Tía Zelmira: Donde nacen las estrellas

7 de julio de 2023, 10:38 AM

Rogelio Benavides Rivas



Cumpleañeros

Saludo especialmente al colega Enrique González, quien cumple años este 7 de julio; también cumple años este día la periodista Paula Brenes. Otros cumpleañeros de esta semana son la chef Lorena Velázquez (cumple el 7 de julio), la periodista Lilliana Mora García (10), el exdiputado Roberto Thompson (10), el periodista Erick Quirós (10), el empresario Marco Cercone (12), el fotógrafo Carlos León (12), la modelo y presentadora de televisión Mónica Zamora (12) y la presentadora de televisión y empresaria María Teresa Rodríguez (13).



Treinta y cuatro y seguimos sumando

El 2 de julio de 2023, Lilliana Mora García, La Loba, cumplió 34 años de casada. Yo también sumo la misma cantidad de años tratando de ser un buen esposo, no lo he logrado, pero no he muerto en el intento. Felicidades a los dos, esto del matrimonio no es fácil, pero es posible. La idea de estas alianzas estratégicas es procurar el bienestar y la felicidad: estamos bien y somos felices. Mis queridas hijas nos han brindado grandes satisfacciones y ahora han sumado dos nietos que son nuestro combo de felicidad total; mañana, por ejemplo, emprenderemos un paseo a una playa desconocida, con nombre de una santa de la que no somos ni devotos. En medio de la incertidumbre que supone ir a un sitio sin “pipina”, televisor ni centro de lavado; es probable que tampoco tenga aire acondicionado, pero con disimulo, nos soplaremos el … Si no fuera porque soy creyente y porque siempre es una emoción viajar en familia —y más con niños—, ya habríamos suspendido el periplo. Aquí vamos, como en el matrimonio, navegando en ferry hacia paqueras desconocidas, pero seguros de que todo irá bien, porque 34 años de experiencia en cuestas, guindos, altos y bajos, nos han enseñado a sobrevivir y ser felices. Gracias a doña Lilliana y a los que conforman esta empresa familiar por contribuir, disimular y empujar para que este ferry flotando.

Rogelio Benavides, Benjamín Vargas, Lilliana Mora y Valentina Sáenz.



Donde nacen las estrellas



Me gusta y me entusiasma Nace una estrella. Aquí hay estrellas de verdad y lo hemos comprobado en los últimos días, al ver la gran cantidad de personas que han participado en la selección inicial. Es todo un fenómeno.



En la temporada de 2021, un cartaginés, conocido internacionalmente como maquillista, ganó la edición de este exitoso formato de Teletica: Zorán triunfó porque era una estrella de verdad, sin embargo, no había tenido la oportunidad de brillar más.

Zorán es un artista real y un cantante extraordinario, pero de no haber sido por su participación en ese espacio, probablemente habría pasado más tiempo antes de ser descubierto. Eso sí, cuando compitió como cantante, ya tenía un video con 40 millones de reproducciones, realizado para un certamen de la emisora Los 40 principales de México, en el que, mediante el maquillaje, se transformó en 'Betty, la fea'.



Nace una estrella de este año, programado para el 3 de setiembre, trae novedades y aspectos realmente creativos y estratégicos que han hecho que se comente del tema, tres meses antes. Así se hace una buena estrategia. Los productores dispusieron de una transmisión en directo por Facebook y en Teletica.com, donde se ven todos los aspectos de la elección, nadie se salva, salen los que cantan bien, más o menos, mal, muy mal y los que los engañaron o les hicieron una broma. Hay historias divertidas, tristes y conmovedoras. Este ejercicio es una muestra de cómo un medio tradicional como la televisión, puede sacar beneficio de las redes sociales; algunas historias y participaciones se han convertido en tendencia y, aunque no acudió la señora de Purral, llegó una de Alajuelita que interpretó un cántico espiritual… para todos sale el Sol, para todos está Dios.



El programa se ha convertido en una plataforma “para alcanzar los sueños de los talentos por descubrir y de las jóvenes promesas del canto en el país. Queremos que las familias se unan en sus casas y vivan, junto a nuestros concursantes, las emociones, las historias y las canciones que nos hacen soñar. Esto nos compromete a elevar el nivel de calidad de la producción en cada temporada, por lo que de nuevo afinamos todos los detalles para una puesta en escena vibrante y emotiva”, dijo Paula Picado, vicepresidenta de Televisora de Costa Rica y mandamás de Teletica Formatos.



Esta nueva temporada el jurado estará compuesto Debi Nova, Marvin Araya, Joaquín Iglesias y Ricardo Padilla. Ayudando a los participantes estarán: Luis Motalbert, Rodrigo Lagunas, Silvia Baltodano y el bailarín y coreógrafo Javier Acuña. Además, María Marta López complementará al jurado y será una de las maestras de canto en la temporada.



Reitero mi felicitación y el agrado que me produce el regreso de Nace una estrella, un espacio que podré compartir con toda mi familia las noches domingueras de setiembre, octubre y noviembre.

Zorán se dio a conocer como cantante tras su participación en 'Nace una estrella' de 2021.



​Deletreando con circo y magia

Otro espacio que se ha convertido en un clásico de la televisión familiar de los domingos es el formato denominado Spelling Bee, donde los escolares compiten deletreando. El pasado 2 de julio, el trabajo en equipo fue vital y el top 20 de concursantes se enfrentó para ganar la inmunidad y pasar una semana tranquila, sin temor de ser eliminados en el próximo programa.

El desafío de trabajar en grupo permite que los niños se conozcan mejor y unan sus fortalezas para una misma misión y objetivo en común.

La magia y los malabares llegaron al set de Spelling Bee, cuando el mago Max sorprendió con varios trucos. Las dinámicas de la noche fueron "Letra a letra", "Mira y deletrea" y el tradicional Spelling Bee, que es el juego encargado en definir los niños que disfrutaran de la inmunidad.

José Gabriel Solís.



​Con una máquina dispensadora de confites se definieron los grupos en lo que participarán los contendientes y se conformaron de la siguiente manera.

Equipo amarillo: Fabiola Calderón, José Gabriel Solís, Oliver Mena, Christina Rodríguez y Derek Jiménez. Equipo azul: Benjamín Badilla, Irene Fernández, Javier Rojas, Marcelo Arias y Aurora Bendaña. Equipo verde: Nicola Dávila, Elena Madrigal, Bianca Álvarez, María Laura Pacheco y Camila Venegas. Equipo rojo: Fiorella Céspedes, Isacc Jiménez, Kaleb Carvajal, María Guadalupe Quesada y Emilio Morales.

María Laura Pacheco.



​Los escolares que lograron la inmunidad son: Fabiola Calderón, José Gabriel Solís, Oliver Mena, Christina Rodríguez y Derek Jiménez del equipo amarillo, juego tras juego se esforzaron para llegar hasta el último juego y pasaron directamente al programa 7. El próximo domingo los niños recibirán muchas sorpresas y se enfrentarán a nuevas dinámicas que pondrán a prueba sus conocimientos.

Nicola Dávila.



​José Soto rinde tributo a la cultura Bribri

Impulsado por el objetivo de crear música con conciencia social que mejore la sociedad, el pianista y compositor costarricense José Soto lanzó una producción discográfica en la que experimenta con la música clásica, los ritmos latinoamericanos, la improvisación libre y el jazz. Soto es formado en la Universidad Nacional de Costa Rica, al New England Conservatory y al programa de maestría del Berklee Global Jazz Institute en Berklee College of Music, Boston, Estados Unidos. Hace unas semanas el artista lanzó un adelanto del disco con la presentación del tema “Congnitive Injustice”, una composición inspirada en las situaciones de desigualdad, discriminación o exclusión que sufren entre otras, la cultura Bribri.

Como parte de este disco José Soto presentó el tema “Piedra Preciosa”, una adaptación musical de una canción de cuna Bribri que desapareció con el paso de las generaciones a la cual se le compuso una nueva melodía para darle vida a las letras existentes. Además, este tema visibiliza un aspecto esencial de la sociedad Bribri: ser una de las pocas sociedades matriarcales en el mundo. Flor Morales Segura participa en esta pieza diciendo en Bribri la letra de la canción de cuna. José Soto aprovecha su importante paso por la escena musical internacional para promover la cultura Bribri, por ello, el álbum que está estrenando denominado “The Ancestral Call” se inspiró en los saberes autóctonos de la comunidad Bribri para crear un mundo sonoro a través de la combinación del cuarteto de cuerdas, el ensamble de jazz y la improvisación. José Soto ha realizado giras internacionales en América Latina, Estados Unidos y Europa, tanto individualmente como con artistas reconocidos internacionalmente. Además, es profesor en la prestigiosa Berklee College of Music. Su nueva producción cuenta con el apoyo y la guía del embajador cultural Bribri, Alí García y el arte de los extraordinarios Francisco Mela, George Garzone y Milena Casado, entre otros. Todo lo recaudado por la venta del disco será usado para apoyar la labor de Alí García Segura y el Centro Cultural Bribri Si̱wa̱' Ujtékölpa (Defensores del Saber) de la comunidad de Sös en Talamanca.

José Soto.



​Te tengo un vieras…

Encuentro de Ramones



Vieras que el conocido analista arbitral de televisión Ramón Luis Méndez, tuvo un encuentro con un escolar muy entretenido con un tocayo suyo, llamado Fernando Ramón Vargas Villavicencio. Fue la tarde del pasado domingo, en el restaurante Estación Atocha, del Barrio Don Bosco. El joven llegó con su hermana, su mamá Alexa Villavicencio y sus abuelos Alfredo Villavicencio y Nuni Córdoba. Cuando Fernando Ramón saludó a Luis Ramón lo reconoció de inmediato y le comenzó a hablar de futbol y luego le habló de otros asuntos de su interés. El árbitro, lejos de incomodarse, atendió todas las consultas y el pequeño pasó un rato muy entretenido; aunque Ramón Luis tiene nietos, no se le conoce como muy chiquillero, pero a este nuevo amigo lo atendió con amabilidad y cariño. Al final todos se marcharon muy felices, pero no comieron perdices.

Ramón Luis Méndez, Nuni Córdoba y Fernando Ramón Vargas Villavicencio.



​Para terminar…

En un muro virtual encontré una nota interesante, que quise compartir con ustedes: En la NASA tienen colgado un cartel de unas abejas según el cual, aerodinámicamente el cuerpo de una abeja no está hecho para volar; lo bueno es que la abeja no lo sabe. La ley de la física dispone que una abeja no puede volar, cada principio aerodinámico dice que la amplitud de sus alas es muy pequeña para conservar su enorme cuerpo en vuelo, pero ellas lo ignoran, no conocen nada de la física ni su lógica y vuelan de todas formas. Eso es lo que todos podemos hacer, volar y prevalecer en cada instante ante cualquier dificultad y ante cualquier circunstancia, a pesar de lo que digan. Debemos ser como una abeja, sin importar el tamaño de nuestras alas; lograr todo lo que nos haga feliz, aun en contra de lo que se supone es nuestro destino y, como las abejas, transformaremos todo lo que toquemos.

Debemos ser como una abeja, sin importar el tamaño de nuestras alas.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.