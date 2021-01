Tía Zelmira: "El Discípulo" flechado por cupido

Rogelio Benavides/benapresa@hotmail.com



Cumpleañeros



Un saludo para el diseñador gráfico Olger Sánchez, quien celebra su natalicio este 29 de enero; también cumple años en esta fecha la modelo Masiel Benavides. La periodista Karen Dondi cumple años el 30 de enero, la empresaria Sary Valverde (31 de enero), la productora Jenny Marín (31), la empresaria gastronómica Alexandra Córdoba Solano (31) y la modelo Marcela Reyes (31). También celebran su natalicio esta semana el doctor Mario Sibaja Campos (1º de febrero), la Presidenta de Televisora de Costa Rica doña Olga Cozza (1º), la productora Mónica Coll (1º), la cantante Sasha Campbell (1º), la periodista y presentadora de Telenoticias Natalia Suárez Calderón (2), la cantante María Cecilia Márquez (2) y el ex Ministro de Educación Leonardo Garnier (4).



Una mujer clave en la televisión de Costa Rica

Este 1º de febrero cumple años doña Olga Cozza viuda de Picado, mujer clave en el desarrollo de la televisión costarricense, en virtud de su cercanía con su esposo René Picado Esquivel, quien murió inesperadamente el 14 de mayo de 1969. La partida repentina de Don René cerró una etapa muy importante para la televisión, al mismo tiempo que dejó abierta otra, no menos desafiante e incierta, que había que enfrentar con la misma visión y madurez, reto que asumió doña Olga, al lado de experimentados y leales colaboradores. Sin duda tarea difícil en aquellos años para cualquier mujer. Doña Olga asumió el compromiso y sacó adelante la empresa. Por eso, esta gran señora debe ser reconocida como la que, finalmente, consolidó la primera empresa televisiva del país y la supo proyectar con una clara visión de futuro, para convertirla en lo que es hoy. Ella sin saber mayor cosa de las complejidades de la televisión, supo preguntar, recurrir a la persona apropiada que le aconsejara y actuar con sentido común y discernimiento. Como ha dicho siempre su hijo René Picado Cozza, doña Olga es muy humilde y no lo dice, pero todo lo que es hoy la empresa Televisora de Costa Rica, se debe a ella.

Doña Olga nació el 1º de febrero de 1937 de un inmigrante italiano, el señor Roque Cozza Bruno quien provenía de la localidad de Murano, Italia y de la costarricense María de los Ángeles Soto. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio María Auxiliadora y luego en el Inmaculate Heart of Mary en California, Estados Unidos donde finalizó su segunda enseñanza. A la formación recibida en su hogar y estos colegios religiosos, se sumó su gran devoción a Dios y a la Virgen María, devoción que la ha distinguido siempre como una persona muy espiritual y caritativa. Definitivamente que esta es una mujer cuya participación en el desarrollo y la consolidación de la industria televisiva nacional ha sido clave. Ella permanece al frente de la televisora más grande de la región y sigue ejerciendo su indiscutible liderazgo. Mujer sensible, es una benefactora de varios sectores nacionales y le ha otorgado a la empresa, un sentido social y humanitario que todos sus colaboradores reconocen. En silencio ha procurado el bien para sus compatriotas y para el país. Mi respeto y profunda admiración para doña Olga Cozza, quien no ha recibido el reconocimiento oficial que se merece como una de las mujeres más influyentes en la historia contemporánea de nuestro país. Honor a quien honor merece y ella se lo tiene sobradamente merecido. Feliz cumpleaños.





Al Discípulo lo flechó cupido

Aunque uno de sus éxitos advierte que “ya se fue cupido”, todo parece indicar que Mario Alberto Díaz Pérez, El Discípulo, anda con el corazón atravesado por la flecha del amor: está locamente enamorado de la guapa empresaria Jéssica Gamboa Morice. Con 16 años mayor que él, Jessica es copropietaria del famoso balneario Riverside, en Bagaces, un sitio de recreo que cuenta con piscinas, toboganes, salones, áreas verdes y otras atracciones. Jessica, de 51 años, vivió 26 años en España donde estudió Administración y Finanzas. La semana pasada, por primera vez vieron Al Discípulo por las calles josefinas —porque ahora es bagaceño a tiempo completo— con Jessica, quien lo acompañó a una cita médica y también a una entrevista con Ariel Chaves, en Extra TV42. Con la feliz pareja andaba doña Patricia Pérez, madre del intérprete de éxitos como “Imposible para mí”, “Ya se fue cupido”, “Baby i love you”, “Baila nena” y “Déjala”. Hace unos meses El Discípulo se fue a ver unos asuntos familiares en tierras nicoyanas; en esas andaba cuando llegó al Riverside, donde contactó a Jéssica Gamboa y empezaron hablar de negocios, de promoción, de publicidad y de presentaciones musicales. El asunto es que una cosa llevó a la otra y terminaron hablando de amores. De seguido, Mario Alberto decidió colaborar con la reapertura del balneario y se fajó a trabajar y a realizar diversos trámites para poner en orden todo lo del sitio que estuvo cerrado por unos meses. Al cantante de música urbana lo han visto en aquella zona rural haciendo trabajos de albañilería —que aprendió de su padre Mario Díaz Muñoz— y de todo cuanto haga falta para darle mantenimiento a las piscinas y toboganes, que ahora lucen limpias y con agua cristalina. El Discípulo y Jéssica, hacen buena pareja; se llevan bien, trabajan juntos y también comparten momentos dedicados al amor, que ha ido creciendo día con día. A ellos se les ve felices y relajados, disfrutando de las oportunidades que la vida les pone por delante, incluido el amor. El Discípulo ha tenido una buena carrera discográfica y ha compartido escenario con grandes como Willie Muñoz, El Comando Tiburón; localmente ha hecho colaboraciones con Melissa Mora y La Meme Ureña; ha cantado con Junior Gayle y Wally Córdoba y ha trabajado con Keylor González de Killa Productions. Actualmente está grabando el video para su más reciente tema “Déjala”, que estará listo en las próximas semanas; para este video, El Discípulo cuenta con la colaboración del cineasta Dyrson Brown.

El Discípulo y su novia Jessica Gamboa.

Conexión positiva

Tengo que reconocer y comentar positivamente la campaña “Share a Coke”, la icónica campaña de Coca-Cola que utiliza sus latas y botellas como una invitación a compartir y conectar con familiares, amigos e incluso desconocidos. En esta ocasión, la marca incorpora todas las letras del alfabeto, además de caracteres especiales y palabras armadas, en sus envases individuales de Coca-Cola Sabor Original y Coca-Cola Sin Azúcar, con el objetivo de animar e inspirar a las personas a compartir sentimientos positivos con los demás. Coca-Cola refuerza la propuesta con la que presentó a inicios de 2021 de mirar al mundo con optimismo y avanzar “Juntos para algo mejor”. La activación de la marca trae envases con 42 diseños, de edición limitada, para que las personas puedan formar palabras o mensajes positivos y las compartan con quien deseen. “Share a Coke es la máxima expresión de unidad y una gran impulsora de optimismo. Una vez más, transformamos nuestros envases en una invitación a expresarse y generar más y mejores conexiones entre las personas. Hoy más que nunca es necesario conectar con el otro, ya sea física o virtualmente, y es por eso por lo que Coca-Cola ofrece sus envases como la excusa perfecta para acercarse a esas personas queridas y lograr momentos únicos y memorables”, comentó Alexandra Echeverría, gerente de mercadeo para Costa Rica.



Una boda a su medida

La guapísima Stefanny Baldí, reconocida modelo y talentosa diseñadora de modas, se casó con el empresario Jorge Castro en un marco diseñado y soñado por ella, exactamente a su medida, no dejó ningún cabo suelto. La ceremonia y la fiesta se realizaron en Campo Lago en una soleada tarde de verano y contó con la presencia de familiares, así como modelos, maquillistas, vestuaristas, estilistas, pestañistas y demás “istas”. Destacó la asistencia de las guapísimas hermanas Susan y Laura Aguirre, así como de la despampanante Lola Wright. Fue muy comentada y celebrada la asistencia de “El cabro más macabro” Bryan Ganoza, quien llegó ataviado cual pirata con pañuelos, guindajos y otros accesorios llamativos propios de su condición de artista urbano. Por cierto, Stefany estaba feliz porque ella misma elaboró el segundo vestido que lució en la boda y que fue elogiado por todos, la mayoría de ellos gente del área de la creatividad. Felicidades a Stefanny Baldí, hoy señora de Castro.



Jorge Castro y Stefanny Baldí.



Un homenaje a San José

Los ciudadanos de este cantón celebramos este 2021, el año de San José. No existe en la capital ninguna estatua o imagen para recordarnos al santo patrón. Se podría hacer algo muy sencillo, por ejemplo, un mural en el Parque Central, un dibujo colocado en un gran mosaico. Algo tan sencillo que pienso que el señor alcalde capitalino Johnny Araya lo podría inaugurar el 1º de mayo y realizar, paralelamente un seminario de Justicia Social basado en los documentos del Papa Francisco. El periodista José Joaquín Chaverri es el gestor de la idea, que personalmente me parece una buena iniciativa que debería ser vista con seriedad por nuestras autoridades. La imagen de San José fue llevada por los soldados que fueron a la batalla del 20 de marzo 1856 y que ganamos, según la leyenda.

Te tengo un vieras….



Vieras que cada vez me invaden más los nervios con esto del Covid. Ahora resulta que China comenzó a realizar pruebas anales para detectar ese virus. Se utilizaron en los lugares donde hay cuarentenas obligatorias o con altas tasas de contagio. Expertos explicaron que los rastros del virus permanecen más tiempo en el ano que en las vías respiratorias. Aquellos —y aquellas— que siempre le han tenido temor a exámenes como el que hacen para la próstata, deben ir preparándose. Ya lo saben.



Vieras que Christian Rivera-Paniagua, destacado cirujano plástico, quien hace unos años arrancó con la campaña de ayuda y superación Costa Rica Azul, está pensando seriamente en postular su nombre como candidato a la Presidencia de la República. Christian ha hecho varios comentarios en sus redes sociales en los que habla como José María Figueres. Christian es un destacado profesional y muy serio, sin embargo, aún no sabemos por cuál partido se postulará.



Vieras que un día de estos me encontré en San José con la guapísima periodista Rose Mary García y andaba antojada de comerse una sopa de pollo y, aunque en el menú de Estación Atocha Don Bosco no tienen ese caldo en el menú, ella fue, le echó una hablada a la encargada y se la hicieron; para postre pidió crema catalana. Rose Mary vive en una hacienda en Turrúcares, pero cuando puede se escapa a San José.



Vieras que la empresaria de moda Syl Jiménez ha estado muy triste estos días porque a su mamá Mariaesther Chavarría la atacó el Covid; al principio “Tita” estuvo bastante delicada y Syl estaba muy angustiada, pero en los últimos días ha estado recuperándose en su casa. Esperamos que Syl encuentre serenidad y que Tita se recupere completamente.



Vieras que otro que anda muy tiste esta semana es el destacado y talentoso maquillista Adán Chinchilla por la muerte de su mamá. Le enviamos nuestro más sentido pésame y un abrazo solidario.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.