Tía Zelmira: El regreso de la tica más linda

20 de octubre de 2023, 9:00 AM

Cumpleañeros

Un saludo especial para la ex Miss Costa Rica Nazareth Cascante Madrigal, quien cumple años este 20 de octubre; espero que la pase bien en unión de su querida familia. También celebran su cumpleaños la guapísima cantante Rayssa Jiménez (cumple el 20), el periodista Pablo Fonseca (20), el productor Álex Cuadra (21), la modelo Sammy Taylor (21), la periodista Ginnés Rodríguez (22), la reina de belleza Karol Uzaga (22), la productora Vero Rojas (23), el periodista Lázaro Malvarez (23), la licenciada Nuria Castro, gerente de Relaciones Públicas de Televisora de Costa Rica (24), la periodista Verónica Bastos (25) y el influencer Álex Badilla (26). Felicidades a todos.



El regreso de la tica más linda

Las fiestas decembrinas de la Municipalidad de San José traerán una grata sorpresa con la realización del certamen de belleza “Señorita San José”, algo similar a lo que fuera el exitoso “Tica linda”, de gratos recuerdos para muchos.



En aquel popular concurso participaban aspirantes procedentes de las siete provincias, sin embargo, esta nueva versión permite exclusivamente la participación de muchachas de la provincia de San José.



La realización de esta competencia le dará más colorido y matiz popular farandulero a estas famosas fiestas josefinas que llaman la atención de todo el país y de los medios de comunicación. Este certamen de belleza se une al prestigioso Festival de la Luz, las corridas de toros en Zapote, el Tope Nacional, el carnaval, competencias deportivas, presentaciones culturales, musicales, así como fiestas, juguetes y entretención para los niños del cantón, en especial aquellos de recursos económicos limitados, de acuerdo con lo anunciado durante estos días por el alcalde de San José Johnny Araya, quien siempre ha tenido un interés especial en que estos tradicionales festejos lleguen a todos por medio de la televisión y que lo disfruten directamente —presencialmente— los josefinos.



El carnaval, el tope, el Festival de la Luz con sus carrozas, bandas y pasacalles están planeados para que todos, sin distingos de ninguna especie, acudan masivamente a las calles y parques a disfrutar de estos espectáculos. Tras la suspensión de algunas actividades por motivo de la pandemia del coronavirus, la Municipalidad de San José ha ido reprogramando algunas de las atracciones más llamativas y la que fuera Tica Linda es una de ellas.



Definitivamente, el Concejo capitalino tiene experiencia en la realización de este tipo de convocatorias, prueba de ello es el Festival de la Luz, que año con año convoca a bandas de todo el territorio, además, durante todo el año se realiza una selección para elegir a los grupos que desfilarán por las calles capitalinas; se trata de una actividad muy colorida, pensada en el sano entretenimiento de la familia.



En cuanto al concurso de belleza, que regresa a escena nueve años después, siempre fue una actividad muy esperada y celebrada; de esta convocatoria salieron muchachas muy guapas que luego se postularon para concursos como Miss Costa Rica, se dedicaron al modelaje o a la animación televisiva, como es el caso de Ivonne Núñez (participó en 1995), Ana Victoria Rodríguez (1995), Karol Quesada (1995), Marcela Negrini (2000) y Arianna Bolaños, ganadora de Tica Linda en 1996.

Marcela Negrini concursó en el 2000.



​Los premios para la ganadora son: Una motocicleta Honda Navi. ₡1.000.000 colones en efectivo. Limpieza dental con la doctora Gabriela Brenes. Obsequio Babyliss: Miracurl, Plancha y Secadora. Además, recibirá productos de belleza de las marcas Teknia, Lacabine, Note, Insight, BCN, Olivia Garden, tratamiento K18 y tres sesiones de aplicación, además de depilación Hipertin y Wahl y productos de Organic Shop y Natura Sibérica. También IECSA Beauty Center brindará el cuidado facial y corporal mensual durante un año. La gandora recibirá, además, 2 noches de hospedaje en el Hotel Tamarindo Diriá, para 2 personas. Una aplicación de Baby Botox con el Dr. Carlos Murillo. ₡180.000 canjeables en Leonisa y un curso de modelaje en la academia MV Models. También habrá atractivos premios para la primera y para la segunda finalista.



Del proceso del casting se elegirán12 señoritas, que se convertirán en las candidatas oficiales del certamen y las que participarán en un proceso que inicia en el mes de noviembre, para cerrar con la noche final el 8 de diciembre. Toda la información sobre inscripciones, la pueden encontrar en las redes sociales oficiales:

@senoritasanjose Señorita San José Oficial, en Instagram y Facebook.



Vuelve el carnaval

Otra noticia revelada la semana pasada es el regreso del tradicional carnaval, que se había suspendido en el 2020, el cual se realizará el 27 de diciembre, a partir de las 2 p. m., saliendo del Banco Popular en Avenida 2, hasta el Hospital San Juan de Dios, donde retoma el Paseo Colón y finaliza en la Toyota (Calle 40). Las corridas de todos iniciarán el 25 de diciembre y finalizarán el 7 de enero del 2024. Se llevará a cabo una corrida a las 3 p. m. y otra en la noche a partir de las 8 p. m.

El campo ferial de Zapote estará abierto desde el 25 de diciembre, a las 12 mediodía y finalizará el 7 de enero de 2024 a medianoche. En cuanto al tope será el martes 26 de diciembre. Comenzará al mediodía, de Plaza Víquez y finalizará en la Toyota (Calle 40). El precio de la inscripción será de ₡15.000 por caballista.

El carnaval será el 27 de diciembre.



​Te tengo un vieras…



Vieras que María Torres se fue a Buenos Aires para convertir en realidad el sueño de viajar con su niña María José Quesada; pensaban comerse la ciudad desde Recoletas, Puerto Madero y San Telmo, pero más bien se la bebieron, para saciar la sed de aventura. No hubo un rincón que no conocieran, especialmente los teatros y sitios relacionados con la cultura, pues es eso lo que más come y bebe María. En este viaje soñado, las acompañó Nathalia Nuñez, pareja de María José; las tres gozaron como si fueran las protagonistas de un tango feliz, cosa difícil, pero no imposible: también hay tangos que terminan bien. María no dio ni un paso atrás y hasta se compró un chonete para protegerse del abrazante sol de su Buenos Aires querido. Hicieron todo cuanto querían, desde probar la comida más representativa hasta conocer los sitios más emblemáticos de la capital de los bonaerenses. Fueron a los teatros como el Picadelly, el Colón y al Museo Nacional de Bellas Artes. María enmudeció cuando llegó a El Ateneo, un hermoso teatro convertido en “la librería” más hermosa de Latinoamérica. Treparon al palacio de Barolo para ver cómo se veía la ciudad sin ellas; probaron el choripán, los alfajores y brindaron con Quilmes. En un bus sin techo recorrieron la ciudad y pasaron por la Bombonera y otros sitios de interés; también estuvieron frente a la Casa Rosada, pero no estaba Evita. “Todo es como volver en el tiempo” dijo María al volver a Buenos Aires con la frente marchita, pero bonita, y con 64 años bien vividos y bien viajados. María no se cansó de disfrutar con sus niñas de aquella experiencia, a eso fueron, esa era su sueño y ya se cumplió.

María José Quesada, Nathalia Núñez y María Torres.



Vieras que esta semana el polémico analista arbitral Ramón Luis Méndez, de Canal 7, estuvo medio retirado las canchas, debido a un padecimiento. Los médicos, tras varios análisis clínicos, encontraron algunas complicaciones que han estado estudiando y tratando y, por el momento, le sacaron tarjeta amarilla para que se cuide y se quede quedito y no tener que sacarle la roja. Ramón, más bien arisco a exámenes clínicos —jura que nunca le harán el de próstata con dedo—, ha seguido obedientemente los mandatos de los profesionales en medicina del hospital Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia; Ramón está realmente agradecido con las atenciones, la vocación y el profesionalismo de todos los que laboran en ese lugar. Ramón Luis, quien acaba de cumplir 67 años, tiene tres décadas de aparecer en la pantalla de Teletica Canal 7, situación que lo honra y le satisface. Sin duda, el aporte de Ramón Luis ha sido muy importante para que los televidentes se familiaricen con las decisiones que toman los árbitros en las mejengas. Ramón Luis es, además, una de las figuras más reconocidas del país, es probable que no sea el más simpático, pero es altamente respetado.

Ramón Luis Méndez probó el queque de Michi.



​Para seguir con Ramón Luis, les tengo un buen cuento. Hace unos días, compañeros de trabajo de Esther “Michi” Marchena, le celebraron el cumpleaños a tan querida funcionaria. Sandra Carvajal, organizadora del ágape, encargó un queque muy creativo en el que se veía una unicornia que sufrió un coma diabético (o borrachera por exceso de dulce), tras comerse las flores del pastel; cuando Ramón Luis Méndez llegó muy sigiloso, vio el pastel y pensó que alguien (o una rata golosa) había arruinado el lustre; entonces intentó repararlo, pues nunca entendió que el hueco y la equina fantasiosa colapsada, eran parte del chiste de la decoración. Cuando Sandra vio tal chilate, se puso furiosa y trató de arreglarlo y le quedó bastante bien la reparación; después perdonó a Ramón, quien se comió todo el pedazo… de pastel.

Detalle del lustre que intentó “arreglar” Ramón Luis.



​Vieras que Sandra Carvajal, conocida por sus aciertos como vestuarista de Teletica Canal 7, también es una buena cocinera. Hace unos días mencionamos algunos platos representativos de nuestra comida típica y mencioné que el picadillo era uno de mis favoritos, pero que, lamentablemente, cada día los servían menos en nuestras mesas. Pues resulta que un par de días después, me trajo un picadillo de papa, que es de los mejores que he probado en mi vida; además de autodefinirme como experto en sapos y tamales, también soy aficionado a los picadillos bien hechos, como los de Sandra.

A Esther “Michi” Marchena le llevaron un queque con una unicornia muy golosa.



​Vieras que Alfredo “El Chino” Moreno es un fiel ejemplo de que nunca es tarde para aprender. Alfredo, quien en dos meses cumplirá 76 añitos (nació el 24 de diciembre de 1947, siete días antes de que estallaran los triquitraques del 48 entre figueristas y mariachis), está recibiendo clases de música. Las tardes de los lunes el maestro José Rosa, percusionista de fama internacional, con tres maestrías en música de prestigiosas universidades de los Estados Unidos, se reúne con Chino para enseñarle a leer los pentagramas y para repasar algunos conceptos académicos. Chino, creador del ritmo costarricense conocido como “Chiqui chiqui”, siempre ha tocado música pero de oído, es un atodidacta. Sin embargo, por insistencia del maestro Rosa, decidió aprender a leer y más adelante seguro le entrará al solfeo. En los próximos días podremos saber si Chino todavía sopla y toca bien.

Alfredo “Chino” Moreno y el maestro José Rosa.

​Vieras que el pasado 14 de octubre, el ingeniero Hernán Hidalgo Ramírez, el constructor, se encontró de pura casualidad en Punto Surf, en playa Cócles de Limón, con un grupo de científicos de la NASA que habían llegado, al igual que él, para ver el eclipse. Lo que más disfrutó Hernán fue saber que entre los visitantes estaba la costarricense Sandra Cauffman, una de las especialistas en Ingeniería Eléctrica y Física más reconocidas de la NASA y, entrador y amable como es, se le acercó, la saludó y estuvo casi todo el tiempo a su lado viendo el fenómeno astronómico. Hernán dijo que ella es una mujer admirable por los resultados y los niveles que ha logrado. Es linda y sencilla, es una tica muy empunchada. “Fue una suerte coincidir en ese lugar y en esa actividad, no hay nada mejor que estar cerca de los que saben”, comentó.

Sandra, de 61 años, quien ha ocupado importantes cargos en la NASA, ha sido destacada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por ser un ejemplo positivo para las mujeres del planeta. El año pasado, el alcalde de San José, Johnny Araya la nombró como Mariscala del Festival de la Luz; esa designación fue muy bien recibida por todos y ella se mostró honrada y complacida con tal designación.



Sandra Cauffman y Hernán Hidalgo vieron el eclipse en Cócles.

​Vieras que estoy realmente sorprendido por la ligereza con la que escriben algunos periodistas locales. Entiendo que los llamados influencers y algunos creadores de contenido, especialistas en el chisme, muchos de los cuales no tienen preparación profesional, publiquen mentiras con el propósito se subir el número de seguidores para monetizar o facturar, como dice Shakira. He visto en México, por ejemplo, un espacio en las redes antisociales, donde un raro personaje miente y miente —que algo queda— y no se pone ni rojo; es tan mentiroso que han quedado varias veces en evidencia sus falsedades, al punto de que ya nadie lo toma en serio, porque no lo es. Aquí en Costa Rica, ciertos periodistas de espectáculos —algunos obligados por sus jefes con tal de subir el rating o el número de lectores—, les ha dado por publicar notas falsas. Este jueves 19 en el Diario Extra, una periodista publicó una nota del viaje al parque de atracciones de Disney de Maribel Guardia, su esposo Marco Chacón, la viuda de Julián Figueroa, Imelda Garza y José Julián, hijo de ella y nieto de Maribel. Andaban felices entreteniendo al pequeño. Se encaramaron en todos los aparatos y se tomaron miles de fotos familiares que subieron a las distintas plataformas. De inmediato pasó lo inevitable en esas redes donde cualquiera escribe lo que la da la gana, la mayoría escondidos en perfiles falsos. Incluso hay gente que paga troles o tiene gente escribiendo en esos perfiles con tal de desprestigiarlos porque los envenena la envidia.

Ponga usted una foto bonita, feliz y exitosa, y de inmediato algunos pondrán algún mensaje positivo, cariñoso y respetuoso, pero simultáneamente empiezan otros a escribir comentarios, ofensas y opiniones morbosas que buscan destruir, lastimar o esparcir el veneno que les genera ver gente triunfando. Volviendo a la periodista de Diario Extra, ella tomó algunas de esas ofensas de gente desconocida y fabricó una nota sin pies ni cabeza, basada en mentiras, con el único propósito de perjudicar a Maribel Guardia, a su esposo Marco Chacón, a la viuda Imelda y para ofender el recuerdo de Julián Figueroa. Muy mal hecho, esa no es el periodismo que merecemos y esperamos los lectores de Diario Extra. Ese tipo de basura debe quedar para las páginas antisociales, plagadas de troles y de gente amargada que no pueden ver a otros felices o que lleven una vida normal. Pensé que en Diario Extra, tras el cambio de dueños y bajo una dirección periodística seria como la que tienen ahora, ya se había desterrado ese tipo de prácticas de convertir en noticia las ofensas, injurias y calumnias que pululan por los caños y las cloacas de la maledicencia. Lamentablemente, me duele comprobar que tal cosa no ha sucedido. Ojalá al menos respetaran el prestigio de la actriz costarricense más exitosa en el mundo. No se vale ni es ético ni profesional, ensuciarla y lastimarla de esa forma. ¡Qué vergüenza con este tipo de periodismo!

Maribel está feliz por el primer año de Lagunilla mi barrio.



​Vieras que, mientras en esta aldea llamada San José, algunos insisten en bajarle el piso y desprestigiar a Maribel Guardia, ella sigue feliz disfrutando de su exitosa carrera artística, construida con talento y profesionalismo y también con decencia porque siempre ha estado alejada de los escándalos mediáticos. Esta semana, precisamente Maribel celebra un año de estar en el elenco del exitoso musical Lagunilla mi barrio. “Parece que fue ayer cuando empezamos a ensayar esta maravillosa obra que nos ha dado tantas satisfacciones”, escribió muy feliz y realizada. Felicitaciones ha Maribel por toda una carrera limpia y exitosa, gracias a su talento y a su trabajo serio, arduo y constante. Un abrazo.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.