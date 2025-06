Tía Zelmira: Chino Moreno, descubridor del “Chiqui chiqui”, recibió homenaje

Por Rogelio Benavides / [email protected] Cumpleañeros





Me complace saludar, en forma efusiva y cariñosa a mi buena amiga Lynda Díaz, quien cumple años el próximo 30 de junio; ya olvidé cuántos años, pero eso es lo de menos, ella cada día está más linda y más buena.





Lynda sigue adelante con sus empresas, da charlas de motivación, atiende a su esposo el exitoso empresario Anthony Alfonso, quien la trata como lo que ella es, una reina. Lynda también atiende a su mamá Carmen, a sus hijos y a todos les da un poquito del gran amor que ella atesora en su corazón para ellos.





En estos días, Lynda amenaza con venir al país para dar un tutorial sobre maquillaje, especialidad en la que ella es diplomada; estaré pendiente para darles todos los detalles. Espero que Lynda pase un bonito cumpleaños junto a los suyos allá en Miami y que siga cosechando éxitos y llenándose de felicidad. Esta semana también cumplen años la modelo María Fernanda Torres (cumple el 2 de julio), la empresaria Helena Baruch, el periodista Gilberto Valencia (3), la modelo Alejandra Bolaños (3) y la primera actriz Marcía Saborío (3). Felicidades a todos.

​ Chino Moreno papá del “Chiqui chiqui”, recibió homenaje





Alfredo “Chino” Moreno, considerado como el padre del ritmo “chiqui chiqui”, recibió un homenaje por parte del Ministerio de Cultura, el pasado 21 de junio, durante la celebración del día dedicado a La Fiesta de la Música, en el Teatro Melico Salazar.



Durante el homenaje se realizó el concierto “Rock Sinfónico”, con la participación de artistas como Gandhi, Suite Doble, Voodoo, 424, Time’s Forgotten, Miguel Solari y Balance. Además, participaron músicos del Instituto Nacional de la Música y de la Orquesta de Cuerdas del SIFAIS.



De acuerdo con los atestados que leyó el Ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, la trayectoria de Moreno “ha sido fundamental para el desarrollo y la promoción de la música en nuestro país”. Durante la jornada también fueron homenajeados Marvin Araya y Víctor Hugo Berrocal, “cuya obra ha forjado generaciones de artistas”.



Desarrollador musical





Alfredo Moreno Estrada es un productor que durante más de cinco décadas se ha dedicado a la promoción y difusión de la música popular y clásica. También ha estado de lleno en la radiodifusión y desde allí ha incrementado su genuino interés por la divulgación musical. Además, como contribución tangible al arte, Moreno Estrada es el creador del ritmo conocido como el “chiqui chiqui”, característico de Costa Rica.



Inició como baterista de ritmos populares y como trompetista en la Banda del Liceo Mauro Fernández, de Tibás. A los 21 años tocó la batería en el Concierto para la Juventud, versión del maestro Benjamín Gutiérrez, para la obra Romeo y Julieta, con la Sinfónica Nacional y el trío de Jazz del Pibe Hine.

También se dedicó a producir conjuntos y tuvo el privilegio de formar parte de los exitosos Manantial, La Banda y Los Abejorros. Además, le dio asesoría artística a otros conjuntos y fue en esos caminos donde le surgió la idea del “chiqui chiqui”.



Un día la revista Perfil lo postuló en la lista de los más guapos del país, pero él declinó la nominación. En su mocedad apareció en anuncios impresos, en afiches y vallas publicitarias; salió en comerciales televisivos, fue personaje en videos musicales como en La Pastilla del Amor (Menta, menta, menta….) y fue modelo de campañas para otros países, como una para Coca Cola en Honduras. El Chino Moreno no es chino ni moreno; hoy no es ni play ni boy, pero no le preocupa y nunca le importó.



Nacido hace 75 años, este creador del “chiqui chiqui”, ha hecho un significativo y contundente aporte a la música contemporánea. Fue con su versión del tema La Avispa, grabado por La Banda, grupo que fundó junto a Ricardo Sáenz y Marcos Monge, con la que se selló para siempre ese pegajoso ritmo que hemos bailado durante muchos años, aunque muchos no sepamos bailar.



Fue aquella una época muy bonita para la música. Los conciertos con los grupos nacionales eran verdaderos llenazos, en los salones y en los gimnasios de todo el país se cantaba y se bailaba, mientras los grupos interpretaban los éxitos que también se difundían en los programas de televisión. Este señor cambió la forma de disfrutar de todo un país que siempre quiere ser más feliz.



Antes de su decidida incursión en la industria musical, había grandes orquestas y grupos de música pop juvenil, entonces, él mezcló aquellos con los ritmos tropicales como el merengue, la salsa y la cumbia. Nació el “chiqui chiqui” gracias a muchas horas dedicadas al estudio del comportamiento de sus coterráneos: Cómo bailábamos, cómo marchábamos en los desfiles escolares (izquier, dos, tres, cuatro, izquier…), cómo hablábamos y cómo leíamos.

Este baterista convirtió sus observaciones en música bailable, en un ritmo que nos marcó y nos sigue marcando. Entonces surgieron grupos dedicados a este tipo de ritmo que marcaron toda una época, en especial la de los 70 y 80. Después de La Avispa vinieron La Pastilla del Amor, Julieta, El Pipirabao, El Cangrejo, El Criticón y muchas más que se convirtieron en clásicos del chiqui-chiqui. No hay discusión, El Chino Moreno recicló el sonido de Costa Rica.



Su afición a la música y su trabajo en la radio le permitió conocer el gusto de la gente. Entonces, ya en Titania (su eterna compañera) se convirtió en exitoso programador de radio y en toda una autoridad en la radiodifusión. Elegir los temas que pueden gustar a los oyentes es el trabajo que sigue haciendo desde la Cadena Radial Costarricense, casa de 94,7 que fue primero Metrópoli, capital de la música.



En su lista de cosas buenas para el alma nacional está la producción de “Lo daremos todo”, tema que cantó y grabó la Selección Nacional de Futbol que nos representó en Italia 90. Han pasado 35 años y este himno sigue sonando en la radio, en la televisión y en nuestros corazones.



La verdad es que a este Moreno lo deberían de clonar. Si tal cosa sucediera, y hubiera muchos como él, nuestro planeta podría cambiar. A propósito de avispa picadora, Alfredo debería ir por ahí picando a todos y contagiándolos con su virus de bondad.



Alfredo Moreno también fue columnista durante un lustro en el suplemento cultural Áncora, del periódico La Nación, donde tuvo la oportunidad de ser jurado de los prestigiosos Premios Áncora. Además, fue juez en programas de televisión como Nace una Estrella, Cantando por un Sueño y, frecuentemente, lo convocan como jurado en festivales de cantantes a nivel de aficionados y profesionales.





Este señor de la música suma medio siglo entregado a servir a los demás, a dar lo mejor de sus esfuerzos a su país, a su gente y a la alegría, tan necesaria en estas épocas de incertidumbre. Alfredo es un apóstol de la música bien hecha. Ama el jazz y la música clásica, no sabe bailar, pero es analista, serio, discreto y disfruta de la buena literatura.

Estos Cadillacs siguen siendo fabulosos



El 22 de junio anterior, pasado por agua, disfruté del concierto de los Fabulosos Cadillacs, en el Estadio Nacional, en un verdadero llenazo de 25 mil encapuchados; salimos mojados, pero felices. También estuvieron invitados los grupos La Mosca, El Guato y la excelente Banda Municipal de Zarcero, quienes abrieron la fiesta.



Como había llovido durante todo el día —y aunque las puertas se abrieron desde las 3 p.m.— muchos esperamos hasta las 7 p.m. dando chance a que escampara, entonces sí que se formó una torpe fila de encapuchados de todos los colores, que habíamos comprado una capa a mil colones: “a mil la capa, lleve la capa”. Finalmente, bien sentados en uno de los balcones, no nos mojamos más, pero llovió durante toda la jornada.



La gente de la platea —gramilla adelante—, bailó, brincó y brincó y más de alguno vapeó o fumó. La verdad, me sentí como en casa, pues todo el tiempo pasé en un puro hornazo proveniente de las terrazas y palcos vecinos; creo que el asunto no llegó a niveles de alucinación, porque cuando terminó el concierto, aunque todavía tenía mojado hasta el esfínter anal, abandoné el lugar sobrio y nuevamente en medio de una lenta y mojada fila. La empapada, el condón de a mil y la horneada, valieron la pena. ¡Conciertazo matador!



Los productores de One se ganaron calificación diez con la organización. Los teloneros estuvieron a la altura, el ingreso fue expedito y se cumplieron los horarios con rigurosidad. Gran acierto fue haber invitado a la Banda Municipal de Zarcero, que nos animaron con su versión de “Matador”, lástima que el sonido no les ayudó, pero a nadie le importó: les aplaudieron generosamente como se lo merecían. También me agradó el desempeño, la energía y la empatía de Geovanny Durán, y sus compañeros de El Guato, la verdad es que se robaron parte del show. En cuanto a los argentinos de La Mosca, si te ví y te oí, con costo me acuerdo, pero sí agradezco que hayan recordado covers como De música ligera y Lamento boliviano.



En cuanto a los reyes de la noche, estuvieron como siempre: buenos, locos y disparatados, liderados por la inconfundible voz de Gabriel Julio Fernández Capello, el icónico Vicentico, que ya suma sesenta años de vida. Mención aparte para el bajista Flavio Cianciarulo, quien interactuó totalmente con aquel público, húmedo, pero eufórico.



Desde mi balcón, como mi credencial 7600, de la tercera edad, y las rodillas cholladas, pude observar a cuarentones y cuarentonas intentando bailar ska y sufriendo las consecuencias de sus ímpetus, a muchos de los cuales los tuvieron que zepolear ahí mismo, mientras que a otros los sacaron en camilla con contracturas y otras fracturas. Por suerte que mi esposa, La Loba, es muy juiciosa y no le encargó a Adriana —su contacto secreto— entradas en aquel sector donde se podía —o había— que saltar, de lo contario, me habrían sacado con grúa.



Los Cadillacs, para que nadie se equivoque, recalcaron que estaban celebrando 40 años de andar por todas las tarimas del mundo, por lo que ellos tampoco estaban para brincos ni sustos, más bien ya andan bastones entre sus instrumentos. Sin embargo, siempre es bueno escucharlos. Pueden venir una y otra vez, que seguiremos atendiendo el llamado de estos roqueros argentinos.



Fue una gran noche, para corear éxitos, para tararear otros y para recibir novedades. Fue una noche de excelente sonido como el que siempre dan Virgilio Azofeifa y Elías Arias, de RSTV, que suman 39 años poniéndolos a todos a sonar bien y a nosotros a escuchar mejor; nuestros oídos, nuestros corazones y todos los sentimientos siempre agradecen las luces y el buen sonido. No se diga más, que vuelvan esos roquillos de Los Cadillacs, las veces que quieran, ahí estaremos, mientras el cuerpo aguante, llueva o truene.

Con la abuela en el supermercado





El pasado martes 24, la exprimera dama de La República, Gloria Bejarano de Calderón, fue de compras al Auto Mercado de Plaza del Sol, donde va desde siempre.



Lo divertido es que su nieta Gigi Garita, grabó una historia para TikTok en la que hacía chistes de su abuela porque tiene una lista de las cosas que necesita ordenadas por pasillos y así lo mostró en la cámara; también contó que doña Gloria prefiere empujar el carrito porque ella va más rápido que Gigi; además narró que conoce por su nombre a los que trabajan en ese Auto Mercado, les pregunta por sus familias y es amiga de todos; al final, muestra donde la abuela está conversando con la cajera mientras ella —Gigi— sacaba las cosas del carrito —más bien carrote— y las iba acomodando para ser pasados por la caja registradora y agregó: “mientras ella socializa, yo trabajo”.



En su presentación en TikTok, Gigi escribió: Les presento a la reina de las compras en el Auto Mercado. Quiero que quede claro que esta cantidad exagerada de comida es porque viene toda mi familia de afuera a visitar y quedarse en la casa por las próximas dos semanas y hay que alimentar 20 personas. Al final del día el video llevaba 54 “me gusta” y 1.500 comentarios. A Gigi se le vio feliz de contar esa historia, se notaba satisfecha y orgullosa de contar esa faceta de su abuela y enfatizó que se trata de una señora muy sociable, que le habla a todos y que realmente disfruta de esa experiencia.



Gigi Garita, hija de Jorge Garita y Gloria Calderón y nieta del exPresidente de la República Rafael Ángel Calderón Fournier y de Gloria Bejarano, ganó el año pasado el reality show La Escuela de Imparables, del canal E! Entertainment, ella creó la marca Osa Perezosa hace seis años, durante la pandemia, es decir, cuando era una adolescente de 16 años. Se trata de una marca de cuidado de la piel, cuyos productos están elaborados con ingredientes no dañinos. Son libres de gluten y de crueldad animal. Ese proyecto le valió aquel premio en una final realizada en la capital mexicana.

De acuerdo con doña Gloria, Gigi la sorprendió desprevenida y ella no quería, pero al final ella misma reconoció que la historia le quedó bonita y divertida a su nieta mayor. Doña Gloria hasta presumió con el resultado de los comentarios tiktokeros.

“La lista —por pasillos— la hice hace un tiempo para que no se le olvide a la muchacha nada y para no comprar lo que no necesito; no supe en cual página reprodujeron la historia, pero hasta del supermercado me llamaron para contarme y darme las gracias”, reconoció.

Doña Gloria también se sintió identificada con uno de los comentarios que hicieron, según el cual antes una gran distracción y diversión para los nietos era acompañar a sus abuelos a las compras, a lo que ella comentó que lamentablemente estamos perdiendo esos momentos de convivencia con los hijos y con los nietos.



Otro de los comentarios subidos en el TikTok de Gigi, asegura que la herencia más valiosa que dejan los abuelos no es material, sino emocional. Dice: “hoy vi un video en TikTok que me tocó el alma: una nieta acompañando a su abuela —nada menos que una de las mejores Primeras Damas de Costa Rica— a hacer compras en el supermercado. En lo simple del gesto, en la complicidad de sus sonrisas, me transporté de inmediato a mi infancia, a esos días en que yo acompañaba a mi madre a hacer lo mismo.





Esas pequeñas rutinas compartidas que, sin saberlo, van tejiendo los hilos más profundos de nuestra memoria afectiva. Pero más allá del recuerdo, me dejó reflexionando sobre el lugar tan especial que tienen los abuelos en la vida de todos nosotros. Hace apenas unos días, caminando por un pasillo de mi casa, me encontré con una escena que me detuvo el corazón: mi sobrino, compartiendo risas sinceras con su abuela en la cocina.





Eran carcajadas limpias, de esas que solo se dan cuando el alma se siente a salvo. Tomé una foto rápida, aunque sin captar a mi madre del todo, porque a ella nunca le han gustado las cámaras. Pero lo esencial quedó grabado: la conexión real entre generaciones, el amor sin palabras.



Los abuelos tienen esa capacidad única de dejar huellas imborrables en el alma. A veces se sienten más cercanos que los propios padres, y en no pocos casos, logran sanar, comprender y acompañar a sus nietos de formas que no pudieron con sus propios hijos. Tal vez porque el paso del tiempo les enseñó a mirar con más ternura, o quizás porque en cada nieto ven la oportunidad de hacer mejor lo que la vida alguna vez les exigió hacer deprisa.





Los abuelos no solo cocinan recetas, cuentan historias o regalan dulces escondidos… los abuelos transmiten una sabiduría silenciosa, una forma de amar que se queda para siempre. Cuando un abuelo o una abuela ríen con un nieto, no solo comparten ese momento: se enraíza un legado de amor, de pertenencia y de identidad que se llevará por siempre en el corazón”.

Realmente muy acertado el comentario anterior, lo comparto y por eso lo reproduzco, para que de alguna manera retomemos el amor y la comunicación efectiva y total que existía antes y que ahora, por diversas razones se ha ido perdiendo.



Pensando en voz alta, pienso que alguno de los programa de Canal 7, por ejemplo De Boca en Boca, debería hacer un concurso de hijos y nietos que compartan ese tipo de historias con sus padres y sus abuelos, incluso pueden ir juntos al supermercado o realizar tareas escolares; luego premian los mejores videos. Es probable que alguna empresa, como el mismo Auto Mercado, podría patrocinar el segmento, digo yo.

Te tengo un vieras

Vieras que este viernes, a las 7:30 p.m., en el excelente restaurante español Castañuelas y Flamenco, ubicado diagonal a Asembis, en Barrio Aranjuez, habrá especial de música plancha, a cargo de Akustic Proyect. Cantaremos canciones de amor, de desamor, de despecho y cortavenas para que todos cantemos, mientras nos tomamos un buen vino español de La Rioja, La Ribera del Duero, las Rías Bajas o de cualquiera de las regiones vitivinícolas de España.





También podremos disfrutar de la extensa gastronomía española desde las tapas, los jamones, las paellas y de esos platillos que nos gustan tanto, sin faltar la crema catalana. Pueden reservar por medio del teléfono 7014-2100. Ahí les dejo el dato y la recomendación. Nos vemos.

Vieras que el viernes pasado salió el nuevo disco de Carolina Giraldo Navarro, Karol G, la querida Bichota, que nos tiene gratamente sorprendidos en el que, además, dedica unas líneas a Costa Rica, específicamente en la canción Viajando por el Mundo, que canta con Manu Chao.





El disco llamado Tropicoqueta está compuesto por 20 temas, cada uno con su propia historia y estilo. La verdad es que Karol G sorprende y agrada, como lo ha hecho siempre. En una de las estrofas de Viajando por el mundo, Karol dice: “Ay pero qué bonito es gritar ¡Pura Vida! en Costa Rica. Tomarnos en Colombia un buen café y un agua panelita en una noche fría. Hacer amigos en cualquier esquina. Coger una nota y morir de risa. El lujo no son diamantes en un Cartier. El verdadero lujo es vivir sin prisa".





Pero, además, en un video en su canal de YouTube, el nombre de Costa Rica aparece en un pasaporte al lado de México, España, Francia, Italia, Estados Unidos y Colombia. Bien por La Bichota y esperamos que siga viniendo y llenando el Estadio Nacional —como lo hizo dos veces el año pasado—, como lo hace siempre, porque ella conquista y convence.





De acuerdo con La Bichota, el suyo no es un álbum para escuchar una vez y entenderlo todo, este disco es más bien un viaje, “cada canción es un mundo, un ritmo distinto, un sentimiento, y creo que ahí es donde está la magia —y el reto también—, que no se revela todo al principio. Es un álbum para quedarse… Para irlo descubriendo de a poquitos. Para volverse a enamorar de una canción distinta cada día. Escúchenlo varias veces… Con calma y con emoción, con el corazón abierto y los oídos sin prejuicio. Porque este disco no se trata solo de mí… También se trata de ustedes. De lo que les despierte. De lo que les recuerde. De lo que les haga sentir, pero lo que sea que vayan a sentir les aseguro que va a ser profundo y lleno de Nostalgia”.





Antes de esta mención en Viajando por el Mundo, Carolina había hecho alusión al país en la canción Caramelo, junto a Ozuna, donde él canta: “Salió de Prada en el jet pa’ Costa Rica”. Además, el video para su tema Contigo se grabó en Costa Rica. Bien por Karol G, por eso, cada día crece más mi admiración por esta encantadora mujer.

Vieras que la Universidad Nacional (UNA) otorgó su máxima distinción institucional, la Medalla Universidad Nacional, a dos figuras de la cultura costarricense: la poetisa y actriz Arabella Salaverry y el actor, director y formador Leonardo Perucci. La ceremonia se realizó el pasado19 de junio en el auditorio Cora Ferro Calabrese, como un homenaje a la trayectoria de quienes dejan huella en el teatro, la literatura, la televisión y la formación artística de Costa Rica.





Arabella Salaverry, pionera del teatro nacional, es autora de una vasta obra literaria traducida a múltiples idiomas, y representó al país en escenarios internacionales como la Feria del Libro de Guadalajara o el Festival de Poesía de Granada. Su producción escénica y literaria fue reconocida con premios nacionales como el Aquileo J. Echeverría y el Magón.





Pero más allá de los reconocimientos, su voz ha sido guía en la defensa de una cultura comprometida con la ética, la diversidad y la justicia social. Por su parte, su esposo Leonardo Perucci, chileno de origen y costarricense por convicción, es parte del desarrollo teatral en Costa Rica desde su llegada en 1979, luego de un destacado recorrido por los escenarios de Chile y Cuba. Actor en más de veinte obras en Costa Rica, director de emblemáticas puestas en escena como Los árboles mueren de pie, y figura reconocida en televisión y cine, Perucci es maestro de múltiples generaciones de intérpretes.





“Esta es la distinción más importante que he recibido en toda mi vida”, confesó, visiblemente conmovido el gran Perucci. “Tengo premios en cine, en teatro, en televisión, incluso en Chile, pero este tiene un valor especial. Es un agradecimiento a un país que me acogió y al que he tratado de devolverle un poquito de lo mucho que me ha dado”. Su mensaje incluyó un llamado a las nuevas generaciones para comprometerse con la cultura y con Costa Rica: “Quieren un pueblo que no sea sensible, pero el arte tiene esa maravilla: sensibiliza, despierta, mueve”.

Vieras que la periodista Alejandra Araya comentó que el lunes pasado se encontró con la cantante y compositora chilena Myriam Hernández, jueza de Nace una Estrella, de Canal 7, en pleno aeropuerto Juan Santamaría. Dice que la cantante se mostró súper simpática y accesible.





“Estábamos grabando una entrevista y en el fondo iba pasando ella, sin aires de diva, ni luminarias, sonriendo, saludando a los pasajeros y trabajadores de la terminal. Normal ella. Sin poses. Una verdadera artista realmente famosa”, escribió la periodista.

Vieras que el viernes 20 de junio, a la edad de 114 años, falleció la ex Primera Dama de la República doña Marita Camacho Quirós, que fuera la esposa del ex Presidente Francisco Orlich Bolmarchic (presidente entre 1962 y 1966).





Como primera dama, trabajó activamente en favor de la infancia; promovió albergues infantiles, escuelas de enseñanza, comedores escolares y centros comunales en todo el país. Además, apoyó la creación del Hospital Nacional de Niños, inaugurado en 1964. De acuerdo con Ricardo Castro, Doña Marita fue un ejemplo sereno y luminoso de dignidad, servicio y amor por la patria.





Nacida en San Ramón en 1911, fue testigo y protagonista de más de un siglo de historia costarricense. Desde su posición como esposa del presidente Orlich Bolmarcich, acompañó con sabiduría, temple y discreción una de las etapas más significativas del desarrollo del país.





Junto a él, impulsó una visión de progreso con sentido humano, y supo hacer de su papel de Primera Dama un compromiso real con los sectores más necesitados. Fue mujer de fe, de carácter templado y de generoso corazón. Hoy su voz se silencia, pero su ejemplo resuena. En cada niño atendido, en cada madre acompañada, en cada obra impulsada con cariño, queda viva su memoria.

Vieras que me comentó la promotora artística Mónica Coll, que estamos a un mes del esperado concierto en el que por primera vez se presentarán el colombiano Jessi Uribe y la banda mexicana Calibre 50 en un mismo escenario el próximo 25 de julio en Parque Viva; Arceyut Producciones confirma los artistas nacionales que se suman a lo que será sin duda una gran fiesta.





Los nacionales Elena Umaña y Jecsinior serán los encargados de calentar el ambiente con su gran talento y un show especial que cada uno tiene preparado previo a que el Colombiano y los Norteños salgan al escenario. Las últimas entradas para asistir a este gran concierto están a la venta en smarticket.net

Vieras que la venezolana Alicia Machado, exMiss Universo, tuvo que aclarar que ella no despotricó contra el presidente salvadoreño Nayib Bukele; de acuerdo con su versión, ella se refería al presidente Donald Trump, quien era dueño de la franquicia de Miss Universo, cuando ella ganó la corona. Alicia se lamentó de que los salvadoreños hayan tomado a mal sus comentarios en una transmisión en vivo que realizó la venezolana.

Vieras que hace unos días les hablé de Hillary Cantillo, quien tiene un pódcast llamado Influencia2, que aunque tiene poco de haber sido estrenado, ya lleva varias menciones en los medios, por las exclusivas que ha sacado.





Esta semana, por ejemplo, entrevistó al periodista Christian Montero, quien habló de su salida de Canal 7; la noticia fue reproducida en la página La Esquina 506, en La Teja y en La Nación, donde le dedicaron un amplio espacio a la exclusiva. En primer lugar, Montero le aclaró que no fue él quien hizo público el teléfono de Chaves, sino que republicó el posteo de una página de “chota”.





Eso sí, reconoció que fue un error.





“Si usted me pregunta hoy, no lo hubiera hecho. Pero las piedras del río se van haciendo lisas de tanto rodar y de la fricción, y eso le pasa a uno en la vida. Uno se equivoca, se cae y tiene que levantarse y seguir adelante”, le dijo Christian a Hillary.

Además, reveló que fue el propio Ignacio Santos, su jefe por años, quien tuvo que darle la dura noticia.





“Él me dijo que le dolía mucho, que era una decisión difícil, pero que tenía que tomar. Yo ahí le dije: ‘Ningún problema, don Ignacio. Es lo que es y vamos para adelante’”, relató. Por otra parte, Christian Montero manifestó estar plenamente agradecido con Santos, sus compañeros y los dueños de Teletica, quienes, asegura, siempre se comportaron muy bien con él. Por supuesto que estoy muy dolido, tanto Álvaro —Sánchez— como yo, estoy seguro de que hubiéramos querido seguir. Pero así pasa, son cosas de la vida y en los errores se aprende”, afirmó.





Bien por Hillary que tras ser conocida como reina de belleza al ganar el certamen Señorita San José en el 2024, destaca como entrevistadora y lo hace muy bien.