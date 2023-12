Tía Zelmira: 'El Chinamo' se consolida

29 de diciembre de 2023, 8:05 AM

Cumpleañeros



Un saludo afectuoso para Isabel Bolaños, Melissa Lemaitre, Ana Lucía Vega, la productora Gloriana Sanabria y la periodista Lucelena Soto, quienes cumplen años este viernes 29 de diciembre. También saludo a la modelo Yorleny Obando (cumple el 1º de enero), Marita Rojas (1º), el empresario Pablo Sánchez (1º), la sicóloga y comunicadora Analía Murillo (1º), la empresaria Syl Jiménez (2), la presentadora Cindy Villalta (3), el chef Luis Guillermo Castro (3), la modelo Paola Retana (4), la productora Rita Chaves y el cantante Roberto Núñez. Felicidades.



El Chinamo se consolida

El espacio televisivo más esperado de diciembre se consolida y demuestra, contundentemente, la razón por la cual es el preferido de la audiencia.

Vi todos los programas de la temporada de El Chinamo, cuando no los pude ver en el estudio, lo hice en mi casa, del 10 al 22 de diciembre. Comprobé, una vez más, el éxito de esta idea de Ignacio Santos y René Picado, que se ha mantenido exitosa durante 23 años.



¿Cuál es el secreto del éxito? No lo sé, pero ahí están los números que respaldan mis aseveraciones. Las veces que estuve en el estudio Marco Picado pude notar a un público eufórico dispuesto a divertirse y también a comportarse como corresponde. La gente se sabe las secciones, las canciones de los patrocinadores y todos están dispuestos a participar y ni se diga si los llaman al escenario a concursar. Aquello es una algarabía permanente, de principio a fin; es una chanfaina y un revoltijo ordenado, que funciona.



Todas las noches, al frente de ese gran equipo estuvo Ignacio Santos, quien no delega esas funciones, él mismo las asume porque confía en el grupo que lidera Alonso Acosta, el productor de esta maravillosa pieza. A Ignacio lo vi repasando el guion, dándole instrucciones a Bubu, saludando a los invitados, tomándose fotos con todos. Este Ignacio, en apariencia, no es él mismo señor serio que presenta las noticias todos los días (incluidos el 24 y el 31 de diciembre), pero es el mismo que disfruta estas labores que lo sacan de la seria rutina informativa diaria.

Álex Costa se tomó una foto con los nietos de Cacao Rojas.



​La de El Chinamo es una elaboración compleja, pero tener como encargado de toda la logística a una persona como Acosta, que está en esas funciones desde el primer día, es parte del éxito. También hay que mencionar a Mario Gorras y a un centenar de experimentados técnicos y presentadores atentos a hacer las cosas bien.

Revisé uno de los guiones y comprobé cómo ensamblan todas las piezas para un resultado óptimo. Nada se deja a la suerte, en el papel —y en el telepronter— está lo que dicen los animadores, quienes se equivocan poco y lucen muy seguros.



Como profesional de la comunicación quedé muy satisfecho con lo que vi en todo el andamiaje de El Chinamo. Teletica ha ido formando un grupo de técnicos y profesionales que garantiza excelentes resultados. Estando en el auditorio Marco Picado, es difícil imaginar que allí también hacen Tu Cara me Suena, Dancing With The Stars y Nace una Estrella; las luces, la alta tecnología y, lo más importante, la creatividad de los realizadores confluyen para transmitir espacio de alta calidad. El talento humano de Teletica es el mejor valor de la empresa.



Gabriela Alas, Andrés Zárate, Guiselle Sánchez y el abogado Carlos Bolaños la pasaron muy bien en 'El Chinamo'.



​El Chinamo también promueve a nuevos talentos en el arte, la música, el baile, el teatro, el canto y la comedia. En cada espacio se nota el crecimiento artístico de quienes intervienen y aportan sus mejores luces en esta exitosa idea.

En Costa Rica hay televisión hecha a la medida y que ajusta perfectamente con nuestra idiosincrasia; El Chinamo es uno de esos ejemplos. Al frente está un respetado periodista, abogado y filólogo que hizo de la producción televisiva su oficio. Santos es director de Telenoticias y se encarga de sus contenidos y también es presentador. Para sumar, desde hace varios años conduce ¿Quién quiere ser millonario?, donde ha destacado en esas funciones con muchos méritos y en diciembre nos sorprende con un espacio muy distinto al que uno podría esperar de él. Qué bien por él, por El Chinamo y por los televidentes.



Doña Guiselle Sánchez se tomó una foto con Omar Cascante y con todos los presentadores.



​Talento de verdad

En El Chinamo del viernes 22 de diciembre puede reafirmar que Álex Costa es el humorista más talentoso del país. Me gusta su trabajo y la forma en que entrega su corazón. Alexánder Aguirre Rodríguez, JuanKa Galindo —como quiera que se llame— siempre se renueva y está al día con la tecnología, como el espectáculo que presentó en El Chinamo en el que interactuaba con Cantinflas, Los Tres Chiflados, Charles Chaplin y Abbott y Costello. Gracias Álex por entregarse con pasión a este oficio de sumarnos felicidad. Para terminar, les tengo un dato que muchos desconocen: en el 2006, cuando Álex regresó de Inglaterra, concursó en 'La Dulce Vida', en el llamado Estadio Mundialista Repretel y, aparte de ganar la competencia, le dieron un carro nuevo, dinero en efectivo y otros reconocimientos.

Rogelio Benavides y Álex Costa.



El punto G de El Chinamo



La espectacular y despampanante Yoko Gómez, la explosiva Yoko G, dio en el punto durante su presentación, del 22 de diciembre, en el cierre de la temporada de El Chinamo. Los productores, tras ver el menú, decidieron dejar para el postre orgásmico, a esta picante artista. Cantó dos canciones, dejó caer un par de sensuales movimientos, mostró un poquito de piel y eso fue suficiente para cautivar. Ella es atrevida y provocadora. Llegó con botas blancas de plataforma, medias por encima de la rodilla —casi hasta la mitad del muslo—, un ajustado traje de baño azul, gorro de colacha y capa de Santa Claus del mismo tono. Su presentación fue breve, pero sustanciosa y efectiva. Quedamos con ganas de ver más, pero esa era la idea de La Princesa del Sabor, quien nunca deja nada al azar. Las bailarinas y los bailarines también le sumaron profesionalismo y sensualidad a la propuesta, sin llegar al punto G… de Yoko.



Yoko Gómez llegó como una colachita azul.



​No duerma con el teléfono

Una de estas frías madrugadas de diciembre, comprobé que si uno duerme con el teléfono a la orilla de la cama (aparte de que puede llevarse un susto con alguna explosión y terminar chasparriado) se desvela por esa cercanía y por otras razones que ya se han explicado hasta cansar. Tener el celular cerca, pegado a la oreja o debajo de la almohada es perjudicial. Últimamente había estado dejando el móvil en el escritorio y dormía mejor, porque cuando me despertaba —por la razón que fuera—, me daba pereza ir hasta el escritorio para comprobar que no había nada nuevo. Tengan en cuenta que cuando algo pase a uno lo llamarán y el teléfono timbrará cual sirena descompuesta a la hora que sea; además, nunca hay nada nuevo a esas horas, solo necedades de trasnochados que no pueden dormir por razones como la conciencia sucia, los tragos, la comida antes de dormir, a pesar de la dosis de melatonina.



Te tengo un vieras…



Vieras que no tengo duda de que Maribel Guardia tiene un gran corazón y que en sus venas hay un torrente de amor. La semana pasada vino a pasar Navidad con sus familiares y, de acuerdo con lo que me contó, se marchó el 25 de diciembre muy temprano porque tenía presentaciones de teatro del 26 al 30 de diciembre en México. Al día siguiente de su llegada, lo primero que hizo fue ir a una soda a comerse un granizado con helado y leche condensada —un Churchill— que es su preferido.

Maribel Guardia siempre prueba el granizado con leche condensada.



Vieras que entre las pocas cosas que hizo Maribel Guardia durante su visita al país fue participar, el sábado 23, en una fiesta navideña para 2.000 niños en riesgo social, organizada por el sacerdote Sergio Valverde, de las Obras del Espíritu Santo. “Hoy tuve el honor de compartir con el padre Sergio. Él ha cambiado la vida de miles de niños de Costa Rica; su labor de amor ha traspasado fronteras a otros países de Centroamérica. Ellos necesitan la ayuda de todos nosotros. Es posible cambiar la historia de muchos niños con sus donaciones. No pude evitar llorar al ver la carita de felicidad de los niños que pudieron comer y llevarse un juguete; pensar que esto lo hace en todo el país y ahora sueña con edificar dos edificios para 744 niños”, escribió Maribel Guardia en su red de Instagram.

Maribel, en compañía del Padre Sergio, hizo un recorrido por las instalaciones del albergue, el zoológico y el centro de cuidado de menores. En esa fiesta a la que asistió Maribel, llegaron niños de Cristo Rey, Sangrada Familia y de otros sitios.

Maribel Guardia y el sacerdote Sergio Valverde.



Vieras que otra que vino de un día para otro a realizar una obra de bien social fue la periodista Verónica Bastos, una de las figuras de La Mesa Caliente, de Telemundo, en Miami. La Vero decidió celebrarle una fiesta a las madres adolescentes y a sus hijos, en el hogar Casa Luz, en La Guácima de Alajuela. Ese sitio es un refugio para madres jóvenes que vienen de situaciones de abuso, pobreza extrema y explotación; por ejemplo, Verónica comentó que la madre más pequeña tiene 12 años y su hijito, tres meses. La periodista, acompañada por su mamá Marjorie Corrales, sus hermanas, sobrinos y su hija Amanda, les entregaron juguetes, ropa y regalos para las niñas madres. Verónica y sus hermanas todas las Navidades buscan llevarle alegría a algún centro de atención de niños y esta vez le tocó la suerte a Casa Luz; el gesto también sirvió para que Amanda se acercara a jóvenes de su edad, entre 12 y 18 años, que ya son madres y que logran salir adelante, porque en esta vida las cosas no son tan fáciles como parecen.

Verónica Bastos.



Vieras que La Ponky, Jacqueline Segura, del extinto Combate, estuvo el 22 de diciembre en El Chinamo; a ella, dos amigas y una tía las sentaron en la parte de atrás del público, pero estaba inquieta, no se le veía cómoda; lo que sí era evidente eran sus torneadas piernas y su modelado cuerpo. Todo el desasosiego era porque la tía quería concursar en “Cántala si puedes”, de Importadora Monge. La Ponky habló con este, con aquel y con el otro hasta que logró su objetivo y las acomodaron en primera fila; la tía concursó, le dieron la plata y La Ponky estuvo más al alcance de la vista de todos. Como decían antes, el que no llora no mama y La Ponky, mamó.



Rebeca Méndez, Pirulillo, La Ponky y Aixa Hernández.





​Vieras que aunque unas líneas arriba dije que Ignacio Santos había estado en todos los capítulos de El Chinamo, lo cierto es que el viernes 22, el día del último programa, no pudo asistir porque lo atacó una fuerte gripe; él se quedó en cama controlando remotamente el desarrollo del espacio, pero tranquilo, porque confía en los muchachos de su tropa. Afortunadamente, el día de Nochebuena, lo vi presentando la edición de Telenoticias, cosa que hará también el 31 de diciembre, como lo hace desde hace muchos años.

Ignacio Santos se tomó fotos con todo el que le solicitara.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.