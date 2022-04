Tía Zelmira: De sapos y culebras

Rogelio Benavides Rivas/Editor/[email protected]



Cumpleañeros

Saludo a Krhistopher Taylor, Maryan Medrano, Johnny Araya, Edson Picado y Christian Williams con motivo de celebrar su cumpleaños este viernes 29 de abril. Otros cumpleañeros de la semana son la licenciada Carolina Castro (cumple el 30 de abril), el doctor Gilberto Rojas Cisneros (cumple el 1º de mayo), Silvia Chocano (1º), Adison González (2), Rebeca Román (3), Víctor “El Negro” Montero Hidalgo (3), Zelmira Sandí (4), Majo Cadavid (5) y la doctora Jessica Alfaro (5).



Feliz Carolina

Desde lo más profundo de mi corazón, le transmito un saludo a mi queridísima Miss Costa Rica Carolina Rodríguez, mujer bella, buena y balsámica quien cumplió años el pasado 23 de abril. Pensé en escribir algo para ella desde mi cerebro, pero mi corazón reclamó el derecho de hacerlo y yo le di permiso porque el corazón no se equivoca, aunque a veces mete la pata, pero lo hace de corazón. Esta mujer de los colochos es sensata, ubicada y muy posicionada. Me gusta su estilo, me gusta toda, celebro su amistad y la oportunidad de poder compartir con ella. Carolina, dicen los estudiosos, es una mujer muy engañosa, pues es atractiva y sofisticada, cuidando mucho su apariencia y mostrándose encantadora, simpática, seductora y muy comunicativa, aunque a veces a primera vista parezca muy superficial: ¡error! Sin embargo, bajo dicha apariencia existe un fondo de idealismo y religiosidad, poseyendo además mucha habilidad, buena mentalidad, sentido artístico y capacidad de destacar en cualquier actividad que se proponga. En el terreno amoroso es muy coqueta, pero a la vez práctica y posesiva. Carolina viene del germánico que significa “la muy vigorosa”.

Carolina Rodríguez y Rogelio Benavides.



Surfista defensor de las mujeres

El 27 de abril cumplió años el abogado y activista, Wálter Brenes Soto, un joven convencido de sus luchas en pro del ambiente para que todos vivamos en un planeta mejor. Además, recientemente empezó una cruzada para defender a las decenas de mujeres que han sido violadas y ultrajadas en el sector costero de Santa Teresa.



Lo conocí hace poco más de dos años y me ha sorprendido por su talento, por su inteligencia, por sus convicciones y por su empeño en todo cuanto hace. Me complace y me satisface ver a jóvenes profesionales honestos y altruistas como él.



En estos días cuando todo el mundo —y los medios informativos también—, prácticamente se ha olvidado del tiburón martillo, de la importancia de defender los humedales, de la protección de los cocodrilos, las tortugas, los monos, de los pasos de fauna y de otros bichos, Wálter ha seguido alerta como actor civil, emprendiendo por su cuenta, procesos judiciales para defender a esas especies. Y ahora, cuando ya nadie se atreve a defender a las mujeres agredidas, él está dispuesto a luchar por ellas.



En pandemia también acuerpó a los surfistas y acusó al Gobierno por no tener un plan de emergencia para atender el brote de Covid; sin embargo, casi nadie le dio importancia a sus denuncias, en un país donde todos presumen de ser conservacionistas.



Wálter, quien vivía en Playa Hermosa, cantón de Garabito, se trasladó hace un par de semanas a vivir a Santa Teresa para estar más cerca de sus casos nuevos. Además, todas las mañanas madruga a surfear y luego se dedica a trabajar, a ejercer con decoro su profesión de abogado. Da gusto verlo como jurista, defendiendo sus causas, apoyando a las especies en vías de extinción y velando por el cumplimiento de las leyes ambientales.



Wálter es abogado litigante, especialista en derecho administrativo, constitucional y ambiental, derecho regulatorio, derecho urbanístico y municipal, contratación administrativa, con experiencia en procedimientos administrativos, en revisión de carteles y redacción de recursos en contrataciones administrativas, elaboración de recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad, cuenta con amplio conocimiento técnico relacionado con la tramitación de permisos constructivos ante las Municipalidades e instrumentos técnicos ambientales ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SINAC) .



Es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, año 2012. Su tesis para la obtención de grado fue en “Procesos Abreviados en el Código Procesal Contencioso Administrativo”. Actualmente, es alumno de la Maestría en Derecho Ambiental y en Derecho Público, ambas impartidas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).



Este profesional en derecho, con pinta de surfo, con cara de yonofui y alma vegana, me convence. Por favor, pónganle atención, pronto lo veremos llegar tan largo como se lo proponga.



Al saludarlo con motivo de su cumpleaños, le reitero mi respeto y admiración profesional; con este abrazo virtual, lo insto a seguir adelante en sus luchas, aunque algunas sean perdidas; pronto logrará tener una tribuna, levantar una bandera, para pregonar e inundar cada rincón de esta geografía, con sus luchas por un planeta mucho mejor, como él y nosotros nos merecemos. Adelante, ni un paso atrás.

Mi admirada Larissa

El pasado 26 de abril cumplió nueve años Larissa, hija de mis buenos amigos Paola Ramírez y William Hayes Wheelless. Desde hace varios años sigo las noticias de esta pequeña que muy pronto empezó a destacar en el golf profesional; aunque practica otros deportes, Larissa está enfocada en seguir la carrera como golfista profesional donde ya ha obtenido varios triunfos. Larissa quedó hace unos años en el top 5 con un quinto lugar en el campeonato regional de los Estados Unidos denominado U.S. Kidsgolf Cooperhead Classic, donde compitió con niñas de 14 diferentes países. Larissa no nació en Costa Rica, pero ama muchísimo a la patria de su progenitora; ella habla español como tica, ama la comida y cultura costarricense. Gugui —como le dicen a Larissa—, comenzó a jugar golf desde los cuatro años, cuando su familia vivía en Punta Cana, República Dominicana. Gugui se está fogueando permanentemente en torneos locales de U.S Kids Golf, South Florida PGA Junior y pronto comenzará en competencias avaladas por The Junior Tour Under Armour. Dice Paola que a su hija le encanta el golf; primero estuvo practicando danza, pero no quiso seguir porque ahora solo le interesa el golf. Ella entrena en Jim McLean Golf School, una de las mejores academias de Florida. Ella es ciudadana del mundo, es panameña de nacimiento, pero costarricense y norteamericana, tiene los tres pasaportes, pero si le preguntan de donde es, ella dice que es de Costa Rica, habla inglés y español tico.

De sapos y culebras

El 26 de abril algunos medios, incluida La Esquina 506, publicaron una noticia acerca de la salida de Johanna Villalobos de un programa que se transmitiría en TD+, con la participación de ella y el polémico youtuber, Diego Bravo. Soy el responsable de haber suministrado ese dato a esos medios, con la autorización de los otros gestores.



Hace unos meses, el empresario Rónald Torres, Diego Bravo y Johanna Villalobos me invitaron a participar en esa iniciativa. Trabajamos en el piloto y hablamos con los gerentes de TD+. En Semana Santa se contrató un estudio televisivo y se grabó el primer programa.



Pero, el pasado martes 26 de abril fui convocado —por Torres y Bravo— a una reunión. Ambos expresaron algunas dudas sobre la participación de Johanna en el espacio; de acuerdo con la versión de Torres y Bravo, durante la grabación del piloto ella se mostró incómoda y en desacuerdo con algunos detalles del contenido y de la forma. Discutidas las razones y las quejas, se decidió prescindir de la participación de Johanna. Cuando se planteó la posibilidad de dejarla al menos con una sección, Torres, productor ejecutivo, se opuso. También se habló de la importancia de que quienes participaran en esta propuesta para TD+, deberían ser estables y no abandonar el proyecto en forma tan pronta.



Entonces, Diego Bravo fue designado para comunicarle a Johanna la decisión grupal; a mí me encargaron suministrar —o filtrar— los datos a algunos medios y… se levantó la sesión.



Horas después, me llamó Diego y me dijo que ya había hablado con Johanna, que le había comunicado la decisión y que “todo bien”. No le pedí detalles y él no me los dio.



El programa podría llamarse “El sapo y la culebra”, pero ahora no sé dónde estarán o qué harán el anuro y la reptil. ¿Y si el Bravo se queda solo, cómo se denominaría el espacio: “El sapo triste”, “El sapo deprimido”, “El sapo aplastado” o “El sapo bravo”?



Sobre mi participación en el proyecto, si saben contar… no cuenten conmigo. Ese mismo día comuniqué a mis socios fugaces, mi decisión de apartarme de la sociedad y abandoné el grupo.

En esas estaba cuando la periodista Johanna Villalobos Mora, evidentemente molesta, me mandó a decir que le daba pena que un señor tan mayor como yo, al que ella le tenía —tiempo pasado— respeto, provocara todo esto. Su frase no me molestó, pues tal y como sucede en este país, no es la primera vez que me descartan por ser viejo. Entonces me acusó directamente de ser el autor responsable de publicaciones y páginas como “Los sobrinos” o la página “La Esquina 506”, dijo la famosa locutora: “Todos sabemos que usted —Rogelio Benavides— es el que escribe en esta página —de Los Sobrinos— y en 506, pero lo entiendo. Cuando ya no se tiene tanto pegue en el medio farandulero se recurre a esto. Espero que todo se le mejore.



Ante tales acusaciones y ofensas, le respondí: Mi estimada colega, usted habla de informarse bien. Los Sobrinos es una página de Glenda Medina con quien no tengo relación alguna y nos distanciamos por un tema de amores y desamores; Glenda puso esa página hace muchos años cuando tenía en programa de radio. Sobre su acusación de que soy el autor responsable de La Esquina 506 también está equivocada, pero, piense usted lo que quiera, ese es su problema, no el mío; de ellos me desligué también por asuntos sexuales, pero usted no está preparada para esta conversación. En cuanto a lo de señor mayor, no se preocupe, piérdame el respeto, ya he visto a muchas como usted por estos rincones del planeta Tierra.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.