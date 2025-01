Tía Zelmira: De azucaradas y gotas amargas

Por Rogelio Benavides / [email protected].



Cumpleañeros

Celebro el cumpleaños de mi apreciada colega Bertha Silva, quien celebrará este 10 de enero. También cumplen años el cantante Erick León (cumple el 10 de enero), la cantante Adriana Loría (10), el abogado Viko Pacheco (10), la cantante Betzy Montero (11), la empresaria Karla Chaves (12), el periodista y productor audiovisual José Eloy Vargas León (13), la vestuarista de Canal 7 Sandra Carvajal (13), el locutor Douglas Hernández (13), la modelo Carolina Fernández (14), la presentadora Shirley Álvarez (14), el fotógrafo Julio Durán (14), la empresaria y modelo Stefanny Quesada (15), la productora de Extra TV Pilar Acuña (15), y la guapa modelo Raquel Montoya (16).



De azucaradas y gotas amargas

Reviso las redes antisociales, las páginas de los periódicos, escucho algunos programas radiofónicos y veo bastante televisión; el resultado pareciera ser el mismo. Algunas plataformas no ofrecen nada distinto, todas traen más de lo mismo. Muchos influencers ya no influyen y otros más bien huyen.



Quise hacer predicciones sobre las noticias de este nuevo año, pero no se pueden hacer adivinaciones ni especulaciones porque trabajamos con la realidad. Se anuncian conciertos, pero ellas piensan más en la mudada —outfit— y no en las canciones del repertorio, ya no importa qué canten o si habrá lluvia ni cuánto cuesta la entrada. Cambia, todo cambia.



A mediados del año anterior, las noticias de espectáculos se referían, principalmente, a Ginés Rodríguez, Lussania Víquez y Sophia Rodríguez; sus nombres aparecían todos los días en las páginas de la farándula. Cuando revisé las redes comprobé que esas mismas figuras tenían gran presencia en las distintas plataformas, promovidas por ellas mismas.



A los periodistas de espectáculos les resulta cómodo, práctico y más económico, estar vigilando las redes y cuando aparece algo más o menos interesante de algunas personas de poca o mediana relevancia, de inmediato hacen una nota y, la mayoría de las veces, no indican de dónde tomaron esa información.



La verdad, no los critico, los entiendo. Esos son nuestros tiempos vertiginosos, donde hay una evidente competencia entre los medios tradicionales y los electrónicos o virtuales.

El avión de Michael Jordan.

Esta semana fue marcada por la llegada de la súper figura mundial, Michael Jordan. No había aterrizado su pájaro de acero, cuando ya todo el mundo lo sabía y todas las redes, páginas y perfiles habían reproducido la misma noticia, sí, eso es noticia. La presencia de una figura de esas dimensiones en un país como Costa Rica es de interés mundial. Se trata de un ícono del deporte, de los medios, del comercio y de la comunicación masiva. Además, su visita a nuestras costas, para participar en un torneo de pesca, es ampliamente positiva para la promoción turística.



Igual pasó con la visita de la Mujer Maravilla, Gal Gadot, los últimos 12 días del año pasado. Su presencia generó diversas reacciones en todo el mundo y aquí también. “Mi corazón está lleno. Costa Rica, te amo”, publicó la maravillosa y encantadora actriz, quien mostró la diversidad de la naturaleza del país. Esto también fue noticia, una buena y gran noticia.



Pero no todos los días hay noticias como esas y los consumidores nos tenemos que conformar con las mujeres maravillas de nuestro entorno, que ciertamente son maravillosas. Los últimos días vimos notas de algunos personajes de la televisión que estuvieron en las corridas de toros y poco antes leímos las notas sobre los polémicos de Mira quién baila y de El Chinamo, esto de los toros, la bailadera y la chinamera confirma que los medios tradicionales pueden también generar notas de interés para las redes y para las versiones impresas.

Gal Gadot y su pareja, Jaron Varsano.

En cuanto a las plataformas, ya sabemos lo que podemos encontrar en ellas: de todo y para todos, como la forma en que preparan la comida en las calles de la India, de los influencers que recomiendan restaurantes, de los amores menores y mayores, de las caídas accidentales que dan risa —nos reímos del dolor ajeno— y de los filósofos argentinos, que van por todos lados enseñándonos el camino.

Como dice Sabina, también nos encontramos con “nietos de toreros disfrazados de ciclistas, peluqueros de esos que se llaman estilistas, musculitos, posturitas, cronistas, carroñeros. Divorciadas calentonas con pelo a lo Madonna, trotamundos, fantasmas, pintorcillos vanguardistas, genios del diseño, escritores que no escriben, vividores que no viven, directores que no ruedan. Tiburones de la noche con teléfono en el coche. Caballeros en oferta, señoritas que se quieren casar” y más, mucho más.



Las azucaradas

Además, nos encontramos en esas redes una categoría de señoritas azucaradas, que cada día crece más y más. Se trata de muchachas bonitas que consiguen un señor mayor, de dinero (conocidos como sugar daddy, o papis de azúcar) que las lleva a viajes caros, les compra ropa, anteojos y carteras de marca; eso sí, antes de esos paseos pasan por el quirófano donde les ponen algunas redondeces plásticas, les transfieren grasa de un lado a otro y les cortan un poquito por aquí y otro pocote por allá.



Luego sigue el viaje. Normalmente, van a Europa porque consideran que Miami está muy trillado, pero en realidad, el tema de La Florida, tiene que ver con la visa, que no se consigue tan a prisa. Una vez en Madrid se toman la foto de rigor —que se vea La Puerta de Alcalá—; luego fotografía en París —que no falte la Torre Eifel—; Italia pasando por El Coliseo y bajando a la costa Amalfitana, para seguir a Grecia —que a güevo se vean las casitas blancas de Santorini, en el Egeo— y terminar en Turquía con el infaltable viaje en globo en Capadocia.

Todas quieren englobarse en Capadocia.

Eso sí, en las fotografías aparecen las chicas solas o con alguna amiga, pero evitan —es prohibido y muy polo— que salga el sugar daddy. Además, cuando van a ciertos lugares, los patrocinadores del viaje no pueden subir ciertas alturas ni exponerse a peligros como el viaje en aerostato, peligroso que se les suba la presión o les dé una taquicardia.



Sin embargo, lo más novedoso de estos viajes, es la parada que incluyeron las chicas —o las agencias de viajes— en estas giras por Europa y Asia, es el baño de elefantes en Tailandia…¿Así o más exótico? Esta actividad, que ofrecen algunos centros, es una costumbre controvertida para llevar turistas a Tailandia, que algunas organizaciones denuncian porque conlleva riesgos al estresar a animales que pesan más de una tonelada y tienen una altísima sensibilidad. Pero a las niñas les parece exótico y emocionante bañar a un paquidermo y aquí con costo duchan al zaguate. El baño con elefantes en Tailandia cuesta 100 euros, poco más de cien dólares. Veremos qué inventan en las próximas horas o que destino incluyen pronto, por ahora empieza a sonar Dubai o subir al Kilimanjaro, qué raro.



Esto de papis y las zucaritas tiene una fórmula: para ellas la miel y para ellos la hiel.



Santoniri, en Grecia, es uno de los destinos preferidos.

Geovanna Astúa ganó medalla en competencia científica

Costa Rica brilló en el Genius Olympiad 2024, prestigioso concurso internacional, realizado en Nueva York, tras obtener una medalla de bronce en Innovación Ambiental, gracias a la joven costarricense Geovanna Astúa, estudiante del Colegio Científico Interamericano IHS Sede EARTH y vecina de Siquirres, según se dio a conocer apenas esta semana.



La competencia, que se llevó a cabo del 10 al 14 de junio en el Instituto de Tecnología de Rochester, Nueva York, reunió proyectos de escuelas secundarias de todo el mundo enfocados en temas medioambientales, de acuerdo con una información del periódico La República.



El proyecto de Geovanna, titulado “Análisis de la producción de energía limpia a través del biogás de desechos generados en el matadero El Arreo en Alajuela y boñiga bovina por medio del VDI 4630 en el periodo 2023-2024”, destacó entre más de 1.500 propuestas finalistas.



Este innovador trabajo busca encontrar alternativas sostenibles para la producción de energía, un tema crucial en momentos en que el país enfrenta grandes desafíos en este sector.



Costa Rica presentó solo un proyecto en la competencia, lo que resalta aún más el logro de Geovanna, quien, contó a La República, cómo lo inició desde primaria, en cuarto grado, para una feria científica y con el paso de los años lo fortaleció, realizó los ajustes necesarios, para escalar primeramente a nivel nacional, y luego hacerlo internacionalmente.

​“Esta experiencia es de enriquecimiento no solo para Geovanna, sino para el país en general, ya que, cuando los costarricenses logran ser reconocidos a nivel mundial, se abren puertas al país en diversos campos. Este éxito refleja el talento costarricense en el desarrollo científico y subraya la ventaja competitiva que el país podría tener a nivel global mediante el fortalecimiento de estas competencias en el sistema educativo”, manifestó Karla Sánchez, tutora del proyecto de la estudiante.

Geovanna Astúa.

Te tengo un vieras

Vieras que Juan Carlos Torres, el "Loco más loco de la radio", y su programa Sábados con mi gente, estarán este 11 de enero en el restaurante El Chalet, con un especial que incluye la participación de Mario Chacón, Daniel Moreno y Erik Hernández, de La Media Docena; También están invitados los humoristas Mauricio Astorga y Emeterio Viales. El especial se transmite en vivo por Canal 1 y TD Más, que está en todas las cableras. También saldrá por el Facebook de Sábados con mi gente y el de Reinventados Producciones. No se lo pierdan.

Juan Carlos Torres y Mario Chacón.

Vieras que la guapa modelo y especialista en Enfermería, Hillary Cantillo, Señorita San José 2024, está pensando seriamente en inscribirse para el concurso Miss Costa Rica Universe; Hillary es una muchacha guapa, simpática y de buena estatura.

Además, tiene amplia experiencia en esto de los concursos de belleza, lo que la anima aún más para inscribirse. A Hillary la he motivado para que se inscriba en el certamen, pues ella, aparte de ser una buena muchacha, tiene las características de belleza ideales para participar y ganar.

Hillary Cantillo.

Vieras que Paulina Peralta, ya empezó con sus cátedras de flamenco en el centro de Artes Promenade. Según contó la musa flamenca de nuestro país, el Grupo Intermedio de la Escuela de Flamenco Paulina Peralta, ha trabajado la técnica de castañuelas, abanico y sombrero.

En el 2025 iniciarán con la técnica de mantón. Poco a poco van aprendiendo a usar los implementos así como el trabajo del compás de los diferentes palos flamencos. Las alumnas de Paulina son esforzadas y fieles a las enseñanzas.

Paulina Peralta con sus alumnas de flamenco.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.