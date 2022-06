Tía Zelmira: Coco Vargas está en pausa

24 de junio de 2022, 9:00 AM

Este viernes 24 de junio cumple años el periodista Yurguin Zúñiga, también mi querido amigo Juan Luis Hernández Fuertes, Meribeth Padilla León, Beatriz Alvarado y Gareth Dixon. Otros cumpleañeros de mi lista son la doctora Lisbeth Quesada (cumple el 25 de junio), Eric Zumbado (25), Jessica Aguilera (25), Douglas Martin (25), Michelle Vargas (25), Luis Carlos Monge (26), Pablo Dagapiti (28), Paula Prada Picado (29), el periodista Johel Solano (30), Ken Segura (30) y Lynda Díaz (30).

Coco Vargas está en pausa

Mi querida y respetada Silvia Vanessa Vargas Víquez, conocida como la malvada Coco Vargas, está pasando por un proceso de transformación espiritual y ahora está enfocada en otros asuntos, especialmente en su local, Salsita Pizza. La Vargas está en otra salsa, en la suya. Coco, de apenas 44 años, está casada con Camilo Garzón y es madre de tres hijos, entre ellos Samuel, el más pequeño de la casa, quien todavía no tiene ni un año de nacido.

Coco ya no es Coco, al menos por el momento. De lo anterior me enteré cuando Diego Bravo la invitó a su primer programa en TD Más, que se emitirá el próximo 30 de junio a las 9 p.m. Tras agradecerle de forma cordial la convocatoria, Silvia le dijo que en este momento ella no le serviría para lo que él tiene planeado, que en todo caso le habría servido hacerlo como el personaje Coco Vargas, toda transformada, maquillada y emperifollada y con un lenguaje altisonante. Eso sí, le agradeció la invitación, le envió buenos deseos y le auguró mucho éxito.

“Estoy pasando una etapa espiritual muy diferente, medito, hago mucho trabajo interno; estoy buscando mi centro y mi razón de ser y trabajando en muchas otras cosas”, dijo la polémica y exitosa actriz. Por lo demás, Silvia está bien, trabajando arduamente, feliz, con muchos proyectos y con su preciosa familia, cada vez más grande.

Cuando le consulté sobre su nueva etapa, fue generosa en explicaciones. “Mi gordito Sami es un bello, ya cumplió siete meses y quiere hablar y caminar ya, es muy lindo. Yo estoy trabajando como profesora de inglés y también en Servicio al Cliente para una empresa muy grande en Estados Unidos, ese es un medio tiempo que me encanta hacer porque es en la pura mañana y me queda el día para correr como loquilla de un lado a otro. En cuanto a Salsita Pizza, está empezando a levantar, fueron muy duros los primeros meses, pero ya finalmente estamos empezando a ver la luz y Camilo está de cabeza con eso. Mis hijos mayores preciosos y muy, muy inteligentes gracias a Dios”.

Silvia ha logrado su propósito de encontrar cada vez más lo que ella denomina su centro: medita todas las madrugadas, hace yoga y lleva un curso intenso de metafísica. “Nunca me sentí tan feliz y con propósito en la vida. Ahí vamos haciendo lo que corresponde, vivir y dejar vivir”, dijo cual James Bond, el Agente 007, que vivía y dejaba vivir.

Realmente me alegró escuchar todas esas buenas noticias de doña Silvia Vanessa Vargas, quien decidió meter por un tiempo a Coco Vargas en el closet y buscar el centro de su propia existencia. Prometo y juro desde esta columna —por escrito— que muy pronto iré a visitarla a su Pizza Salsita, porque conociéndola a ella y a su querido Camilo, no tengo duda alguna de que me recibirán felices con buena comida, buen vino y mucho amor.

Coco Vargas está ahora enfocada en asuntos más espirituales.

Sin filtros…y sin reacciones

Mi buena amiga Flor Urbina, exjueza de Dancing With The Stars (DWTS) —ahora fuera de Canal 7— decidió, ahora que vive en los Estados Unidos, hacer “Dancing sin filtros”, un programa por medio de las redes sociales, para comentar sobre la nueva temporada de DWTS, que se estrena este domingo 26 de junio, sin embargo, por lo visto, el asunto no camina según lo esperado. Flor invitó a participar en esa iniciativa al polémico Diego Bravo, a una periodista de apellido Leiva, que estuvo hace unos años en televisión, y a la zarina de la moda, Amanda Moncada. El pasado domingo 19 hicieron el primer intento para probar y afinar la conexión, sin embargo, deberán más bien afinar otras cosas; si bien el espacio tuvo una decena de miles de “visitas”, las interacciones nos generaron muchas dudas: Diego Bravo tuvo 35, Flor 54, Leiva 6 y Amanda 1. El lunes de esta semana hicieron otro ensayo y el resultado fue peor. Además, noté que a Urbina y Leiva les molestan algunos chismes de Diego, así como el vocabulario —pasado de libre— que él utiliza. Pienso que, si a Diego no lo quieren diciendo palabrotas, mejor lo echan de una vez. Esperemos a ver qué pasa.

A Diego Bravo tendrán que echarlo del programa de Flor Urbina.

Más allá del Cabro

Hernán Tasies, crítico de asuntos radiofónicos de Diario Extra, autor de la columna Don Dial, publicó el 16 de junio una crítica sobre la entrevista del periodista Rodolfo González, de Teletica Radio, difundida el 7 de junio con Bryan Ganoza, uno de los concursantes de la nueva temporada de Dancing With The Stars. De acuerdo con su opinión, González le permitió al bailarín, desarrollar “una narración entretenida, muy humana, sorpresiva y repleta de realidades en relación a la característica ambiental cuando de avasallar a una figura que alcanza cierto nivel de éxito se refiere. La envidia es superlativamente perniciosa en ciertos ambientes nacionales y esa es la verdad. Ganoza contó parte de su historia, niñez y adolescencia, que resultó un ejemplo de lucha y perseverancia. Puede ser que muchos no sean precisamente sus seguidores (-as) o admiradores (-as), pero el muchacho se merece una dosis de respeto, una visión mucho menos egoísta por parte de asiduos intrigantes vía redes sociales, sobre todo. Los sueños, aspiraciones y esfuerzos ajenos deben de ser respetados y este comentario… ¡TAMBIEN!”, escribió Tasies. Estoy totalmente de acuerdo con el crítico y me alegra que González le haya permitido a Ganoza expresarse realmente como es él, sin preconceptos. González le facilitó el espacio sin presiones y, lo más importante, lo dejó hablar, cosa que muchos entrevistadores no han entendido. Mi felicitación para Tasies por su anotación, para González por su aporte y a Ganoza por permitirnos conocerlo mucho más allá del Cabro más Macabro.

Bryan Ganoza se perfila como favorito de DTWS, que iniciará el próximo domingo.

Zorán sigue creciendo

Zorán, ganador de Nace una Estrella, sigue convenciendo y creciendo. El 18 y 19 de junio se presentó en el Teatro Espressivo en un concierto íntimo y revelador. Gracias a una invitación de Gustavo Vargas, su manager, pude estar en el concierto del sábado y en la primera fila. Me gustó Zorán como el primer día en Nace una Estrella, su voz, sus desplantes, su ternura y hasta su nerviosismo, me atraparon durante todo el concierto: le puse atención, lo detallé, lo escuché con cuidadoso detenimiento para terminar de convencerme de su potencial para trascender mucho más allá de este pequeño escenario llamado Costa Rica. Apoyado por una buena banda, Zorán empezó con Sandro, luego vinieron temas de Camilo Sesto, José José y otros, para terminar con su determinante y llegadora versión de Llorona. Me gustó la sinceridad, la humildad de este muchacho, quien saludó a su querida Mamá Sarita, a sus primos, a sus vecinos, a su mamá, a su pareja Jafet y hasta subió al escenario a su hermano, para darle un abrazo. Me gustó ese detalle de mostrarse tal cual, con sencillez y sin poses. El público respondió espontáneamente con gran cariño. Desde hace dos años no asisto a actividades masivas públicas, creo que era el único en el auditorio con mascarilla, pero me sentí confiado y entusiasmado gracias a la magia de Zorán. No tengo duda de la fuerza artística y de la proyección de este virtuoso, ojalá que siga caminando por esa misma senda, porque tiene todo lo necesario para trascender, para triunfar, para llegar tan alto como se lo proponga. Gracias Zorán por su entrega, por su talento y por todo lo bueno que puede dar.

Zorán tiene talento para llegar tan lejos como se lo proponga.

Gardel vive

El Embajador del tango, Oscar López Salaberry, y la Banda de Conciertos de San José, dirigida por el maestro Juan Bautista Loaiza, serán los encargados del homenaje “Gardel vive, vive Gardel”, con motivo de los 87 años de la muerte de Carlos Gardel, el más famoso de los cantantes de tango. Los tributos serán este viernes 24 de junio, a las 10 a.m., en el Paseo República Argentina, ubicado al costado oeste de La Casa Amarilla, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores; este concierto gratuito es auspiciado por la Municipalidad de San José. El mismo repertorio sonará, dos días después, el domingo 26 de junio, en el Museo Nacional de Costa Rica, a las 11 de la mañana. El espectáculo contará con la voz de Héctor Iván Quintero y la participación especialísima de Ofelia Dechamps, quien se encargará del baile. Se escucharán temas como Por una cabeza, El día que me quieras, Volver, Mi Buenos Aires querido, A media luz, Cuesta abajo, Adiós muchachos, Sus ojos se cerraron, Mano a mano, Caminito, Yira Yira, La cumparsita y muchos más. Carlos Gardel cantante, compositor y actor nació el 11 de diciembre de 1890, en Toulouse, Francia. Se nacionalizó argentino en 1923. Murió el 24 de junio de 1935, en Medellín, Colombia en un accidente aéreo.

El embajador del tango Oscar López Salaberry ha difundido ese ritmo argentino por todo el país. Foto: Eloy Vargas León.

El embajador del tango Oscar López Salaberry tiene varios años de promover este ritmo en nuestro país: fundó el espacio radiofónico “Simplemente tango”, considerado una cátedra del tema, se presenta semanalmente en varios sitios solo o con su grupo “Salaberry tango show”, da clases de baile y no descansa en su empeño de difusión cultural. Este abogado de profesión, se desempeñó como embajador de Argentina de 1997 al año 2000, pero cuando terminó sus funciones se quedó a vivir en San José y gestó una tribuna de tango que contaba con una legión de fanáticos, pero no había un punto de encuentro. Fue entonces cuando nació Simplemente Tango, todo un fenómeno de audiencia durante siete años, en Radio Eco, donde sumó tres mil programas. Ante aquella respuesta, López Salaberry se sintió motivado y empezó a construir toda una gesta alrededor del tango. Sabía guitarra, saxofón y aprendió a tocar bandoneón; acto seguido se fue por todo el país haciendo presentaciones y dando clases de baile. Desde entonces ha organizado festivales, homenajes a Gardel y a los grandes intérpretes, tuvo un espacio en televisión, viajó a otras capitales y terminó por convertir al tango en su apostolado. López Salaberry tiene trillo: ha viajado por todo el país a tocar y a bailar; también va a los colegios, a los asilos de ancianos y ha actuado a cielo abierto en el Mercado Central. Fueron su gen arrabalero y el bandoneón los que le permitieron subir al escenario del Teatro Nacional con Malpaís, para él una de las mejores experiencias que ha tenido aquí. Exprofesor de ingeniería legal de la Universidad de la Patagonia y quien fuera Gobernador de la Patagonia Argentina, agradece cada vez que puede la oportunidad que le dieron aquí los seguidores del tango, por eso, sigue con su espacio Simplemente tango, que ahora se transmite los domingos por la frecuencia CRC 89.1 Radio, de 4 p. m. a 6 p.m.

La Banda de Conciertos de San José es dirigida por Juan Bautista Loaiza. Foto: Eloy Vargas León.

