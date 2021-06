Tía Zelmira: Diego Bravo conquista con su ácido humor

Rogelio Benavides/benapresa@hotmail.com

Cumpleañeros

Saludo a la guapísima doctora Vivian Campos, con motivo de celebrar su cumpleaños este viernes 11 de junio; también envío un abrazo virtual a mi amigo y colega Manuel Herrera, quien estará de fiesta el sábado 12. Otros cumpleañeros de la jornada son Blankita Madrigal (cumple el 12 de junio), Cristina Chaverri (12), Lucía Frei (13), Laura Rodríguez (14), Alejandro Acuña (14), Tatiana Mora Rodríguez (14), Raquel Porras (15), Demet Kilinç (16), Jalé Berahimi (16), Vica Andrade (16), Sarah Gordón (17) y Peggy Angulo (17). Felicidades.

Jeffrey Palma de duelo

Mi más sentido pésame para el productor y presentador Jeffrey Palma, de Plancha Hit’s Xpertv, con motivo del fallecimiento de su esposa Adriana Morales. Jeffrey es un exitoso hombre de negocios y de la televisión; su eposa Adriana siempre lo acompañaba a las actividades y se dio a conocer y a querer entre el ambiente farandulero. Le reitero a Jeffrey y a su estimable familia, mi más sincera condolencia. 

Este Diego si es bravo

He puesto especial atención al youtuber Diego Bravo, quien cuenta con más de 114 mil suscriptores en YouTube y más de 270 seguidores en Tik Tok; este comunicador lleva varios años realizando contenido para redes sociales. Su estilo directo y su tono sarcástico hacen de sus videos piezas muy entretenidas, además, siempre levanta roncha y pone sal en las heridas. Me gusta su trabajo, me agrada la forma y los planteamientos inteligentes; dice las cosas como son, pero, basado en hechos ciertos; responsable y honesto, nunca difunde alguna noticia sin confirmar. Muy bien, así debe ser. Hace un par de semanas, mi socio y colega Álex Murillo le hizo una excelente entrevista donde pudimos conocer mejor a Diego Bravo, quien no se queda callado: dice cosas coherentes e inteligentes. Nosotros ganamos, su entrevista nos dio decenas de nuevos seguidores; a mí me permitió conocerlo y respetarlo más. Aunque las comparaciones son odiosas, su estilo me recuerda a la desaparecida Coco Vargas (¿Alguien sabe dónde está? ¿Se la habrá tragado la tierra?); Coco maneja filosa lengua viperina, tiene buena dicción, dice cosas ocurrentes, graciosas y muy puntuales, por eso los comparo. Diego es serio y eso le ha generado respaldo y admiración por parte de miles de seguidores y también de detractores y basureadores de oficio. Diego estudió teatro en Costa Rica y actuación en Los Ángeles, ciudad donde reside desde hace varios años; gracias a su canal de YouTube y a su formación actoral, participó exitosamente en programas como Caso Cerrado y Doce Corazones. Además, fue ganador del concurso YouTube Next Up, lugar privilegiado y exclusivo para 12 creadores al año de Estados Unidos y Canadá. Como dije, Bravo se caracteriza por respaldar con pruebas cada noticia. Algunos otros ticos creadores de contenido se enfocan en países más grandes como México o Estados Unidos, sin embargo, él es un coterráneo creando contenido para ticos. Repito: aplaudo su estilo, su seriedad y profesionalismo. Otros (y otras) deberían seguir el ejemplo de Diego: actuar con responsabilidad, escribir bien y no tener compromisos con nada ni con nadie, decir las cosas sin importar a quien le duela. Hoy, convertido en admirador de Diego los invito a seguirlo, vale la pena. Mi respeto y admiración para él. ¡Bravo Diego!

Yurguin está en todas

Como estoy mencionando a gente agradable, buena, responsable y exitosa, tengo mucho gusto en nombrar a Yurguin Zúñiga Pineda, todo un profesional del periodismo y la animación, director de “En Todas CR”.

De 23 años, costarricense, Yurguin es Director de Contenido del proyecto junto a Víctor Miranda López, Productor Audiovisual; juntos forman una pareja de comprobado y notable éxito, se llevan bien y lo hacen con notable creatividad.

“En Todas CR” es un espacio en las Redes Sociales donde se puede encontrar información de temas de entretenimiento, farándula y espectáculos, todo en un mismo sitio, tanto nacional como internacional. “Queremos saber que está pasando en la vida de la farándula tica, con sus proyectos, problemas, situaciones comprometedoras y más, pero no crean que solo “chismeamos”, lo positivo también es bienvenido, queremos compartir todos sus logros con nuestros lectores en forma de contenido original audiovisual (entrevistas, sondeos, notas etc.) y que todos estén ¡En Todas!”, dice Yurguin, con su natural elocuencia y exquisita creatividad, sumado esto a su buena imagen y tonificado cuerpo gracias a disciplina deportiva. Yurguin tiene una buena figura, es simpático y con muy buen porte. “Definitivamente queremos ser la página de espectáculos que todos quieran, donde nuestros entrevistados se sientan cómodos al conversar con nosotros y ser una plataforma transparente y confiable” dice Zúñiga. Yo agrego: le veo muy buen futuro a esta exitosa idea de Yurguin, quien se esmera en hacer las cosas bien, acorde con su aprendizaje universitario como profesional del periodismo. Ánimo Yurguin, en las redes hay espacio para gente buena como usted. A este joven y exitoso comunicador me lo presentó la licenciada Nuria Castro Padilla, en una de las galas del programa Dancing Whit The Star, de Canal7; desde entonces he tenido una relación respetuosa y profesional con él, porque valoro sus buenas maneras y su educación.



Grace Gómez es la reina

El pasado 5 de junio con motivo del cumpleaños de doña Grace Gómez, su hija Yuri Lorena Jiménez Gómez, laureada periodista conocida entre los amigos como La Guerrillera del Sexo, la llevó a almorzar al restaurante italiano El Olivo —el preferido de doña Grace—. La pasaron de lo más bien, probaron los mejores platillos de la cocina italiana y brindaron con unos buenos vinos Brunello di Montalcino y Pinot Grillo. Un lujo de almuerzo porque, además, fueron atendidas directamente por don Bruno Pezzuolo, propietario de los dos mejores restaurantes italianos de Costa Rica.



Grace Gómez feliz y realizada en su restaurante italiano preferido.



Yuri Lorena Jiménez Gómez y Bruno Pezzuolo.





Manuel Pe ña viene y va, pero su corazón aquí está

El español —gallego de Ortigueira, para más señas— Manuel Peña Chueca viene y va, por allá y más allá, pero cuando puede, se viene más acá. Tras haber estado cinco años al frente de Universal Music en Costa Rica, donde fundó la querida y frecuentada Casa Peña, Manuel ha estado en Buenos Aires, Miami y Colombia, pero cada vez que puede se pasa por San José a saludar a un puñado de amistades ganadas durante su permanencia en el país. Estos días anda por aquí y sus amigos más queridos, organizaron un almuerzo para el miércoles 16 de junio; la idea es pasar una bonita tarde remojando recuerdos con un buen Rioja o Ribera del Duero, como le gusta al caballero. Ya han sido convocados René Picado, Gabriela Alfaro, Paula Picado, el capitán Javier Aguirre, Lynda Díaz, Marilín Gamboa, Carlo Corazza, Andrés Quintana, Bruno Pezzuolo, Salvador Marrero y este escribidor. En la mesa habrá dos ausentes muy queridos por todos: Martín Aldaburu y Arturo Montealegre, quien enfrenta una dolencia. ¿Y por qué tales atenciones para Peña Chueca? Pocas veces he sabido de una persona tan empeñada en hacer amigos y —lo más importante— conservarlos. Es un extraordinario anfitrión, sin duda el mejor. Lo conocí cuando llevó el reguetón panameño a la convención de su disquera en Madrid: Convenció, acertó y aquel ritmo pegajoso se convirtió en un monstruo. Ahora viene menos por San José, eso sí, cuando lo hace saca tiempo para saludar a los amigos que sembró en esta tierra fértil y que él se ha encargado de mantenerlos abonados con su natural encanto. Es un sibarita, hombre de mundo todo un bon vivant, porque sabe disfrutar de los placeres de la vida, de la buena vida: vive y deja vivir. La verdad, me complace querer a una persona como don Manuel, un caballero de la amistad.

