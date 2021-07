Tía Zelmira: El Señor Barriga visitó la Clínica Hello

Rogelio Benavides/benapresa@hotmail.com

Cumpleañeros

Saludo al periodista y amigo Sergio Arce con motivo de cumplir 47 años este viernes 30 de junio; a Sergio lo conocí cuando fuimos compañeros en el periódico La Nación; siempre se caracterizó por su profesionalismo, creatividad, objetividad y seriedad, condiciones que son sumamente importantes para quienes ejercemos este bello oficio de informar y entretener. Espero que Sergio la pase muy bien en compañía de su hermana la fotógrafa Marcela y del resto de sus seres más queridos. Un abrazo.

A Sergio Arce le gusta mucho ir a Manuel Antonio.

También celebra su cumpleaños el 30 de julio la destacada y polémica humorista, dueña de la crítica ácida Coco Vargas, quien en estos días se cuida al máximo para proteger su embarazo. Espero que la pase bien con su esposo Camilo Garzón y el resto de su amada familia. Otros cumpleañeros de la semana son María Pérez (cumple el 31 de julio), el locutor, actor y presentador Gustavo Rojas Antillón (31), la guapísima Verónica Chavarría (1º de agosto), la chef Doris Kohn (1º), la estilista Tannya Amador Monge (1º), la guapísima veterinaria Katherine Campos (2), Joy Vicktor (2), el artista de la joyería George Bakkar (3), Sahára Oleir (3), la Ex Miss Costa Rica Johanna Fernández (4), Santiago Hernández (4), la presentadora Glenda Peraza (5), la presentadora Faride Nasralah (5), el talentoso músico Bernardo Quesada y la hermosa presentadora Daneth Clausen (5).



El señor Barriga en Hello

Édgar Vivar, conocido mundialmente por su interpretación de El Señor Barriga, en El Chavo del Ocho, visitó el pasado lunes 26 de julio, la clínica de cirugía estética Hello, propiedad de Rónald Torres, donde hasta le hicieron una limpieza facial.



La presencia del recordado y querido actor, quien también interpretaba a Ñoño, fue organizada por la periodista Gabriela Chaves, quien mediante su programa Turismo VIP, invita a figuras destacadas del espectáculo mexicano a disfrutar de las atracciones que ofrece Costa Rica.



Hello Humanized Center se especializa en la realización de cirugías cosméticas y estéticas, tiene uno de los mejores quirófanos para ese tipo de intervenciones quirúrgicas; también realizan depilación facial en frío con una máquina única en el país y hacen otros tratamientos no invasivos. Cuentan con médicos y cirujanos muy calificados, así como asistentes y especialistas en post operatorios.



El señor Vivar destacó durante su permanencia en la Clínica Hello, por su simpatía y humildad. Al sitio llegaron varios periodistas para entrevistarlo, así como otros invitados; a todos atendió con amabilidad. Diego Piñar, de De Boca en Boca, y Franck Salas, de FrancKamente, de Tele Uno; fueron algunos de los reporteros que tuvieron la oportunidad de conversar en forma amplia y sincera con el actor.



Al llegar, Rónald Torres lo recibió con una refrescante copa de espumante rosado, después sirvieron sangría, vino tinto y blanco acompañados de tapas como jamón serrano, queso manchego, tortilla española, pimiento morrón así como pan tomaca y alioli. Vivar celebró la variedad de platillos que se ofrecieron, los cuales lo dejaron muy complacido.



Felicitaciones a la periodista Gabriela Chaves, conocida durante un buen tiempo como “Miss Quéjese”, por el gran trabajo que ha hecho en la promoción turística y artística de nuestro país.



Rónald Torres y el Señor Barriga.





Diego Piñar y Édgar Vivar.

Justicia con doña Estela Quesada Hernández

El pasado 21 de julio la Asamblea Legislativa declaró como Benemérita de la Patria a doña Estela Quesada Hernández, junto a otro selecto grupo de mujeres, como la doctora Ana Gabriela Ross, quien también me halagó con su amistad.



Se hizo justicia con doña Estela a la que don Armando Vargas Araya denominó “una costarricense grande, digna de todo galardón”.



Dice don Armando que “doña Estela Quesada Hernández personificó las virtudes cívicas de la democracia costarricense en su vida de servicio público, como maestra, abogada, dirigente gremial, empresaria, parlamentaria, diplomática y ministra de Gobierno. La excelencia de su trayectoria política —forjada por esfuerzo propio, antes de las cuotas de género establecidas a fuerza de ley— es un dechado que merece el reconocimiento de la generación actual y la emulación de las cohortes del porvenir. Su vida y su obra, sus ideales y sus valores, los principios que defendió, merecen ser realzados para que la niñez y la juventud aprendan cómo se beneficia más quien mejor sirve y no necesariamente quien acumula más bienes. Fue una mujer cabal y una ciudadana ejemplar que entregó a sus semejantes lo mejor de sí misma, animada por el patriotismo que encarnó a plenitud”.



Sus atributos personales —añade Vagas— fueron advertidos en la comunidad cuando, a los quince años de edad, fue escogida como la primera madrina del club de fútbol Liga Deportiva Alajuelense. Era una doncella fascinadora, de piel tersa, rostro hermoso y sonrisa franca, modelo de simpatía y don de gentes.



La conocí y cultivé su amistad, gracias a la decisión de don Armando Vargas de incorporarla en el grupo de comentaristas de Noticias Monumental y me correspondía grabarle esos comentarios.



Años después, en la actividad política al lado del licenciado Rafael Ángel Calderón Fournier, incrementamos aquella sana amistad. Disfrutaba mucho conversar con ella. Junto a mi amigo don Fabio Chaves Guzmán, la visitaba en su hermosa casa en las cercanías de la escuela Veterinaria de la Universidad Nacional; también la visitamos durante un tiempo que vivió en Alajuela.



Esta foto que atesoro fue tomada aproximadamente en 1977, en una recepción de Noticias Monumental, realizada en el Club Internacional Colón, ubicado en el último piso del centro Colón. Hoy me siento realmente feliz y complacido. Hoy puedo celebrar con auténtico entusiasmo, mi amiga es benemérita de la Patria, galardón que más bien se demoró en llegar.



Estela Quesada y Rogelio Benavides.

Only Way sigue creciendo

La tienda especializada en ropa deportiva Only Way abrió, hace unos días, su nueva tienda en Escazú, con el propósito de estar más cerca de los clientes capitalinos. Establecida en San Blas de Cartago, se trata de toda una institución creada por el empresario Gerardo Araya, conocido entre amigos y deportistas como Only Way o Gerardo OW OW, quien se ha interesado en promover distintos deportes mediante la organización de actividades y la transmisión de consejos especializados para atletas o para personas que se inician en lo del entrenamiento. El nuevo local de Only Way está en San Rafael de Escazú, en Plaza Premium La Cuesta, ubicada frente al centro comercial Atlantis. Only Way, con diez años de estar en el mercado, se especializa en hacer prendas para la práctica de los deportes, en buenas telas y en diseños especiales para adultos y niños. Con motivo de la apertura, están ofreciendo un 20 por ciento de descuento. Tengo varias prendas OW y puedo dar fe de que se trata de piezas de gran calidad y excelente confección. “Todas las telas que usamos son importadas y nuestros productos tienen garantía”, dijo Araya quien invitó a todos a que los visiten para que comprueben la veracidad de sus palabras.





Comer para vivir o morir

Para no mencionar al Covid, hablemos de cualquier otra cosa. Todos los días me sorprenden noticias según las cuales todo da cáncer. Antes decíamos si no mata engorda, ahora todo engorda y mata. Antes el terror lo imponían los huevos por el aumento del colesterol y ¿huevos?… ni verlos. Esa alarma, ya pasó. De eso se habla poco y ahora todo el mundo empieza el día con huevos. Después apareció la maldición de las carnes rojas. Entonces era más sano comer pescado. Vinieron los temas de los aceites Omega 3 y siguientes, y… coma salmón, atún y bacalao. Por el momento el premio se lo llevan las informaciones según las cuales el vino y la mariguana curan casi todo. ¡Aleluya! Entonces, a beber y a fumar, porque el mundo no se va a acabar. La satanizada mariguana resultó la salvación, por eso, ahora muchos viven sin prisa, porque ella provoca risa. Ahora la usan para todo, y cuando digo todo, es eso, todo. La más reciente condena fue contra las carnes procesadas como el jamón, la salchicha, el chorizo y el salchichón. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 50 gramos al día de carne roja o procesada aumentan en un 18% la probabilidad de sufrir cáncer de colon, próstata o páncreas. Bueno y si eso no podemos ingerir, entonces ¿para qué vivir? Casi de inmediato, hecha la amenaza, apareció la salvación: si se come la carne acompañada con cerveza, no hay problema, entonces comamos y tomemos, después… ya veremos. La cerveza no solo ayuda a prevenir el cáncer: su consumo moderado reduciría el riesgo de hipertensión. ¿Y pollo? Ni se le ocurra, porque aparte de las hormonas inyectadas, los procesados y concentrados utilizados en su alimentación, según la misma OMS, pueden estar contaminados con dioxinas. ¿Y pescado? ¡Tampoco! Hay una lista de peces contaminados con mercurio. Bueno, entonces los afrodisíacos mariscos, ¡Menos! La mayoría acumulan biotoxinas cuando mueren (los comemos cadáver como dicen los veganos) y su alto consumo produce migrañas y cosas extrañas. Ensaladas, frutas y verduras también están condenadas y contaminadas por los pesticidas. Entonces… ¿podemos comer pan? ¡Dios guarde! Las mezclas del trigo aparte de los químicos blanqueadores y demás, lo convierten en un alimento insano, además, el pan contiene gluten letal para celiacos. Con tantas amarguras recurriremos a los dulces y chocolates que nos engordan, provocan enfermedades cardiacas y nos llevan directo a la diabetes. Sí, hay amores asesinos. Sin dulce y sin pan, ¿a dónde iremos a gozar? Antes la leche era buena, buenísima. Pues no. Los lácteos están siendo juzgados y acusados por su implicación en cánceres hormonales, especialmente el de mama. Y el que no mama, no llora. Lloremos, porque ya ni mamar podemos. Tampoco podemos ahogar las penas en alcohol porque su consumo puede triplicar el riesgo de cáncer de faringe, esófago, mama y boca. ¿Y no era que la cerveza y el vino son buenos? Mejor tomemos y brindemos: El vino por su alto contenido en ponifenoles, elimina los radicales libres, protege el corazón y cura el cáncer. De acuerdo con investigadores, de la Universidad de Brock y la Universidad McMaster en Ontario, estudios realizados ‘in vitro’ utilizando células con cáncer, e incluso estudios epidemiológicos, el vino tinto tiene propiedades anticancerígenas. Esta capacidad se le atribuye al vino tinto por ser una fuente rica en resveratrol. Ambos tipos de vinos, tintos y blancos, detuvieron la propagación del cáncer de pulmón, pero los tintos fueron más efectivos. El vino tinto detuvo eficazmente la propagación de las células cancerosas. Doble puntaje para el tinto. Entonces, a beber y a rogar, porque el mundo se va a acabar.



El vino elimina los radicales libres y cura el cáncer. ¡Salud!

Embajador en Nueva Zelanda

En nombre de la Reina de Nueva Zelanda, S.M. Elizabeth II, la Gobernadora General, Patsy Reddy, aceptó en Wellington las cartas credenciales del primer Embajador de Costa Rica, Armando Vargas Araya. “Nueva Zelanda admira el liderazgo de Costa Rica en desarrollo sostenible e inclusivo”, dijo la Sra. Reddy. “Sé que nuestras relaciones se profundizarán y crecerán en los años por venir”. “En el Bicentenario de la Independencia Nacional, Costa Rica comienza a desplegar su acción diplomática en Oceanía”, expreso Vargas Araya. “Estamos decididos a intensificar a todo nivel los vínculos con Nueva Zelanda, para forjar una inteligente alianza estratégica”. El Embajador costarricense reside en Canberra, Australia.



Marta Guzmán, Armando Vargas, Patsy Reddy y David Gascoigne.

Café de Costa Rica en Australia



En tiendas gourmet de la ciudad capital de Australia se consigue café de Costa Rica, de muy alta calidad. Se pagan unos ₡7.800 por 200 gramos en grano, que pueden rendir unas 20 tazas. En el frío invierno austral, siempre es hora propicia para un reconfortante cafecito negro caliente. En un sitio se vende café costarricense “de origen único”. En otro, Costa Rica Santa Rosa 1900, despulpado natural, variedad Catuai SL28, cosechado a una elevación entre 1900 y 2000 metros sobre el nivel del mar. El café de Costa Rica goza de un precio superior, lo que obliga a competir más por calidad que por cantidad. La cosecha anterior se vendió en un 100%, a un precio promedio de $209 por saco de 46 kilos.





El café de Costa Rica es muy apreciado.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.