Tía Zelmira: Exitoso primer Festival de Tango EMAI 2023

28 de abril de 2023, 15:39 PM

Por Rogelio Benavides Rivas / [email protected]



Cumpleañeros

Saludo en primera instancia al alcalde de San José, Johnny Araya Monge, quien cumple años este 29 de abril. Felicidades. También celebran su natalicio esta semana el humorista Edson Picado (cumple el 29 de abril), el periodista Cristian Williams (29), la diseñadora Priscilla Delgado, la abogada Carolina Castro, el médico y cirujano estético Gilberto Rojas Cisneros (1º de mayo), la pianista Silvia Chocano (1º), el periodista Adison González (2) y la modelo Johanna Yepes (4). Felicidades a todos mis sobrinos.



¿El día del pene?

El pasado 26 de abril, se celebró el Día Mundial del Pene. Esta fecha fue elegida para apreciar el órgano reproductor masculino y concientizar acerca de la práctica del sexo seguro. La idea de esta conmemoración internacional, proviene de Komaki, una ciudad de Japón, donde se festeja este día desde el siglo XVII. Allí, las trabajadoras sexuales iban a orar al santuario Kanamara, para pedirle a los dioses del sexo protección contra las enfermedades. Se trata de una festividad sintoísta llamada Kanamara Matsuri de Kawasaki, también conocido en español como el Festival del Pene de Acero o del Falo de Hierro, una de las conmemoraciones más extravagantes de Japón y del mundo. La actividad consiste en una gran procesión en la que se lleva un enorme pene de madera a través de las calles, acompañado por personas disfrazadas, música y comida tradicional. El tamaño del pene sigue dando qué hablar. Si bien de a poco las personas están cambiando de idea, lo cierto es que sigue siendo un tema tabú, que genera debate dentro de la sexualidad y logra que muchos hombres se sientan incómodos cuando se utiliza como burla el tamaño del miembro.

El tamaño del pene sigue causando controversia.



​Feliz cumpleaños, Johnny Araya

Este 29 de abril, escribo para felicitar a mi buen amigo Johnny Araya, con motivo de su cumpleaños. Sí, muchas veces he escrito sobre él y es difícil no repetirse, pero siempre es importante decir las cosas y atender los dictados del corazón. Compartir con Johnny en asuntos públicos o en la intimidad con sus más allegados, es un disfrute: da gusto verlo moverse entre los suyos, comprobar su carisma y ver cómo se gana el amor. Lo anterior no se improvisa, se gana. En cuanto a su vida pública, tiene muchos años de estar en el escrutinio mediático y eso no es fácil. Johnny sigue trabajando bien. Con solo darse una vuelta por el centro capitalino o por las diferentes barriadas, vemos realizaciones, porque obras son amores. También Johnny es un aficionado a cultivar y a promover acciones para el espíritu, para el alma y para el disfrute de todos. San José y sus distritos se llenan de actividades musicales, culturales y deportivas, para muestra muchos botones recientes con el sello de Johnny Araya. “Cuando volví acá, quería que quien ocupara la silla fuera un Johnny Araya diferente, un Johnny Araya que sea más cercano, más abierto, más humilde, que le dedique más tiempo (a la municipalidad), con más pasión”, manifestó Araya en una entrevista publicada hace unos años en La Nación y agregó: “Aun cuando me siento orgulloso de lo que he hecho con la municipalidad en el pasado, siento que ahora estoy dando el máximo de lo que podía dar”.

“He tenido momentos tristes y dolorosos y me he enfrentado a la adversidad, pero son parte de la dialéctica de la vida, que me permite entender que no hay felicidad sin tristeza, no hay triunfos sin derrotas, no se disfruta del gozo y del placer sin conocer el dolor. Así es la vida, yo me declaro un hombre feliz y doy gracias a la vida, que me ha dado tanto, a mi querida familia y a todos los que me han acompañado con su amistad y su cariño en este largo viaje por la vida”, escribió el cumpleañero. Felicidades de la tía Rosarito. Un fuerte abrazo.



Johnny Araya con sus nietos, Luciano y Lila.



​Abogado surfista es defensor de mujeres, tiburones y otros bichos

El jueves 27 de abril cumplió años el activista Wálter Brenes, un bicho raro de un mundo rarísimo. Wálter Brenes Soto es un talentoso y exitoso abogado, es surfista y ambientalista. Es un joven convencido de sus luchas en pro del ambiente para que todos vivamos en un planeta mejor. No se detiene, no para. Tras haber obtenido una Maestría en Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica, acaba de colgar en su oficina de Escazú, con copia en su despacho en playa Santa Teresa, el título de la Maestría en Litigación de la Universidad de Montevideo, Uruguay. Es un joven convencido de sus luchas en pro del ambiente para que todos vivamos en un planeta mejor. Este profesional en derecho, con pinta de surfo —que lo es—, con cara de yonofui —pero sí fue—, me convence. Por favor, pónganle atención, pronto lo veremos llegar tan largo como se lo proponga. Lo conocí hace poco más de dos años en plena pandemia y me ha sorprendido por su talento, por su inteligencia, por sus convicciones y por su empeño en todo cuanto hace. Me complace y me satisface ver a jóvenes profesionales honestos y altruistas como él. En estos días, cuando todo el mundo —y los medios informativos también—, prácticamente se han olvidado del tiburón martillo, de la importancia de defender los humedales, de la protección de los cocodrilos, las tortugas, los monos, de los pasos de fauna y de otros bichos, Wálter ha seguido alerta como actor civil, emprendiendo por su cuenta, procesos judiciales para defender a esas especies. Wálter, quien vive en Santa Teresa, Cóbano, todas las mañanas madruga a surfear y luego se dedica a trabajar, a ejercer con decoro su profesión de abogado. Da gusto verlo ejercer como jurista, defendiendo sus causas, apoyando a las especies en vías de extinción y velando por el cumplimiento de las leyes ambientales. Recientemente, inició una cruzada para defender a las mujeres que han sido violadas en aquellas hermosas costas de la península. Son varios casos recientes de mujeres abusadas, muchas de las cuales regresan a sus países sin poner la denuncia. Wálter sabe que ese tipo de situaciones, afectan al turismo, porque aquel paraíso terrenal, está ganando tal fama que muy pronto muchos no querrán volver. Wálter es abogado, especialista en derecho administrativo, constitucional y ambiental, con una maestría en litigación, derecho regulatorio, derecho urbanístico y municipal, contratación administrativa, con experiencia en procedimientos administrativos, en revisión de carteles y redacción de recursos en contrataciones, elaboración de recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad. Además, cuenta con amplio conocimiento técnico relacionado con la tramitación de permisos constructivos ante las municipalidades e instrumentos técnicos ambientales ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). “Hace 18 años opté por la carrera en Derecho. Hoy, a mis 35 años, recuerdo las razones por las cuales me decidí: mi pasión por causas asociadas a la justicia social, cultural y ambiental. Mi idilio por una mejor sociedad. Santa Teresa no es excepción; es la comunidad donde he construido parte de mi vida personal y profesional, el pueblo donde he pasado mis mejores momentos. En ella, he aprendido acerca de la entrega a las buenas causas, pero, sobre todo, a valorar las razones por las cuales me apasiona dedicarme a ser abogado litigante”, dijo el jueves con motivo de su cumpleaños. Felicidades. Siga pensando así, quién dijo que todo está perdido. Claro que no.

Wálter Brenes inició una cruzada para defender a las mujeres abusadas de Santa Teresa.



Concluye exitosamente el Primer Festival de Tango EMAI 2023

Como clausura del Primer Festival de Tango EMAI 2023, el sábado 29 de abril, a las 7 p. m., en el Parque Municipal de Santa Ana, se presentarán Adrián Goizueta con Ensambl6TANGO y Óscar López Salaberry y su grupo, además de los cantantes Daniel Simmons y Héctor Iván Quintero.



Desde el martes 25 de abril que arrancó el festival de tango, la afluencia de público ha llenado las expectativas de los organizadores y patrocinadores de esta jornada de gran interés cultural y educativo, promovida por la Municipalidad de Santa Ana.



La audiencia y los artistas ha reaccionado en forma entusiasta, al ver la respuesta de la comunidad, que ha acudido masivamente. Han aplaudido las canciones, han disfrutado de la música y se han interesado en saber más sobre el baile rioplatense.



El miércoles 26 se rindió un homenaje al doctor Fernando Tristán, histórico intérprete tanguero costarricense; fue un tributo emotivo y generoso. Ese día se presentó la Orquesta de Costa Rica con el cantante argentino Daniel Simons. Además, se ganó una ovación Ariana, una pequeña de nueve años, con su profesor de baile López Salaberry y la gran bailarina y escritora Ofeli Deschamps.

Estelle Zaghloul, el embajador del tango Óscar López Salaberry, Gracie Mandujano, Ricardo Jara y Silvia Gutiérrez; al fondo una pintura de Miguel Ferreiros.



​Para este viernes 28 y el sábado 29 el programa de clausura incluye dos presentaciones gratuitas en el Parque Municipal de Santa Ana, a cargo del embajador del tango Óscar López Salaberry y el compositor e intérprete Adrián Goizueta, acompañados por orquestas, solistas y bailarines.



Talentosos artistas, productores y gestores culturales se han unido a este proyecto. López Salaberry, director y productor general; y Goizueta, director musical, son los líderes de esta iniciativa, donde todos han tenido y tendrán acceso total y gratuito. Es esta la primera vez que dos de los más importantes difusores de la cultura en nuestro país, se unen para compartir con los costarricenses la rica herencia tanguera.



A esta idea de la Escuela Municipal de Artes Integradas (EMAI) se suma la Banda de Conciertos del EMAI, La Orquesta nueva opción sinfónica de Costa Rica, así como cantantes internacionales, además de músicos y bailarines locales de gran prestigio y reconocimiento.



Este festival, de comprobada repercusión cultural, ha contado con distintas formas de abordar el tango: Tango sinfónico los dos primeros días; tango contemporáneo, con Adrián Goizueta, y tango tradicional, con Oscar López Salaberry, su bandoneón y sus músicos.

La escritora y bailarina Ofeli Deschamps y Oscar López Salaberry.



El programa

Viernes 28 de abril, 7 p. m. La Salaberry Tango Show de Óscar López Salaberry, con un elenco especial que incluye al cantante colombiano de tango Héctor Iván Quintero y los bailarines Mercedes Barboza y Alexis Ramírez.

Lugar: Parque Municipal de Santa Ana.

Sábado 29 de abril, 7 p. m. Como clausura del festival se presentarán Adrián Goizueta Ensambl6TANGO y Óscar López Salaberry y su grupo, además de los cantantes Héctor Iván Quintero y Daniel Simmons y los bailarines Ricardo Jara, Silvia Gutiérrez, Mercedes Barboza, Alexis Andrade y Ofeli Deschamps. La jornada comenzará, a partir de las 3 p. m., con una clase colectiva de tango y una pequeña milonga donde bailarán Los Maestros.

Lugar: Parque Municipal de Santa Ana.

El embajador del tango Óscar López Salaberry toca el bandoneón.



Wine Fest Aleste tendrá buena propuesta de vinos

El Wine Fest Aleste, que se realizará el 6 y el 7 de mayo próximos, llega a Curridabat para brindar un fin de semana lleno de diversión y buena música. Durante el Wine Fest Aleste, se podrá disfrutar de música en vivo con artistas nacionales y habrá oportunidad de probar una gran variedad de vinos a precios especiales, cócteles, espectáculos, catas de vino, charlas y actividades culinarias. En el festival se podrá encontrar una amplia variedad de comidas, estacionamiento, juegos y actividades divertidas para toda la familia. “El Wine Fest Aleste se llevará a cabo en la zona este del país, lo que le dará un ambiente único y especial. Este será un festival en el que los amantes del vino y la buena música podrán disfrutar de dos días llenos de diversión y entretenimiento”, dijo Pablo Formal, representante de la productora NuNu, organizadora de esta fiesta. El Gatillazo, Los Plancharanga y Arlene Elizondo “La Patrona” se presentarán el sábado 6 de mayo, mientras que el domingo 5 de mayo, Los Plancharanga, Arlene Elizondo y Eduardo Aguirre serán los encargados de animar con sus buenas canciones. La entrada general al Wine Fest Aleste tiene un costo de $15 e incluye una copa, una mimosa y acceso a los conciertos, juegos, zonas y mesas picnic. Las entradas están a la venta en nunucr.com.

Habrá una cuidadosa selección de vinos para catar.



​Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.