gramaticales, para corregir a Ignacio; entonces dejó el tema ahí quedito y… a otra cosa mariposa, como diría La Niña Pochita. Pero, al día siguiente Ignacio terminó la edición del mediodía con la misma expresión, sin cambiarle nada y, cuando Víctor —mandamás de De Boca en Boca— presentó su programa no dijo ni pío pío, como los pollitos cuando tienen hambre, cuando tienen frío. ¿Cuál será la frase correcta? ¿Tendrá error la despedida de Ignacio? Se los dejo como tarea y si averiguan, le pueden soplar a Víctor Carvajal.

Ignacio Santos regresa entusiasta a ¿Quién quiere ser millonario?



Yo quiero ser millonario

Precisamente, entre textos y correcciones ha andado metido estos días Ignacio Santos, preparándose para el estreno de la nueva temporada de ¿Quién quiere ser millonario? El periodista estudia todo lo relacionado con sus tareas adicionales que tendrá a partir del próximo martes 27, a las 8 p.m., como presentador del exitoso espacio, que viene renovado y muy estudiado. Ignacio y los productores han hecho bien la tarea, pero también tienen que preparar “los forros” para el examen, pues nunca se sabe lo que pueda pasar. Celebramos el regreso de este espacio de entretenimiento educativo, al que Ignacio y las autoridades de Canal 7 le tienen tanta fe.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.