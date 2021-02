Tía Zelmira: ¡Chino Moreno recopilará anécdotas divertidas!

Rogelio Benavides/benapresa@hotmail.com



Cumpleañeros



El primer saludo de hoy es para mi buen amigo Arturo Montealegre, quien celebra su natalicio este 12 de febrero. También saludo al periodista y escritor Camilo Rodríguez Chaverri (cumple el 14 de febrero), al DJ y modelo Felipe Mejía (15), al periodista y presentador de VM Latino Álex Alvarado (16), al pintor Ferlander Arguedas (18), y al cantante Róger Morales.

Muy bonita Fabiola

Fabiola Mora Ramírez, hermana mayor de Melissa Mora, cumplió 34 años esta semana y, a decir verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, está muy guapa. Hay que verlas juntas o separadas, estas niñas tienen una belleza innegable y un cuerpo hermoso, bien torneado y bien cuidado. Fabiola, madre de una parejita, es empresaria y se dedica a la venta y perfumes por catálogo. Fabiola luce bella y radiante y entusiasta con la vida, ya que hace doce años tuvo que experimentar un cáncer del que logró salir adelante y, más recientemente, se vio afectada por una mala praxis que le hicieron en una clínica de estética. “No fue fácil pasar las pruebas del cáncer y tras de eso sufrir la pérdida de un bebé, pero la vida me dio dos ángeles que son hoy por hoy, quienes me llenan de amor y alegría todos los días y por los que siempre lucharé, porque Dios me dio la dicha de verlos crecer”. Fabiola, con su bella sonrisa dice que ya no es una chiquilla, pero que los años la han ayudado a madurar y a valorar las personas buenas del camino. Felicidades a Fabiola por esos 34 años tan bien cumplidos. ¡Felicidades!





Xinia Paniagua, guardaré sus sonrisas

Sin duda alguna Xinia Paniagua es una de las mujeres más agradables que he conocido. Su corazón dejó de latir, pero su recuerdo permanecerá intacto en este corazón que ella se ganó desde el primer día. Guapa, imponente y simpática, lograba que compartir con ella, fuera un deleite, un rato agradable y especial. Siendo yo mariachi, la conocí en el quehacer político partidista a la par de nuestro común amigo Johnny Araya. Mi esposa Lilliana Mora, mi amigo Orlando Guerrero, trabajaron muchas veces con ella y cultivaron una bonita amistad. Destaco de Xinia su simpatía y su buen humor. La recuerdo contando anécdotas divertidas de don Oscar Arias Sánchez: se tenían un gran aprecio, se daban bromas, se respetaban y disfrutaban de las ocurrencias de Xinia y de las reacciones de don Oscar. Precisamente en un mensaje de Arias a los hijos y al esposo de Xinia dijo que “en algún rincón del inmenso círculo de cariño que la rodeó, está también este amigo que no dejó nunca de asombrarse ante la inagotable luz de su sonrisa. La mujer que partió fue una mujer admirable. Pero aún más admirable es la obra que deja en cada uno de ustedes. En el tanto la risa de Xinia permanezca en la risa de ustedes; en el tanto su sabiduría perdure en la sabiduría de ustedes; en el tanto su amor se multiplique en el corazón de ustedes, mi querida Xinia vivirá para siempre. A Mitry le digo que con profundo pesar recibí la noticia de la muerte de Xinia. No puedo imaginarme dolor más grande que el de perder a quien llenó tus días y tus noches de alegría, consejo y amor. No puedo imaginar el vacío que dejan las sonrisas que Xinia se llevó consigo; el silencio que dejan las palabras que volaron con su partida; la tristeza que deja en los lugares comunes que juntos compartieron. No puedo imaginarme, como decía el escritor argentino Jorge Luis Borges, cuánto te “duele una mujer en todo el cuerpo”. Cuánto te duele en el alma y el corazón. No puedo imaginarlo, apreciado Mitry, pero comparto en estos momentos tu dolor”.

Una idea divertida

El productor musical y programador radiofónico Alfredo “El Chino” Moreno me pidió ayuda para un libro en el que piensa recopilar las anécdotas más divertidas del ámbito del entretenimiento que él conoce muy bien. La idea es refrescar cuentos vacilones de la gente de la radio, la televisión, el teatro, el periodismo y otros quehaceres. Alfredo y yo ya tuvimos la primera sesión de trabajo donde diseñamos las etapas de recopilación, selección y redacción de las historias; también se realizarán entrevistas virtuales con algunos protagonistas para enriquecer los relatos. En la medida de lo posible, los cuentos irán con el nombre y los apellidos del o de los protagonistas, para darle rigor y un tratamiento periodístico y literario. Alfredo Moreno ya está programando reuniones con gente como Fernando “Caifás” López, Gerardo Ramírez, Ricardo Padilla, Ricardo Sáenz y otros nombres muy conocidos por su natural capacidad de narrar historias. Quienes deseen hacer sus aportes a este proyecto, pueden comunicarse con Moreno en radio 94,7; además, quienes quieran enviar sus aportes, pueden hacerlo por medio de los correos electrónicos chino@94-7.com y Benapresa@hotmail.com donde se almacenarán todo este tipo de contribuciones, tan necesarias para el éxito de esta idea.

Alfredo Moreno, Alberto Plaza y Juan Bautista Serrano.



Oscar Arias le ganó a Di Blasio

Les cuento que en ese libro que escribiremos sobre anécdotas, cagadas y otras putadas, contaremos con algunos aportes de grandes artistas internacionales, que también tienen recuerdos para compartir. Esta semana cuando Alfredo “El Chino” Moreno y yo llamamos a Raúl Di Blasio para invitarlo a participar, aparte de decir que sí, nos contó una anécdota. Dice que cuando él vino a la Teletón de Costa Rica en diciembre de 1985, le fue bastante bien: al público —aunque no lo conocían— le gustó su participación y también empezó a ganarse amigos como la presentadora Sylvia Blanco y el empresario artístico Roberto López, quienes quedaron tan satisfechos con la presentación con Raúl, que de inmediato programaron varias presentaciones en el teatro Melico Salazar, empezando el primer domingo de febrero de 1986. Dice Raúl que cuando él llegó al teatro no había nadie, solo algunos músicos y técnicos y Sylvia y Roberto; mientras tanto afuera había algarabía, pitoretas y mucho ruido de carros, carrozas y buses desfilando por la avenida segunda; entonces recordaron que aquel domingo 2 de febrero hubo comicios y Oscar Arias ganó por primera vez la Presidencia de la República; tras suspender el concierto, poquito antes de las 8 p.m., no les quedó más camino que el hotel Corobicí. Entonces apareció Chino Moreno y le dijo que para entrar bien en el ambiente artístico tenía que hacer una presentación con Gaviota y dejarse llevar en un vuelo supremo. Efectivamente, un par de meses el Melico recibió a Di Blasio y Gaviota y tuvieron que hacer cuatro presentaciones a teatro repleto. De ahí en adelante, todas las visitas del pianista al país han sido un éxito rotundo.

Rogelio Benavides, Raúl Di Blasio y Alfredo Moreno.



Jennifer Barrantes grande

La espigada modelo Jennifer Barrantes, es otra de las ticas que puede presumir de sus reales y verdaderos logros en la publicidad mundial; recuerdo haberla visto en reconocidas revistas de moda y cuando salió en un anuncio de Master Card Internacional, donde aparecía jugando mejenga con unos chiquillos en un pequeño parque; ese anuncio se vio en todo el planeta poco durante el mundial de Alemania. Durante los últimos días Jennifer, quien vive en México, ha pasado una temporada con su mamá Priscilla Herrera aquí en Tibás; han paseado y han disfrutado como las mejores amigas. Estas semanas el empresario Andrés Jiménez, conocido como El Potro, subió unas fotos almorzando con Jennifer en un restaurante capitalino. Se les veía sonrientes y felices. Felicitación efusiva para ella y un aplauso de pie por sus logros reales.



Te tengo un vieras….



Vieras que la semana pasada conté que Sary Valverde sobó al diputado Pablo Heriberto Abarca, dije que no sabía si lo habían masajeado con aceite para niños o con manteca de chancho, sin embargo, Sary Valverde aclaró que lo sobó con crema para manos y que realizó una ardua tarea en el área de las coyunturas de brazos y piernas; una vez realizado aquel procedimiento, le dio soda con limón. Muy bien, muy bien. Gracias a Sary por revelar su secreto profesional, sin embargo, ahora me queda claro que, si le dio soda con limón, lo que tenía el paciente era goma y no pega.



Vieras que la cantante María José Montoya, conocida artísticamente como Mari Blue, se internó este martes 9 de febrero en la clínica Rejuvenese, para que el cirujano plástico Manuel Emilio Piza Rodríguez le pusiera unos implantes en los glúteos que le quedaron muy bien, ahora parece que tiene culito de pan dulce. La agraciada cantante tiene sonando en la radio y en las distintas plataformas, con mucho éxito, el tema “A usted qué le importa”, con Popeye. Mari Blue, gran amiga de Melissa Mora, a quien apoda La Yuya, es una muchacha bonita, agraciada, canta y baila bien, pero ella quería tener un culito más bonito. Veremos los resultados para seguir informando.



Vieras que el domingo pasado, durante el concierto que ofreció Luis Ángel Castro, en el restaurante Estación Atocha Don Bosco, llegó la guapísima abogada penalista Stephanie Sánchez y su hermana la empresaria Melissa Sánchez; guapísimas las dos y, a pesar de las burbujas, sus hermosos cuerpos dejaron escapar más de un suspiro entre sus admiradores. Stephanie andaba un vestido rojo, bien ajustado y con una abertura trasera al mejor estilo “palabra de honor”, mientras que Melissa lució un vestido revelador y sensual, tal y como nos tiene acostumbrados.



Vieras que todo apunta a que se ha desatado una pandemia, pero de separaciones. Recientemente supimos lo de la ruptura de Mauricio Hoffman y Ericka Morera, los rumores sobre el intento —no concretado— de Melissa Mora de divorciarse, la separación de Keyla Sánchez y el futbolista Carlos Hernández. La dinámica ha sido muy similar, primero lo desmienten, lo niegan a ultranza, y luego, todo se derrumba y se abre la tumba. El tema es que las redes se han convertido en una herramienta muy útil para saber cómo andan las relaciones de las parejas: primero salen en fotos muy acaramelados en todas las situaciones posibles y sitios posibles: en las Maldivas, en Bali, Qatar, en yate en Miami o en bote por Upala, aquello es una pura miel, retratada desde todos los ángulos posibles, pero de pronto…. Tatán tatán: desaparecen las fotos, cierran los perfiles y publican imágenes solos, solitos, tristes, pero valientitos, no hacen cuchara, pero tratan de poner su mejor cara. Es entonces cuando se encienden las alarmas de que algo no está bien. Por cierto, hace días no veo fotos de la periodista Fabiola Herra y del doctor Rodrigo Marín, ¿será que chin chín?



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.