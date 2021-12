Tía Zelmira: El gran dolor de Coco Roper

Rogelio Benavides Rivas/Editor/[email protected]



Cumpleañeros

La lista de cumpleañeros la encabeza la hermosa modelo Cindry León, quien celebra su natalicio este 10 de diciembre; también cumple años esta semana Marisol Soto (cumple el 12 de diciembre), Marianela Valverde (13), Leonardo Perucci (13), Alex Quirós Sáenz (13), Alexandra Quirós Arrieta (13), Santiago Hernández (14), Bryan Ganoza (15), Johanna Ortiz (16) y Hernán León (16).





Fotos, familia y felicidad

Fotos es lo que más vemos ahora en las redes, sin embargo, ahora que todos somos “fotógrafos”, pocas veces reparamos en la felicidad que nos producen buenas fotos como estas que le hizo a mi familia el excelente profesional de la fotografía Leonardo Borges, en el restaurante Estación Atocha Don Bosco. Nos divertimos y dejamos registrados momentos muy felices con sonrisas sinceras y relajadas. Gran trabajo el de Borges, artista de la luz, del encuadre y de la oportunidad. Sus instantáneas, hechas con innegable maestría, capturan grandes momentos y destellos de felicidad. Tomemos más fotos, seamos más felices y valoremos a la familia. Las fotografías evocan emociones, recuerdos inmediatos, afectos, y como acto de creación permite la expresión individual y colectivas de vivencias.



Esta es mi familia: María José, Luis Diego Sáenz Zúñiga, Rogelio Benavides, mi nieto Benjamín Vargas. Abajo: Mi esposa Lilliana Mora, mi nieta Valentina Sáenz, María Fernanda y José Eloy Vargas. Foto: Leonardo Borges.

Coco lleva el dolor por dentro

Nicole “Coco” Roper, la segunda hija de Lynda Díaz, sigue luchando por sobrevivir, tras una terrible enfermedad que la ha aquejado durante los últimos años. Por eso conmovió a todos con una publicación de esta semana, cuando se hicieron una sesión fotográfica familiar, donde de acuerdo con ella “las apariencias engañan” porque, aunque está feliz por estar —estos días— fuera del hospital para hacer cosas con la familia, admitió que muere del dolor. Coco escribió: Una de las consecuencias que ha sido causada por el daño de radiación es el linfedema. Básicamente, el sistema linfático no funciona en un área especial del cuerpo y eso causa inflamación severa lo cual causa mucho dolor, incomodidad y hasta deformación corporal. El último mes y medio mi linfedema ha empeorado. La inflamación de mi abdomen hacia abajo es severa. Casi todos mis zapatos no me quedan, la ropa no me queda, el dolor es insoportable, y la restricción que tengo al caminar o sentarme es desesperante. He intentado todo. Los líquidos que recibo para poder estar fuera del hospital son demasiados para mi cuerpo, pero necesario. Lo único que puedo hacer es descansar, seguir adelante, soportar el dolor y hacerme masajes. Es frustrante sentir que es una cosa tras la otra tras la otra y no recibo un descanso. Hoy le pido a Dios que me ayude, que me quite el dolor, que me baje la inflamación y que me haga sentir mejor. Agradezco, porque sé que todo podría ser mil veces peor porque lo ha sido. Pero mi pregunta es: ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo podré pasar de página y dejar esta etapa de enfermedades y complicaciones atrás? Yo aprecio que todo el mundo me manda mensajes diciéndome “que bien te ves” o “gracias a Dios que ya estás sana”. Si estoy mucho mejor, y lo más importante, estoy fuera del hospital, pero sigo luchando todos los días con complicaciones de mi enfermedad. Complicaciones como sangrar en las bolsas de nefrostomia, problemas de ostomia, mi linfedema, problemas con mis riñones y demás. Uno en los medios sociales suele compartir los buenos momentos, yo he tratado de enseñarles a ustedes toda la verdad, pero claramente no lo ven todo. Hoy les recuerdo que las apariencias engañan y que ustedes nunca saben lo que otra persona está pasando ya sea física o mentalmente. Lo único que les puedo decir es no juzguen a las otras personas por lo que ven en los medios sociales y siempre compartan luz, no oscuridad, en la vida de otros".