Tía Zelmira: Edgardo Camacho amenaza con volver

Saludo de manera muy especial a la promotora artística y cultural Patricia Conde Venegas, con motivo de cumplir años este 2 de abril. También cumplen años esta semana Amanda Velázquez Moncada (cumple el 2 de abril), Elías Ortega (3), Daniel Santos (3), Helia Betancourt (4), Carol Avellán (4), Gustavo Marín (5), Keylin Castro (6), Yollihanth Gómez Malaver (6), Karine Niño (7), Gabriela Gorden (7) y Michelle Quirós (7).



Tía Florita para rato

El pasado miércoles 23 de marzo, la chef Flora Sobrado de Echandi, la famosa Tía Florita, cumplió 95 años. “Hoy cumplo 95 años llenos de aprendizajes, éxitos y logros que me enorgullecen. Hoy agradezco a Dios por su gran bendición, a mi familia por su amor, a los que me rodean por su cariño y a ustedes por estar siempre conmigo y por los mensajes que me escriben todos los días”.

Abrazo cariñoso para Nuria Rafaela

Tras un quebranto en su salud, el pasado 24 de marzo falleció doña Jeannette Padilla, madre de nuestras buenas amigas Nuria Rafaela y Marcela Castro Padilla, vinculadas durante muchos años a Televisora de Costa Rica. “En el último mes, la salud de nuestra mamá se deterioró aceleradamente y vivimos varios procesos buscando una solución, pero nuestra amada Mamá partió a los regazos del Padre la noche de este jueves 24 de marzo. Pudimos despedirnos juntos y por separado, dándole las gracias por ser la mejor madre del mundo, reconocimos su valentía y lucha por sacarnos adelante en medio de las adversidades. Mami nos enseñó a disfrutar de la vida plenamente, con ella aprendimos a apreciar la música, a bailar, a admirar paisajes y a dar gracias a Dios por las oportunidades. Nos enseñó a ser buenas personas, honradas y dedicadas y hemos tratado de ser buenos padres y abuelos”, dice el mensaje enviado por mis amigas. Aprovecho para enviarle mis condolencias a Lilliana, Viria, Popo, Nuria, Ingrid y Marcela Castro Padilla.



Pablo Gómez-Cersósimo

El costarricense Pablo Gómez-Cersósimo pasó a formar parte del Executive Leadership Team de la EFWA, con sede en Londres. EFWA es el referente europeo y mundial en políticas de digitalización sustentable y huella de carbono digital. Junto con Shane Herath, director ejecutivo de la organización, Pablo trabajará en la presencia y fortalecimiento de EFWA en América Latina y el Caribe, a nivel mundial una de las regiones con mayor crecimiento digital.





Edgardo Camacho amenaza con volver

Por lo que hemos visto últimamente en redes, Edgardo Camacho, quien radica en los Estados Unidos, planea regresar al país. Edgardo, destacó siempre como uno de los periodistas más sobresalientes y polémicos en el área de espectáculos, tras su paso por Intrusos de la Farándula, de Repretel, así como desde La Roncha, que fundó con El Tigre Tony Bertarioni.



Tras varios años de vivir en el norte, se había mantenido al margen de las noticias faranduleras, sin embargo, desde hace unos días lo hemos visto muy activo con sus notas y sus fotos.



El material subido por Edgardo es novedoso, picante, intrigante y muy a tono con las tendencias tecnológicas que corren por estos tiempos donde, según recordó Edgardo, cada persona pasa un total de nueve horas pegada al teléfono. Por ahí va el asunto: el periodista pretende atacar fuerte desde las plataformas instaladas en los aparatos telefónicos.



El lunes pasado, por ejemplo, subió unas notas muy coloridas y muy bien elaboradas, en las cuales intercala tofos, videos y audios; ese día destacó la confirmación del noviazgo entre la guapísima ex Miss Costa Rica Verónica González, de 36 años, y el presentador Jesse del Valle de 29. Edgardo, para no especular, llamó a Jesse y le preguntó por los rumores en torno al noviazgo y él joven, sin pensarlo dos veces, le confirmó la noticia. Muy bien Edgardo, esperemos su retorno al país a ver si es bastante rinrín con buenos helados.



Edgardo viene a competir con otras iniciativas sobre temáticas similares tal y como lo hacen Diego Bravo, Franck Salas, la gente de La Esquina 506, La Roncha, En La Mira, AM Prensa, CRHoy y otros sitios, que han intensificado sus intervenciones en el área informativa del entretenimiento.



Eso sí, ojalá respeten y observen la ética de las coberturas periodísticas, especialmente en estos tiempos cuando cualquier usuario, sin tener preparación profesional, se lanza a informar y comentar, muchas veces sin poseer las herramientas para encarar ese tipo de trabajos.



Hace unos días, por ejemplo, me habló muy preocupado El Tigre Tony para decirme que pidiera a los periodistas de La Esquina 506 —él pensó que yo tenía algo que ver con ese sitio— que no copiaran las notas exclusivas de su página. El Tigre dijo que los jóvenes periodistas que colaboran con La Roncha se quejaban porque cualquier nota que ellos suben, la copian de inmediato los de la competencia, pero no les dan el crédito correspondiente. Pero, cuando llamé a la gente de La Esquina, más bien me dijeron que eran los roncheros quienes hacían eso. Me quedé de manos atadas, hasta ahí llegó mi mediación.









Edgardo Camacho luce muy distinto.





Roney Clarke denuncia racismo

El periodista Roney Clarke, quien laboró en las noticias de Repretel, denunció que recientemente fue víctima de una política racista en un hotel guanacasteco. Tras difundir una nota de la mujer que aparentemente le anuló la reservación, el periodista escribió: “Si es negro, nica o colombiano, no visiten este lugar. Es la primera vez en mi vida que me prohíben el ingreso a un lugar por ser negro.





Esta señora (le de la foto en cuestión) administra unas cabinas en Tamarindo… y dice que sintió temor de ver gente negra y no nos permitió el ingreso a las instalaciones después de haber confirmado la reserva por Airbnb. La situación se dio el pasado sábado 26 de marzo en la tarde: nos encontrábamos trabajando en una boda y al terminar llegamos a la cabina que habíamos reservado. La señora no nos dejó ingresar, no abrió el portón y por teléfono nos solicitó copia de la cédula de las cuatro personas que ingresaríamos. A los dos minutos nos dijo que no había espacio y que ella no podía devolver el dinero, hicimos el trámite de devolución y nos harán parte del reembolso en 15 días y el resto lo perderemos, ya que la señora ni siquiera canceló la reserva. Le pedimos una explicación, pero de forma altanera dijo que nos fuéramos que no era problema de ella el no tener espacio. Nos comunicamos con el dueño de las cabinas, un señor de nombre Alexander, y nos comentó que a la señora le dio miedo porque parecíamos nicas y colombianos, que dos éramos negros y que teníamos una cara muy fea. Lo de feos lo entiendo, pero lo del color de piel o nacionalidad no. Entiendo la inseguridad del país, pero la señora debería dedicarse a otras cosas, ya que juzgar a las personas por su color o nacionalidad no es más que falta de inteligencia y educación. Si pueden compartir se les agradece, la idea es que más gente negra o de ciertas nacionalidades ni pasen un mal momento y pierdan su dinero.

Charlene muy patriótica

La conocida cantante Charlene Stewart se mostró muy complacida porque el pasado 24 de marzo le correspondió cantar “La patriótica costarricense” en el partido entre las selecciones futbolísticas de Costa Rica y Canadá. Charlene dijo: “fue uno de los días más emocionantes para mí y bebé. Fue un sueño que tenía en lo más profundo de mi corazón y Dios me lo concedió jamás pensé a esa escala, pero Él concede en Grande. Gracias a mi hermoso pianista Pepe Campos, creador de la pista que usé esa noche; gracias a la Fedefutbol por la oportunidad de permitirme ser parte de esta historia”.

Larissa sigue triunfando

La pequeña Larissa Wheelless sigue cosechando éxitos en el campo del golf para infantes. Ella, hija de la guapísima Paola Ramírez y del reconocido deportista William Hayes Wheelless, se colocó en los Estados Unidos en el Top 5 del Torneo Regional de U.S. Kids Golf en Jeckell Island Cup, un torneo de dos días, donde jugó contra las 15 mejores niñas de ocho años de Estados Unidos y de otros países. Sus felices padres destacan el trabajo disciplinado de “Gugui” y la animan para que siga alcanzando éxitos, porque esto apenas está comenzando.

Bollywood filmará “Asalto en Monteverde”

La productora cinematográfica Bollywood, de la India, la más grande del mundo, grabará una película sobre el asalto a la agencia bancaria de Monteverde ocurrido hace unos años. Según se informó, el filme será parte de cinco películas más que se realizarán en la región cómo parte un convenio firmado en Panamá permitiendo que Costa Rica y otros países centroamericanos sean el escenario de las filmaciones. Esta no es la primera vez que la industria del Bollywood realiza producciones en el país, pues en el 2018 Nancy Dobles fue protagonista de la comedia romántica Enredados: La Confusión”, junto al actor hindú Prabhakar Sharan. La primera película que se filmará será un drama sobre el gran peligro que corren los inmigrantes de India y Asia, quienes logran viajar a Ecuador para de allí iniciar su recorrido en busca de llegar a Estados Unidos. El segundo proyecto trata sobre los hechos acontecidos en marzo del año 2005 en Monteverde. El guion estará basado en el libro “Asalto en Monteverde”, escrito por Huanelge Gutiérrez, exoficial de la Unidad Especial de Intervención del OIJ, quien participó en el operativo de rescate y perdió a su mejor amigo, el oficial Quesada Fallas, más conocido como “Tanque”. Otra producción, basada en hechos reales se titula “Yo quiero Vivir”, el drama que detallará la experiencia de vida de una joven en la cárcel, mostrando la realidad de las cárceles nacionales, una historia de superación y reintegro a la sociedad. Todas las películas contarán con talento costarricense tanto al frente de cámaras, como en labores de producción.

Nancy Dobles actuó en Enredados, de Bollywood.





Chiquiticos hará audición para nueva serie



En menos de dos años, el grupo artístico infantil Chiquiticos ha podido realizar shows presenciales, virtuales, grabado más de cinco canciones, 50 producciones audiovisuales, participado en campañas comerciales, de responsabilidad social y ha cruzado fronteras teniendo presencia en Centroamérica y realizando visitas a México. El proyecto mantiene firme su consigna de abrir espacios para que jóvenes talentos puedan destacar y empoderarse como personas a través del arte. El elenco principal lo componen Rachel Araya, Jam Sanabria, Camila Gutiérrez y Kiara Ortiz junto a Ariel Darío y Juanpa Chinchilla, el grupo lo complementan más de 25 niños y niñas que participan en diferentes producciones.



Precisamente partir del próximo lunes 4 de abril, Chiquiticos lanzará una variedad de producciones que incluyen: sketches de humor (estreno 4 abril); sketches educativos (estreno 11 abril); campaña de promoción de valores, canciones originales y adaptaciones y una Miniserie de varios episodios con historia y personajes originales (estreno junio).



El primer sketch que se estrenará el 4 de abril se trata de una divertida producción de los Chiquiticos para incluir un nuevo deporte en las olimpiadas. ¿Cuál será? Además, el 11 de abril se estrenará un sketch dedicado a conmemorar de una manera creativa y diferente, la batalla de Rivas. La difusión de estas producciones se hará de manera simultánea en varios países del continente gracias al apoyo de medios locales.



Chiquiticos está preparando un gran espectáculo creado y protagonizado por niños y niñas en su totalidad, el mismo será en un teatro grande (todavía está por definir cuál) y tendrá mucho humor, música con banda en vivo, efectos especiales, luces, coreografías, pantallas, vestuarios y todos los elementos de un show de primer nivel.



El estreno está programado para el período de vacaciones de medio año, pero se trabaja desde ya porque la producción buscará ofrecer al público una experiencia similar a la de los shows infantiles internacionales que han visitado nuestro país. Además, tendrá el propósito de compartir valores y estará ligado a una causa de responsabilidad social dirigida a la niñez costarricense.



Gracias al desarrollo de estos proyectos, Chiquiticos abre un proceso de audiciones para niños y niñas que tengan distintos talentos artísticos, principalmente en las siguientes áreas:



-Niños entre 6 y 11 años: canto, actuación o que ya sepan tocar un instrumento.

-Niñas entre 6 y 11 años: canto o que sepan tocar un instrumento.



Las audiciones serán presenciales, los padres interesados en que sus hijos e hijas participen deberán solicitar la información a través del Whatsapp 8877-3030 o un mensaje al Facebook @chiquiticostv



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.