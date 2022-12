Tía Zelmira: De Hatillo a Marte

25 de noviembre de 2022, 8:12 AM

Por Rogelio Benavides Rivas ([email protected])



Cumpleañeros

Lo primero es lo primero: saludo a Alejandra González, la famosa “Ale Ale” con motivo de cumplir años este 25 de noviembre; espero que pase muy feliz con sus seres queridos y con sus caballos. También saludo a la periodista Melissa Durán (cumple años el 26 de noviembre), a la Vicepresidenta de Teletica y directora general de Teletica Formatos Paula Picado Cozza (28), al periodista Cristián Tristán (28), al productor y comunicador Gerson Jiménez (29), al comediante Álex Costa (30), a Wendy Flores (30), a la diseñadora de modas Stefanny Baldí (30) y al empresario gastronómico Bruno Pezzuolo (1º de diciembre).



Un tango con Maribel Guardia

Algunos insinúan mi predilección por Maribel Guardia por su aparición en casi todas mis columnas. Es cierto. ¿Qué le voy a hacer? Maribel siempre me sorprende y me agrada. Además, porque todo lo relacionado con ella es noticia.



Ella es de un mundo raro; no hablo de su eterna juventud, de su belleza radiante y constante. Hablo de su forma de ser, siempre con los tacones en el suelo.



No mencionaré su fama, sus millones de seguidores, sus telenovelas, sus apariciones en teatro, sus canciones ni sus giras artísticas por todo el continente. Hablo de su innegable y reconocido éxito.



Hablo de su ángel, de su naturalidad, de su bondad y de su encanto. Repito, ella sabe sorprender siempre y este año ya lo ha hecho dos veces. Primero fue en enero, cuando apareció una noche, sin avisar, en el Restaurante Estación Atocha Don Bosco y el segundo, el pasado martes 22 de noviembre, cuando llegó al mismo lugar sin anunciarse, sin pompa ni ruido. No vino en limusina ni en carruaje de lujo, ni con guaruras. Su llegada fue como la de una extraterrestre.



Estaba a punto de empezar la cátedra impartida por el embajador del tango, Óscar López Salaberry. Ya sonaban los primeros acordes de alguna melodía de arrabal cuando en eso, por un pasillo apenas iluminado, apareció hermosa con un traje rojo de película; era como una escena incluida en un detallado guión. Ella no planea nada, eso le brota naturalmente porque tiene ángel.



De inmediato salí a su paso, la invité a entrar y la llevé hasta el jardín, para ofrecerle una mesa discreta. Llegó acompañada por sus hermanos, Armando García y Adrián Barahona.

Maribel me besó y yo me quedé quedito, muy quedito.



Maribel Guardia había venido al país para coordinar con funcionarios del Hospital San Vicente de Paul, en Heredia, la atención de su mamá, Vilma Chacón, quien debe iniciar un tratamiento de quimioterapia. También aprovechó la visita para conocer a la recién nacida Noelia, una sobrina.



Hace unos días, cuando publiqué algo de la cátedra del tango de López Salaberry, Maribel manifestó su deseo de participar en tal actividad. Al recordar eso, de inmediato le envié un mensaje al embajador para informarle del plan. López Salaberry se puso eufórico y nervioso, porque eso de poner a bailar a todas cuantas puede, el ritmo rioplatense es lo suyo, pero nunca lo había hecho con una figura realmente famosa hasta el infinito y más allá.



Cuando Maribel entró al salón, los tangueros se quedaron sorprendidos y, sin decir nada más, Oscar le hizo un gesto para indicarle el inicio del baile y… bailaron. Los teléfonos se activaron y todos grabaron la sorpresa marciana. No fue más de un minuto, pero fue el tiempo suficiente para ver cómo aquella hermosa y radiante mujer iluminó el recinto. Luego, con la misma naturalidad de su ingreso, abandonó el salón con el aplauso generoso y muy merecido de los que estaban presentes.



Así es Maribel. Una presentación suya, no importa si es en México, en Estados Unidos o en cualquier otro país, tiene un costo considerable, porque se trata de una artista de reconocido talento y dueña de una innegable fama, pero aquella noche nadie pagó nada porque fue un gesto espontáneo y natural de la costarricense más reconocida en el planeta.



Su baile fue el de una crónica erótica. Su cuerpo hermoso de principio a fin, sus curvas y demás redondeces, eran realmente notorias. Su cabellera se veía negra y sedosa como anuncio de champú. Sus piernas de mármol parecían torneadas por Jiménez Deredia. Sus movimientos eran cadenciosos, con una proporcionada distribución de acentos y pausas. Allí brilló ella, en medio del salón, con su picardía y con su sal, cuál malagueña salerosa.



Cuando regresó a la mesa, la estaba esperando una corvina pescada esa tarde en Puntarenas y una copa de albariño Sin Palabras, a una temperatura de diez grados. Ella, normalmente, no ingiere bebidas espirituosas, pero aquella noche de sorpresas nos dio una más y brindó por su salud, por la de su querida Mima y por la de los invitados a la mesa.



Maribel compartió con dos médicos especialistas y con el alcalde Johnny Araya, quien, al ser enterado de la presencia de Maribel Guardia en su municipio, pasó a saludar y a reiterarle su respeto y admiración.



Maribel aprovechó para conocer a su nueva sobrina Noelia.



​Algunas personas se le acercaron a pedirle fotos y ella los complació con naturalidad, sin drama. Terminada la cena, Maribel inició su viaje de regreso a los Bosques de Doña Rosa, en Cariari, Heredia, donde vive Vilma a quien Maribel mima, quiere y cuida.



Esa misma noche estaba en Alajuela la periodista y buena amiga de Maribel, Verónica Bastos, quien también vino estos días, protegida por el silencio, a ver a su papá, quien ha estado con quebrantos de salud. Enterada de la presencia de Maribel en Estación Atocha Don Bosco, manifestó su deseo de participar en el encuentro, pero ya era tarde.



Maribel se retiró feliz y con gran naturalidad tras haber conquistado con su innegable encanto a todos cuantos encontró en su recorrido. Al día siguiente, con el deseo de respirar buenos aires, pero sin tango, subió con Adrián Barahona al Volcán Irazú para disfrutar del paisaje típico y agradable de la campiña cartaginesa y llegar hasta la orilla del cráter, que no se la tragó, porque también lo deslumbró.



Termino compartiendo mi sincero deseo de seguir disfrutando de las sorpresas y las apariciones espontáneas, silenciosas y casi secretas de Maribel Guardia, mi diva favorita.



Maribel subió el 23 de noviembre al Irazú.

Sandra Cauffman: De Hatillo a Marte

Me parece un notable acierto la decisión del alcalde Johnny Araya de declarar a Sandra Cauffman como la mariscal del próximo Festival de la Luz. Ella es un ejemplo para todos; nos ha demostrado que los sueños están aquí mismo en la Tierra y que nosotros podemos construir nuestro propio futuro.



La historia de esta ingeniera, directora adjunta de la División de Astrofísica de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA), es la hazaña de una mujer que siempre soñó en grande a pesar de las limitaciones.



La capacidad de Cauffman para creer y su ejemplo de superación fueron los atributos que se tomaron en cuenta para esta distinción de la Municipalidad de San José para aquella niña de Hatillo que estudió en la Escuela República de Paraguay, en el liceo Luis Dobles Segreda, de La Sabana.



Estoy seguro que este año el alcalde de San José tuvo en sus manos los nombres de varios compatriotas ejemplares que merecen que su aporte sea reconocido y premiado, sin embargo, la elección de Sandra Cauffman es, sin duda, muy atinada.



Con este nombramiento, se reconoce el esfuerzo, la capacidad y la disciplina que caracterizan a tantas mujeres costarricenses.



En una entrevista con Kimberly Herrera, de La Nación, Sandra comentó que nunca ha visto el popular desfile y que lloró cuando se enteró del homenaje. La científica costarricense está tan feliz por la distinción que realizará el recorrido al lado de su mamá de 83 años, María Jerónima, quien es la más emocionada de las dos.

“Yo estoy tan emocionada, que cada vez que veo que se acerca la fecha mi corazón hace así (late rápido)... no sé... cuando me llamó Johnny Araya por primera vez y terminamos de hablar y le corté, me puse a llorar. En ese momento mami me decía: ‘pero ¿por qué está llorando?’, y le dije: ‘porque me acaban de invitar a ser mariscal del Festival de la Luz’. Mami me decía que tenía que aceptarlo, entonces, seguramente, en el festival la gente va a ver a dos lloronas”, dijo emocionada.





“Nuestro país se forja en el esfuerzo de incontables y maravillosos hombres y mujeres que desde diversos campos del quehacer humano son protagonistas. Sandra Cauffman es sin duda una de las costarricenses más importantes de nuestra historia contemporánea y con este merecido homenaje, la Municipalidad quiere decirle a ella y a todas las costarricenses, que todo es posible, si nos proponemos y luchamos para lograrlo”, afirmó Johnny Araya el día que anunció el homenaje.

Para Cauffman, la distinción es muy significativa: “Ser la Mariscal del Festival de la Luz es un gran honor para mí, pero más que todo, que sea un gran honor para toda Costa Rica. Yo solo soy una pequeña representante de Costa Rica en esta Agencia de los Estados Unidos, que está al frente de grandes descubrimientos y desarrollos tecnológicos. Espero ser un ejemplo para la niñez y la juventud costarricense de que la naturaleza de nuestro nacimiento no indica la persona que podemos llegar a ser, si tenemos tenacidad y emprendimiento”.



Con 31 años de trabajo en la NASA, donde se desempeña como la directora adjunta de la División de Astrofísica, Cauffman predica a diario con el ejemplo y con el mismo entusiasmo con el que cuando niña al ver por televisión la llegada del hombre a la Luna dijo “yo quiero ir ahí”.



Y es ahí donde comienza su historia, al recibir de su madre la respuesta que la ha motivado toda la vida: “esfuércese, estudie; uno nunca sabe las vueltas que da el mundo”.

“No llegué a la Luna, pero sí logré ir bastante lejos, siguiendo ese consejo”, confesó Cauffman. “Mi madre también me guió siempre con el ejemplo, si ella nunca se dio por vencida, con todas las cosas que nos pasaron en la vida, ¿cómo tenía derecho yo a darme por vencida?”

Sandra Cauffman nació en un hogar uniparental de muy escasos recursos en Hatillo, hija de María Jerónima Rojas. Por la situación económica de su familia, se vio obligada a trabajar desde una edad temprana para ayudar a su familia.



Sandra Cauffman dice que se emocionó y lloró cuando la llamó Johnny Araya. Foto: Ricardo Silesky.



Su madre la educó y le ofreció oportunidades para estudiar. Cuando tenía 21 años se mudó a Estados Unidos. En 1987 se graduó de bachillerato en Física y en Ingeniería Eléctrica y en 1995 obtuvo su título de Maestría en Ingeniería Eléctrica, ambas en George Mason University.



Para llegar a donde está actualmente empezó cursando siete semestres en Ingeniería Industrial en la Universidad de Costa Rica, pero luego se fue a la Universidad George Mason en Estados Unidos, donde obtuvo su bachillerato en física e ingeniería eléctrica y maestría en esta última área, la cual fue desde un inicio su verdadera pasión.



Luego trabajó tres años en una consultoría de la NASA antes de hacer su carrera propiamente dentro de la agencia. Anteriormente se desempeñaba como subdirectora de proyecto de la Misión de Evolución Atmosférica y Volátil de Marte, trabajo por el cual empezó a ser ampliamente reconocida en Costa Rica.



También trabajó como subdirectora del Programa de Sistema de Satélites Geoestacionarios GOES- R. Posteriormente, fue la subdirectora de la División de Ciencias Terrestres de la de la NASA. Este trabajo consistía en gestionar misiones para el desarrollo de la tecnología, la ciencia aplicada, la investigación, la ejecución de misiones y operaciones.



De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el mundo alrededor del 30% de mujeres se dedican a la investigación. Cauffman forma parte de esta estadística, junto a otras mujeres que laboran con ella en la NASA.



La ingeniera costarricense tiene una amplia trayectoria dentro de la NASA y a lo largo de su carrera destacan sus notorios logros. Ella aportó sus habilidades como ingeniera eléctrica y física al equipo que diseñó los satélites que predicen las condiciones del tiempo en el planeta. Su liderazgo en la ejecución de proyectos quedó demostrado en la misión que llevó la sonda MAVEN a Marte, para entender por qué este planeta es árido y casi sin atmósfera.



El próximo 17 de diciembre, cuando veamos a Sandra Cauffman encabezando el Festival de la Luz y recorriendo el Paseo Colón y la Avenida Segunda, irradiando a todos con su propia luz, debemos aplaudirla, sentirnos orgullosos de ella y saber que si trabajamos en nuestras metas, las podemos alcanzar por imposibles que parezcan.



“No llegué a la Luna, pero sí logré ir bastante lejos, siguiendo el consejo de mi madre”, confesó Cauffman. Foto: Rafael Pacheco.

​Inés Trejos cumplió su sueño

Tras ganar ₡31 millones en setiembre de 2021 a raíz de su participación en ¿Quién Quiere Ser Millonario? de Canal 7, la periodista Inés Trejos, de 90 años, dijo que su mayor deseo era poder realizar un viaje con sus nietos por Europa durante dos meses, periplo que empezó el pasado 14 de setiembre.

“Dios me dio tiempo y posibilidades para poder hacer el viaje con mis nietos. Disfruté mucho y aprendí a conocerlos mejor. Creo que todos salimos ganando. Admiramos lugares increíbles, vimos paisajes estupendos, estuvimos en museos e iglesias que son inolvidables. Comimos rico y conversamos largo y tendido (como se decía antes) y más bien nos faltó tiempo para todo lo que hubiéramos querido hacer. Es cuestión de tener otro momento de suerte. Y, al regresar, encontrar otra vez a la Costa Rica que admiramos y queremos y a las amistades y familiares que siempre son inolvidables. No puedo decir que no tengo suerte”, dijo doña Inés.

Ella siempre dijo que lo que anhelaba era poder viajar junto a sus cinco nietos (Andrea, Luana, Elena, Leah y Sebastián Steffen) y gastar junto a ellos el premio que se ganó en el espacio de los martes a las 8 p. m. en Canal 7.



Debido a que ella casi no los puede ver ni tenerlos juntos, pues todos viven en el extranjero, esta era una oportunidad ideal para reunirlos. Así las cosas, el pasado 14 de setiembre, con una maleta llena de ilusiones, doña Inés tomó un vuelo hacia Inglaterra donde comenzó la travesía.



Lamentablemente al viaje fueron Andrea, Luana y Sebastián, pues Elena y Leah debieron quedarse en Estados Unidos, donde cursan estudios universitarios y no pudieron sacar el tiempo necesario para el viaje.



El martes 28 de setiembre de 2021, doña Inés se convirtió en la primera persona en 11 años en ganar el máximo premio de este formato en el país y en la segunda persona en la historia del programa en Costa Rica en contestar con acierto las 15 preguntas planteadas por Ignacio Santos. Desde que Inés Trejos se llevó el premio máximo del programa, nadie más ha podido contestar correctamente todas las preguntas.



Me alegra y me conmueve la historia de esta colega; ella se convirtió en la persona de más edad en ganar el famoso concurso y, aun así, con 90 años a cuestas, pero con una mente brillante, cumplió el sueño de viajar con sus nietos, gracias al dinero que se ganó. Eso se llama disfrutar la vida, eso se llama saber vivir y vivir bien. Así es más fácil llegar a los 90 años y más, mucho más.

Doña Inés Trejos disfrutó con sus nietos en Sevilla, España.



​Te tengo un vieras

Vieras que Jeaustin Campos celebró feliz la semana pasada el cumpleaños de su hija Miranda, quien alcanzó la mayoría de edad. Para festejar, padre e hija fueron a almorzar al restaurante italiano L’Ancora. La muchacha es hija de Arianna Bolaños, la primera esposa de Jeaustin, con quien tuvo dos hijos. Ellos se divorciaron en 2018. El entrenador saprisista también es padre de Fabiana, a quien procreó con la periodista deportiva Andrea Zamora. Campos lleva actualmente una relación amorosa con la guapísima Shirley Rojas.

Miranda con su papá, Jeaustin Campos.

​Vieras que McDonald’s hará vivir experiencias inolvidables a niños en condición de vulnerabilidad durante la Copa Mundial de Futbol. Alrededor de 100 niños podrán disfrutar de una serie de actividades organizadas por McDonald’s para disfrutar de las emociones de los partidos, además de practicar este deporte junto al jugador nacional y exmundialista, Randall Azofeifa, quien fuera parte de la nómina costarricense que disputó los mundiales de Alemania 2006 y Rusia 2018.



Vieras que, con la fiebre mundialista, el comentarista arbitral de Canal 7, Ramón Luis Méndez, se fue a una fiesta donde de inmediato le encaramaron un traje catarí al igual que al resto de los invitados. Méndez se tomó algunas fotos e hizo bromas, luego se quitó el chuica y de inmediato lo regaló. Ese día —y como casi siempre— el árbitro andaba de pocas pulgas.



Ramón Luis Méndez se viste de catarí.



​Vieras que Zaida Jiménez, la exitosa jefa de Ventas y Programación de Televisora de Costa Rica, ganó el premio “Pilar de programación”, otorgado por PRODU de México, considerado el proveedor líder de contenido para los profesionales de la televisión, la publicidad y la tecnología en Latinoamérica, España y el mercado hispano de los Estados Unidos. Felicidades a Zaida por su reconocimiento internacional y por su notable trabajo. Mi respeto y mi admiración para ella.

¡Felicidades!

​Vieras que a partir de este año, Costa Rica incluyó como celebración oficial el Día de Acción de Gracias, festividad que tiene como propósito agradecer por todo lo acontecido durante el año.

“Nosotros como institución, nos sentimos orgullosos de que Estados Unidos y Costa Rica compartan tradiciones porque nos permite acercarnos culturalmente.” comentó Guillermo Madriz, director ejecutivo del Centro Cultural Costarricense Norteamericano.

El origen de esta conmemoración se remonta a los años 1600, cuando un barco de ingleses llegó a lo que hoy se conoce como Massachusetts. Los nativos ayudaron a los ingleses a cultivar el terreno, con técnicas de cosecha y pesca y, en modo de agradecimiento, el gobernador los invitó a disfrutar de una cena.

Respecto a la cena, la tradición incluye el pavo relleno cocinado al horno, acompañado con salsa de arándanos y diferentes tipos de verduras, pan y puré. Como bebida, usualmente se acostumbra tomar cidra de manzana y vino y, de postre, no puede faltar el pastel de calabaza.



Vieras que la guapa y destacada periodista Carla Lizano cumplió esta semana 45 años y lo celebró con sus hijas, algunos amigos y su novio el comentador, jugador y entrenador Claudio Ciccia, con quienes compartió el tradicional queque de cumpleaños. Felicidades para ambos, forman una bonita pareja.

Claudio Ciccia y Carla Lizano.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.