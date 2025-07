Tía Zelmira: Directo al corazón

Por Rogelio Benavides / [email protected].



Cumpleañeros



Al reconocido abogado Hernando París le mando un cordial saludo con motivo de su cumpleaños este viernes 11 de julio. También celebra su natalicio el empresario Marco Cercone (cumple el 12 de julio), el fotógrafo Carlos León (12), la abogado Ana Daisy Morales (12), la modelo Mónica Zamora (12), la presentadora Catalina Mendieta (13), la presentadora de 7 Estrellas, María Teresa Rodríguez (13); la presentadora y ex Miss Costa Rica, Karina Ramos (23); el presentador Kiko Robles (14), la empresaria Wendy Alpízar (14), doña Sarita Rovinski (15), el periodista Giovanni Calderón (15), la presentadora Phamela Méndez (15), la abogada y empresaria Margot Solís (15), la modelo Carolina Gómez Rivera (16), la fotógrafa y empresaria Gloria Calderón Bejarano (16), el empresario Carlos Federico Monge (16), el empresario Dax Jaikel (17), mi sobrino el empresario Esteban Benavides Rojas (17) y el modelo Bryan de la Vega (17). Felicidades.



Directo al corazón

Nace una Estrella cumplió con la meta de ser un programa de realidades, de compartir todo cuanto puede pasar en un espacio de televisión donde, aparte del espectáculo y el entretenimiento, también intervienen las pasiones y las bondades, como en la vida misma. Un espacio de esas características es un espejo de cómo se comporta nuestra sociedad y cómo han evolucionado los medios y su interacción con el público.



El polémico triunfo de Yeris Lobo y Juan David Montero, en la sétima temporada de Nace una Estrella, cuya final se realizó el pasado 6 de julio, nos muestra cómo el gran público se mueve por emociones, dejando de lado otras razones.



Franciny Castillo, Rosmary Navarro, Karen Box, Yeris Lobo, Vivianne Montero y Juan David Montero, quienes llegaron a la gran final, confirmaron su potencial como cantantes, pero el concurso, les dio nuevas herramientas y, durante doce semanas, les enseñó a superar dificultades propias del escenario, similares a los tropiezos de la vida misma.

Ellos cantaron, convencieron, sufrieron y conmovieron a los jueces, a los productores y, al más importante de la ecuación: el soberano público, el gran tirano. Los jueces no exageraron cuando le dieron la calificación perfecta a estos grandes finalistas y Myriam Hernández no mintió ni fingió, cuando lloró al escuchar a Vivianne Montero cantar como una estrella del firmamento musical.

Franciny, Rosmary, Karen y Vivianne merecían ganar. Seguramente los jueces les habrían dado el triunfo, pero, al final, fue el público, mediante sus votos, el encargado del veredicto. Cuando vi a quienes me acompañaban en la sala votando por Yeris y Juan David, supe cuál sería el resultado, porque el corazón se maneja por emociones.



Al escucharlos el domingo, era fácil otorgarle el primer lugar a todos, pero solo había una medalla para el primer lugar en la categoría de adultos y una para los infantes. El espacio de realidades (reality show) hizo bien su trabajo; en medio de la competencia, los ensayos y las galas, nos dio información de la vida, los triunfos, los tropiezos, los dolores y las penurias de las nacientes estrellas.



¿Cómo no sentir dolor al saber del alcoholismo de doña Eunice Quirós, madre de Yeris, y su grave mal de epilepsia provocado por esa adición tan destructiva? ¿Cómo no conmoverse por un niño sin madre por culpa del alcohol? ¿Cómo no querer a don David Lobo, quien vendió pipas para sacar a su hijo adelante?

Yeris Lobo fue el gran ganador.



​¿Cómo no acuerpar a Juan David, pequeño de doce años, víctima de burlas, aislamiento y humillación por su condición de obesidad? ¿Cómo no celebrar el gran aporte de Nace una Estrella para ayudarlo a superar varios complejos?

Las historias de casi todos los finalistas están marcadas por las tristezas, necesidades, dolores, penurias económicas, abusos sexuales y hasta alcoholismo. Esos relatos era para escucharlos detenidamente, valorarlos, para aprender de ellos, porque no todos aquellos de las luces y los escenarios, han tenido una vida fácil ni feliz. No. Ese es el gran aporte de este tipo de producciones.



Con respecto al veredicto final, a cargo de esas temibles y poderosas redes sociales, demuestra cómo lo medios tradicionales —en este caso la televisión— han logrado determinar cuál es la manera de convivir en esta aldea global con las distintas redes y sistemas de comunicación. Para llamar la atención de quienes tienen sus perfiles e intereses en distintas plataformas, la televisora —en este caso Teletica— apeló a la participación de los cibernautas, dándoles la oportunidad de comentar y la posibilidad de decidir, mediante el voto virtual.



Los medios de prensa escrita, como La Teja y La Nación, también contribuyeron al mensaje masivo, publicando en sus páginas amplia información del concurso de cantantes con historias cruelmente reales. Así se establece un triángulo de comunicación entre los periódicos, la televisión abierta y las redes antisociales, cuyos integrantes a veces opinan y votan solo por joder, pero participan y, de paso, le suman seguidores a las futuras estrellas de la música, ya que quien no está en redes, no está en nada o en casi nada.



Como ejemplo de lo anterior, les tengo un dato. El pasado martes 8 de julio, dos días después de la gran final, en el periódico La Teja pusieron el triunfo de Yeris como el tema principal de la primera página, con una excelente foto de Lilly Arce, donde aparece el ganador fundido en un abrazo con sus padres, escena más conmovedora, imposible; además, en “la oreja” —la equina superior derecha—, aparece un eufórico Juan David y mencionan su promesa de comprarle algún día una casa a su mamá. Sigamos.

En la segunda página de La Teja, normalmente dedicada a otros temas, viene una página completa sobre el hijo del vendedor de pipas titulada “Perdonar me hace feliz” y agrega: "Ganador de Nace una Estrella nos da una lección de amor y perdón". Siempre en La Teja, en la sección de Espectáculos vienen dos páginas dedicadas al tema, con una nota sobre la vida de Yeris, otra sobre sus padres y la manera de cómo el concurso los volvió a unir; también hay dos amplias notas sobre Juan David Montero, una de ellas sobre el deseo del adolescente de darle una vivienda digna a su querida mamá.

Juan David ganó la categoría infantil.



​Ese mismo 8 de julio, en La Nación dedican dos generosas páginas a los ganadores de Nace Una Estrella. “Mi sueño es sacar mi música original y cruzar fronteras”, y añade: "Entre las metas de este talentoso joven —Yeris— está convertirse en el primer tico en llenar el Estadio Nacional". Además, hay una información sobre los planes de Juan David y una página dedicada a los grandes momentos de la final.

Al recordar la dura historia de Yeris Lobo, el periodista Eduardo Vega, de La Teja, dice: ​“Cuando el guapileño ganó 'Nace Una Estrella', le dio una gran lección de amor y perdón a todo el país, pues la primera persona en subir a la tarima a festejar su logro fue su mamá. Ella lo abandonó cuando tenía 5 añitos por problemas de alcoholismo. Él ahora tiene 20 años y desde el año pasado se reencontró con ella. Fue el papá, don David Lobo, quien echó pa’lante con Yeris. Don David se levanta todos los días a vender pipas en las calles de Guápiles y así pudo darle a su pequeñito todos los días un platico de comida. Según contó, su mejor año fue el 2024 cuando se volvió a reencontrar con ella luego de estar en el hospital víctima de epilepsias, producto de su adicción”. Además, Yeris advirtió que “en ocasiones las personas nos complicamos demasiado para perdonar, dejamos que las cosas negativas nos llenen el corazón y entonces no le dejamos campo a lo positivo, al perdón. Perdoné a mi mamá y a otras personas que en algún momento me hicieron daño. Pero sin duda, lo mejor es el perdón porque da felicidad. Claro que uno puede elegir no perdonar, pero eso no trae tanta felicidad. Lo negativo de la vida se deja en el pasado. Mi mamá no estuvo conmigo muchos años, pero los vamos a recuperar, Dios sabe que sí”, dijo.



Acerca de los $15.000 del premio, Yeris dijo: “He pensado invertir en mi carrera para seguir siendo muy profesional, invertir en mi papá y en mi mamá. En mi mamá para que se recupere (del alcoholismo) y siga adelante y darle una vida mejor, y a mi papá también para que viva tranquilo y que ahora sea el papá de Yeris Lobo, el cantante, no el vendedor de pipas”. Sobre cómo pensaba celebrar su triunfo, Yeris le dijo a Silvia Núñez, de La Teja: “Celebraré con mi papá y mi mamá, comiendo una buena pizza, a lo humilde, y viendo televisión”.



Por su parte, el ganador de la categoría infantil, Juan David Montero, de 12 años, piensa comprar un equipo de amplificación de sonido para seguir haciendo presentaciones, seguir estudiando música y ahorrar suficiente dinero para comprarle una casa digna a su querida madre Gaudy Segura, de Pital de San Carlos.



De acuerdo con doña Gaudy, el programa influyó positivamente en su hijo. ​“Juan David entró siendo un muchacho con una fuerza en la garganta, con una voz que ha tenido siempre, pero no la podía controlar porque él la soltaba sabrosamente. Ahora él sabe controlarla. Entonces es algo muy importante. Juan David tiene un grado de autismo y él andaba al margen de todo, que no lo tocaran, que no lo abrazaran, y aquí logró soltar todos esos temores", expresó. Vivianne Juárez destacó en la gran final.

Sí, esas historias de vida de Yeris y Juan David, influyeron en el público, responsable del triunfo de ambos. De acuerdo con la periodista Fiorella Montoya, del periódico La Nación, el talento vocal y sus conmovedoras vivencias los llevaron a la victoria. “Yeris lidió con el maltrato infantil y hasta vivió en albergues del PANI. Su madre, con quien se reencontró gracias a la competencia, lucha contra la enfermedad del alcholismo; su padre, vendedor de pipas, fue quien lo crió”.



De realidades, de vidas en blanco y negro, de eso estamos hablando y eso lograron destacarlo los productores de Nace una Estrella. El resultado y el efecto positivo no se pueden negar, más bien se pueden comprobar al repasar las historias y los testimonios de los ganadores. Para mucha gente debieron haber ganado otras, pero cuando la mayoría tiene el poder de decidir, no siempre busca la perfección y el talento, más bien siguen emociones y no razones.



Lo anterior lo tienen muy claro en Teletica Formatos. Reconocimiento especial por haber convertido un programa de televisión en un tema y en un sentimiento nacional, el cual es difícil dejar pasar inadvertido. Quienes hacen este programa son conocedores del oficio y de compartir estas realidades y verdades, directo al corazón, que no se equivoca. Mi enhorabuena para Paula Picado, Lula Prada, Ricardo Cervantes, Vivian Peraza y todo el equipo de Teletica Formatos, por mantener vivo el fenómeno de la televisión de entretenimiento, sabiendo leer correctamente los signos de nuestro tiempo. Eso es el reality, por ahí va el show. David Lobo y Eunice Quirós, los papás de Yeris Lobo.

Ofelia es la musa tanguera Oscar López Salaberry, embajador plenipotenciario del tango, se fue hace unos meses a la Patagonia y ahora mismo se congela a 14 grados bajo cero; se fue para arreglar asuntos terrenales, pero promete volver a Playas del Coco antes de diciembre, para continuar con la difusión del tango y de su prolífica y exitosa misión como apóstol del ritmo argentino.



Mientras tanto, en estos calores, el tango está triste, porque ha perdido a su mentor y a su bailador. Ya extrañamos en las tarimas, en las salas y en las esquinas a la pareja tanguera de Ofelia Deschamps y López Salaberry. Cuando ellos bailan el tango vive y pervive. Con ellos el tango crece y el público se estremece.



Ofelia, la escritora, la poetisa, también es la musa preferida del tango; con Ofelia el tango la pasa bien, muy bien. Ofelia es como Olena, una mujer apasionada; camina y baila como un poema hecho tango. “De piernas sabor vainilla, su cabello rubio canta a capela mientras se columpia con la brisa y mira el mundo a través del verde escarchado de sus ojos”. Ofelia tiene mucho de Olena, pero Ofelia tiene más: Ofelia baila tango.



Ofelia Deschamps nació en Costa Rica porque su madre, primeriza, buscó la ayuda de sus padres en esa experiencia vital. “Cuando estudiaba en los Estados Unidos, se casó con un médico mexicano de origen francés, de ahí el apellido Deschamps. Ofelia lleva el nombre de su madre y de su abuela, la famosa Ofelia Corrales Jiménez, llamada la ‘Médium de los Tinoco’. Al doctor Deschamps lo enviaron a una misión a África y los abuelos, temerosos por el bienestar de la recién nacida, decidieron cuidarla por un tiempo. A los cuatro años Ofelia se fue a México con sus padres y, luego, a Nueva Orleans donde hizo sus estudios escolares y colegiales. "Su lengua pasó, entonces, a ser el inglés. Muy joven se casó en esa ciudad sureña llena de blues y jazz. Al morir la abuela, vino donde había pasado sus primeros años… El destino la trajo nuevamente a Costa Rica y aquí ha vivido, desde entonces, con su segundo esposo y sus hijos”.



Conocí a Ofelia bailando tango, ese abrazo infinito y sensual responsable de conectarnos siempre con corazones desconocidos, pero agradecidos. También repasé sus letras e inspiraciones literarias, porque esta musa del tango es una autora exquisita, pero de esas tablas hablaré después. Desde aquel primer tango, me transporté con ella y cuando nos vemos, siempre tangueando, honramos al tango y la vitoreamos a ella.



Oscar López Salaberry, quien lleva décadas difundiendo el tango por todo los rincones de Costa Rica, siempre guarda un par de melodías para bailar, para tanguear, pero si es con Ofelia, mucho mejor.



Ofelia es una artista completa. Es provocadora y transgresora y una enamorada del tango. Baila con elegancia, destreza, sensualidad y una necesaria dosis de pasión. Es una tanguera precisa, sensible y audaz, que se planta en el escenario con la autoridad que le confiere el galanteo característico de este ritmo porteño, sin dejar de lado su actitud distinguida. Ama bailar porque nació para eso, además, necesita libertad.



Ojalá el embajador López Salaberry regrese pronto a estos calores, para verlo nuevamente en los escenarios del tango con sus canciones y bandoneones, sin olvidar a Ofelia la musa tanguera. “Bailar todos los tangos, y escuchar con devoción, sentir y sentir que lloras, de sentimiento y emoción”. ​“Así se baila el tango, sintiendo en la cara, la sangre que sube a cada compás, mientras el brazo, como una serpiente, se enrosca en el talle que se va a quebrar”, dijo Marvil en 1942. La vestimenta del tango está basada en la elegancia y la seducción, como Ofelia Deschamps y Oscar López Salaberry.

​ La magia es de Valerie





La joven artista Valerie inicia su carrera como solista con su primera producción original titulada La Magia, una canción dedicada a la importancia que tiene la práctica del arte en la niñez.



A eso se refiere su título, a la magia que el arte despierta en la imaginación y en el corazón de las personas y cómo se convierte en una forma de ilusionarse, de empoderarse y de tener una motivación especial para crecer.



Valerie escribió letra y música de la canción hace un par de años, con la motivación de participar en el Festival Estudiantil de las Artes (FEA) y en ese entonces contó con el apoyo de los profesores Edwin Ross y Jean Mario Trejo.



La semilla que sembró, se convirtió ahora en una producción musical realizada por Kin Rivera Jr. (Escats) con la participación de grandes músicos como Ricardo Ramírez (Éditus) en el violín, Sonia Bruno en el cello y Carlos Monge en las guitarras, entre otros.



El video de la canción tiene una historia muy especial, pues Valerie tuvo la iniciativa de lanzar una convocatoria a niñas y niños de todo el país para aparecer en el mismo, pero el requisito era que también se hubiesen presentado en el Festival Estudiantil de las Artes (FEA), por lo que el audiovisual cuenta con la participación de Fátima Zúñiga (pintura), Marypaz Arce (bailarina), Sofía Araya (bailarina típica), Isabella Tenorio (bailarina), Amanda Morales (bailarina), María Victoria Azofeifa (actriz), Sarah Solano (Cantante), Antonella Montoya (Bailarina), Ezequiel Rojas (cantante), Brianna Méndez (bailarina), Berenice Aguilar (violinista) y la presencia especial de la joven y reconocida baterista Krystel Brenes. El video fue grabado en el Teatro de Bolsillo.



Valerie inició desde muy pequeña su aventura en la música, forma parte de Chiquiticos y también ha sido formada por María Marta López, y ahora da inicio a su carrera solista con esta producción que tiene como objetivo, motivar a más niñas y niños a disfrutar los beneficios del arte, y a sus padres, a apoyarlos. La Magia se encuentra disponible en Spotify, Youtube, Deezer, AppleMusic y en el instagram y Facebook de la artista, con el usuario @valecantacr. Valerie escribió su tema 'La Magia'.

Isaac Ramírez es muy feliz



El niño Isaac Ramírez estrena su primer sencillo original titulado Soy tan feliz, una canción con arreglo de cumbia con un sonido fresco y cuya letra es una invitación a disfrutar el valor de los buenos amigos y del arte en las personas.



Isaac dio sus primeros pasos desde muy pequeño cuando inició su formación vocal con María Marta López, para luego formar parte del grupo Chiquiticos y ahora dar el banderazo de salida a su carrera solista con una canción que nació de su propia inspiración.



La letra y música fueron hechas por Isaac y la producción musical a cargo del reconocido “Molinna”; el video fue grabado en un lugar muy especial para el joven artista: el Museo de los Niños, pues es un lugar en el que pasó mayor parte de su primera infancia y con el que tiene un apego muy especial, En la producción audiovisual lo acompañan integrantes de Chiquiticos, quienes se han convertido en una familia.



La canción ya está disponible en todas las plataformas como Spotify , Youtube, Deezer, Apple Music y en las redes sociales del artista, que se encuentran en Instagram y Facebook como @isaacramirezcr. Isaac formó parte del grupo “Chiquiticos”.

​ Te tengo un vieras



Johanna Ramírez, la tica de México, sigue destacando como deportista y fisicoculturista en aquellas tierras del taco y el tequila. Johanna, quien se desempeñó aquí como modelo y luego se graduó como periodista, se fue hace varios años a México, donde ha destacado como una deportista de élite. Esta semana, con motivo de su cumpleaños, se puso muy filosófica y escribió: "El amor verdadero no necesita testigos, ni luces, ni explicaciones. No vive de apariencias ni busca aprobación de quienes jamás entenderían su profundidad. Es un amor que se siente tan fuerte que no cabe en palabras y, por eso, se guarda en silencio… porque lo que es real, no se grita. Se protege. Hay amores que no se publican porque son demasiado sagrados para compartirlos con ojos envidiosos. Son esos vínculos que nacen de la complicidad, de la mirada que lo dice todo, de las noches que no se cuentan y de los secretos que se vuelven hogar. Cuando es amor de verdad, se cuida tanto… que nadie lo ve venir". Johanna Ramírez.

​ Vieras que esta semana supimos de Andrés Jaime Méndez (Jaime es apellido), un costarricense de 21 años, periodista deportivo, quien sorprendió a propios y extraños en el Mundial de Clubes quien, gracias a su desempeño, dio un salto al ser tomado en cuenta por la gran cadena ESPN.





El colega entrevistó a grandes figuras como Luis Suárez, Thibaut Courtois, Harry Kane, João Cancelo y Miguel Merentiel. De acuerdo con una información de Milton Montenegro, del periódico La Nación, Andrés Jaime fue seleccionado por la reconocida agencia internacional de noticias Associated Press (AP) para su equipo de cobertura del Mundial de Clubes.





Su labor no solo le permitió entrevistar a grandes figuras del balompié mundial como las mencionadas, sino que estuvo a cargo de los primeros cuatro encuentros de la fase de grupos, trabajando de cerca con el corresponsal global de fútbol de la AP.





Durante esa etapa, cubrió partidos de alto perfil como el inaugural entre Al Ahly de Egipto e Inter Miami; Boca Juniors frente a Benfica; Real Madrid contra Al Hilal de Arabia Saudita; y Bayern Múnich ante Boca Juniors. Su trabajo no pasó inadvertido, tanto que llamó la atención de ESPN, que lo fichó como narrador de fútbol femenino en inglés para ESPN+, la plataforma de streaming deportivo.





En los próximos meses se dará su debut en la prestigiosa televisora. Andrés Jaime cursa la carrera de Periodismo en la Universidad de Miami, en Coral Gables, donde se graduará el próximo año.





Su pasión por el periodismo deportivo lo llevó a vivir experiencias muy valiosas. Durante la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, se desempeñó como reportero para Utica TV, en Nueva York. También colaboró con Telemundo Deportes en el área de producción durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023.





En el verano de 2024, se incorporó al Departamento de Desarrollo de Talentos de FOX Sports en Los Ángeles, California, donde apoyó la cobertura de dos de los principales torneos internacionales: la UEFA EURO 2024 y la Copa América USA 2024. Andrés es un ferviente seguidor del fútbol nacional, en especial del Club Sport Herediano.





Su vínculo con el deporte nació desde la infancia, no solo por su fascinación por las estadísticas y la historia, sino por su vivencia directa en las canchas. Fue jugador de fútbol universitario en la Asociación Nacional Deportiva Universitaria de Estados Unidos (NCAA), representando a la Universidad de Utica, en Nueva York.





Se trasladó a Miami, donde se incorporó a la academia Milán de Miami, equipo de la cuarta división del fútbol estadounidense, que incluso disputa partidos ante las reservas del Inter Miami. Para finalizar, dos datos más: Andrés es sobrino de mi querida colega Carolina Méndez, la famosa Nucy Boronas, y nieto de La Divina. Felicidades a tan querida familia.

Andrés Jaime.