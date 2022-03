Tía Zelmira: Diego Bravo asusta con la vaina llena

Rogelio Benavides Rivas/Editor/[email protected]



Cumpleañeros

Un saludo especial para el productor, locutor, animador y director de La Roncha, el gran Tony Bertarioni Montes; hombre de radio y televisión conocido cariñosamente como El Tigre Tony, quien cumple años este 18 de marzo. Precisamente el 18 de marzo, día de San Cirilo de Jerusalén, cumplen años varias personas otrora pasajeras frecuentes de la avioneta set y aunque ahora poco se montan en la pipilacha, siguen siendo amigos muy conocidos en el área del entretenimiento y de la buena vida. Efectivamente, el 18 de marzo celebran su cumpleaños Alfredo Sasso, Michael Bleak, la Zarina de la Moda, Amanda Moncada, el bailarín Neto Rangel, doña María José Chueca y el abogado Raymundo Macís. También cumplen años esta semana el músico Leonel Ortega (19 de marzo), la famosísima Keyla Sánchez (20), la hermosa periodista, modelo, presentadora y reina de belleza, Nela Chase (20), Juan José Chaves (21), el periodista Fabricio Solís (23), el abogado Gonzalo Sánchez y la modelo Fabiola Solórzano (24).



Amanda, digna de ser amada

Amanda Moncada Mora, zarina indiscutible de la moda en Costa Rica, cumple años el 18 de marzo. Se salvó de ser bautizada en honor de su santo, porque en vez de Amanda seguramente la llamaríamos Cirila. Amanda es una mujer querida y ampliamente conocida. Primero se metió en los enredos de la moda y terminó bailando --casi jadeando-- en el famoso espacio Dancing With The Stars, de Canal 7, donde hizo un digno papel. Amanda es generosa, buena, amorosa, chispa, de pronto un tiro al aire, pero especialmente una gran persona, una excelente amiga y así nos lo demuestra siempre. De pronto es un poco acelerada (o intensa, como dicen ahora). Toda esa conducta anterior tiene su explicación: Amanda viene del latín “amandus” o amable, digna de ser amada por todos; ¿ya vieron por dónde va la procesión? De acuerdo con los astros, las de nombre Amanda pueden ser muy complejas y, bajo una apariencia tranquila, sosegada y autoritaria, se esconde una mujer nerviosa, cerebral, curiosa, crítica, analítica y algo escéptica. Aunque desea siempre ver, conocer, viajar y moverse, en su vida diaria debe esforzarse y trabajar pacientemente. Sentimentalmente, vivirá las mismas contradicciones internas y aun cuando siente la atracción de cambios y aventuras, su necesidad de estabilidad le impide lanzarse a ellas. Santa Amandina era una franciscana misionera en China, donde fue asesinada en 1900. En cuanto a Moncada, es un apellido catalán, descendiente de Hércules, antiguo Rey de Alemania, pero mejor no sigamos porque se nos puede complicar la familia. ¡Feliz cumpleaños, Amanda!

Amanda Moncada.



El alma de Raymundo Macís





El 18 de marzo cumple años el abogado y productor, Raymundo Macís, quien hace un par de años nos sorprendió gratamente con el valioso espacio televisivo “Dicen que el alma”, porque tenía la esencia del alma buena de este buen costarricense, preocupado siempre por resaltar los valores más preciados de nuestra sociedad. Raymundo promueve actitudes como la honestidad, la solidaridad, la tolerancia y destaca especialmente la educación, indispensables para salir adelante.

Ese sano sentimiento lo llevó a producir “Dicen que el alma”, difundido en Canal 7. Para Raymundo, lo más importante es dar y compartir amor, sencillamente amor; lamentablemente cada vez nos alejamos más del nuevo mandamiento del Señor de amarnos los unos a los otros.

“Dicen que el alma” fue exitoso, tuvo buen rating y la gente lo supo apreciar y valorar. Muchos pidieron reprogramarlo y hoy algunos lo repasan en diversas plataformas y redes. “Dicen que el alma” no es informativo, mucho menos polémico, es más bien un espacio interesado en dejar un mensaje profundo y positivo.



De acuerdo con Macís, “cuando dejamos este mundo, únicamente nos llevamos el alma para buscar otros horizontes místicos; una nueva oportunidad de existencia. El día de su cumpleaños, Raymundo, fiel a su tradición, lo pasará en Nueva York, su ciudad preferida, y sin falta pasará a San Patricio a elevar una sencilla oración por él y por nosotros, sus amigos.

Raymundo Macís, productor del espacio "Dicen que el alma".





Ahora es Nella Chase





La guapísima Marianella Chaves, quien hace dos años ganó el certamen Miss Intercontinental, se ha convertido en la modelo internacional Nella Chase y así aparece en sus redes, donde tiene miles de seguidores y admiradores de su innegable belleza y encanto. Hablamos de esta bonita mujer, con motivo de su cumpleaños el 20 de marzo. Nella es una profesional talentosa, inteligente y bonita. Bueno, más bien es bella, hermosa… despampanante. Periodista graduada con énfasis en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica, también ha estudiado Dirección de Empresas en la Universidad de Costa Rica. Fue presentadora de Destinos TV y ha participado en otros programas de televisión. Nació en San José el 20 de marzo de 1992. En el ámbito de los concursos de belleza, fue a Italia como Miss Progress International representando a la Isla del Coco, donde ganó el primer lugar de su categoría. Luego ha seguido sumando coronas reservadas a las más bellas como ella, por eso constantemente la vemos en las grandes ciudades donde se reúnen siempre las reinas. Además de periodista, es administradora de empresas. También es corredora de bienes raíces. Es graduada en Licenciatura de Producción Audiovisual y cursó estudios de maestría en Aden University. Nella Chaves es una persona emprendedora y una triunfadora, como ella misma lo ha dicho: “Voy tras las metas y lucho por mis sueños. Soy humilde y social. Me gusta ayudar a las personas y amo los animales. Me describo como una persona positiva y feliz”.

La modelo Nella Chase.

Diego Bravo asusta con la vaina llena



El martes 15 de marzo estalló una bomba noticiosa: Diego Bravo planea producir y presentar un programa de televisión al lado de la también polémica Johanna Villalobos.



Bravo se caracteriza por sus ácidos comentarios, su manera directa de decir las cosas y su vocabulario picante; viene con fuerza y con ganas de seguir creciendo y colocarse como el mejor de la clase. Eso sí, se ha preparado muy bien, no le interesa asustar con la vaina vacía, la trae bien llena.



Diego surgió como personaje y youtuber hace un par de años. Originario de Santa Bárbara de Heredia, tiene 31 años y hace 10 se marchó a vivir a Los Ángeles. Desde allá, le daba seguimiento a todo cuanto sucedía aquí en las siempre inquietas aguas de la farándula y del chisme puro y duro. Su estilo particular y auténtico rápidamente lo ubicó como uno de los más seguidos y exitosos en las redes antisociales. Sin embargo, el vivir en Los Ángeles, lejos del chisme caliente local, lo inquietaba un poco.



A finales del año pasado empezó a venir frecuentemente y en una de esas hasta se hizo una liposucción donde le recogieron la papada, le hicieron un marcaje abdominal y le jalaron otros pellejos en una clínica estética; el Bravo quedó como un Kent. Algo estaba planeando. Diego tenía fija una idea: regresar de forma definitiva. En diciembre vino a pasar Navidad en compañía de su pareja, con quien planeaba casarse este año… pero todo se derrumbó: esta semana Diego hizo un solo paquete, le anunció a su prometido —por Whatsapp— su deseo de terminar la relación y de inmediato viajó a San José. Para entonces, ya tenía adelantadas las conversaciones con Johanna Villalobos para el proyecto televisivo y… en esas andan estos días.

Diego Bravo y Johanna Villalobos prometen mucho con demasiado.



El asunto urge. Diego y Johanna han mantenido varias reuniones entre ellos y con el empresario Rónald Torres, dueño de la clínica de estética Hello. Quieren hacer las cosas bien y sorprender con el nuevo programa. Eso sí, el contenido y el formato será muy distinto: habrá noticias, comentarios, algunos chismes y el vocabulario será un poco más moderado. Será un espacio de una hora. Por el momento andan tratando de reunirse con los ejecutivos de TDMás porque les interesa estar en esa televisora y en sus exitosas plataformas.

Estamos avisados. Sin duda, Diego y Johanna moverán el segmento informativo del entretenimiento nacional. Ambos son muy buenos profesionales, talentosos, ocurrentes y disfrutan entregarse con pasión al público. Los dos tienen miles de seguidores en las distintas plataformas y redes virtuales.

Diego ha tenido diferencias serias con algunos personajes como Keyla Sánchez, Natalia Carvajal, Jeannette Zamora y otras figuras del escenario farandulero local. Viene con todo: está soltero y promete enfocarse en su nuevo proyecto y planea radicar permanentemente en Costa Rica.



En cuanto a Johanna, tiene amplia experiencia en radio y televisión; es comentarista, productora y presentadora. Esta rubia de 30 años, también se ha visto en agrias polémicas como cuando acusó a Gustavo Peláez de ser machista y… ardió Troya. Johanna es una muchacha consecuente, defiende sus ideas y se ha convertido en una defensora de las mujeres frente a los abusos físicos y verbales de algunos varones. Johanna no aguanta nada.



La noticia está confirmada. Ahora debemos esperar el aporte de estos dos comunicadores al segmento noticioso de la farándula, donde hace días no pasa nada o pasa muy poco. En las redes hay algunos espacios y perfiles sobre esos temas, pero la televisión sigue teniendo su magia para estos contenidos.

Quedamos avisados, Diego Bravo y Johanna Villalobos moverán el palo y las ramas para apear los frutos y…por sus frutos los conoceréis.

El youtuber, Diego Bravo.

