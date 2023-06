Tía Zelmira: Con buena letra y mucho corazón

“Aprender a perder —dice Doriam—, es una lección necesaria; sin embargo, en televisión nacional y en prime time, debe ser más intenso. Los triunfos en palabras que muchas veces son pifias seguras —incluso para adultos con formación universitaria— me hicieron celebrar y decir: Bravo, Fulana; bravo, Zutano. Qué belleza esas sonrisas triunfales; fueron un verdadero oasis. Sin embargo, verlos atacados llorando al recibir la medalla de consolación —un mérito nada despreciable porque llegaron lejos luego de audiciones y pruebas— mientras que un abrazo amoroso trataba de curarlo todo, me seguía partiendo el corazón. Fueron muchos; nadie me preparó y nunca me acostumbré. Ya no tengo resabio alguno de nostalgia, solo quiero que a Sofía le recuerden que errar es de humanos, que a veces duele, que a veces es dramático, pero que siempre pasa. Y así es Sofía: vos podés, no estés triste”.