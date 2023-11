Tía Zelmira: Crece interés por el reencuentro con la Fiesta de Negro

10 de noviembre de 2023, 8:30 AM

Tras una pausa de siete años —la última fue el 5 de diciembre de 2016—, el próximo lunes 4 de diciembre se realizará la Fiesta de Negro, en la discoteca Mood, para reunir lo más representativo de la farándula de Costa Rica y para recolectar juguetes y libros para los niños.



Creada en 1998, esta gala rápidamente se convirtió en la reunión por excelencia de quienes están en la industria del espectáculo y del entretenimiento. Antes de eso, los medios — y secciones— no tenían mayor posibilidad de obtener información y fotografías de aquel grupo. Entonces surgió la Fiesta de Negro como una necesidad de la columna Tía Zelmira de tener material de la denominada “avioneta set”, porque aquí no hay jet set como en otras ciudades.



Para poder ingresar, se deben llevar libros para niños o un juguete nuevo, no bélico, sin envolver, cuyo costo sea igual o superior a los diez mil colones. Todos estos regalos con entregados a distintas asociaciones de bien social.