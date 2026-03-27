Tía Zelmira: Charanga Boys enciende las pistas

Charanga Boys también tuvo la oportunidad de estar en la Teletón en diciembre, en el segmento familiar, lo cual los ha ayudado a crecer y a que los tomen en cuenta para más conciertos.

De acuerdo con El Discípulo, aparte de ser un cantante bueno y exitoso, José Julián es una persona amable, simpática y muy generosa. Actualmente, estos charangueros tienen una agenda bastante llena, y siguen trabajando fuerte. En cuanto a Pasado Pisado junto a Melissa Mora, esta producción se realizó bajo la dirección del maestro Marco Castro Pinagel. El Discípulo reiteró su gratitud a Megan Mora, al empresario Rónald Torres y a todas las personas que han creído en ellos y los siguen respaldando. También mencionó que en los próximos días lucirá un nuevo diseño de sonrisa que le está elaborando la odontóloga Jessica Odio Ribas.

“Fue una noche muy especial, compartimos escenario y, además, se viene un proyecto juntos: estaremos trabajando con su éxito 'Esa chiquilla' de la cual haremos una versión en cumbia urbana”.

​“Este proyecto ha tenido un crecimiento muy bonito del año pasado a este año. El 2025 fue increíble para nosotros, ya que tuvimos la oportunidad de estar en importantes programas de televisión como El Chinamo y en De Boca en Boca, lo cual nos abrió muchas puertas y nos dio una gran proyección. Este 2026 lo comenzamos, como dicen, con el pie derecho, gracias al apoyo de la gente y de los medios de comunicación que han confiado en nuestro trabajo. Desde inicios de año, hemos recibido muchas llamadas para presentaciones en distintos escenarios del país”, comentaron El Discípulo y la Inteligencia Artificial.

Para seguir su racha, el 14 de marzo, cinco días antes de la Luna Nueva, los charangueros fueron invitados a participar en el concierto en las fiestas de Jicaral. Sobre el incremento de actividades y los éxitos que van sumando en lo que va del año, Mario Alberto Díaz Pérez, conocido artísticamente como El Discípulo, comentó:

unque no estuvieron nominados en esta oportunidad, Charanga Boys tuvo una activa participación en “Lo mejor de la música 2025”, que organizó, el pasado 17 de febrero, en el Teatro Popular Melico Salazar, el locutor y productor Opo Marín. Allí, desde el escenario, el Ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, invitó a Charanga Boys a participar en las Lunadas del Centro Nacional de Cultura (CENAC) y a la vez invitó a todos los artistas de la gala a que se unieran a esa actividad. Así fue, el 7 de marzo se presentaron en la Lunada y aunque aquella anoche no hubo Luna, esta estuvo a punto de salir a bailar cumbia urbana con el carnaval y la demencia que se armó.

Allá en el hotel Layan, desde donde se divisa perfectamente el parque nacional y la playa Espadilla, fueron recibidos y atendidos por Megan Mora, quien les facilitó lo necesario y más para que hicieran un buen trabajo que reflejara la belleza escénica de una de las playas más lindas del mundo, al ritmo pegajoso, contagioso y bueno de aquel cuarteto formado por Melissa, Wally, Junior y El Discípulo. Como siempre, el productor audiovisual, Kachorro Alvarado —mente y cuerpo de Kachorro’s Films— logró que el entorno y los músicos combinaran con el encanto y el canto de Melissa Mora. El anterior episodio es solo una de las actividades que han desarrollado en las últimas semanas Charanga Boys, quienes arrancaron ese trío con los éxitos Cumbia Charanguera y Que siga la Charanga , piezas muy pegajosas y alegres. De ahí en adelante, estos músicos, que tenían carreras separadas, se han mantenido unidos por la cumbia urbana y él éxito.

​“Hemos estado en espacios importantes como De Boca en Boca y el programa número uno El Chinamo, y gracias a todo eso nos siguen llamando para más presentaciones”.

Por ahora están a la espera de afinar detalles del video grabado en Manuel Antonio para el tema Pasado Pisado y, una vez que Melissa Mora lo suba en sus plataformas y aquello explote y suba como la espuma, harán una gira de medios. Finalmente, El Discípulo comentó que él está trabajando en el tema Puta Lobo donde el Lobo Feroz se convierte en un carnívoro bueno, porque el tema habla de la necesidad de erradicar de nuestra sociedad la violencia contra las mujeres.

Olvídese de “ir a algo”. El Mercadito Gastronómico de Sarchí hay que vivirlo, sudarlo, bailarlo, gritarlo y saborearlo, los días 27, 28 y 29 de marzo. Sarchí vuelve a ponerse los zapatos de fiesta, y esta vez, con tacos, tenis de carrera y hasta botas para campo traviesa, para presentar esta bonita actividad. Habrá un verdadero menú para gente sin miedo al antojo.

Quince opciones de comida para morder sin remordimiento: carnes argentinas, sabores caribeños, comida rápida sin culpa, y otras tentaciones para que la dieta se quede viendo desde fuera. Aquí el hambre se celebra. Las siguientes son las actividades que podrá disfrutar.

Habrá Planchatón para sudar emociones y soltar el cuerpo. Noche de despecho a todo galillo. Una noche para cantar, o desentonar, sin vergüenza y sin filtro. Aquí nadie juzga… todos hemos estado ahí. Show infantil y juegos de mesa para la gente cool. Carrera 5K y 10K a campo traviesa. Para equilibrar la comilona, llega el desafío: senderos, obstáculos naturales, piernas temblando y alma en modo “sí se puede”. La foto obligada en la silla gigante.

Sarchí revelará su nueva y enorme silla pintada con arte sarchiseño, perfecta para la foto que va directo a las historias de Instagram. Cierre explosivo con las DJ de In Betwin. La jornada cierra con un espectáculo lleno ritmo, energía y actitud, a cargo de las DJ de In Be Twin, listas para convertir a Sarchí en una pista gigante bajo las estrellas. Porque este festival no excluye a nadie.

Familias, parejas, solitarios profesionales, personas menores de edad, quienes se tiñen las canas… todos tienen espacio para divertirse con actividades que devuelven la sonrisa y bajan revoluciones.

Un tango en el Adriático

La noche del martes 24 de marzo navegamos hacia al Adriático, subimos por la revoltosa avenida 14, pasando por la Bíblica y sus muñecas recicladas. Cuando llegamos a la esquina con la calle 15, allí estaba el embajador del tango Oscar López Salaberry, el tigre del bandoneón, preparándose para la cátedra en aquel emblemático rincón.



Los tangueros empezaron a llegar hasta completar la docena. Allí estábamos amarraditos, pero listos para el derroche. Nos recibió efusivamente Lourdes Quesada, La Gran Lulú, quien ese día se olvidó de la química para ayudar a su primo German Moya, propietario del bucólico sitio. Lourdes ofreció calamares a la romana, mariscada y otros platos mediterráneos, aunque en el menú también había torta de huevo y chifrijo, pero al final nos convenció de pedir una empanada argentina, a tono con la noche argentada.



Cuando López Salaberry terminaba de afinar sus aparatos y de acomodar los papeles, llegó la musa mistonga Ofelia Deschamps, cual Terpsícore, pero en vez de una lira, en de la mano llevaba al bueno de Paul Robert.

Ofelia Deschamps se prepara para el tango y Oscar toca el bandoneón.

Tras una breve mención sobre la historia del tango, sonó el bandoneón que nos transportó de inmediato a una noche especial. Ya en la segunda canción, Oscar y Ofelia abrieron pista, Lulú movió una mesa y aunque la emperatriz del tango pegó sus caderas con una silla, ni chistó… así es el tango, a veces duele.



El embajador siguió con su cátedra sobre los orígenes del ritmo argentino en los lupanares de Baires; mencionó a Gardel, a Lepera y las películas que grabaron en Nueva York, así como del éxito en París. También habló del lunfardo, la jerga nacida a finales del siglo XIX, durante una ola de inmigración italiana (década de 1870) en medio de la inestabilidad económica y la reunificación de Italia.



Y el "pibe" cantó:

​“Mademoiselle Ivonne era una pebeta que en el barrio posta del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre griseta, animó las fiestas de Les Quatre Arts. Era la papusa del Barrio Latino, que supo a los puntos del verso inspirar, pero fue que un día llego un argentino y a la francesita la hizo suspirar. Madame Ivonne... la cruz del sur fue como un sino. Madame Ivonne... fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve; tu pena es de nie ve...”

German Moya, Cyra Bermúdez y Gianni Abarca. Versión I.A. Lourdes Quesada.



La bohemia siguió evocando abrazos infinitos, también una milonga que Oscar bailó con Xinia Aguilar y después otro tango con Ofelia hasta que la noche se agotó, pero el espíritu de los tangueros Carlos Loría, La Loba Mora, Gianni Abarca, Cyra Bermúdez, Isabel Martín, Denisse Robert, Carlos Rodríguez, Xinia Aguilar y Elena Hoppe se mantuvo despierto.



Cuando ya no había más espacio para bailar pegados, el bandoneón lloró Adiós Nonino.

​“Desde una estrella al titilar... Me hará señales de acudir, por una luz de eternidad, cuando me llame, voy a ir”.

Sin decir ni mú, Oscar pinchó Más que tu amigo, de El Buki, y todo el mundo bailó la cumbia dos veces. Entonces era la hora de apagar el tango: Oscar guardó sus chunches y subió a buscar a Morfeo en los altos del Adriático.

Desayuno obligado donde La Macha, en Orotina.

Al día siguiente, el embajador se levantó temprano, pasó a desayunar donde La Macha, en Orotina, lo de siempre: dos huevos fritos, tres tajadas de maduro frito, tres rodajas de pan y un escarapelado jarro rojo de Rey. Luego siguió su camino a las playas del Coco, a tocar y a enseñar a bailar tango, especialmente este viernes que se verá en Carrillo, en el encuentro de emprendedoras, con un coro de 40 mujeres que están esperando al profesor, para cantar Caminito y A media luz; el cierre de la actividad será en el parque Amor de Temporada, en Playas del Coco.



Ahora, a finales de abril, el embajador irá a la Patagonia a ver a sus nietos, a ver sus tierras y a sus arrabales pero, promete regresar en octubre, para seguir dando lata con el tango. Esta es la vida de El Tigre del Bandoneón, entre las pampas de Argentina y la de Guanacaste.



De regreso al Adriático, celebro que este pedacito de mar, en Barrio Luján, en la microcuenca del río Ocloro, bautizado en honor a José Luján, y con nombre de aquel que está en medio del Mediterráneo, dedique muchas noches a la difusión de la cultura y del entretenimiento. Felicito a Germán Moya Rojas por mantener las tradiciones culinarias y por dar su espacio a artistas consagrados y emergentes.

Oscar López Salaberry, Elena Hoppe, Xinia Aguilar y Carlos Rodríguez. Versión I.A. Lourdes Quesada.



En este sitio hay noches de plancha con Heidy Marchena, boleros con Puma y con el gran Carlos Plata; hay noches flamencas, tertulias, tango y mucho más. La verdad es que vale la pena venir a este Adriático, probablemente desde aquí no apreciemos las costas de Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Albania, pero el ambiente te invita a navegar por su oferta gastronómica y cultural. Hagan esta travesía, llamen a Germán Moya por medio del 8803-3555 o al 2221-7186 y no olviden que el mundo yira y yira.

​“Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajés los tamangos, buscando ese mango, que te haga morfar la indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa: Yira, yira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda ni una mano ni un favor”.

Y, cuando en este mar de San José, al final de la avenida 14, haya tango y más tango otra vez, prometemos “volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, Errante en las sombras, te busca y te nombra…”

Isabel Martín, Denisse Robert, Carlos Loría, Paul Robert y Ofelia Deschamps. Versión I.A. Lourdes Quesada.

Te tengo un vieras



Vieras que el pasado 21 de marzo, en La Esquina de Buenos Aires, acudieron Francisco Chacón, Allan Vázquez y Elieth Salazar, a celebrarle el cumpleaños a Juan Sandoval Chaves, aunque no cantaron ni bailaron tango, sí entonaron el cumpleaños feliz. Juan es un joven alumno de la Ulacit, oriundo de Quepos; muchacho estudioso y muy aplicado, cursa las carreras de Administración de Empresas y Contaduría y está a un cuatrimestre de graduarse. Juan comparte sus compromisos académicos con su trabajo en un banco, porque siempre le han interesado las finanzas; incluso hace poco escribió un artículo sobre las fluctuaciones del dólar que fue publicado en El Financiero. Feliz cumpleaños.



Allan Vázquez, Francisco Chacón y el cumpleañero Juan Sandoval.

Vieras que la actriz y presentadora Beatriz Rojas celebró el día del locutor con gran ilusión: “Con esperanza y fe, agradezco a Dios la posibilidad de hablar, de comunicar y poder usar la voz como instrumento". Para conmemorar la fecha, Beatriz tuvo una sesión fotográfica con Johana Fotografía.

​“Ya les contaré el propósito de esta sesión, gracias a la gente que Dios ha puesto en mi camino para apoyarme en la vida y en este proyecto, mis hermanos Wen y Grace, mis amigos Boris, Carlita, Liz, Esteban, todo en las manos de Dios”.

Beatriz Rojas.



Vieras que la reconocida atleta Devy González Jaén, reina de belleza, empresaria y destacada funcionaria del Banco Popular, completó el pasado 15 de marzo la media maratón United Airlines de Nueva York, una difícil prueba de 21.1 kilómetros, que pasó por Brooklyn, Manhattan y finalizó en el icónico Central Park de la Gran Manzana. Devy, quien es atleta de élite de la conocida marca deportiva New Balance, compitió con miles de atletas llegados de todo el mundo.

Pero eso no es todo, Devy superó su propia marca personal en nueve minutos, de acuerdo con los registros oficiales. Del grupo de corredores ticos que participaron, Devy fue la segunda en la categoría de mujeres con un tiempo de 1:22:39. Felicidades a esta guapa atleta que cada día nos sorprende con sus triunfos deportivos. Devy, además, es licenciada en Administración de Servicios de Salud y estudió carrera de Banca y Finanzas.

En el día del triunfo, Devy escribió:

​“Hoy celebro a esa versión mía que no imaginaba llegar tan lejos en esta carrera. Algo que quizás parecía solo un deseo pasajero, una idea cruzada por mi mente pero, siendo honesta y con los pies en la tierra, se sentía un poco imposible y aun así lo logré. Porque, aunque mi mente dudaba en algunas ocasiones, mi corazón siempre supo que quería esto. Y sobre todo, porque durante el proceso trabajé, persistí y no me rendí. Hoy me aplaudo, me reconozco y me abrazo por todo lo que fui capaz de construir”.

Devy González Jaen es una atleta brillante.

Vieras que mi buen amigo Eduardo Córdoba Sáenz, amigo de Quepos y gerente de Unicomer, logró uno de sus sueños profesionales, al obtener recientemente una maestría en la prestigiosa Universidad de Harvard en Fundamentos de Neurociencia. ¿Y por qué lo hizo?

​“Lo hice por una razón muy simple: siempre he creído que entender mejor el cerebro humano es una de las formas más serias de entender mejor la conducta, la comunicación, el aprendizaje y la toma de decisiones. Hoy cierro con mucha gratitud los tres certificados de HarvardX Fundamentals of Neuroscience. Ha sido una experiencia intelectualmente retadora y profundamente enriquecedora. Completar este programa me permitió fortalecer mi conocimiento en neurociencias, en el sistema nervioso, en el cerebro y en su funcionamiento, desde la actividad eléctrica de la neurona hasta la dinámica de las redes neuronales y la organización funcional del cerebro como sistema. Como parte de mi viaje de aprendizaje, valoro especialmente este tipo de formación porque confirma algo que considero clave: los grandes desafíos actuales exigen pensamiento interdisciplinario, rigor científico y aprendizaje continuo”.

No me queda más que felicitar a este profesional.

Eduardo Córdoba Sáenz.

Vieras que en el cumpleaños de Juan Sandoval, en La Esquina de Buenos Aires, tuve el gusto de compartir con doña Elieth Salazar, de 80 años, pero con una mente tan clara como la de una chiquilla de 20. Doña Elieth me comentó que trabajo durante toda su vida en la gerencia de Recope como secretaria hasta que la jubilación la llevó a retirarse en su histórica casa en Cinco Esquinas de Tibás, donde vive y atesora recuerdos con su hijo Luis Solera Salazar, director del Departamento de Estudios Económicos de Recope. Su otra hija es Martha Solera. Desde estas líneas saludo a doña Elieth y celebro y agradezco la oportunidad de haberla conocido.

Elieth Salazar y Juan Sandoval.



Vieras que mi amigo Gonzalo Sánchez Campos cumplió años el pasado 24 de marzo. Este joven es un abogado especializado en derecho laboral, reconocido por su compromiso, ética profesional y enfoque estratégico en la defensa de los derechos tanto de trabajadores como de empleadores. Como buen Aries, se caracteriza por ser una persona decidida, líder por naturaleza, apasionado y con una gran energía para emprender nuevos proyectos.

Además, es un emprendedor destacado como propietario de Rancho El Trapiche, un espacio para eventos que se distingue por su ambiente natural, acogedor y versátil, ideal para celebraciones sociales y corporativas. En su tiempo libre, disfruta viajar y relajarse en la playa, encontrando en estos momentos el equilibrio perfecto entre su vida profesional y personal. Además, Gonzalo, guapo entre guapos, cuida su figura para mantenerse en buena forma. Felicidades licenciado.

Gonzalo Sánchez.

Vieras que el pasado 19 de marzo tuve un encuentro muy agradable con apreciados colegas que fueron compañeros míos en el periódico La Nación. El encuentro se organizó con motivo de la visita al país de Gonzalo Abarca, director de la Voz de los Estados Unidos de América (VOA), con sede en Washington.

Como teníamos tiempo de no juntarnos, se organizó una agradable tertulia en la que participaron Eduardo Ulibarri, Carlos Cortés, Armando González, Gonzalo Abarca, Ricardo Lizano e Ignacio Santos, quien hizo de anfitrión. Aunque no participó en la reunión, Nancy Dobles, el amorcito de Santos, pasó y nos dejó una tortilla española y unas croquetas de jamón serrano, elaboradas por ella misma; esas croquetas son de las mejores que he probado, la verdad es que estaban "DPM".

Rogelio Benavides, Eduardo Ulibarri, Carlos Cortés, Armando González, Gonzalo Abarca, Ricardo Lizano e Ignacio Santos.

Vieras que el 25 de marzo, con motivo el cumpleaños de mi querida colega Lilliana Carranza, recordé un encuentro que tuve con ella y su esposo Jeffry James, en octubre del 2014. Recuerdo que fue una noche de vinos organizada por la importadora ALPISTE, en el restaurante Estación Atocha, que para entonces estaba ubicado en Sabana Norte, donde la pasamos muy bien, probamos buenos vinos y excelentes platillos de la gastronomía española. La verdad es que es bonito recordar… y si es con un vino mejor.

Jefrry James, Lilliana Carranza y yo.



Vieras que a pesar de los pesares y filtraciones indeseadas, el domingo 22 de marzo, Toni Costa, juez español de Mira quien baila, celebró la fiesta de los once años de su hija Alaïa y de Adamari López. La fiesta resultó entretenida y generosa, eso sí, todos hicieron caso de no tomar fotos de este con aquella, de aquella con este y de estos con estos.