Tía Zelmira: Doña Olga Cozza, digna precursora de la televisión

9 de diciembre de 2022, 10:25 AM

Tampoco le han dado a doña Olga reconocimiento alguno en el área de la Cultura ni en los Premios Anuales de ese Ministerio. En la Asamblea Legislativa se han hecho reconocimientos para mujeres y les han entregado benemeritazgos, pero nunca ha habido uno para ella.



Por sus frutos los conoceréis, dice La Biblia y conozco los de ella. No trabajo ni he trabajado nunca en su empresa, la he visto pocas veces en mi vida, pero he seguido de cerca y he estudiado su trayectoria limpia llena de buenos frutos. Me identifico con ella, por eso reclamo la falta de reconocimientos tanto de la empresa privada como de la parte oficial y gubernamental.



Con 85 años de edad y muy cerca de retirarse de sus actividades como auténtica y natural líder de Televisora de Costa Rica, debería a estas alturas de haber recibido la gratitud de su pueblo —por medio de sus representantes— por toda su entrega a las mejores causas, por su amor a la libertad, la paz y la democracia; por su defensa a la familia y a los mejores valores de Costa Rica.



Alejada siempre de las pasiones políticas y partidarias, logró mantener lejos de las tiendas electorales a su empresa, garantizando en todo momento objetividad e independencia, como debe ser. Sin embargo, no han faltado las voces ingratas y malsonantes en su contra. También políticos de turno, empeñados en desacreditarla, la llevaron hasta los estrados judiciales, pero ella salió limpia y pura.



Gracias doña Olga por su ejemplo, se lo dice alguien muy metido en estos temas periodísticos y alguien quien también defiende las bondades de este pueblo maravilloso, constructor de una Patria noble. Gracias por ser una de las mejores hijas de Costa Rica.