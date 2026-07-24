Tía Zelmira: Con Argentina y España en mis entrañas

Por Rogelio ﻿Benavides ﻿/ [email protected]



Cumpleañeros

Saludo a mi buen amigo el empresario Adrián Araya Monge con motivo de su cumpleaños este viernes 24 de julio. Otros cumpleañeros de esta semana son la empresaria María Auxiliadora Aguirre (cumple el 24 de julio), el empresario Juan Carlos Laclé Zúñiga (25), el comediante Álex Costa (25), la periodista Carolina “Nucy Boronas” Méndez (25), el periodista Everardo “Mi reicito” Herrera Soto (25), el empresario Federico Calvo (26), el abogado y empresario Rodrigo Arias Sánchez (26), el periodista Pablo Campos (27), el abogado Román Fallas (27), el periodista Iván Meza (28), el futbolista Alfredo “El Chatillo” Piedra (28), la ex diputada Dinorah Barquero (30) y el periodista Sergio Arce (30). Felicidades.

Con Argentina y España en mis entrañas

No soy futbolero, por esa razón el pasado 19 de julio, cuando se jugó el último partido del Mundial de Futbol, estuve entre dos aguas, como Paco de Lucía, pero no me ahogué. Mi relación con Argentina y España es de recuerdos y sentimientos puros.



Todo empezó en junio de 1978, cuando Argentina fue sede y ganó el Mundial. Trabajaba en Radio Monumental, donde había llegado, procedente de Quepos, en 1976. La emisora estaba en la Avenida Central, en la esquina de los grandes acontecimientos, sitio donde se realizaban las manifestaciones espontáneas de política, fútbol y de cualquier cosa. Como sucede hoy con la Fuente de la Hispanidad, pero a la esquina nadie venía a lavarse el culo.



Cuando Argentina empezó a avanzar, el puñado de argentinos residentes aquí, se concentraba en la esquina a celebrar, pero nunca a llorar, salvo que fuera de felicidad. Allí llegaban a gritar, a saltar, a bailar y de alguna manera a comunicarse con los suyos, con los de aquí y con los de allá.



Entonces, este aprendiz de periodista se familiarizó con los nombres de Passarella, Olguín, Bertoni, Kempes, Luque, Ardiles, Fillol, La Volpe, Tarantini y el legendario entrenador César Luiz Menoti, el mismo que dejó por fuera a Diego Armando Maradona, quien entonces deslumbraba en Argentinos Juniors, con 17 años. Si bien era difícil imaginar el futuro de Maradona, su nombre quedó latiendo en el ambiente en la previa del Mundial.



Por cierto, cuando se realizó ese mundial, las transmisiones televisivas eran a color, pero en Argentina la televisión aún era en blanco y negro. Fue hasta el 1° de mayo de 1980 cuando tuvieron transmisiones con color. No es por presumir, pero a Costa Rica la televisión a color llegó en 1971.



Todo cuanto aprendí durante aquel campeonato me acercó a la tierra de plata. Además, aquellos esquineros, me terminaron de aclarar el concepto del amor por la patria, a pesar de la distancia, la política y las botas de Videla. Verlos felices aquí, coreando a su país y a sus héroes, casi dioses, me conmovió para siempre y para los campeonatos siguientes.



En 1987 tuve la oportunidad de ir a estudiar a la Universidad de Navarra, en Pamplona, España. Luego, en 1990, viví con mi esposa y mis hijas en Madrid. Entonces me convertí en amigo de España y de todo lo español, hasta llegar a considerar a Madrid el mejor destino del mundo. Quiero mucho a España y a los españoles, lo admiro como el gran país que es y considero a la española, la mejor gastronomía del mundo, con sus riojas y riberas, sus tintos y sus blancos.

Mi amiga argentina Carolina Balbiani en Segovia, en 1987.

Fue el español Manuel Peña Chueca, quien me invitó por primera vez a Buenos Aires; aquella vez también estuve en Suipacha, el pueblo de Martín Aldaburu, el argentino más argentino de los buenos recuerdos de mi corazón.

En el campeonato de 1990 estuve varios días con mi amigo Raúl Di Blasio, en su casa en Miami, y era obligatorio ver los partidos y vociferar apoyando a la albiceleste, sin importar los decibeles. Raúl, en Florida, y su padre Hilario en Zapala, Neuquén, se conectaban por teléfono —de los de antes— y juntos compartían las emociones y los sustos del juego; era una estampa real y divertida ver cómo los argentinos viven, se desviven y mueren por el fútbol.



También tengo otros amigos argentinos, compañeros míos en Pamplona: Marcelo Loprete, Luis Dieguez y la gran Carolina Balbiani, la más querida, con quien me comunico cuando puedo.



Me gusta el tango del embajador Óscar López Salaberry, soy amigo del loco más loco de la radio Juan Carlos Torres, del empresario gastronómico Leandro Aldaburu y así podría mencionar a unos cuantos boludos más.



En mi lista y en mi corazón tengo el recuerdo de buenos españoles, como Pedro Palacios, el vasco Adrián Rubio, Eneko Lekue, Queta Vidales, Fiona Ferrer, Valentín Vaquerizo y su esposa Loly, así como la gallega Marian Moldes y doña María José Chueca Zaro.



Por todo lo anterior y por mucho más, mi corazón se partió en mil pedazos para la final y, al final, hubo final y el resultado no estuvo nada mal y mi querida España bordó una estrella más en su camiseta. Pero si se trata de brindar, prefiero un tempranillo o un albariño, con un buen churrasco, un alfajor de dulce de leche y una crema catalana.



Que si los argentinos son pesados, tendría que preguntarle a don Óscar; que los españoles son racistas… "No lo sé, Rick". Todavía hay mucha FIFA que cortar.



El domingo pasado, le pedí a Diego Armando, al Pelusa, allá en la cancha celestial, que me aliviara con su luz y con su mano divina, para tener la serenidad necesaria para superar aquel trance. Ignoro si ganó el mejor o el menos peor, pero mi corazón se sintió mejor. Que viva España y que sobreviva Argentina, con o sin Malvinas.

En esta esquina se reunían los argentinos a celebrar en 1978.



​Te tengo un vieras

Vieras que la periodista Yuri Lorena Jiménez me informó que nuestro amigo y colega Steven Barahona, estará vendiendo pozol este fin de semana, en la GAM y también en sus alrededores.

Steven empezó con ese emprendimiento en tiempos de pandemia y a la fecha continúa vendiendo el espectacular pozol que cocina un señor de Cartago. Steven está involucrado en lides políticas, pero no deja de lado su negocito de Pozol Express.

Dice Yuri que a ella le encanta el pozol y le gusta ayudarlo con la divulgación porque se maravilla verlo trabajando en diversas veredas, desde el ámbito político hasta como Maestro de Ceremonias y claro, con Teto Pozole. Quienes quieran probar un buen pozole este fin de semana, puede llamar a Steven por medio del 8833-7939.

Esta es la propaganda del pozole que vende Steven Barahona.

Vieras que de las cosas que más me agradaron con motivo del triunfo de España en la final del Mundial de Fútbol, fue una publicación del gran Joaquín Sabina, quien enfundado en la camiseta roja, escribió:

​“Qué manera de aguantar, qué manera de crecer, que manera de soñar, qué manera de vencer. Felicidades a los ganadores y a sus seguidores. Olé”.

Sabina estaba eufórico con el triunfo de España.

Vieras que la gran locutora Rose Davis, quien tuvo la oportunidad de laborar en el Mundial en México, incluso como animadora de la inauguración, se mostró infinitamente agradecida porque le permitieran aportar su talento en una actividad de esa naturaleza y de ese tamaño.

​“Fue poco más de un mes con días intensos, cargados de muchísimas emociones lindas, mucha gente valiosa alrededor. Sumado a meses de preparación que mantuve reservados. "Desde la inauguración del mundial, sentí cada like, mensaje, posteo, notas de prensa, reacciones, llamadas, y muestras de cariño, aunque por lo que estaba viviendo tal vez no pude contestar o leer todo en ese momento (gracias por ser parte de esto, ya estoy poniéndome al día). "Ya con el torneo terminado, puedo detenerme a contarles todo, a mi estilo. Los resultados deportivos todos los vimos jornada a jornada, pero, el camino para llegar al escenario del espectáculo deportivo más importante del mundo, fue tan rico que merece no quedarse solo en mi galería. Y el cariño que me dieron tampoco, así que esto sí, no cierra hoy. Estén pendientes. De nuevo mil gracias”, comentó Davis.

Rose Davis brilló gracias a su talento.

Vieras que el presentador Michael Segura visitó este jueves las instalaciones de Beyond Laser & Skin Center, ubicadas en Sabana Norte, donde continúa su proceso de cuidado y bienestar estético de la mano de un equipo altamente calificado.

Segura destacó la atención profesional recibida por parte del doctor Edward Castro, director médico de la clínica, así como de la enfermera Siney Rodríguez, quienes lo han acompañado con tratamientos personalizados y un enfoque basado en la excelencia y la seguridad del paciente.

Segura comentó que la confianza depositada en la clínica se debe al profesionalismo y la calidad humana de su personal. Esta clínica se ha consolidado como un referente en medicina estética y tratamientos de rejuvenecimiento.

Edward Castro y Siney Rodríguez.

Vieras que Maribel Guardia, quien hace pocos días estuvo en el país, aprovechó para visitar a Vilma “Mima” Chacón, su hermana mayor, a quien ella ve como su mamá, y aprovechó para contar que ella perdió a su madre siendo una niña, pero la vida le regaló a Mima.

​"Mi hermana, mi guía, mi refugio y la mejor mamá que pude tener. Hoy la abrazo con la misma gratitud de aquella niña de nueve años que encontró en ella amor, fuerza y protección. Te amo infinitamente, Mima”, expresó la actriz.

Vilma Chacón y Maribel Guardia.



​Vieras que también esta semana Maribel Guardia se solidarizó con Aylin Mujica, con motivo de la muerte de Mauro Meléndez, hijo de la actriz.

​ “Hoy lloro contigo querida Aylin. Ninguna madre debería despedir a un hijo. Sé que el amor no termina cuando la vida cambia de forma, porque los hijos viven para siempre en la mitad del corazón que nos dejan cuando se van. Que Dios te abrece, te sostenga y te dé la fortaleza necesaria para atravesar este inmenso dolor.

"Estoy contigo y sé que todas las madres que hemos perdido un hijo te abrazamos y te bendecimos en la distancia. Y ten por seguro que tu amado niño está en la luz, en la presencia del amor infinito de Dios”, escribió la gran Maribel Guardia.

Aylin Mujica y su hijo Mauro Meléndez.