Tía Zelmira: 'El Chinamo' es como el tamal…infaltable

Canal 7 encaró con creatividad, originalidad y profesionalismo el nuevo formato del Festival de la Luz, realizado el pasado 13 de diciembre. Un equipo de periodistas y presentadores de primer nivel, realizó un brillante trabajo desde una tarima y un escenario inéditos, donde predominó la fantasía y el buen gusto.



Canal 7 construyó una torre de siete metros de altura para crear un ambiente que evocaba a las auroras boreales, debajo de la cual pasaban las carrozas y las bandas musicales. Además se involucró al público en esta dinámica de luces con destellos de fantasía y la oportunidad de participar en un sorteo para viajar a Islandia y vivir la experiencia de las auroras boreales.



La producción, a cargo de Guiselle Camacho, fue todo un reto. Primero porque por primera vez el Festival no se realizó a lo largo del Paseo Colón y la Avenida Segunda, sino alrededor del Parque Metropolitano de La Sabana. Lo anterior confundió un poco al público, ya que a las 6 p.m., de acuerdo con el reporte de Edgar Silva, todavía quedaban algunos sectores del recorrido con poco público.



Además, durante las primeras horas de la tarde, cuando se realizaba el pasacalles, la lluvia afectó las bandas, las mascaradas y los trajes típicos de algunas delegaciones. Me tocó ver esas escenas desde la orilla de la calle y sentí pena por esos muchachos con sus instrumentos musicales mojados, sus elegantes uniformes y trajes empapados y ajados. Pensé que, mientras pasaba la lluvia, les pudieron haber dicho que suspendieran la marcha, para que no se les aguara aquella ansiada experiencia, que pudo haber sido buena.

Ya durante el desfile del Festival, a partir de las 6 p.m. cuando había parado la lluvia, el equipo humano de Canal 7 estaba preparado para minimizar esos inconvenientes mediante una amena y cuidadosa descripción del desfile con sus carrozas, colores, figuras y las excelentes bandas rítmicas de marcha.



La tarima central de la transmisión, ubicada frente al restaurante República, tenía un diseño novedoso, pensado para transportar al televidente a las lejanas auroras boreales, idea de la periodista María Jesús Prada, del equipo de animadores.



La conducción, encabezada por los mencionados Edgar Silvia y María Jesús Prada, contó con la sobresaliente participación de Thais Alfaro, Juan Carlos Zumbado, Mauricio Hoffmann y Nancy Dobles; un equipo realmente bueno y con experiencia en estas lides de entretenimiento. Aparte del paso de las carrozas y bandas, pudimos ver detalles de la preparación de los músicos y de las carrozas, en un trabajo periodístico de gran precisión.



También hubo detalles muy emotivos como los revelados por María Jesús, quien fue la encargada de ir a Islandia a capturar la fantasía de las auroras boreales. Para ella el Festival de la Luz forma parte de sus recuerdos navideños de infancia. Además, como periodista, le ha tocado presentarlo soltera, casada, embarazada: el año pasado llevó a su hijo por primera vez y este año regresó. Para ella, la celebración no solo es un compromiso profesional, sino también una tradición familiar:

​​“Es una excusa hermosa para celebrar la Navidad con mi hijo y, a la vez, con toda la audiencia de Teletica. Es algo difícil de describir con palabras”.

Antes de la transmisión Canal 7, desde el 9 de diciembre, hubo varias dinámicas y segmentos informativos por medio de Teletica.com para detallar aspectos de producción, preparativos a cargo de los organizadores de la Municipalidad de San José, así como detalles del viaje a Islandia y otros aspectos de interés.

Como anoté más arriba, por primera vez Teletica apostó por una estructura elevada de siete metros de altura, pensada para ofrecer una experiencia inédita, tanto al público presente como al televidente.

La propuesta estética de este año, fue un concepto que se integró con elementos festivos desarrollados por la empresa LUMEVO. La tarima tenía pantallas internas y externas que crearon una ambientación envolvente y visualmente llamativa. Guiselle Camacho, destacó que esta propuesta elevó la experiencia del público y marcó una diferencia en la puesta en escena televisiva.



Sí, realmente la producción de este año marcó una notable diferencia. Me gusta ver el Festival y este tipo de actividades por Teletica, porque le permiten a uno como televidente estar en sitios que de otra manera no lo lograría, además, tienen información de primera mano que complementa perfectamente con la experiencia televisual.



Verlo en la comodidad de la casa evita enfrentarse a aglomeraciones, incomodidades o inconvenientes como estas lluvias decembrinas que llegan cuando quieren, cuando uno menos las espera. Disfruté mucho viendo el festival por televisión, desde el principio hasta el final y con la narración y descripción realizada por verdaderos profesionales de la comunicación, que tienen oficio, que tienen piso y mucha experiencia.



Me gusta, además, que Canal 7 haga esfuerzos por ofrecer novedades en una transmisión donde otras televisoras tienen la misma imagen, pero depende de cada cual cómo la enfrentan y producen para hacer más atractiva la experiencia para nosotros sus televidentes en todo el país. De eso se trata, de captar la buena luz de un festival que, de no contar con el apoyo decidido de la televisión nacional, podría apagarse.

Carroza del Banco de Costa Rica.



El clic de las pasarelas

Costa Rica Fashion Week celebró la gala de premiación del concurso de fotografía editorial “Moda En Mi Región”, una iniciativa creada para visibilizar y reconocer el talento del gremio fotográfico, un sector fundamental, no solo para la industria de la moda, sino para toda la economía creativa.



La gala fue el 10 de diciembre en Las Antiguas Torres de Destilación del Centro Nacional de la Cultura (CENAC), en una cena privada en la que participaron los cinco finalistas del concurso: Andrés Valverde, Willie Zúñiga, Joel Ramírez, Hedriks Marín y Christian Elizondo, quienes presentaron propuestas editoriales que dialogan entre moda, territorio, identidad y expresión artística.



Durante la gala se anunciaron los ganadores oficiales del certamen. El primer lugar y el premio de $200 fue otorgado al fotógrafo Andrés Valverde por su obra “Oro Pineal”. El segundo lugar fue para Willie Zúñiga, por su obra “Piel que brota de la piedra”. Sobre la fotografía ganadora – “Oro Pineal” el manifiesto visual explora cómo los dientes han sido históricamente símbolos de belleza, identidad y estatus, desde prácticas ancestrales hasta intervenciones contemporáneas.



Como parte de la proyección y alcance del concurso, las cinco fotografías finalistas serán exhibidas en una galería digital a través de las pantallas del Cine Magaly, proyectándose antes de cada película desde ahora y hasta el domingo 11 de enero, invitando al público a descubrir estas propuestas visuales en un espacio cultural accesible y de alto impacto.



Además, las obras serán publicadas en Forbes Centroamérica, en la Revista Dominical del periódico La Nación y en las plataformas digitales de Costa Rica Fashion Week, ampliando su visibilidad a nivel nacional e internacional.



Costa Rica Fashion Week continúa fortaleciendo puentes entre la moda, el arte y la identidad regional, celebrando a quienes transforman la imagen en un poderoso lenguaje contemporáneo.

El primer lugar fue para el fotógrafo Andrés Valverde por su obra “Oro Pineal”.

Vieras que el mago colombiano Carlos Lorgia, reconocido mundialmente como uno de los mejores, vino al país para intervenir en El Chinamo y, como siempre, sorprendió con su ilusionismo. Lorgia, muy querido en el país, donde vivió por unos años y quien forma parte de una prestigiosa familia de magos, ha perfeccionado sus presentaciones a lo largo de generaciones, combinando técnica, carisma y creatividad. Me agradó saludarlo y comprobar que sigue siendo bueno entre buenos.

Carlos Lorgia es reconocido mundialmente entre los mejores.

Vieras que el miércoles la tienda Universal hizo una importante entrega de juguetes en el Hogar Madre de Dios de la Asociación por la Sonrisa de los Niños (ASONI) en el Barrio Cristo Rey. Esos juguetes son producto del convenio de la Universal con los organizadores de la Fiesta de Negro, según el cual, ellos duplicaban los regalos que se compraran los asistentes al encuentro farandulero quienes, para poder ingresar, debían llevar un juguete.

El pasado 3 de diciembre se hizo la primera entrega de juguetes a ese hogar que atiende niños en riesgo social de las comunidades de Barrio Cuba, Sagrada Familia y Las Gradas, de Cristo Rey.

José Pablo Silva, Jorge Webb, de Universal, y Bryan Solano.

Vieras que sobre esta actividad benéfica, la comunicadora Skarlet Morales, escribió: La Fiesta de Negro es un recordatorio de que la solidaridad también puede celebrarse con alegría, respeto y compromiso verdadero. Acompañar iniciativas que ponen a los niños en el centro, que dignifican su realidad y les regalan momentos de ilusión, siempre será un honor. Gracias por no perder de vista el propósito y por abrir espacios donde muchas personas pueden sumar desde el corazón. Que nunca falten las manos dispuestas a ayudar ni las sonrisas que nacen de actos sinceros.

Skarlet Morales.

Vieras que una de los fichajes más acertados de El Chinamo, es el de la reconocida comunicadora Gaby Jiménez, quien también es presentadora de 7 Estrellas y tiene su propio espacio en TDMás. Gaby es la encargada de la “Misión Chinamo” y, en esa condición, cada noche acompaña a algún invitado famoso en un recorrido por la ciudad cumpliendo una serie de retos. Gaby, quien es simpática y muy guapa, le pone un sabor especial a la misión encomendada.

Gaby Jiménez.



Vieras que la bonita modelo Jessica Villalobos no se llama Teresa; a ella la conocí el lunes de esta semana en una fiesta organizada por un grupo de amigos en el restaurante “Nina y Pipe”; el asunto es que todos le dicen Teresa, pero, cuando le pregunté, me dijo que fue el diseñador Edwin Ramírez quien, en una pasarela en la que ella salió con un vestido rojo, le dijo que se parecía a Teresa, pero no a cuál. Desde entonces sus amigos le dicen así.