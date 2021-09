Tía Zelmira: doctora que operó a Maricruz Leiva gana primera etapa

Rogelio Benavides/[email protected]



Cumpleañeros

Este viernes 17 de setiembre cumple años nuestro buen amigo, el gallego Manuel Peña Chueca. El panificador de bodas Mijail Alpízar cumple años el 18 de setiembre; otros festejados son Manuel Fratini (cumple el 18 de setiembre), Arline Villalobos (19), Candle Lanuza (19), Mirlen Quesada (20), Erik Fernando Hernández (20), Juan José Fonseca (22), Rebeca García (22), Oscar López Salaberry (23) y Vanessa Flores García de Masís (23).



Manuel Peña un gallego para el mundo

El 17 de setiembre cumple años don Manuel Peña Chueca, gallego de La Coruña, amigo de los amigos, como pocos. Ahora se la pasa entre Bogotá, Madrid, Ortigueira y cualquier ciudad donde lo requiera su trabajo. Es propicia la fecha para rememorar su quinquenio en Costa Rica, donde fundó la entrañable Casa Peña, única en su estilo y en sus logros. Pocas veces he sabido de una persona tan empeñada en hacer amigos y —lo más importante— conservarlos. También es un extraordinario anfitrión, sin duda el mejor. Lo conocí cuando llevó el reguetón panameño a la convención de su disquera en Madrid: Convenció, acertó y aquel ritmo pegajoso se convirtió en un monstruo. Ahora viene menos por San José, lo hizo hace unas semanas para celebrar con un puñado de amigos convocados por René Picado. Eso sí, cuando viene saca tiempo para saludar a los amigos que sembró en esta tierra fértil y que él se ha encargado de mantenerlos abonados con su natural encanto. Además, Manuel es un sibarita, hombre de mundo, todo un bon vivant, porque él es de los que disfruta de los placeres de la vida, de la buena vida, que él vive y sabe vivir. Dicen los libros que Manuel es un nombre hebreo que procede de “emmanu-El”, Dios está con nosotros. Es de un trato muy agradable, seductor, elegante, sociable, alegre y comunicativo. Idealista de mente abierta y capaz. Hombre independiente, seguro de sí mismo y original, le gusta el placer y la diversión, sin olvidar el trabajo bien hecho. Para él el trabajo es un placer y los amigos son una vocación. La verdad, me complace querer a una persona que se da a querer. Cuando don Manuel Peña Chueca viene por acá, sus amigos de siempre se alegran como siempre. Es un caballero de la amistad. Feliz cumpleaños.



Gabriela Alfaro, Manuel Peña y Paula Picado. Foto tomada el 16 de junio del 2021, durante la más reciente visita de Manuel a Costa Rica.



Jennifer sin fallas

Esta semana el abogado de la doctora Jennifer Fallas, el penalista José Miguel Villalobos, estaba satisfecho porque el Tribunal de Ética del Colegio de Médicos, así como su Junta Administrativa resolvieron que su clienta no violentó ninguna norma interna de ese ente y cerraron la investigación en su contra que se le seguía por el caso de la periodista Maricruz Leiva, quien resultó afectada tras una cirugía estética. De acuerdo con Villalobos, a Fallas se le eximió de toda responsabilidad gremial por los hechos que se le atribuían por parte de la señora Leiva y la causa se archivó. “Es importante escribir al respecto, porque cuando se inicia la investigación, la información mediática es profusa, pero cuando se determina que la persona actuó correctamente, se ignora la noticia”, comentó el abogado.

Por su parte el representante legal de Leiva, Mauricio Brenes dijo a Gabriel Martínez, director de “En la mira”, que “un abogado no litiga por las redes sociales. El estimable colega —Villalobos— escoge hacerlo así, pero nosotros preferimos no incurrir en eso. Número dos, importante no confundir a las personas. Lo que ha emitido el Colegio de Médicos es una resolución en un proceso disciplinario interno; pero aún no está firme, pues todavía tiene recurso de revocatoria y de apelación ante el superior, a los cuales accederá doña Maricruz”, afirmó Brenes, quien subrayó que la denuncia penal contra la doctora Fallas sigue en pie. “Este asunto no tiene nada que ver con el proceso penal por el delito de lesiones culposas (mala praxis) que se le reprocha a la doctora Fallas, y que sigue su curso normal ante el Ministerio Público con independencia del proceso disciplinario del colegio de Médicos. La lucha de doña Maricruz Leiva es precisamente para que este tipo de desinformación deje de circular”, mencionó. Por el momento, habrá que esperar el resultado del caso en los Tribunales de Justicia.



Franck Salas venció al COVID-19

El excelente periodista Franck Salas, productor y presentador de “Franckamente”, se llevó un susto la semana pasada cuando salió positivo de COVID-19. El joven comunicador tuvo que aislarse, dejar de trabajar y enfrentar la enfermedad, que no lo atacó tan fuerte, porque ya tenía ambas vacunas. Ahora, recuperado, ha vuelto a las calles a trabajar como encargado de imagen de la clínica de estética Hello, sigue haciendo entrevistas y labora sin descanso en la realización de su espacio farandulero “Franckamente”, que se transmite los martes a las 11 a.m., por Tele Uno. Otra que salió positiva de esta terrible enfermedad fue Melissa Mora, quien tras de regresar de un viaje a Guatemala con algunos familiares se sintió mal; el domingo 12 se hizo un examen que salió positivo; la guapa se encerró en su casa, sola solita, a esperar mejoría. Esperamos que Franck y Melissa, a quienes les tenemos mucho cariño, ya estén completamente recuperados y que no les queden secuelas.



Franck Salas en la terraza de la clínica de estética Hello.



Priscilla “Cosita” Barrantes

El pasado 14 de setiembre, día de los faroles y de la Exaltación de la Santa Cruz, celebró su cumpleaños mi querida cosita Priscilla Barrantes Herrera, enraizada desde hace unos años en México. La quiero tanto como ayer, como siempre, porque ella se ganó el amor de sus cercanos y aunque tiene bastante tiempo de haber dejado su tierra natal, no nos olvida ni la olvidamos. Ella fue una de las precursoras del modelaje profesional en Costa Rica, bella, la más bella entre bellas. Entonces, al igual que su hermana Jennifer Barrantes, se fue a buscar el cielo en otras latitudes y lo encontró. Priscilla sigue trabajando como modelo profesional en Ciudad de México. Han pasado unos años, pero pasan largo de ella, le resbalan, porque cada día está más bonita y más sana. La llaman para fotografías comerciales y también artísticas. Ella lleva una vida tranquila, feliz y relajada. Ama a sus perrunos franceses, permanece en armonía con la naturaleza y se alimenta sanamente con delicias que ella misma prepara. Esta semana, con motivo de su cumpleaños la recordamos con amor sincero y le deseamos lo mejor de lo mejor.



Lanza de dioses

El 13 de setiembre, día de San Juan Crisóstomo, cumplió años el expresidente y premio Nobel de la Paz Oscar Arias Sánchez, figura prominente y respetada del Partido Liberación Nacional. De origen germánico, el nombre Oscar significa “la lanza de los dioses”. En realidad, se salvó don Oscar de que no le pusieran el nombre de su santo porque habría sido muy complicado decirle Crisóstomo, poco común en estos días. Es don Oscar el más universal de los costarricenses de la historia contemporánea; es un intelectual de los más destacados y respetados del país; su opiniones y publicaciones son de atención obligada, quizás a veces son elevadas para el común denominador del resto de los mortales, pero merece la pena verlas, aunque no siempre estemos de acuerdo con ellas. Cualquiera que sea nuestra orientación y preferencia política, se ha ganado el respeto de muchos, incluso de sus adversarios políticos, porque sus aportes se fundamentan en su conocimiento, en sus estudios y en sus experiencias. Es una autoridad. Es un estadista. Nunca he votado por él ni he sido su partidario, pero las veces que hemos compartido una cena o una reunión, he encontrado más coincidencias que diferencias con sus opiniones. Es amable y buen anfitrión. Hoy puedo decir que don Oscar es mi amigo, no somos íntimos, pero si mantenemos una buena relación de respeto y cercanía, que ahora se ha visto interrumpida en razón de la pandemia, pero ya nos veremos cuando pase esta pesadilla. Espero que siga haciendo sus necesarios y oportunos aportes a nuestra democracia, a la paz y a la libertad.



La periodista Lilliana Mora y don Oscar Arias, en la casa de Luis Carlos Araya, en Palmares.

Karen es de casta pura

El miércoles 8 de setiembre, día de La Natividad de la Virgen María, cumplió 27 años Karen Hidalgo, la tonificada, simpática y hermosa rubia que labora en el restaurante Estación Atocha Don Bosco. Karen se incorporó a nuestro equipo en diciembre del 2019, cuando inauguramos el local ubicado frente al Hotel Grano de Oro, sin embargo, dos meses después llegó la pandemia que nos ha obligado a trabajar a media capacidad, por eso muchos de nuestros clientes habituales no la conocen. El nombre de Karen es una variante danesa de catalina que en griego significa “la de casta pura”. Karen es una abnegada madre de dos niñas a las que cuida a pesar de que todos los días tiene que bajar desde Coronado para venir a trabajar. Eso sí, siempre pasa al menos dos horas al gimnasio de George Angulo, para mantener su figura y tonificar su cuerpo. Los resultados del entrenamiento constante y disciplinado se notan y ella se siente feliz y orgullosa por ello. Karen es una buena muchacha, fiel, atenta, trabajadora, organizada, simpática y muy diligente. Siempre está queriendo aprender más y más sobre el oficio de la gastronomía porque su idea es superarse. ¡Felicidades!



Karen Hidalgo con el humorista Roque Ramírez.

Buena idea de Los Altos

Por tercera vez estuve en Los Altos Resort, en Manuel Antonio. Fui con unos amigos, mi esposa la periodista Lilliana Mora y mi nieta Valentina. La verdad es que la pasamos muy bien y regresamos satisfechos: la atención, el servicio y la comida que nos sirvieron en el restaurante Karolas, fue de clase mundial. Quiero destacar una idea que me pareció ejemplar, digna de imitar. Para entretener a Valentina y a los huéspedes más pequeños durante la cena y el desayuno, les suministran un libro para colorear diseñados por los administradores del hotel. Se trata de una edición de diez páginas, con una tapa de cartulina gruesa con una agradable y colorida ilustración. Luego vienen las imágenes para colorear, todas relacionadas con el entorno vegetal y animal del hotel. También hay una historia de las aventuras que se pueden encontrar y disfrutar en medio de aquel entorno verde y natural. Se mencionan todas las especies que se pueden apreciar desde lapas, monos, perezosos, pizotes, dantas, armadillos, tucanes, pericos, iguanas, armadillos, delfines, ballenas, tortugas, cocodrilos y felinos. Al final se incluye un diccionario acerca de las especies mencionadas. Los textos son de Etan y Oren Marciano y las ilustraciones de Zac Crawford. Mi sincero reconocimiento para esta iniciativa. Valentina se trajo el libro y ya lo está terminando de colorear, mientras los abuelos le leemos la crónica. Es una contribución al turismo de calidad, a la educación, a la cultura y a la conservación de las especies. Ojalá en todos los hoteles y sitios de recreo, hicieran publicaciones similares.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.