Tía Zelmira: El cumpleaños triste de Maribel Guardia

2 de junio de 2023, 10:03 AM

Cumpleañeros



Un saludo para Gaudy Pemberton, quien cumple años este 2 de junio. También celebran su natalicio el estilista Jean Carlo Villegas (cumple el 3 de junio), el abogado Juan Zamora (3), la abogada Evelyn González (3), el productor Eduardo D’Alessio (4), María Laura Amador (4), Isalaura Hernández (4), Melissa Porras (5), Juan Carlos Araya (5), Marvin Córdoba (6), María González Roesch (6), Ivannia Jiménez (6), Aye Gamboa (7) y Alex Navarro, de Pérez Zeledón (8).



El cumpleaños triste de Maribel Guardia

El pasado lunes 29 de mayo cumplió años Maribel Guardia. Fue una fecha distinta, un día más bien triste para ella, porque, aunque intente sobreponerse y sonreír para festejar, su corazón sigue desgarrado por la muerte de su hijo Julián Figueroa, el pasado 9 de abril, a los 27 años de edad. Estas fechas ya no la llenan de ilusión, por el contrario, son momentos muy difíciles de su vida.



Tras la pérdida de Julián, Maribel sacó fuerzas para retomar su vida, su trabajo y sus compromisos; y uno de los motores que ha encontrado para salir adelante es su pequeño nieto, Julián, quien acaba de cumplir los 6 años. En sus diferentes plataformas sociales, la costarricense compartió algunos de sus días junto a “Juliancito”, ya sea conviviendo en casa o jugando en los parques cercanos. Ella puede ver en los ojos de su nieto la propia mirada de su hijo.



Si bien Maribel ha mostrado una gran fortaleza al reincorporarse al musical “Lagunilla Mi Barrio”, al espacio “Esto ya es personal” y a otros compromisos artísticos, la partida de Julián es difícil de superar.

“Hoy cumplo un año más de vida y le doy gracias a Dios por llenar mi vida de bendiciones, amor y luz en los momentos más oscuros de mi alma. Me regaló un hijo precioso que siempre va a habitar en mi corazón y que desde el cielo cuida a esta familia. Les doy gracias a todos por el amor, las oraciones, y los buenos deseos”.

Maribel recordó también que hace casi un año celebró con su hijo.

“¿Cómo no extrañar a mi niño? llegaba la noche anterior a las 12 en punto con un regalo, rosas y me cantaba con su guitarra. Estoy colgada de la mano De Dios para que me ayude a transitar por este túnel de dolor y lágrimas y con la ilusión de encontrar luz al final. Sé que Julián habita en el corazón de Dios y que algún día nos vamos a reunir. Les prometo que voy a salir adelante, pero estas fechas me parten el corazón”, escribió Maribel el triste día de su cumpleaños.

Maribel se refugia en el amor de su nieto, José Julián, en el amor y las atenciones de su esposo Marco Chacón, en el cariño de su mamá Vilma García y en los abrazos de sus series más queridos; también sale a trabajar y trata de llevar una vida normal, pero la herida aún no ha sanado, todavía está muy lastimada.



Sí, su corazón está triste, pero no puede dejar pasar su cumpleaños. Tiene muchas razones para sonreírle a la vida y darle gracias por lo que le dio y por lo que le quitó. Disfrute su nieto, a sus seres más queridos, celebre sus logros y viva la vida que ha sido generosa y justa. Cumplir años es el momento propicio para hacer un recuento de los logros; detenerse a pensar y planear lo que sigue. ¿Logros? Maribel tiene muchos y más, gracias a su talento, a su capacidad de trabajo y al amor que le pone a todo lo que hace. Gracias por las sonrisas, gracias por el amor que irradia en todo momento. Vale la pena vivir así, vale la pena seguir viviendo para seguir creciendo y amando.

Marco Chacón, José Julián y su abuela Maribel Guardia.



​Los noventa y nueve de doña Mirian

También el 29 de mayo, el mismo día de Maribel Guardia, cumplió 99 años doña Mirian Monge Álvarez, la mamá de mis amigos de Palmares, Rolando, Luis Carlos, Johnny Francisco y Emilia Araya. Recuerdo que cuando vivía su esposo José Fabio Araya, no podíamos mencionarla en estas líneas como Mirian Monge porque ella era Mirian de Araya. Integrante de una familia de políticos, ella es la fiel y más certera consejera de todos ellos. Es mesurada, justa, inteligente, oportuna y serena, en fin, todo lo que requiere un ser humano para transcurrir en esta vida, dejando una buena huella, dando el ejemplo y entregándose a los demás. Hermana de don Luis Alberto Monge Álvarez, conocí a doña Mirian hace muchos años, cuando su hijo Johnny Francisco me invitó a su casa, en la entrada de Palmares, a comer picadillo de papa un día de algarabía y tope mientras todos alistaban sus mejores caballos para participar en el desfile. Doña Mirian nació en Palmares en 1924, hija de una familia de agricultores. Desde muy niña tuvo que velar por sus hermanos dada la muerte prematura de sus padres don Gerardo Monge y doña Elisa Álvarez. El nombre Mirian es la forma hebrea primitiva de María: “Mujer a quien Dios venera o ama”, en otras palabras, “la elegida”. Por lo anterior, era muy utilizado por los padres para dar mayor confianza a Dios, una manera de mostrar sus creencias. Además de su significado bíblico, otros de los significados que se le otorgan son “excelsa” y “eminente”. El nombre Miriam también aparece representado en la Biblia: es la hermana de Moisés y Aarón, y fue ella quien acogió la cesta del bebé Moisés en el Nilo.



Johnny, Emilia, Rolando y Licho con doña Mirian.



​Sobre el cumpleaños de doña Mirian, su hijo Luis Carlos escribió: “Fue un día especial, no siempre se celebran noventa y nueve años con tanta claridad mental, lamentablemente con la ausencia de papá y mi hermano Fabio (Negro), aunque les confieso a mis amigos, que estoy seguro que ellos andaban por ahí, jamás se perderían aquel acontecimiento familiar.

Con mamá, nos juntamos en el sitio testigo de tantas celebraciones familiares y recuerdos imborrables. No faltaron sus acostumbradas palabras llenas de sabiduría, solo que esta vez fueron más cortas y más lentas, pero siempre llenas de amor. No cabe duda que en la familia, ella siempre ha representado lo más cercano a Dios, lo más bondadoso. Fue quien nos enseñó el amor por los demás con un gran sentido social”.



Por su parte, Johnny Araya escribió: “Lo primero que quiero es darle gracias a Dios por la madre que tenemos y por permitirnos conservarla por tantos años. Celebramos la vida que ha dado luz a la nuestra y de la cual ha surgido una gran familia. Mamá, con su inmenso y transparente amor, su bondad que no tiene límites, ha mantenido unida nuestra familia y estoy seguro, que inspirados en sus grandes valores y el legado que nos dejó nuestro padre, nos mantendremos juntos para siempre”.



Yo también fui extra

Yo también trabajé en Diario Extra durante una docena de años, del 9 de mayo del 2003, cuando salió Tía Zelmira, por primera vez en la edición impresa, por iniciativa de su fundador William Gómez, hasta la publicación del viernes 27 de marzo del 2015, por decisión de su directora Iary Gómez.



Con fecha 16 de marzo del 2015, recibí la carta de la señora Gómez, informándome que prescindía de mis servicios. De acuerdo con la nota, el despido formó parte de una reestructuración en la que se decidió “eliminar algunos servicios que son reiterativos”. “Para que los medios sigan en la vanguardia debemos de cambiar y seguir apoyando el gusto de nuestros lectores”, agregó.



Yo había llegado por invitación de don William Gómez y, hasta su muerte, nunca tuve problema con el fundador del periódico que lamentablemente dejó de circular el pasado 31 de mayo.



Disfruté el tiempo de Tía Zelmira en esas páginas y también me dolió haber salido de esa forma. Mi colega don William, hombre valiente, honesto, trabajador y justo, me ofreció su mano generosa, oportuna y buena. Me dio una oportunidad para crecer y no lo defraudé. Lamentablemente, al asumir su hija la empresa, las cosas cambiaron mucho.



Yo venía con Tía Zelmira debajo del brazo, tras haber estado durante nueve años en la Teleguía de La Nación, hasta que el director Alejandro Urbina Lara, me canceló el contrato.



Al abandonar Diario Extra, quedé con la versión digital de Tiazelmira.com, hasta que hace un par de años se me presentó la oportunidad de publicar mi columna en Teletica.com y aquí estoy, tranquilo y satisfecho.



Estuve varios años en Diario Extra.

​Es muy doloroso el cierre de un medio. Es triste por la gran cantidad de personas que quedan desempleadas en tiempos en que el periodismo impreso sufre la crisis más seria de su existencia. Es peligroso para la democracia y también para la libertad de expresión. Nadie debe ni puede alegrarse por la muerte de un periódico que durante 45 años desempeñó una gran labor en nuestra sociedad.



Ojalá que las personas que quedan sin trabajo, encuentren pronto la forma de llevar sustento a sus familias. Ojalá que esta experiencia tan lamentable del Grupo Extra sirva de alerta para que muchos terminen de entender la gravedad de la crisis política y social que estamos padeciendo.



Gracias, Diario Extra por la oportunidad que me dio. Yo estoy satisfecho por lo que les brindé.



Tía Zelmira en Diario Extra.

Te tengo un vieras...



Vieras que el 31 de mayo pasado venció el nombramiento de Armando Vargas Araya como embajador de Costa Rica en Australia y otros países de por allá. Para el diplomático, escritor, historiador y periodista, ser representante de Costa Rica ha sido una experiencia única, que lo devolvió de la jubilación al servicio activo. “De regreso en Costa Rica, me reintegro al estatus de pensionado, siempre en acción eso sí. Gracias a Tatica Dios por todo cuanto me ha prodigado. Me siento feliz, junto con Martica, al calor de nietos, hijos, familiares y amigos. ¡Viva la vida!”



Vieras que otro pensionado es el conocido músico Solón Sirias, quien también se jubiló esta semana, pero seguirá trabajando y soplando (el saxofón) mientras tenga salud y energía porque ama soplar y seguir soplando.



Vieras que un arranque de mi esposa La Loba Lilliana Mora, me recordó una escena de la película “Tomates verdes fritos”, cuando la protagonista decide golpear el automóvil de un varón que le quitó el espacio en un estacionamiento. El filme cuenta la historia de un asilo de ancianos donde dos mujeres comparten recuerdos de una generación y, muy importante, el nacimiento de la liberación femenina. El “vieras” es que La Loba llegó al estacionamiento del Auto Mercado, en Plaza Atlantis, Escazú y, aunque ella llegó primero y puso la direccional para indicar el sitio donde se pensaba estacionar, un caballero se le adelantó y le quitó el campo; de inmediato ella atravesó su automóvil, pitó y pitó, y el conductor hizo caso omiso a la advertencia: se estacionó y se bajó; entonces La Loba le dijo, bien cabreada, que ella estaba primero, ante lo cual él preguntó quién llevaba el orden y ella respondió: la decencia, señor. Al valiente no le quedó más que cederle el campo a la dama. Lilliana no es muy feminista, pero le sobran hormonas.



Vieras que Carolina Herrera, una de las madres de la moda, dice que las mujeres que se inyectan los labios para aumentar su grosor, parecen payasas; ella considera inadecuado cambiar la proporción de esa parte del cuerpo. Carolina comentó que muchas mujeres se hacen agrandar los labios y no entiende por qué. “Si no naces con los labios carnosos, ¿por qué quieres que sean grandes? Te verás como un payaso”, dijo. Sin embargo, la tendencia está en alza y son muchas las que se atreven a inyectarse sustancias en los labios para hacerlos ver más prominentes y destacados. Que por favor tomen nota algunas locales que les gusta empayasarse.



Vieras que la costarricense Lucía McGuinness Rodríguez, quien compite en el baloncesto colegial de Estados Unidos con Wayland Academy, fue elegida “Atleta del Año” en su centro educativo. La deportista de 18 años también brilla en el tenis y atletismo, un factor que le podría abrir puertas en varias universidades norteamericanas. ¡Felicidades!

Lucía McGuinness.