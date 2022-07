Tía Zelmira: ¡Cuidado! Viene Niurka Marcos

15 de julio de 2022, 8:26 AM

Rogelio Benavides Rivas

Cumpleañeros



Tengo un saludo muy especial para doña Sarita Rovinski, quien cumple años este 15 de julio, espero que pase muy feliz en unión de su familia. También cumplen años esta semana el periodista Giovanni Calderón (el 15 de julio), Phamela Méndez (15), Isabel Méndes (15), Margot Solís (15), Carolina Gómez Rivera (16), Angie Quesada (16), Gloria Calderón Bejarano (16), Dax Jaikel (17), mi sobrino Esteban Benavides Rojas (17), Bryan de la Vega (17), Luis Diego Sáenz Zúñiga (17), mi cardiólogo Jorga Arauz (17), mi prima Arabela Mora Zamora (18), Eduardo Quirós (18), Viviana Martín (19), Ximara Alcázar (19), Bianca Quesada (19), Pedro Beirute (20), Melissa Bastos Corrales (20), Francini Durán Bravo (20) y doña Vicky Beeche.





¡Cuidado! Viene Niurka Marcos



La siempre polémica Niurka Marcos regresará al país, invitada por la periodista Gabriela Chaves, productora de Turismo VIP, proyecto que invita a famosos a visitar Costa Rica para la promoción turística. El arribo de la cubana está programado para el 15 de setiembre y se irá el 21; durante su estadía dará una conferencia de prensa, hará una presentación artística y paseará por varios parajes de nuestra geografía.



La vedette, cantante, bailarina y actriz cubana, conocida como “La Mujer escándalo”, jamás pasa inadvertida. Por dondequiera que va, genera controversia. Siempre aparece en las páginas de escándalos porque un día se mete con Lyn May, al día siguiente con Paulina Rubio, Cynthia Klitbo, Belinda, Frida Sofía y a todo el que se le atraviese.



Por ejemplo, Niurka estuvo en el reality “La Casa de los Famosos 2”, de Telemundo y antes de ser expulsada, tuvo serios pleitos con la no menos controversial Laura Bozzo. La Marcos dijo que la Bozzo es una persona llena de inseguridades. Eso sí, antes de marcharse, Niurka acusó a Telemundo de “manchar su imagen” y por ello fue acusada de ser una “mala perdedora”.



Niurka, eso sí, es una figura ampliamente mediática, polémica y muy popular. Tiene una legión de seguidores que siempre están pendientes de sus noticias. Hoy por hoy, Niurka es una de las figuras más conocidas del entretenimiento de México y de los hispanos que radican en los Estados Unidos.



Por esos antecedentes y por los buenos resultados de su visita anterior a Costa Rica, fue que Gabriela Chaves —conocida como “Miss quéjese”— la volvió a invitar y la cubana, de 54 años y madre de tres hijos, dijo que sí.



Además de Niurka, entre la lista de famosos que Gabriela ha invitado figuran Mauricio Islas, Ivonne Montero, Aleida Núñez, Omar Fierro, Lalo España, Édgar Vivar, Luis Manuel Ávila, Scarleth Gruber, Lis Vega, Lorena Herrera y más. Los que han repetido son Lalo España, Édgar Vivar y ahora Niurka.



De acuerdo con la estrategia de Gabriela, invita a un famoso, luego busca patrocinadores que quieran recibirlos para costear su estadía a cambio de un canje publicitario. Estas figuras, la mayoría de ellos con millones de seguidores en sus perfiles y plataformas, suben las fotos y cuentan sus experiencias y esto promueve al país como destino turístico. Desde hace siete años, cuando empezó con este proyecto, todas las gestiones de la periodista han sido exitosas y así lo reconocen los medios, las autoridades gubernamentales y los hoteleros.



“Los beneficios de estas gestiones los podemos medir de inmediato. Los hemos llevado por todo el país, desde Tortuguero, La Fortuna, Sarapiquí, Guanacaste, Quepos y otros sitios paradisíacos”, dijo Gabriela Chaves, quien está realmente satisfecha por el aporte que hace a la economía con esta idea suya.



Niurka Marcos siempre genera polémica por lo que sea.

Nabucco se transmitirá en vivo desde España

Les tengo una buena noticia, especialmente a los amantes de la ópera. El Teatro Nacional estableció una alianza con el Teatro Real de España, lo que permitirá que el público costarricense disfrute en pantalla grande de la transmisión de la ópera Nabucco, de Guiseppe Verdi, este viernes 15 de julio a las 7 p.m. y el domingo 17 de julio, a las 5 p.m.

Para disfrutar de esta presentación, que se da en el marco de la semana de la ópera en España, el público podrá adquirir sus entradas en este sitio . El precio del tiquete es de ₡6.000 entrada general y ₡5.000 adultos mayores y estudiantes con carné. “Nos sentimos muy complacidos de establecer una alianza y de que el público costarricense pueda disfrutar de una producción de altísima calidad, uniéndose a un evento de talla mundial en el marco de la celebración de la semana de la ópera en España. En esta iniciativa nos hacemos acompañar por el Centro Nacional de la Música y la Compañía Lírica Nacional. Esta es una oportunidad única para los amantes de la ópera y el deseo de la institución es continuar en un futuro con estas proyecciones” aseguró Karina Salguero Moya, directora del Teatro Nacional.

Nabucco es la emblemática ópera que encumbró a Verdi como un símbolo del Risorgimento italiano a través del célebre coro de esclavos hebreos “Va, pensiero”. Basada en la historia bíblica del rey de Babilonia, esta cautivadora producción traslada la acción a los tiempos del compositor y sitúa el foco en las relaciones familiares que constituyen el verdadero núcleo de este pasional drama.





Nabucco encumbró a Verdi como un símbolo del Risorgimento italiano.



Nuestros símbolos se respetan

He visto en Facebook algunas personas cubriéndose los genitales con la bandera de Costa Rica y con el Pabellón Nacional o utilizándolo en otras situaciones. Hay una Ley de Símbolos Nacionales y una sanción penal en el Artículo 305 del Código Penal sobre el menosprecio para los símbolos nacionales que prevé prisión de un mes a dos años y, además, una multa de hasta 90 días de su salario diario.

Esa conducta se tipifica claramente contra quien menospreciare o vilipendiare públicamente la bandera, el escudo o el himno nacional. Es una lástima que estas cosas pasen. Como costarricenses nos debe llenar de indignación y tenemos que repudiar estos hechos. Cuando una persona hace esto y es seguida por otras, ¿qué nos puede deparar el porvenir? ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando a las futuras generaciones? El Código Penal es claro en establecer el castigo para esa conducta, así que ojalá se tomen las medidas legales del caso, para que todos aprendamos que La Patria hay que amarla, bendecirla y honrarla. ¡Qué no venga nadie a ofenderla ni irrespetarla por creer que se ve muy sexy sin ropa y tapándose sus genitales con la bandera de Costa Rica, que es nuestro orgullo nacional y que tanto costó a nuestros antepasados obtenerla!



Abuelito Everardo Herrera está feliz

El conocido periodista y comentarista deportivo, Everardo Herrera está chochando como abuelo feliz ante el embarazo de su hija Sabrina, quien le dará a su nuevo nieto Mariano.

“Cuando la veo así me parece estar en un sueño, todo pasa tan rápido. Cuando niña siempre estaba pegada a mí, se nos metía a la cama, se ponía mis zapatos y me escribía cartas y me cantaba canciones que inventaba. A sus seis años cuando el Mundial de Francia 98, que cubrí para Radio Monumental, se le dio mucho. En las noches lloraba con una foto mía en la almohada. En ese tiempo había una película de Disney y yo le decía que era su Rey León. Ella le encantaba llamarme de esa forma. Cuando regresé de dicha cobertura abrió la puerta y quedó tan sorprendida al verme frente a ella. Exclamó: ¡No puede ser mi papá, estoy soñando! Yo con el corazón hecho un puño, se me mojaron los ojos, apenas hablé y le dije: ¡Aquí está tu papito! Y le abrí mis brazos. Cuando terminé aquel momento, me percaté que el taxista me estaba esperando y cuando lo vi, tenía los ojos llenos de lágrimas …”



Everardo y su hija, Sabrina Herrera.



Zepol viene de López

¿Cuántos años tenía usted cuando supo que el nombre del famoso ZEPOL viene de López, al revés? Sí. En 1950 el doctor Luis Alejandro López Mejía fundó los Laboratorios Zepol, invirtiendo el orden de las letras de su apellido. En 1979, su hijo, Alejandro López van der Laat, modernizó la empresa y la marca siguió creciendo.

Actualmente, María Alejandra López Yglesias representa la tercera generación de los López al frente de Zepol, porque si no es con “zeta” no es Zepol, decía la publicidad de hace muchos años. Zepol es una marca indeleble en nuestras vidas. Tanto como la salsa Lizano, el Zepol lo conocen fuera de nuestras fronteras, pues todos los ticos siempre piden aquí y allá ese ungüento.

Personalmente, siempre tengo uno o dos frascos en mi mesa de noche porque me ayuda a respirar mejor, eso sí, penas lo inhalo porque no es conveniente metérselo en las fosas nasales, cosa que hacía cuando era pequeño. En el frasco del producto dice que es para el alivio de síntomas de resfríos, catarros o bronquitis; también alivia músculos adoloridos y dolores reumáticos y que puede usarse en inhalaciones y fricciones. Algunas personas lo usan para acelerar la maduración de espinillas y otras afecciones cutáneas. Y aunque usted no lo crea, muchos traviesos lo han usado para hacer bromas como, por ejemplo, decirle a un adolescente que es placentero su uso en la masturbación o en el coito. Las afecciones y los reclamos no se han hecho esperar. El Zepol es bueno para casi todo, pero no debe usarse en partes sensibles como los ojos y los genitales. Entonces, ¿cuántos años tenía usted cuando supo el significado del ungüento para resfríos más famoso de Costa Rica?



El Zepol fue creado en 1957.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.