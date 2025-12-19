Tía Zelmira: 'El Chinamo' es como el tamal…infaltable
Con 24 años sumando éxitos y arrasando el "rating", el programa forma parte indispensable de nuestras navidades.
Por Rogelio Benavides / [email protected]
Cumpleañeros
El primer saludo de esta fecha es para mi colega Henry Rodríguez Chacón, quien cumple años este 19 de diciembre; espero que pase muy bien con sus seres queridos. También cumple años la ex Diputada Maureen Ballestero (el 19 de diciembre), la cantante María Fernanda León (19), el productor Franck Ávila (19), la cantante Karina Severino (20), el médico Massimiliano Mauro (22), el empresario Berny Madrigal (22), el músico Daniel Gazel (22), la empresaria Marilín Gamboa (24), el fotógrafo Jimmy Mussio (24), el arquitecto Juan Carlos Sibaja (24), el productor musical y programador radiofónico Alfredo “Chino” Moreno (24), el fotógrafo Marvin Caravaca (24), el empresario Miguel Rosenfeld y el actor Gary Centeno (25). ¡Felicidades!
El Chinamo es como el tamal… infaltable
Primero lo primero. Cuando El Chinamo está al aire, Teletica triplica el rating. Los números lo comprueban, por ejemplo, el pasado martes, el programa superó los 15 puntos de audiencia, situación que se ha repetido muchas veces durante su áurea trayectoria.
El 24 es un número que se las trae… representa desde el oro puro hasta los fotogramas por segundo del cine, las horas que tiene un día, las letras del alfabeto griego, los periodos solares en el calendario chino y, concretamente en nuestro país, el número de años que lleva El Chinamo al aire, el cual cumplirá 25 años el próximo 25 de diciembre.
El programa es un formato cien por ciento costarricense, indiscutiblemente tico, con casi un cuarto de siglo de éxitos en audiencia y ventas de publicidad, con un ADN que —paradójicamente— año tras año se transforma sin perder su esencia y, desde su creación y primer programa en diciembre del 2001, con Alonso Acosta e Ignacio Santos como sus orgullosos productores. Tienen tres décadas de trabajar juntos, se conocen por los cuatro costados y cuentan con un equipo de producción y animadores que también tienen 15 o más años de trabajar con ellos.
Por cierto, y eso dice muchas cosas, también sucede algo parecido en Telenoticias donde muchos miembros del noticiario tienen décadas de trabajar con Ignacio, comenzando por el motor y coordinador del noticiario, Lázaro Malvarez, quien cumplió el año pasado 30 años de trabajar con su amigo.
Volvamos a El Chinamo
En la historia de la televisión costarricense es uno de los espacios más exitosos que haya ocupado la pantalla, que más polémicas ha generado, por el que han pasado decenas de miles de entusiastas y encendidos chinameros, en sus casi 350 programas y que ha sido tema desde de sentencias de la Sala Cuarta Constitucional, hasta de Informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos; pasando por todo tipo de comentarios de autoproclamados críticos de televisión que a duras penas saben usar el control remoto de su aparato, artículos de opinión de sesudos intelectuales y ni que decir de opiniones de políticos de turno y funcionarios caricaturizados en alguno de los más de 300 “chinaokes”.
En fin, para los costarricenses El Chinamo no le ha sido algo ajeno cada diciembre desde hace ya casi un cuarto de siglo. Por los más diversos motivos. Y lo seguirá siendo por otro cuarto de siglo por televisión abierta, internet, plataformas o el medio que sea.
Este año El Chinamo se nos presenta con su estructura de siempre y sus novedades de siempre. Concursos de baile y de todo tipo, comediantes, “chinaokes”, trepidantes bailarinas y bailarines, música “en vivo” —el estreno de la edición de este año con “Los Rabanes” fue espectacular—, un público apasionado y encendido que forma parte de la esencia misma del programa, son entre 250 y 300 personajes diarios e irrepetibles en cada emisión.
En fin, aquí está El Chinamo un año más, como los tamales, el aguinaldo, las cenas de Navidad y la fiesta para recibir el nuevo año. Si no logró tener una de las apetecidas entradas, tan buscadas cada diciembre como el gordo de la lotería, puede sintonizarlo hasta el 23 de diciembre en Canal 7.
Y si usted forma parte de los detractores del programa, igual puede seguirlo en sigilo cada noche y al día siguiente negar que lo vio, ningún problema, eso no le quitará el sueño ni un segundo a los productores que ya están ocupados para llegar al cuarto de siglo conscientes de que los 25 años es suficiente edad para saber que todavía no saben nada… pero que ya se ríen de eso.
Y de eso se trata El Chinamo, a fin de cuentas, de terminar cada año riéndonos un poco de todo, de todos y hasta de nosotros mismos cuando estamos solos viéndonos frente al espejo del baño intentando bailar la “gollo cumbia”.
Canal 7 con buena luz
Canal 7 encaró con creatividad, originalidad y profesionalismo el nuevo formato del Festival de la Luz, realizado el pasado 13 de diciembre. Un equipo de periodistas y presentadores de primer nivel, realizó un brillante trabajo desde una tarima y un escenario inéditos, donde predominó la fantasía y el buen gusto.
Canal 7 construyó una torre de siete metros de altura para crear un ambiente que evocaba a las auroras boreales, debajo de la cual pasaban las carrozas y las bandas musicales. Además se involucró al público en esta dinámica de luces con destellos de fantasía y la oportunidad de participar en un sorteo para viajar a Islandia y vivir la experiencia de las auroras boreales.
La producción, a cargo de Guiselle Camacho, fue todo un reto. Primero porque por primera vez el Festival no se realizó a lo largo del Paseo Colón y la Avenida Segunda, sino alrededor del Parque Metropolitano de La Sabana. Lo anterior confundió un poco al público, ya que a las 6 p.m., de acuerdo con el reporte de Edgar Silva, todavía quedaban algunos sectores del recorrido con poco público.
Además, durante las primeras horas de la tarde, cuando se realizaba el pasacalles, la lluvia afectó las bandas, las mascaradas y los trajes típicos de algunas delegaciones. Me tocó ver esas escenas desde la orilla de la calle y sentí pena por esos muchachos con sus instrumentos musicales mojados, sus elegantes uniformes y trajes empapados y ajados. Pensé que, mientras pasaba la lluvia, les pudieron haber dicho que suspendieran la marcha, para que no se les aguara aquella ansiada experiencia, que pudo haber sido buena.
Ya durante el desfile del Festival, a partir de las 6 p.m. cuando había parado la lluvia, el equipo humano de Canal 7 estaba preparado para minimizar esos inconvenientes mediante una amena y cuidadosa descripción del desfile con sus carrozas, colores, figuras y las excelentes bandas rítmicas de marcha.
La tarima central de la transmisión, ubicada frente al restaurante República, tenía un diseño novedoso, pensado para transportar al televidente a las lejanas auroras boreales, idea de la periodista María Jesús Prada, del equipo de animadores.
La conducción, encabezada por los mencionados Edgar Silvia y María Jesús Prada, contó con la sobresaliente participación de Thais Alfaro, Juan Carlos Zumbado, Mauricio Hoffmann y Nancy Dobles; un equipo realmente bueno y con experiencia en estas lides de entretenimiento. Aparte del paso de las carrozas y bandas, pudimos ver detalles de la preparación de los músicos y de las carrozas, en un trabajo periodístico de gran precisión.
También hubo detalles muy emotivos como los revelados por María Jesús, quien fue la encargada de ir a Islandia a capturar la fantasía de las auroras boreales. Para ella el Festival de la Luz forma parte de sus recuerdos navideños de infancia. Además, como periodista, le ha tocado presentarlo soltera, casada, embarazada: el año pasado llevó a su hijo por primera vez y este año regresó. Para ella, la celebración no solo es un compromiso profesional, sino también una tradición familiar:
“Es una excusa hermosa para celebrar la Navidad con mi hijo y, a la vez, con toda la audiencia de Teletica. Es algo difícil de describir con palabras”.
Antes de la transmisión Canal 7, desde el 9 de diciembre, hubo varias dinámicas y segmentos informativos por medio de Teletica.com para detallar aspectos de producción, preparativos a cargo de los organizadores de la Municipalidad de San José, así como detalles del viaje a Islandia y otros aspectos de interés.
Como anoté más arriba, por primera vez Teletica apostó por una estructura elevada de siete metros de altura, pensada para ofrecer una experiencia inédita, tanto al público presente como al televidente.
La propuesta estética de este año, fue un concepto que se integró con elementos festivos desarrollados por la empresa LUMEVO. La tarima tenía pantallas internas y externas que crearon una ambientación envolvente y visualmente llamativa. Guiselle Camacho, destacó que esta propuesta elevó la experiencia del público y marcó una diferencia en la puesta en escena televisiva.
Sí, realmente la producción de este año marcó una notable diferencia. Me gusta ver el Festival y este tipo de actividades por Teletica, porque le permiten a uno como televidente estar en sitios que de otra manera no lo lograría, además, tienen información de primera mano que complementa perfectamente con la experiencia televisual.
Verlo en la comodidad de la casa evita enfrentarse a aglomeraciones, incomodidades o inconvenientes como estas lluvias decembrinas que llegan cuando quieren, cuando uno menos las espera. Disfruté mucho viendo el festival por televisión, desde el principio hasta el final y con la narración y descripción realizada por verdaderos profesionales de la comunicación, que tienen oficio, que tienen piso y mucha experiencia.
Me gusta, además, que Canal 7 haga esfuerzos por ofrecer novedades en una transmisión donde otras televisoras tienen la misma imagen, pero depende de cada cual cómo la enfrentan y producen para hacer más atractiva la experiencia para nosotros sus televidentes en todo el país. De eso se trata, de captar la buena luz de un festival que, de no contar con el apoyo decidido de la televisión nacional, podría apagarse.
El clic de las pasarelas
Costa Rica Fashion Week celebró la gala de premiación del concurso de fotografía editorial “Moda En Mi Región”, una iniciativa creada para visibilizar y reconocer el talento del gremio fotográfico, un sector fundamental, no solo para la industria de la moda, sino para toda la economía creativa.
La gala fue el 10 de diciembre en Las Antiguas Torres de Destilación del Centro Nacional de la Cultura (CENAC), en una cena privada en la que participaron los cinco finalistas del concurso: Andrés Valverde, Willie Zúñiga, Joel Ramírez, Hedriks Marín y Christian Elizondo, quienes presentaron propuestas editoriales que dialogan entre moda, territorio, identidad y expresión artística.
Durante la gala se anunciaron los ganadores oficiales del certamen. El primer lugar y el premio de $200 fue otorgado al fotógrafo Andrés Valverde por su obra “Oro Pineal”. El segundo lugar fue para Willie Zúñiga, por su obra “Piel que brota de la piedra”. Sobre la fotografía ganadora – “Oro Pineal” el manifiesto visual explora cómo los dientes han sido históricamente símbolos de belleza, identidad y estatus, desde prácticas ancestrales hasta intervenciones contemporáneas.
Como parte de la proyección y alcance del concurso, las cinco fotografías finalistas serán exhibidas en una galería digital a través de las pantallas del Cine Magaly, proyectándose antes de cada película desde ahora y hasta el domingo 11 de enero, invitando al público a descubrir estas propuestas visuales en un espacio cultural accesible y de alto impacto.
Además, las obras serán publicadas en Forbes Centroamérica, en la Revista Dominical del periódico La Nación y en las plataformas digitales de Costa Rica Fashion Week, ampliando su visibilidad a nivel nacional e internacional.
Costa Rica Fashion Week continúa fortaleciendo puentes entre la moda, el arte y la identidad regional, celebrando a quienes transforman la imagen en un poderoso lenguaje contemporáneo.
Vieras que el mago colombiano Carlos Lorgia, reconocido mundialmente como uno de los mejores, vino al país para intervenir en El Chinamo y, como siempre, sorprendió con su ilusionismo. Lorgia, muy querido en el país, donde vivió por unos años y quien forma parte de una prestigiosa familia de magos, ha perfeccionado sus presentaciones a lo largo de generaciones, combinando técnica, carisma y creatividad. Me agradó saludarlo y comprobar que sigue siendo bueno entre buenos.
Vieras que el miércoles la tienda Universal hizo una importante entrega de juguetes en el Hogar Madre de Dios de la Asociación por la Sonrisa de los Niños (ASONI) en el Barrio Cristo Rey. Esos juguetes son producto del convenio de la Universal con los organizadores de la Fiesta de Negro, según el cual, ellos duplicaban los regalos que se compraran los asistentes al encuentro farandulero quienes, para poder ingresar, debían llevar un juguete.
El pasado 3 de diciembre se hizo la primera entrega de juguetes a ese hogar que atiende niños en riesgo social de las comunidades de Barrio Cuba, Sagrada Familia y Las Gradas, de Cristo Rey.
Vieras que sobre esta actividad benéfica, la comunicadora Skarlet Morales, escribió: La Fiesta de Negro es un recordatorio de que la solidaridad también puede celebrarse con alegría, respeto y compromiso verdadero. Acompañar iniciativas que ponen a los niños en el centro, que dignifican su realidad y les regalan momentos de ilusión, siempre será un honor. Gracias por no perder de vista el propósito y por abrir espacios donde muchas personas pueden sumar desde el corazón. Que nunca falten las manos dispuestas a ayudar ni las sonrisas que nacen de actos sinceros.
Vieras que una de los fichajes más acertados de El Chinamo, es el de la reconocida comunicadora Gaby Jiménez, quien también es presentadora de 7 Estrellas y tiene su propio espacio en TDMás. Gaby es la encargada de la “Misión Chinamo” y, en esa condición, cada noche acompaña a algún invitado famoso en un recorrido por la ciudad cumpliendo una serie de retos. Gaby, quien es simpática y muy guapa, le pone un sabor especial a la misión encomendada.Vieras que la bonita modelo Jessica Villalobos no se llama Teresa; a ella la conocí el lunes de esta semana en una fiesta organizada por un grupo de amigos en el restaurante “Nina y Pipe”; el asunto es que todos le dicen Teresa, pero, cuando le pregunté, me dijo que fue el diseñador Edwin Ramírez quien, en una pasarela en la que ella salió con un vestido rojo, le dijo que se parecía a Teresa, pero no a cuál. Desde entonces sus amigos le dicen así.
Vieras que el inquieto estudiante de la ULACIT, Juan Sandoval Chaves, de Quepos, ya tiene todo en orden para el primer viaje que hará a España, el próximo domingo 21. Lo simpático es que ya algunos amigos lo empezaron a molestar porque la maleta que lleva es color amarillo miel con forma de panal y muchos le dicen que si acaso va de abeja Maya. Juan, quien regresará el 3 de enero, pasará primero por Madrid donde compartirá con Pedro Palacios y su esposa Ana, a quienes había conocido aquí hace un par de años; con esta pareja irá a El Escorial, al Valle de los Caídos y cenará en Madrid.
Luego se irá a Bilbao donde sus amigos vascos Eneko Lekue y Adrián Rubio, a quienes conoció aquí haciendo una pasantía en la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) cuando laboraba en el ayuntamiento capitalino con Johnny Araya. Juan realmente está muy emocionado pues, desde hace mucho tiempo, siente profunda admiración por España y por todo lo que sea español.
Vieras que las presas de estos días en la capital, me impidieron ir al barrio Aranjuez donde mi barbero oficial Alex González, de la peluquería Dinastía. Entonces contraté al experimentado estilista Javier Rojas, hermano de mi colega Jessica Rojas, de La Nación, quien hace recortes y retoques a domicilio; se trata de un joven muy trabajador, talentoso y quien también se desempeña como profesor en el Instituto Profesional de Belleza IECSA y en Súper Salón, trabaja en una barbería y anda para arriba y para abajo en moto atendiendo clientes en sus domicilios.
Yo quedé muy satisfecho en el recorte que me hizo y los consejos que me dio. Recomiendo sinceramente a Javier Rojas por su seriedad, puntualidad y talento.
Vieras que esta semana cumplió 26 años Jeison Ortega, joven cantante y prometido del empresario y productor Franck Salas. Para celebrar en grande, como le gusta a Franck, hicieron una cena en “Nina y Pipe” con la presentación del excelente cantante Armando Infante. Fue una velada muy divertida que contó con la participación de la estilista y empresaria Yuly Peralta, la guapísima empresaria Marcela Mata, la doctora Carolina Peña, la modelo Jessica Villalobos, la estilista Karen Ortiz, el doctor Allan Conejo, El Discípulo y otros amigos de la pareja. Felicidades a Jeison.
Vieras que en los quince años de Camila, la hija de Melissa Mora, me llevé gratas sorpresas, pero la mejor fue haberme encontrado con la cantante Mari Blu, quien andaba chineando a su pequeña hija que tiene unos cuantos meses de edad. Mari Blu, siempre atenta y simpática me contó de su vida y de sus planes artísticos. Me gusta reencontrarme con gente buena, como ella.
Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.