Tía Zelmira: Con buen ojo para las bellas

Cumpleañeros

Saludo especialmente al periodista español Juan Batista Serrano, con motivo de celebrar su cumpleaños este 12 de setiembre. Juan Bautista, quien trata de venir todos los años para hospedarse en el hotel Irazú y pasar unos días en el Jacó Beach —ambos de la Cadena Marta—, es gran amigo de Costa Rica, conoce aquí a mucha gente —la que tiene que conocer— y siempre está informando en sus espacios de lo que acontece en estas tierras del bosque tropical, especialmente en todo lo relacionado con la farándula.

Pero, además, Juan Bautista es una persona amable y agradecida que siempre habla bien de esta tierra que a él le gusta tanto. Gracias por su generosidad. Felicidades a mi buen colega y amigo de Puerto Llano.

Otros cumpleañeros de la semana son el dos veces Presidente de la República y Premio Nobel de la Paz don Oscar Arias (cumple el 13 de setiembre), la salubrista Vicenta Machado (13), el productor Luis Sanabria (13), el coreógrafo David Duma (130, el escritor y analista Jacobo Schifter (14), el modelo Adrián Martínez (14), la modelo Priscilla Barrantes (14), el director regional de Universal Music, Manuel Peña Chueca (17), la periodista Fernanda Matarrita (17), el coreógrafo y modelo Noe Arias Espinoza (17), el organizador de bodas Mijail Alpízar (18) y el chef Manuele Fratini (18). Felicidades a todos.

El Expresidente y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias cumple años el 13 de setiembre; en la foto con Juan Manuel Serrat en el 2019.



Mariano Matamoros con buen ojo para las bellas

El pasado 4 de setiembre se cumplieron 15 años del fallecimiento de Mariano Matamoros Barrientos, sin duda uno de los fotógrafos más influyentes en la industria periodística costarricense y reconocido por tener muy buen ojo para las mujeres más bonitas.



Con motivo de esa conmemoración, hice una nota en mis redes, sin embargo, el éxito y los comentarios superaron mis expectativas. Mariano era un buen hombre, un excelente profesional y muy querido por todos, especialmente por las capturadas por su lente. Trabajamos muchos años juntos y siempre tuvimos una relación amistosa, respetuosa y muy profesional.



Mariano cambió la forma de ver a las mujeres de Costa Rica y todas se veían mejor cuando las fotografiaba. Las más bonitas querían una sesión con él, ya fuera para la portada de la Teleguía, para el suplemento De Compras, para cualquiera de las publicaciones del Grupo Nación, para su sitio Bellapod o para los catálogos personales de las modelos.



Fue el 4 de setiembre de 2010 cuando Mariano partió de este mundo, dejando muy buenos recuerdos entre quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo, contar con su amistad o trabajar con él.



En 1994, cuando regresé a La Nación para fundar Teleguía, me reencontré con Mariano, quien, siendo buen fotógrafo y un funcionario ejemplar, ocupaba un puesto de mando en el departamento de fotografía. Yo lo quería tomando las fotos de la portada de Teleguía y él pidió lo mismo. No se diga más. Empezamos a trabajar. ¿Quién dijo miedo?

Lynda Díaz fotografiada por Mariano para la portada de Teleguía en 1999.

Entonces descubrimos los cuerpazos de Vica Andrade, Glenda Peraza, Priscilla Barrantes, Kathryn Arbenz, Lynda Díaz, Jeannette Chaves, Guiselle López, Carolina Zeledón, Marilín Gamboa, Andrea Salas —de Navas— y tantas y tan bonitas, pero algunos nombres se me olvidan. Mil disculpas para el centenar de guapas ocultas en mi disco duro, el cual comienza a patinar con el paso de los años.



Recuerdo cuando sacamos en la portada de Teleguía a Lynda Díaz, quien en esos días había sido la modelo de un video clip del cantante Raúl Villalta. Cuando ella llegó a la piscina del Hotel Herradura, salió primero con un hilo banco y luego se puso uno verde musgo ambos muy reveladores: pudimos ver unos glúteos perfectos, bronceados y muy bien formados, surgió entonces la era de Lynda Díaz, cuyo título de aquella portada, muy a lo Agustín Lara, fue: “Señora bonita” (y muy bonita); entonces nació un ícono de belleza que hasta el día de hoy es catalogada como una de los mujeres más bonitas, más hermosas y de un cuerpo espectacular.



La gran Glenda Peraza salió una decena de veces en la portada de la Teleguía; para entonces ella trabajaba como recepcionista en La Nación y era dueña de un cuerpo perfecto sin artificios ni cirugías, aquellas curvas y redondeces, eran de verdad. Cuando necesitamos una modelo para una portada urgente, de Teleguía o de cualquier otra publicación, ahí estaba ella, siempre lista, siempre bella.



Una vez superada la etapa de la Teleguía, en el 2003, ya Mariano fuera de La Nación —y yo también—, seguimos descubriendo más y más bonitas en Tía Zelmira, del Diario Extra, donde todos los viernes sorprendíamos y agradábamos con mujeres realmente hermosas, que gustaban y alegraban a todos, a todas y a todes.

Mariano tenía muy buena relación con las modelos.



​Ya en Diario Extra surgieron más, muchas más, como Melissa Mora, Carol Avellán, Vanessa Mathiew, Pamela Céspedes, Mariela Morales, Alexandra Núñez, Kimberly Chaves, Verónica Araujo, Marcela Negrini, Diana Salinas, Adriana Zúñiga, Hellen Mena, Keylin Castro, Yendry Lobo, Marcela Reyes, Raquel Montoya, Yadriela Zúñiga, Hazel Carvajal, Nicolle Aldana, Nadia Aldana, Hellen Morales, Marisol Oliver, Ivonne Núñez, Karen Brenes, Johanna Ramírez, Adriana Valenciano, Andrea Bermúdez, Stephanie “La Peque” Quesada, Jessica Aguilera, Gabriela Morales, Thelma Zeledón, Karen Herrera, Massiel Benavides, la somelier Cristina Chaverri, Andrea Obaldía, Cindy Cascante, Kimberly Zúñiga, Ana Lucía Vega, Vivian Campos, Jennifer Salazar, Phamela Méndez, Alejandra Bolaños, Melissa Díaz, Francini Lara, Gabriela Gorden, Graciela Gómez, Angie Quesada, Jacqueline Aubourg, Karol Quesada, Pamela Cusi, Meribeth Padilla, Candy Guerrero, María Fernanda Jiménez, Marianela Valverde, Carolina Fernández, Iby Perera y otras princesas cuyos cuerpos quedaron en la retina del inconsciente colectivo (kollektives Unbewusstes).

Mariano y la brasileña Verónica Araujo.

Mariano también se fue una vez para las costas caribeñas para hacer una sesión de fotos a la grande de grandes Melissa Mora, para un calendario (más bien calentario). Ignoro si el almanaque se vendió todo, pero sin duda fue un buen producto, gracias al encanto natural e innegable de Melissa y a Mariano, quien supo capturar y revelar lo mejor de la guapísima modelo.



Ni qué decir de los desfiles en ropa interior, ya fuera en Casa Zeller, en las legendarias pasarelas de la marca Bésame o en los infaltables desfiles de verano de la Fiesta De Negro; allí estaba siempre Mariano disparando click en un éxtasis que lo convertía en el mejor de aquella especialidad… y qué especialidad.



Para la querida y admirada licenciada Karol Avellán, Mariano fue el fotógrafo que la hizo sentir la mujer más sexy del mundo: “Fue una sesión donde puse mi música para inspirarme y lo disfruté muchísimo, además él era súper divertido. Súper rockero como yo. Hasta la panadería Porras de Escazú salió ganando por el texto de tío Roger, diciéndome la modelo del culito de pan dulce de la panadería Porras. Sin duda, fue una gran experiencia y guardo esas fotos con mucho cariño”.



Para Iby Perera, de gran proyección internacional en el área del Turismo y el Modelaje, Mariano fue un mega fotógrafo, pero sobre todo, un ser humano excepcional, fue un placer posar para su lente. Siempre le recuerdo con mucho cariño. Todos están de acuerdo con que Mariano era una gran ser humano.

Entretanto la fotógrafa Kattia Vargas, quien trabajó con él en La Nación escribió: “¡Mi chiquito! Aunque tenía esa fachada de 'bravo', era muy dulce. Conmigo fue un editor amable que me enseñó muchas cosas y me motivó a 'mandarme con todo' ¡Que brilles alto querido amigo!"



Finalmente el productor Johan Smith, quien no solo alabó las cualidades de Mariano como persona y como fotógrafo, sino que divulgó una foto que le hizo Mariano, recordando que, sin su motivación y su ayuda, no lo habría logrado. En la gráfica se ve a Johan haciendo una pose marcial, suspendido en el aire. Esa es y será siempre la foto preferida de Smith. ​“Mariano me hizo saltar 40 veces, porque siempre quería que todo fuera perfecto, por eso era excelente en todo lo que hizo. Mi querido amigo, cómo te extraño. Fuiste de las personas que más consejos me dio y que más mostró interés porque me superara y fuera una mejor persona. Mariano Matamoros fue mi amigo, mi hermano y mi mentor. Regañándome. Enseñándome y siempre dándome una mano. Que Dios te tenga en su Gloria. Mil carreras de modelaje empezaron con la cámara de Marianito mientras en el fondo se escuchaba el ritmo inconfundible de Iron Maiden”. Gracias Mariano por habernos abierto más los ojos a todos para ver, admirar y respetar lo más bello de la creación Divina, esas que hacen que la vida en este Edén, sea más bonita y más llevadera. Gracias por las fotografías, gracias por la amistad, gracias por elevar la belleza femenina y la sensualidad, a niveles catedráticos. Nuestra gratitud es eterna. Siga descansando en paz, aquí lo recordamos, lo queremos más y agradecemos su aporte a la propagación de las imágenes de las mujeres más lindas del mundo: las ticas. Johan Smith fotografiado por su gran amigo y consejero Mariano Matamoros. Los Chiles con amor patrio

Este fin de semana arranca el festival del amor y en esta ocasión llega a la zona norte, propiamente a Los Chiles, cargado de mucha diversión. Las actividades se llevarán a cabo en el parque y los conciertos serán gratuitos.



Este viernes a las 6 p.m. habrá una pasarela sostenible y a las 7 p.m. concierto con Alonso Solís. El sábado hay programación infantil a partir de las 12 mediodía y a las 2 p.m., presentación gastronómica para adultos mayores; a las 6 p.m. será el concierto con Mauricio Camarillo, ex vocalista de la Sonora Santanera y a las 7 p.m., Festival Ranchero de Tele Uno.



El domingo 14 de setiembre las actividades inician al mediodía con la presentación de los Transformer; a la 1 p.m. será el homenaje a los rescatistas de animales; a la 1:20 p.m. será la presentación gastronómica para adultos mayores; para las 6 p.m. está prevista la interpretación masiva del Himno Nacional y a partir de las 8 p.m., concierto con Elena Umaña.



Para el lunes 15 de setiembre están programadas actividades populares en el turno con chinamos y juegos mecánicos.



La actividad es promovida por la Municipalidad de Los Chiles y cuenta con el apoyo del alcalde Abel Beteta, quien ha luchado para llevar a su cantón entretenimiento sano y gratuito para todos sin distingos de ninguna clase. Los Chiles lo espera con buena gastronomía y mucha adrenalina con sus juegos mecánicos. Mauricio Camarillo, ex cantante de la Sonora Santanera, se presentará este viernes en el parque de Los Chiles.

Te tengo un vieras

Vieras que el pasado 10 de setiembre, mi yerno el chef Diego Sáenz viajó a Estados Unidos; al llegar al aeropuerto Juan Santamaría se encontró desayunando a Keylor Navas, mientras esperaba el avión que lo regresaría a México.





Cuando Diego lo vio, le pidió que si podían tomarse una foto cuando terminara su café, a lo que Keylor le dijo que con mucho gusto. Efectivamente, cuando Keylor finalizó y ya se disponía a abandonar el lugar, se acercó y le dijo que se tomaran la foto. Diego quedó feliz y maravillado con la foto, así como con la educación, la amabilidad y la humildad del mejor deportista que ha tenido Costa Rica en toda la historia. Diego viaja a Estados Unidos invitado por un reconocido restaurante a ejercer como chef durante varios meses.

Keylor Navas y Luis Diego Sáenz.



Vieras que la cadena de restaurantes El Novillo Alegre abrió su primera franquicia internacional en El Salvador, en una alianza que busca consolidar su crecimiento en Centroamérica. El proyecto será desarrollado en alianza con el Grupo Cireba, especializado en el sector gastronómico de ese país. La marca, especializada en cortes de carne a la parrilla al estilo argentino, tiene 12 restaurantes en Costa Rica. Por medio de un comunicado de prensa, El Novillo Alegre informó que Grupo Cireba presentó la propuesta para llevar la marca a su país. La primera sede abrirá en diciembre de este año en el distrito de San Benito, San Salvador. ​“Este paso con El Salvador es apenas el inicio de un proyecto que venimos gestando desde hace mucho tiempo”, señaló Leandro Aldaburu, gerente general de El Novillo Alegre en Costa Rica. La marca plantea que esta apertura permitirá consolidar su presencia y abrir camino a futuras franquicias internacionales, con miras hacia Panamá entre los próximos destinos de interés para la expansión. ​“El Novillo Alegre nació como un restaurante pequeño en Costa Rica, fundado por Martín Aldaburu, y hoy cuenta con 12 locales a nivel nacional. Llegar a El Salvador significa orgullo, esfuerzo compartido y una enorme satisfacción para todos nuestros colaboradores”, comentó Leandro Aldaburu. El Novillo Alegre tiene 12 locales en Costa Rica como este de Lindora, Santa Ana.

Vieras que nuestro querido amigo Antonio Portuguez obtuvo esta semana la maestría en Ingeniería Vial, en el prestigioso Instituto Tecnológico de Costa Rica. Antonio tenía una licenciatura en Ingeniería Civil por la Universidad Fidelitas. Felicitamos efusivamente al bueno de Antonio y le deseamos muchos éxitos profesionales. Master Antonio Portuguez.

​ Vieras que el maquillista Juan Carlos Villegas está realmente emocionado porque tuvo el privilegio de ser un invitado especial en el congreso de Kryolan Costa Rica, marca que él dice admirar. Villegas presentó un look de novia glam lleno de brillo y de magia que denominó “Rose of Paradise”.





​ “Gracias infinitas a Kryolan por confiar en mí, a todos los que me apoyaron y a cada persona que estuvo presente. Fue un sueño compartir mi pasión con tantos colegas y amantes del maquillaje en una noche que nunca olvidaré. La actividad se realizó en el Hilton Garden inn Santa Ana.

Ashh Levy sirvió como modelo de Villegas.

​ Vieras que el domingo pasado tuve la oportunidad de asistir a una fiesta animada por Fernando Castro y sus hijos que ahora forman el grupo Vía Libre, y fue muy grato escuchar canciones de mi juventud que siguen sonando como en aquella época, de canciones de amor y con buenas letras. También el viernes pasado Vía Libre estuvo en el Bosque Bar, del San José Palacio, en una actividad que fue un verdadero éxito. Todos corearon las emblemáticas canciones que Fernando Castro dejó grabado en nuestros corazones tantos bellos momentos vividos.

Fernando Castro, sus hijos, de Vía Libre, con el promotor Luis Jákamo.

Vieras que el pasado 5 de setiembre, en San Joaquín de Flores, falleció Gisela Ávila Vargas sobrina de la gran cantante Chavela Vargas; ella y algunos de sus primos siempre estaban pendientes de su famosa tía y, cuando venía a Costa Rica, la pasaban muy bien con ella. Precisamente en su infancia y pre adolescencia Isabel Vargas Lizano, vivió en el cantón herediano de las flores. Su amigo, el periodista Steven Barahona, agradeció públicamente por la cercanía de todos estos años. ​“Gracias por tu amistad sincera y por permitirme, desde mis posibilidades, apoyarte en el legado de tu querida tía, Chavela Vargas. Más allá de eso, nos dejaste una enseñanza invaluable con tu amor incondicional hacia los animales, siempre atenta a que ningún perro o gato en la calle pasara hambre. Hoy sé que ya estás con los tuyos, y que tu reencuentro con tu tía “Chavela” te llena de alegría”. Steven Barahona y Gisela Vargas.

​ Vieras que esta semana cumplió cincuenta años Mauricio Muñoz, esposo de Johanna Fernández Madrigal, quien fuera Miss Costa Rica en el 2005. La pareja disfrutó de una fiesta a la que acudieron los amigos más cercanos del cumpleañero. Johanna Fernández es la representante de belleza más bella que ha tenido nuestro país y así lo he publicado en otras oportunidades. Felicidades a ambos y espero que sigan siendo muy felices.

Mauricio Muñoz y Johanna Fernández.



Vieras que mi amigo Julián Villalta, representante regional de Warner Music, recibió el premio Monitor, en los Music Leaders Awards. Específicamente le otorgaron el reconocimiento Digital Music Summit por su trayectoria ejemplar como Country Manager de Warner Music México para Centroamérica, con más de 20 años liderando el desarrollo de la industria musical en la región.





Con visión estratégica y pasión, impulsó la presencia de la disquera en Centroamérica, destacándose por apoyar a los artistas locales emergentes mediante el proyecto La Resistencia, al tiempo que promovió talentos globales como Mau y Ricky, Ed Sheeran, Bruno Mars, Jesse & Joy, Manuel Medrano y otros que escalaron los charts regionales.





Su labor ha sido fundamental para fortalecer la industria y consolidar oportunidades para artistas centroamericanos, dejando una huella duradera en el ecosistema musical de habla hispana. Al recibir el premio Villalta dijo: “gracias Monitor Latino, premios monitor, por este reconocimiento, cosas que llenan el corazón, saber que el esfuerzo, el trabajo y la pasión se valora, no tengo palabras, se siente lindo”.

Julián Villalta con su merecido premio.

​ Vieras que el pasado 9 de setiembre, Día del Niño, la primera actriz Marcia Saborío comentó: “que crecer no signifique olvidar a nuestra niña interior... y acompañó esta publicación con una foto de ella en la actualidad y otra cuando era muy pequeña, el vacilón es que en ambas fotos se ve igualita. Como si el tiempo no hubiese pasado. La verdad es que el comentario de Marcia está cargado de verdad, debemos guardar siempre en nuestra piel la inocencia, la bondad, la ternura, la felicidad, el amor y todo lo bueno de nuestra etapa de niños. En cuanto a su foto de esa niña tan bonita —en sepia— y de la niña de ahora —la que es amiga mía— no hay diferencia alguna, son igualitas, ha conservado usted sus rasgos de pequeña y el corazón también, eso se refleja en la sonrisa de la niña Marcia.

Dos Marcias, pero con varios años de diferencia. Se ven igualitas.

​ Vieras que la promotora Alejandra Giusti, conocida como La Tigrita, por ser la esposa del Tigre Tony, está realmente muy triste por la muerte de su chihuahua Thyla, ya que ella la adoraba y, además, fue el primer regalo de cumpleaños que le dio el Tigre, en el 2011. A Thyla le dio una insuficiencia cardiaca, empezó mal desde mayo, se le llenaron los pulmones de agua, la sacaron de eso, quedó con tratamiento de por vida y a los dos meses murió, suceso que ha sido muy duro para ella.





Después de Thyla, se habían hecho de Thea, que ya tiene once años y más reciente de Thyz, de dos años. Vean que vacilón todas las perrunas tienen nombre que empieza con “T”, igual que los felinos Tigrita y Tigre. La verdad es que esa pérdida ha sido realmente muy dura para Alejandra, quien la recuerda todos los días.

Thyla, Thea y Thyz.

Vieras que el cantante Braulio se presentará el próximo 31 de octubre en el Melico Salazar, luego de una ausencia de varios años. El canario regresará con su Tour 50 años y es Costa Rica el país que eligió para dar inicio a esta gira tan significativa de su exitosa trayectoria. Nos reencontraremos nuevamente una noche con este querido cantante que a lo largo de su impresionante y constante carrera, continúa enamorando a sus más fieles seguidores. Y para que la noche sea aún más inolvidable y romántica también cantará Joaquín Yglesias. Las entradas están a la venta en eticket.cr, ya lo saben. Nos vemos con Braulio el último día de octubre. Braulio tiene varios años de no venir al país.

​ Vieras que desde hace más de un mes estamos trabajando en la organización de la Fiesta de Negro por los Juguetes, que se realizará el próximo lunes 1º de diciembre en un lugar que aún está por definir.





Los organizadores hemos puesto mucho empeño en afinar los detalles de la producción, para que realmente la de este año sea la mejor fiesta, la más exclusiva y en la que recojamos muchos juguetes que entregaremos a niños de escasos recursos. La fiesta contará con un reconocido grupo nacional, tendrá una pasarela de moda y es muy probable que invitemos a un artista internacional.





Por el momento estamos buscando patrocinadores que quieran unirse a esta notable y exitosa actividad benéfica. También tendremos espacios VIP para quienes quieran respirar y disfrutar un aire de exclusividad y mucho caché. En las próximas ediciones daremos más detalles de esta famosa fiesta que reúne a los artistas, a los socialités y a la farándula de Costa Rica.

Este es el logo de la Fiesta de Negro.