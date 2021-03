Tía Zelmira: El loco más loco llega a Teletica Radio

Rogelio Benavides/benapresa@hotmail.com​

Cumpleañeros

Mi amigo y colega Adrián Meza, director de AM Prensa, cumple años este 27 de marzo, momento propicio para enviarle un cariñoso saludo y mi admiración y respeto profesional por el logro del sitio que con tanto acierto dirige. También cumplen años en las próximas dos semanas la modelo Melanie Benavides (cumple el 26 de marzo), el destacado abogado don Rolando Laclé Castro (27), la laureada fotógrafa Geovana Mendiola (28), la modelo y empresaria Nadia Aldana (29), la modelo Jackeline Segura (30), mi hermana Xiomara Benavides Rivas (30), el modelo Elías Ortega (cumple el 3 de abril), el guitarrista de Los Ajenos Andrés Jiménez (4), la catedrática y empresaria Helia Betancourt (4), la nutricionista Carol Avellán (4), la promotora artística Patricia Conde Venegas (4), la periodista Marta Guzmán (5), la periodista Yollihanth Gómez Malaver (6), la diputada Karine Niño (7), la psicóloga Gabriela Gorden (7) y la modelo Diana Salinas. ¡Felicidades!​

Un político prestigioso

El 27 de marzo, día de San Juan el Ermitaño, cumple años el licenciado Rolando Laclé Castro, quien me honra y me distingue con su amistad. Lo conocí en los quehaceres de la política al lado del Licenciado Rafael Ángel Calderón Fournier y de su esposa Gloria Bejarano. Cuando llegué a la Casa Presidencial, estuve bajo sus órdenes de 1990 a 1994. Me gustaba verlo trabajar con carácter, determinación, elegancia y con un alto conocimiento de la política. La comunicación con el Presidente era absoluta y total. Desde entonces nos hicimos amigos y desde siempre lo he admirado y respetado. Líder de Consortium Legal, fundador y socio de Laclé & Gutiérrez, es uno de los más brillantes políticos de la Costa Rica contemporánea. Fue miembro y presidente de la Asamblea Legislativa; Ministro de la Presidencia y diputado en cuatro oportunidades. Licenciado en Derecho y Notario Público por la Universidad de Costa Rica, es un profesional destacado y respetado. De acuerdo con una publicación de El Financiero, “en política estuvo en ambos lados de la acera. Conoció bien los pasillos del poder costarricense, la forma de mover los hilos entre Zapote y Cuesta de Moras, así como con la oposición; vivió el ascenso del bipartidismo y su ocaso. Defiende al bipartidismo, pero admite que ya no es una realidad. Hay que adaptarse al multipartidismo, reinventar las fórmulas para la toma de decisiones. Y sentencia que la única vía es lograr un acuerdo nacional. Desempolvar la negociación, desechar algunas prácticas que han convertido el diálogo en retórica, porque hay una amenaza real. La democracia costarricense tal vez tiene su última oportunidad de demostrar que es eficiente. Rolando Laclé fue uno de los referentes de la política bipartidista”. ¡Cómo hace falta gente con él! Rolando Laclé siempre destacó por su señorío, honorabilidad y compromiso con la función pública. Al saludarlo con motivo de su cumpleaños le reitero mi respeto y admiración.



Juan Carlos Torres se va agradecido de Columbia

El productor y locutor Juan Carlos Torres, quien se autodenomina como “El loco más loco de la radio” se marcha profundamente agradecido de Radio Columbia donde estuvo durante los últimos 17 años, con Sábados con mi gente. El último programa será este sábado 27 de marzo; el próximo 10 de abril arrancará en Teletica Radio, de 10 de la mañana a 12 mediodía, en el mismo horario que siempre ha tenido en Columbia. Además, el periodista Henry Rodríguez, quien fuera Director de Noticieros Columbia regresará con un espacio de dos horas, a los 98.7 de esa emisora, en el horario que dejará libre Torres, los sábados a las 10 de la mañana. Juan Carlos Torres se va profundamente agradecido con Radio Columbia y con los hermanos Alfaro, por la oportunidad que le dieron durante todos estos años, dice que la palabra clave es agradecimiento. De acuerdo con Torres en Columbia siempre le dieron todo y más. La permitieron crecer, consolidarse y realizarse profesional y personalmente. “Han sido 17 años de cariño y amor que siempre llevaré en mi corazón. Me voy porque se cumplí un ciclo en esa gran empresa. Me voy porque recibí una buena oferta de Teletica Radio, donde tengo grandes amigos. Me voy a luchar para seguir conquistando el gusto de los radioescuchas y para que mi nueva casa siga creciendo y alcance los primeros lugares del rating: esa es mi meta”.

Balada para un loco

Hoy me corresponde diagnosticar a un loco por excelencia. Está tan loco que no se da cuenta que su demencia contagia a muchos. Se trata de Juan Carlos Torres, un exitoso actor y publicista argentino que un buen día decidió que aquí sería su casa. Desde hace unos años se autodenominó “El loco más loco de la radio” y lo es. Su programa, Sábados con Mi Gente siempre ha sido uno de los mejores y más populares espacios del dial. Torres llena de emoción los aparatos radiofónicos que vibran con sus ocurrencias y con su pellizcado y excelente grupo de trabajo que está con él al pie del micrófono, siguiéndolo en su frenético viaje lleno de entretenimiento y sana diversión. Llegó a San José cuando todavía era un muchacho. Ya en Argentina había intervenido en varias películas y empezó a trabajar como publicista, profesión que desarrolló en Costa Rica como productor del exitoso espacio “El Show de Abracadabra” que protagonizaban cuatro paisanos y que se transmitió por Canal 7. Ese binomio de Torres con los músicos dejó un buen sabor en la televisión y en la publicidad local. Juan Carlos es un luchador y apoya a los que luchan, a los que la pellejean cada día por destacar en un mundo cada vez más difícil, más egoísta y más materialista. En su locura sabatina respiran los artistas a los que en otros medios no les dan pelota. También hay aire para los consagrados porque está convencido de que el Sol sale para todos. Por eso, este loco pone al aire las voces de todos. ¡Que viva el loco!

Así no, ¡por favor!

Seguro los ticos no somos pura vida como siempre hemos presumido y es muy probable que seamos más pura paja de lo que imaginamos. Sin embargo, hay formas de decir las cosas, de ser autocríticos, sin necesidad de recurrir a la vulgaridad. Hablo del libro: “Pura Vida pura paja: el mito del buen tico”, de Rodrigo Villalobos, locutor y humorista, quien inició su cerrera desde muy pequeño en el Recreo Grande, de Canal 7. En la portada de su libro viene un rollo de papel higiénico con la bandera de Costa Rica. Hay una ley sobre el uso de los símbolos nacionales que incluso establece penas y multas, pero no hablo de asuntos legales, me refiero al respeto y al buen gusto. No está bien insinuar que nos debemos pasar la tricolor por el esfínter anal, para ensuciarla, para mancillarla y lastimarla más. Estoy de acuerdo con la crítica, con la autocrítica y hasta con la chota, pero no con el irrespeto y la vulgaridad. Más mesura por favor. Creo que la intención del autor es buena, la crítica está bien planteada, es ocurrente y creativa, pero malograron todo ese esfuerzo con la portada, pudieron haber elegido otro diseño igual de llamativo y también efectivo.

Elena Umaña se llena de curvas

Llegados los 46 años y a pesar de bailar y haber puesto a todos a moverse con el Chambacú, Elena Umaña decidió meterle curvas a su pulposo cuerpo. La querida cantante se fue a la clínica Hello Humanized Center, en Rohrmoser, y se metió tres horas al quirófano para que, mediante un novedoso sistema brasileño, le rescataran unas curvas que había perdido en el camino de la vida. De acuerdo con el propietario de la clínica Rónald Torres, este procedimiento le ayuda a resaltar a las mujeres sus curvas y en tan sólo tres horas lucen más tonificadas y más definidas. Elena compartió en sus redes sociales un video en donde se logra ver que la recuperación va muy bien. La cantante, quien quedó con más curvas que le carretera a San Carlos, se prepara para una gira por el país al lado de la actriz mexicana Ivonne Montero y los Buitres de Culiacán. Ronald Torres aseguró que tienen precios especiales para la introducción de este nuevo tratamiento; quienes deseen más detalles, pueden solicitarlos por medio del teléfono 2290-1467, de Hello.



Rónald Torres y Elena Umaña, “antes” del procedimiento; las fotos del “después”, estarán después, cuando la muñeca se haya desinflamado más.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.