Tía Zelmira: Charanga Boys enciende las pistas
El Discípulo, Junior y Wally Gayle aumentan sus presentaciones, graban temas y consolidan la cumbia urbana.
Por Rogelio Benavides / [email protected]
Cumpleañeros
Saludo efusivamente a don Rolando Laclé Castro, quien cumple años este 27 de marzo. Otros cumpleañeros de la próxima quincena son mi amiga Yuri Castillo (cumple el 28 de marzo), la fotógrafa Geovana Mendiola (28), el publicista Paco Vives (28), la empresaria Nadia Aldana (29), la actriz y creadora de contenido Jakeline Segura (30), la ingeniera Francini Lara (30), mi hermana Xiomara Benavides (30), la banquera Amanda Velázquez Moncada (2 de abril), el guitarrista Andrés Jiménez (4), la profesora y académica Helia Betancourt (4), la nutricionista y entrenadora Carol Avellán (4), la gestora cultural Patricia Conde (4), la modelo María Fernanda Mora Escalante (5), el artista plástico Juan Gha El Cinco (5), la periodista Marta Guzmán de Vargas Araya (5), la periodista Yollihant Gómez Malaver (6), la exdiputada Karine Niño (7), la psicóloga Gabriela Gorden (7), la abogada Daniela Alvarado de Álvez (9), la periodista Stpeh Molina Coll (9), la periodista Lysalex Hernández (9), el empresario Ricardo Moreno (9) y el chef y empresario Daniel Isea (9).
Un político muy prestigioso
Este 27 de marzo cumple años Rolando Laclé Castro. Lo conocí como Ministro de la Presidencia al lado del presidente Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994). Cuando trabajé en la Casa Presidencial, estuve bajo sus órdenes. Me gustaba verlo desempeñarse con carácter, determinación, elegancia y con un altísimo conocimiento de la política.
Recuerdo que alguna vez, en la primera campaña de Calderón, tuvimos una pequeña diferencia. Ya en el Gobierno, cuando me presenté en su oficina me dijo:
“Dice el Presidente que usted y yo alguna vez tuvimos un problemilla. Yo no me acuerdo”. Entonces le respondí que yo tampoco me acordaba, a lo que él, con aplomo, elegancia y sabiduría, contestó: “Bueno, pues no hay nada más que hablar, a trabajar”.
Desde entonces hicimos una amistad a prueba de años y de intrigas que hoy prevalece, tanto que me alegró mucho verlo y saludarlo, junto a su esposa Sandra, en el funeral de doña Lorena Clare Facio. A don Rolando Laclé Castro lo admiro y lo respeto.
Siempre disfruté con sus conversaciones, con sus entusiastas discursos en la arena política, en las plazas públicas, recorriendo los rincones de nuestra geografía y con sus cátedras en el plenario de la Asamblea Legislativa. Líder de Consortium Legal, fundador y socio de Laclé & Gutiérrez, es uno de los más brillantes políticos de la Costa Rica contemporánea.
Fue miembro y presidente de la Asamblea Legislativa; Ministro de la Presidencia y diputado en cuatro oportunidades. Licenciado en Derecho y Notario Público por la Universidad de Costa Rica, es un profesional destacado y respetado.
Dijo el El Financiero: “en política estuvo en ambos lados de la acera. Conoció bien los pasillos del poder costarricense, la forma de mover los hilos entre Zapote y Cuesta de Moras, así como con la oposición; vivió el ascenso del bipartidismo y su ocaso. Defiende al bipartidismo, pero admite que ya no es una realidad. Hay que adaptarse al multipartidismo, reinventar las fórmulas para la toma de decisiones. Y sentencia que la única vía es lograr un acuerdo nacional. Desempolvar la negociación, desechar algunas prácticas que han convertido el diálogo en retórica, porque hay una amenaza real. La democracia costarricense tal vez tiene su última oportunidad de demostrar que es eficiente. Rolando Laclé fue uno de los referentes de la política bipartidista”.
Cuánta diferencia entre la praxis de don Rolando y lo que estamos viendo y sufriendo estos días. Cómo extrañamos a políticos de su categoría, cultos y educados. ¡Cómo hace falta gente como él! Rolando Laclé siempre ha destacado por su señorío y honorabilidad. Al saludarlo con motivo de su cumpleaños le reitero mi respeto y admiración. ¡Feliz cumpleaños querido y respetado amigo!
Charanga Boys calienta y enciende las pistas
Hace unos días, el grupo formado por El Discípulo, Junior y Wally Gayle, conocidos como Charanga Boys, alistaron sus mejores ritmos y se fueron a la playa más bonita de Costa Rica a grabar el video para el tema Pasado Pisado, con la despampanante Melissa Mora, que está tan bella como las orillas de Manuel Antonio.
Allá en el hotel Layan, desde donde se divisa perfectamente el parque nacional y la playa Espadilla, fueron recibidos y atendidos por Megan Mora, quien les facilitó lo necesario y más para que hicieran un buen trabajo que reflejara la belleza escénica de una de las playas más lindas del mundo, al ritmo pegajoso, contagioso y bueno de aquel cuarteto formado por Melissa, Wally, Junior y El Discípulo. Como siempre, el productor audiovisual, Kachorro Alvarado —mente y cuerpo de Kachorro’s Films— logró que el entorno y los músicos combinaran con el encanto y el canto de Melissa Mora.
El anterior episodio es solo una de las actividades que han desarrollado en las últimas semanas Charanga Boys, quienes arrancaron ese trío con los éxitos Cumbia Charanguera y Que siga la Charanga, piezas muy pegajosas y alegres. De ahí en adelante, estos músicos, que tenían carreras separadas, se han mantenido unidos por la cumbia urbana y él éxito.
Para seguir su racha, el 14 de marzo, cinco días antes de la Luna Nueva, los charangueros fueron invitados a participar en el concierto en las fiestas de Jicaral.
Sobre el incremento de actividades y los éxitos que van sumando en lo que va del año, Mario Alberto Díaz Pérez, conocido artísticamente como El Discípulo, comentó:
“Este proyecto ha tenido un crecimiento muy bonito del año pasado a este año. El 2025 fue increíble para nosotros, ya que tuvimos la oportunidad de estar en importantes programas de televisión como El Chinamo y en De Boca en Boca, lo cual nos abrió muchas puertas y nos dio una gran proyección. Este 2026 lo comenzamos, como dicen, con el pie derecho, gracias al apoyo de la gente y de los medios de comunicación que han confiado en nuestro trabajo. Desde inicios de año, hemos recibido muchas llamadas para presentaciones en distintos escenarios del país”, comentaron El Discípulo y la Inteligencia Artificial.
El 21 de marzo tuvieron otra gran experiencia en Caballito de Nicoya, donde abrieron el concierto del artista mexicano José Julián.
“Fue una noche muy especial, compartimos escenario y, además, se viene un proyecto juntos: estaremos trabajando con su éxito 'Esa chiquilla' de la cual haremos una versión en cumbia urbana”.
De acuerdo con El Discípulo, aparte de ser un cantante bueno y exitoso, José Julián es una persona amable, simpática y muy generosa.
Actualmente, estos charangueros tienen una agenda bastante llena, y siguen trabajando fuerte. En cuanto a Pasado Pisado junto a Melissa Mora, esta producción se realizó bajo la dirección del maestro Marco Castro Pinagel.
El Discípulo reiteró su gratitud a Megan Mora, al empresario Rónald Torres y a todas las personas que han creído en ellos y los siguen respaldando. También mencionó que en los próximos días lucirá un nuevo diseño de sonrisa que le está elaborando la odontóloga Jessica Odio Ribas.
Charanga Boys también tuvo la oportunidad de estar en la Teletón en diciembre, en el segmento familiar, lo cual los ha ayudado a crecer y a que los tomen en cuenta para más conciertos.
“Seguimos adelante, creciendo y llevando nuestra música a cada rincón. Gracias a todos por ser parte de este proceso”.
“Hemos estado en espacios importantes como De Boca en Boca y el programa número uno El Chinamo, y gracias a todo eso nos siguen llamando para más presentaciones”.
Por ahora están a la espera de afinar detalles del video grabado en Manuel Antonio para el tema Pasado Pisado y, una vez que Melissa Mora lo suba en sus plataformas y aquello explote y suba como la espuma, harán una gira de medios.
Finalmente, El Discípulo comentó que él está trabajando en el tema Puta Lobo donde el Lobo Feroz se convierte en un carnívoro bueno, porque el tema habla de la necesidad de erradicar de nuestra sociedad la violencia contra las mujeres.
Un tango en el Adriático
La noche del martes 24 de marzo navegamos hacia al Adriático, subimos por la revoltosa avenida 14, pasando por la Bíblica y sus muñecas recicladas. Cuando llegamos a la esquina con la calle 15, allí estaba el embajador del tango Oscar López Salaberry, el tigre del bandoneón, preparándose para la cátedra en aquel emblemático rincón.
Los tangueros empezaron a llegar hasta completar la docena. Allí estábamos amarraditos, pero listos para el derroche. Nos recibió efusivamente Lourdes Quesada, La Gran Lulú, quien ese día se olvidó de la química para ayudar a su primo German Moya, propietario del bucólico sitio. Lourdes ofreció calamares a la romana, mariscada y otros platos mediterráneos, aunque en el menú también había torta de huevo y chifrijo, pero al final nos convenció de pedir una empanada argentina, a tono con la noche argentada.
Cuando López Salaberry terminaba de afinar sus aparatos y de acomodar los papeles, llegó la musa mistonga Ofelia Deschamps, cual Terpsícore, pero en vez de una lira, en de la mano llevaba al bueno de Paul Robert.
Tras una breve mención sobre la historia del tango, sonó el bandoneón que nos transportó de inmediato a una noche especial. Ya en la segunda canción, Oscar y Ofelia abrieron pista, Lulú movió una mesa y aunque la emperatriz del tango pegó sus caderas con una silla, ni chistó… así es el tango, a veces duele.
El embajador siguió con su cátedra sobre los orígenes del ritmo argentino en los lupanares de Baires; mencionó a Gardel, a Lepera y las películas que grabaron en Nueva York, así como del éxito en París. También habló del lunfardo, la jerga nacida a finales del siglo XIX, durante una ola de inmigración italiana (década de 1870) en medio de la inestabilidad económica y la reunificación de Italia.
Y el "pibe" cantó:
La bohemia siguió evocando abrazos infinitos, también una milonga que Oscar bailó con Xinia Aguilar y después otro tango con Ofelia hasta que la noche se agotó, pero el espíritu de los tangueros Carlos Loría, La Loba Mora, Gianni Abarca, Cyra Bermúdez, Isabel Martín, Denisse Robert, Carlos Rodríguez, Xinia Aguilar y Elena Hoppe se mantuvo despierto.
“Mademoiselle Ivonne era una pebeta que en el barrio posta del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre griseta, animó las fiestas de Les Quatre Arts. Era la papusa del Barrio Latino, que supo a los puntos del verso inspirar, pero fue que un día llego un argentino y a la francesita la hizo suspirar. Madame Ivonne... la cruz del sur fue como un sino. Madame Ivonne... fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve; tu pena es de nie
ve...”
Cuando ya no había más espacio para bailar pegados, el bandoneón lloró Adiós Nonino.
“Desde una estrella al titilar... Me hará señales de acudir, por una luz de eternidad, cuando me llame, voy a ir”.
Sin decir ni mú, Oscar pinchó Más que tu amigo, de El Buki, y todo el mundo bailó la cumbia dos veces. Entonces era la hora de apagar el tango: Oscar guardó sus chunches y subió a buscar a Morfeo en los altos del Adriático.
Al día siguiente, el embajador se levantó temprano, pasó a desayunar donde La Macha, en Orotina, lo de siempre: dos huevos fritos, tres tajadas de maduro frito, tres rodajas de pan y un escarapelado jarro rojo de Rey. Luego siguió su camino a las playas del Coco, a tocar y a enseñar a bailar tango, especialmente este viernes que se verá en Carrillo, en el encuentro de emprendedoras, con un coro de 40 mujeres que están esperando al profesor, para cantar Caminito y A media luz; el cierre de la actividad será en el parque Amor de Temporada, en Playas del Coco.
Ahora, a finales de abril, el embajador irá a la Patagonia a ver a sus nietos, a ver sus tierras y a sus arrabales pero, promete regresar en octubre, para seguir dando lata con el tango. Esta es la vida de El Tigre del Bandoneón, entre las pampas de Argentina y la de Guanacaste.
De regreso al Adriático, celebro que este pedacito de mar, en Barrio Luján, en la microcuenca del río Ocloro, bautizado en honor a José Luján, y con nombre de aquel que está en medio del Mediterráneo, dedique muchas noches a la difusión de la cultura y del entretenimiento. Felicito a Germán Moya Rojas por mantener las tradiciones culinarias y por dar su espacio a artistas consagrados y emergentes.
“Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajés los tamangos, buscando ese mango, que te haga morfar la indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa: Yira, yira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda ni una mano ni un favor”.
Y, cuando en este mar de San José, al final de la avenida 14, haya tango y más tango otra vez, prometemos “volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, Errante en las sombras, te busca y te nombra…”
Te tengo un vieras
Vieras que el pasado 21 de marzo, en La Esquina de Buenos Aires, acudieron Francisco Chacón, Allan Vázquez y Elieth Salazar, a celebrarle el cumpleaños a Juan Sandoval Chaves, aunque no cantaron ni bailaron tango, sí entonaron el cumpleaños feliz. Juan es un joven alumno de la Ulacit, oriundo de Quepos; muchacho estudioso y muy aplicado, cursa las carreras de Administración de Empresas y Contaduría y está a un cuatrimestre de graduarse. Juan comparte sus compromisos académicos con su trabajo en un banco, porque siempre le han interesado las finanzas; incluso hace poco escribió un artículo sobre las fluctuaciones del dólar que fue publicado en El Financiero. Feliz cumpleaños.
Vieras que la actriz y presentadora Beatriz Rojas celebró el día del locutor con gran ilusión: “Con esperanza y fe, agradezco a Dios la posibilidad de hablar, de comunicar y poder usar la voz como instrumento". Para conmemorar la fecha, Beatriz tuvo una sesión fotográfica con Johana Fotografía.
“Ya les contaré el propósito de esta sesión, gracias a la gente que Dios ha puesto en mi camino para apoyarme en la vida y en este proyecto, mis hermanos Wen y Grace, mis amigos Boris, Carlita, Liz, Esteban, todo en las manos de Dios”.
Vieras que la reconocida atleta Devy González Jaén, reina de belleza, empresaria y destacada funcionaria del Banco Popular, completó el pasado 15 de marzo la media maratón United Airlines de Nueva York, una difícil prueba de 21.1 kilómetros, que pasó por Brooklyn, Manhattan y finalizó en el icónico Central Park de la Gran Manzana. Devy, quien es atleta de élite de la conocida marca deportiva New Balance, compitió con miles de atletas llegados de todo el mundo.
Pero eso no es todo, Devy superó su propia marca personal en nueve minutos, de acuerdo con los registros oficiales. Del grupo de corredores ticos que participaron, Devy fue la segunda en la categoría de mujeres con un tiempo de 1:22:39. Felicidades a esta guapa atleta que cada día nos sorprende con sus triunfos deportivos. Devy, además, es licenciada en Administración de Servicios de Salud y estudió carrera de Banca y Finanzas.
En el día del triunfo, Devy escribió:
“Hoy celebro a esa versión mía que no imaginaba llegar tan lejos en esta carrera. Algo que quizás parecía solo un deseo pasajero, una idea cruzada por mi mente pero, siendo honesta y con los pies en la tierra, se sentía un poco imposible y aun así lo logré. Porque, aunque mi mente dudaba en algunas ocasiones, mi corazón siempre supo que quería esto. Y sobre todo, porque durante el proceso trabajé, persistí y no me rendí. Hoy me aplaudo, me reconozco y me abrazo por todo lo que fui capaz de construir”.
Vieras que mi buen amigo Eduardo Córdoba Sáenz, amigo de Quepos y gerente de Unicomer, logró uno de sus sueños profesionales, al obtener recientemente una maestría en la prestigiosa Universidad de Harvard en Fundamentos de Neurociencia. ¿Y por qué lo hizo?
“Lo hice por una razón muy simple: siempre he creído que entender mejor el cerebro humano es una de las formas más serias de entender mejor la conducta, la comunicación, el aprendizaje y la toma de decisiones. Hoy cierro con mucha gratitud los tres certificados de HarvardX Fundamentals of Neuroscience. Ha sido una experiencia intelectualmente retadora y profundamente enriquecedora. Completar este programa me permitió fortalecer mi conocimiento en neurociencias, en el sistema nervioso, en el cerebro y en su funcionamiento, desde la actividad eléctrica de la neurona hasta la dinámica de las redes neuronales y la organización funcional del cerebro como sistema. Como parte de mi viaje de aprendizaje, valoro especialmente este tipo de formación porque confirma algo que considero clave: los grandes desafíos actuales exigen pensamiento interdisciplinario, rigor científico y aprendizaje continuo”.
No me queda más que felicitar a este profesional.
Vieras que en el cumpleaños de Juan Sandoval, en La Esquina de Buenos Aires, tuve el gusto de compartir con doña Elieth Salazar, de 80 años, pero con una mente tan clara como la de una chiquilla de 20. Doña Elieth me comentó que trabajo durante toda su vida en la gerencia de Recope como secretaria hasta que la jubilación la llevó a retirarse en su histórica casa en Cinco Esquinas de Tibás, donde vive y atesora recuerdos con su hijo Luis Solera Salazar, director del Departamento de Estudios Económicos de Recope. Su otra hija es Martha Solera. Desde estas líneas saludo a doña Elieth y celebro y agradezco la oportunidad de haberla conocido.
Vieras que mi amigo Gonzalo Sánchez Campos cumplió años el pasado 24 de marzo. Este joven es un abogado especializado en derecho laboral, reconocido por su compromiso, ética profesional y enfoque estratégico en la defensa de los derechos tanto de trabajadores como de empleadores. Como buen Aries, se caracteriza por ser una persona decidida, líder por naturaleza, apasionado y con una gran energía para emprender nuevos proyectos.
Además, es un emprendedor destacado como propietario de Rancho El Trapiche, un espacio para eventos que se distingue por su ambiente natural, acogedor y versátil, ideal para celebraciones sociales y corporativas. En su tiempo libre, disfruta viajar y relajarse en la playa, encontrando en estos momentos el equilibrio perfecto entre su vida profesional y personal. Además, Gonzalo, guapo entre guapos, cuida su figura para mantenerse en buena forma. Felicidades licenciado.
Vieras que el pasado 19 de marzo tuve un encuentro muy agradable con apreciados colegas que fueron compañeros míos en el periódico La Nación. El encuentro se organizó con motivo de la visita al país de Gonzalo Abarca, director de la Voz de los Estados Unidos de América (VOA), con sede en Washington.
Como teníamos tiempo de no juntarnos, se organizó una agradable tertulia en la que participaron Eduardo Ulibarri, Carlos Cortés, Armando González, Gonzalo Abarca, Ricardo Lizano e Ignacio Santos, quien hizo de anfitrión. Aunque no participó en la reunión, Nancy Dobles, el amorcito de Santos, pasó y nos dejó una tortilla española y unas croquetas de jamón serrano, elaboradas por ella misma; esas croquetas son de las mejores que he probado, la verdad es que estaban "DPM".
Vieras que el 25 de marzo, con motivo el cumpleaños de mi querida colega Lilliana Carranza, recordé un encuentro que tuve con ella y su esposo Jeffry James, en octubre del 2014. Recuerdo que fue una noche de vinos organizada por la importadora ALPISTE, en el restaurante Estación Atocha, que para entonces estaba ubicado en Sabana Norte, donde la pasamos muy bien, probamos buenos vinos y excelentes platillos de la gastronomía española. La verdad es que es bonito recordar… y si es con un vino mejor.Vieras que a pesar de los pesares y filtraciones indeseadas, el domingo 22 de marzo, Toni Costa, juez español de Mira quien baila, celebró la fiesta de los once años de su hija Alaïa y de Adamari López. La fiesta resultó entretenida y generosa, eso sí, todos hicieron caso de no tomar fotos de este con aquella, de aquella con este y de estos con estos.
Vieras que el 21 de marzo asistí a la Feria Española que organizó la Municipalidad de Escazú, en el parque central de la localidad. Había comidas, bebidas y mucha música. Hubo bailes, cuentos con Ana Coralia Fernández, guitarra con Roberto Víquez Salazar, música con Gipsy Band y tablao con Luis Fernando Aguilar. Una vez más me sorprendió el grupo de cante y baile flamenco Kahlé, donde interviene mi amigo guitarrista y cantante Johnny Berrocal junto a virtuosos como Dayán Morún, en la guitarra flamenca; Yessenia Elizondo, en el cante; el bailador Willy Villalta y la bailaora Iliana Mouledous. La verdad es que disfruté mucho de este espectáculo de primer nivel.
Por cierto, me llamó mucho la atención que en el puesto “Nina y Pipe”, en la feria española de Escazú, había buena paella, patatas, sangría, croquetas y dos muchachas muy coquetas. Se trata de las guapas Karen Hidalgo y de Lynda Murillo, ambas de Coronado, quienes gracias a sus cuerpos bien formados, llamaron la atención de muchos clientes. Ellas ni se enteraban porque estaban muy ocupadas atendiendo, pero más de uno se dio una vueltita por el chiringuito para darse un taquito… de ojo.
Vieras que la guapísima y talentosísima Keyla Sánchez celebró sus 34 cumpleaños el pasado viernes 20 de marzo, en una forma muy juiciosa. Keyla abrió su corazón y dejó claro que este nuevo año llega cargado de aprendizaje y evolución personal.
“No solo celebré un cumpleaños, celebré mi historia. Celebré todo lo que he sido, lo que he superado, lo que he aprendido… y en lo que me estoy convirtiendo. Gracias Dios por sostenerme incluso en los días en los que yo misma dudé, por no soltarme, por guiarme y por regalarme un año lleno de crecimiento, amor y propósito”.
En la reflexión por el inicio de su nuevo año de vida, Keyla dedicó unas palabras a quien fue hace un año.
“Tranquila… todo lo que hoy te duele, te está formando. No te rindas, no te traiciones, no bajes tus estándares. Lo que es para vos, te va a encontrar, pero primero tenés que convertirte en la mujer que lo merece”.
Qué bien Keyla, me gusta su forma de repensar.
Vieras que el locutor de Radio Monumental, narrador, imitador, humorista y parte del elenco de Pelando el Ojo, Marvin Ballestero, sufrió un aparatoso accidente el pasado 15 de marzo. Marvin, quien siempre anda en una poderosa moto, pero es muy precavido y cuidadoso, chocó contra un vehículo cuando iba para la radio. Marvin quedó bastante golpeado, sufrió muchos hematomas, se lesionó la rodilla, la clavícula y la columna, pero ya está en recuperación. Pedimos a Dios que mejore pronto y que lo tengamos de nuevo en los micrófonos, pues se trata de un excelente profesional y de una gran persona.
Vieras que la periodista Minerva Rojas, de quien hablé positivamente la semana pasada, por su desempeño profesional en De Boca en Boca, anunció que está embarazada. Minerva publicó una foto en la que aparece junto a su pareja Bryan Cordero, mostrando el resultado de un ultrasonido que muestra que el hijo de ambos está muy bien.
“Estamos muy felices… nos sentimos ilusionados por vivir esta nueva etapa juntos”, compartió Minerva, agradeciendo también los mensajes, el cariño y las oraciones recibidas”. Desde esta columna le enviamos nuestras congratulaciones a tan bonita familia.
Desde esta columna le enviamos nuestras congratulaciones a tan bonita familia.
Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.