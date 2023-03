Tía Zelmira: Con el corazón de Costa Rica en México

3 de marzo de 2023, 8:00 AM

Por fin llegó la hora, la hora tan temida. Sabina vino, cantó y, a pesar de todo y de él, convenció. A sus 74, entonó o recitó probablemente su último concierto en este país donde sus seguidores, como dice él, lo niegan todo. No se habla del ídolo, todo se lo perdona, se le disimula, y él lo sabe. Aquel 25 de febrero, en el Estadio Nacional, llegamos todos y más. Fue una noche de amor sin sexo, pero de momentos casi, casi orgásmicos. Vivimos una jornada de perdón, pero no de olvido. Los recuerdos estaban atrapados en las gargantas abiertas a más no poder, a pesar del chiflón. Mi Loba, mi hija María Fernanda y mi yerno Eloy Vargas, fueron mis cómplices; pensando en el frío anunciado —y recordando la hipotermia con las Pandoras—, me ofrecí para cuidar a mi nieto Benjamín, pero mi hija, contundente como es, me dijo: “si no supiera cuánto admira a Sabina, habría aceptado su oferta, pero no hay opción, porque, además, seguro serán los últimos versos que le escuchemos”. Todavía con la luz de un bonito atardecer y con los raros vientos de estos días, nos sentamos en la gradería desde donde Sabina, a pesar de ser un gigante, apenas se divisaba con su sombrero de pita y su traje gris. Por suerte había televisión en circuito “encerrado”, como nos tuvo en todo momento: atrapados sin salida, sin tiempo ni para mear. Sus incondicionales nos dejamos seducir, caímos en la trampa de su garganta herrumbrada y nos convencieron sus mentiras piadosas. Incluso hoy, cuando nos preguntan por el más esperado rito sabinero, repetimos: “Lo niego todo. Aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo. Incluso la verdad”. Fue un asunto de seducción pura y dura, llena de detalles y elogios para un público fiel como la hiel. Para empezar, “Contra todo pronóstico”, arrancó precisamente en Costa Rica esa noche. ¡Qué riesgo y qué honor! Entonces empezó el güiri güiri de su cercanía con el público. Sabina rindió homenaje a Walter Ferguson, quien falleció ese día a los 103 años de edad. Antes, recordó a todos sus amigos cosechados en Costa Rica por los siglos de los siglos, pero no los mencionó por temor a dejar a uno por fuera, eso sí, fiel a su juramento nombró a dos ellas: Nerina (Carmona) y Ángela (Sánchez), guerreras de muchas lunas llenas. El juego de la seducción siguió y, en varias oportunidades, Joaquín mencionó a Costa Rica y saludó con pura vida. En aquel rosario de piropos, la mejor parte fue cuando nos dijo pueblerinos y todos aplaudimos tan acojonante verdad de verdades.

Y así siguió, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Allí estaba Sabina tratando de entonar sin desafinar, apoyado casi siempre por Antonio García de Diego, quien ha estado toda una vida a su lado y por la inigualable Mara Barros. El público, ya metido en la danza, hacía bromas y le perdonaban todo, incluso cuando se echaba un trago de tequila para aclarar la garganta y oscurecer el recuerdo, algunos, más bien felices y eufóricos, le gritaban “jumas”.



“Contra todo pronóstico” empezó aquí para seguir a Colombia, Perú, Chile, Argentina y Uruguay, donde completará la primera etapa. La segunda parte —esperemos— seguirá en Las Palmas de Gran Canaria el 20 de abril para pasar por varias ciudades españolas, de abril a octubre. Una vez finalizados los 16 conciertos en España, cruzará el charco, para cumplir con sus presentaciones en México y Estados Unidos, donde habita el olvido.



Sabina también interpretó y convenció con A la orilla de la chimenea, 19 días y 500 noches, Peces de Ciudad —mi preferida—, Princesa, Una canción para Magdalena (la más puta de todas las señoras…) y muchas más. Cuando huyó del escenario, regresó para regalar Contigo, Noches de Bodas, Y nos dieron las 10 (a nosotros no porque el concierto terminó pasaditas las nueve). Cerró con Pastillas para no soñar y nos fuimos a soñar con aquella noche rara, épica e inolvidable gracias a las malas compañías, como las de Ignacio Santos, quien con su altura, sus cejas y su Chacarita, intentó pasar inadvertido.



Sabina nos quedó debiendo Yo me bajo en Atocha, A la sombra de un león, Calle Melancolía, Pongamos que hablo de Madrid, Así estoy yo sin ti, Que se llama soledad, Quién —putas— me ha robado el mes de abril, Eclipse de mar, Mentiras piadosas, Medias negras, Peor para el Sol, Más de cien mentiras, Esta boca es mía, Donde habita el olvido, Jugar por jugar… y mejor no sigo, porque me puedo cabrear. También faltó La del Pirata cojo y eso me causó algo de enojo. Con él siempre queremos más, porque son tantas y todas buenas. Y sin embargo, me gustó, disfruté tanto como lo esperaba y, al final de cuentas, de eso se trata, de disfrutar aunque sea sin follar ni ser follado. Ojalá regrese, aunque sea en camilla, como lo sacaron del Wizink Center de Madrid.



“No tengo nada que olvidar de mi pasado,

por eso espero que el olvido no se olvide de quien fui.

Siempre he querido envejecer sin dignidad,

aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho.

Si el corazón no rima con la realidad,

cambio de rumbo, sintiéndolo mucho”.



A sus 74, Sabina sobrevive a sí mismo. Hasta la vista, nos veremos aquí o allá, sintiéndolo mucho.