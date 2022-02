Tía Zelmira: Bloquean columna de Jeannette Zamora

Rogelio Benavides Rivas/Editor/[email protected]

Cumpleañeros

Saludo al gran pintor Isidro Con Wong, quien celebra su natalicio este viernes 25 de febrero. Saludo a la guapa Xiomara Aguilera, quien también estará de cumpleaños (el 26 de febrero), Steph González (26), Mariluz Bermúdez (26), Kenneth Bolaños (27), Manuel Coronado (27), Jorge Quesada Palomo (27), El Discípulo Mario Alberto Díaz Pérez (28), Hellen Mena (2 de marzo), Franklin Chinchilla (2) y Luis Sanabria (3).

Yo soy El Discípulo

Nací como Mario Alberto Díaz Pérez, el 28 de febrero de 1985 en Guápiles, Limón. Mi infancia y adolescencia transcurrieron en Río Jiménez, Guácimo. Crecí libre y feliz, como le ocurre a quienes tienen la suerte de nacer campesinos. Mi familia tenía muy limitados los recursos económicos, pero me sobraba el amor por la vida. Jugaba en las plazas, me bañaba en las pozas, apeaba guayabas y disfrutaba de las cosas sencillas. Claro que jugaba bola en canchas abiertas y también en los polvazales, en las veredas y en los caminos calientes de aquella rica región del Caribe costarricense. Pronto entré a las ligas menores del equipo de fútbol Santos de Guápiles y también estuve en la categoría de Alto Rendimiento, hasta que una lesión acabó con mi carrera futbolística. Fueron otros santos los que me acercaron al gospel y la música cristina de alabanza. Comencé mi carrera como El Discípulo y dediqué ocho años a cantarle a Dios. Más tarde apareció la oportunidad de la música urbana y lo primero que hice fue ponerle un poco de salsa a mi vida al lado del sonero Willie Muñoz. Entonces tuve la oportunidad de grabar en solitario “Imposible para mí” y “Ya se fue cupido”, este último al lado de Junior Gayle y Melissa Mora; ambos temas tuvieron su propio video que rotó en forma masiva y exitosa. Luego vino el merengue urbano “Baby, I love you”. Ahorita mismo estoy trabajando profesionalmente en nuevos temas que escucharán muy pronto. La vida ha sido generosa conmigo y Dios mucho más. Claro que ha habido momentos difíciles y experiencias dolorosas que hubiera querido evitar… pero así es la vida. He cometido errores, he pedido perdón y he buscado nuevas oportunidades. He estado a punto de dejar todo, pero me he levantado y le he pedido al Creador fuerzas para seguir adelante. Le doy gracias a la vida. He tenido más alegrías que tristezas. He podido viajar y llevar mi música a otros países. Me he presentado en los más exitosos espacios de la televisión nacional y he sonado en la radio. He participado en todos los conciertos benéficos donde ha sido solicitado mi participación. Lo anterior lo he hecho con mucho gusto y con gran amor, porque eso me permite devolver a mis compatriotas mucho de lo que me han dado. Me siento bendecido. He conocido mucha gente buena que me ha tendido una mano de apoyo cada vez que la he necesitado. Soy agradecido y trato de no defraudar en quienes han creído en mí y en mis posibilidades como artista y como ser humano. No tengo dinero, pero me sobra nobleza y humildad. Tengo una vida por delante y una luz superior que me ilumina el camino. Lo mejor está por venir. A punto de celebrar el próximo 28 de febrero mi natalicio me digo “feliz cumpleaños” y confío en que quedan muchas cosas buenas para mí. Gracias a Dios. Gracias a todos por lo que me han dado y por lo que me darán. Yo también les daré mucho.

El Discípulo cumple años el 28 de febrero.

Te tengo un vieras…



Bloquearon a Jeannette Zamora

Vieras que desde la semana pasada le bloquearon el perfil de Jeannette Zamora, la de Escri-Viendo, en Facebook, y nadie ha dicho esta boca es mía. La noticia corrió como pólvora, casi como en secreto, con un dejo de satisfacción, pero ni sus amigos ni sus detractores comentaron absolutamente nada. Aparentemente, alguien la denunció y los administradores de esa plataforma bloquearon todos sus contenidos durante un mes. Esta columnista se mete con todos y con todo, muchos se han sentido ofendidos y algunos —los menos— la han acusado por los delitos de injurias, calumnias o difamación, pero la mayoría de las acciones legales no han llegado a los debates judiciales. En Facebook también la denuncian constantemente, pero pocas veces ha funcionado tal gestión; sin embargo, en esta oportunidad ella misma reconoció el bloqueo el pasado viernes 18 de febrero. Salió de esta manera a responder las consultas que algunos lectores se hacían cuando entraban a su página y veían el típico letrero de Facebook: “Este contenido no está disponibles en este momento”. Ciertos afectados por las columnas de Jeannette hicieron insinuaciones en sus respectivos perfiles sobre el bloqueo, pero nadie lo dijo directamente y aunque muchos estaban satisfechos con lo sucedido, prefirieron guardarse sus opiniones. La señora Zamora escribió: “Pronto comunicaré a mis fieles seguidores más detalles sobre lo ocurrido con la página que cobardemente y sin razón, me bloquearon. Esos a los que le duele mi éxito y trayectoria, no podrán con sus envidias. Esta que les amarga sus días, es una chineada de Dios y la virgencita de Guadalupe. Ellos conmigo. ¿Quién contra mí?”.

Vieras que la presentación de Christian Nodal en San Carlos, el 19 de febrero, desató muchas pasiones y le soltó las riendas a muchos que han estado amarrados durante estos tres años de pandemia. A pesar de algunos desencuentros con la alcaldesa del lugar, los encargados de Arceyut Producciones sacaron muy bien la tarea. Para el denominado “Forajido Tour” exigieron presentar el esquema de vacunación completo a las 35 mil almas reunidas en la sede de la Cámara de Ganaderos. Además, fue un buen detalle haber invitado como teloneros a los nacionales Leo Jara, Marco Jara y Sinca. El temor se apoderó de todos cuando surgió la versión de la alcaldesa del lugar, según la cual los productores no habían pagado esto y aquello y que no habían cumplido con tales y cuales requisitos. Entonces entró en acción el experimentado abogado Walter Brenes y, después de una larga jornada de reuniones y discusiones, se llegó a un arreglo y se pudo realizar la presentación. Ya con llave en mano, se abrió la posibilidad de este encuentro masivo donde todos disfrutaron como si no hubiera mañana. Allí vimos a Keyla Sánchez haciendo derroche de simpatía y de otras cositas; también dicen que llegó Melissa Mora con tres guardaespaldas… por si acaso un tortazo y también vimos disfrutando como enano al doctor Rodrigo Marín, quien, como por cuarta vez, regresó a los brazos de la querida y apreciada periodista Fabiola Herra. Vimos otras manifestaciones de amor y algunos gestos más atrevidos como alguna ropa interior que le lanzaron al cantante, pero eso es materia de otro cuento. “Estamos más que agradecidos con la prensa por el apoyo y seguimiento a esta situación, estamos muy contentos de que se reactive nuestra industria y que esto signifique el retorno de trabajo y bienestar para muchas personas”, dijo el empresario artístico Ernesto Arceyut, quien se apuntó calificación 10. Ahora a esperar a que sea marzo para ir a menear el esqueleto a Liberia con Los Ángeles Azules. Seguiremos informando.



Vieras que Alicia Machado sigue triunfando a su manera. Guapísima y siempre polémica, la ex Miss Universo está participando en una comedia titulada “Yo si soy arrecha, yo si soy cabrona”, que se presentará en los próximos días en Orlando, Miami, Nueva York y Puerto Rico.



Vieras que la guapa modelo y empresaria Nicolle Aldana, madre de dos hijos de edad escolar, casada con Mauricio Montero (conocido por algunos como Chunchito), está realmente guapísima; últimamente vemos reseñas de sus constantes viajes a la playa donde luce un cuerpo realmente espectacular. Desde sus apariciones en el desaparecido A Todo Dar, Nicolle destacó por su simpatía y su hermoso cuerpo, ventaja que sigue disfrutando aún. Felicidades a tan querida sobrina y nos alegra verla feliz y realizada.

Nicolle está cada vez más guapa.



Vieras que la presentadora y modelo Mimi Ortiz está realizada con el nacimiento de su hijo, quien esta semana cumple un mes. “Quiero disfrutarte cada segundo, no perderme ni un minuto de tu vida, deleitarme viendo como abres tus ojos, mueves tus manitas, reconoces mi voz, te consuelas en mis brazos, despertarme con ese olor que hipnotiza, enamorarme cada vez más de ti y que me quiera explotar el pecho del amor que siento. Un mes que lo agarra uno como un huracán de emociones, pero que te llena de ilusión porque si así ha sido un mes contigo no me imagino lo que será toda mi vida a tu lado. Te amamos mi pequeño gran gigante y feliz primer mes”, escribió Mimi.



Mimi Ortiz disfrutó mucho su embarazo.



Vieras que la destacada actriz Sofía Chaverri tiene una cercanía muy notoria con su perro salchicha Paco. El otro día se fueron a desayunar al restaurante Franco porque el peludillo estaba de aniversario; ella andaba feliz y el can solo se la quedaba viendo con ojos de sorpresa. “Debo decir que la comida estaba deliciosa y el café ni se diga. Además, como punto a favor, es ‘pet friendly’ —amigables con las mascotas— y a Paco lo atendieron como el príncipe que es, hasta tacita de agua le sirvieron”.



Sofía Chaverri ama a Paco.



Vieras que Jecsinior estrenó esta semana un nuevo tema con todo y video. Catalogado como uno de los artistas más reconocidos y queridos, da a conocer su faceta como compositor con su primer tema original “De esta me levanto” con arreglos del mexicano José Julián y acompañado por la Banda Tierra Liberiana. El director del videoclip es el cineasta José Mario Salas y la coprotagonista es la presentadora Viviana Calderón. Fue filmado en Tilarán con el apoyo de la municipalidad, el Hotel Puerto San Luis y en el Club Lago Arenal; contando con una fotografía maravillosa de nuestros hermosos paisajes como el majestuoso Volcán Arenal y su espectacular lago.



Vieras que después de poco más de un mes de la salida de Freddy Serrano de Multimedios, empiezan a surgir las verdaderas razones de su escape. De acuerdo con una información publicada por La Teja el pasado miércoles, si bien la empresa dijo que el periodista salía para aprovechar otra oportunidad laboral que le apareció, los cierto es que el propio Serrano escribió que se marchó porque no se sentía respaldado por el medio. Cuando le preguntaron por qué había dejado el puesto asumido en octubre, Serrano dijo: “Un buen soldado necesita una buena trinchera y eso no lo encontré en esa empresa”.



Vieras que, con apenas 17 años, el cantante Elouane irrumpe en el canto. “Desde muy pequeño he sido muy fan del género urbano y de todos los artistas, y cuando decidí empezar mi proyecto me propuse seguir los buenos ejemplos y hacer las cosas de la mejor manera posible”. Esa es la motivación con la que Elouane emprendió su proyecto artístico y, por ello, de la mano de un equipo de trabajo local e internacional, se viene preparando desde hace un año para lanzar su carrera presentándole al público un material hecho con mucho esfuerzo, cariño, calidad y con un sello propio. Así nace “Fall in Love”, un tema compuesto por el mismo Elouane junto a Alejandro Luna, con este tema el artista realizó la búsqueda de un estilo melódico y musical que lo identificara, que fuera parte del género urbano, pero incluyendo elementos del pop y otros sonidos. La consigna de Elouane es ofrecerle al público un artista integral, que cante, que baile y que le brinde un show, que transmita una experiencia completa, por ello ha trabajado fuerte no solo en la parte vocal y de composición, sino en varios aspectos relacionados con el performance en el escenario y cámaras. El videoclip fue dirigido por Cesc Mora, un joven productor que impregnó una serie de elementos que Elouane quería expresar a través de la pieza audiovisual: surrealismo, fantasía y una estética exótica llena de colores y movimiento.

Vieras que la exanimadora y modelo Vivian Campos cada día sobresale más como médico y con su especialidad en medicina estética. Últimamente, la doctorcita se ha especializado en rellenar los labios de las pacientes que procuran resaltar esa parte del rostro dándoles definición y volumen. También Vivian realiza otro tipo de procedimientos médicos. “Soy hija de una mujer maravillosa que, sola y con mucho esfuerzo, nos sacó adelante a mi hermano y a mí; hubo muchas carencias económicas y gracias a eso hoy valoro lo mucho o lo poco que tengo. Nuestra casa era de adobe, de las pocas que hace unos años quedaban en pie en Heredia centro; una vida simple pero hermosa que no cambiaría por ninguna de lujos. Soy feliz, soy fuerte y si caigo me levantaré las veces que sean necesarias. Agradezco cada día, cada momento, cada persona que llega a mi vida, porque la llave de la felicidad está en agradecer y ser humilde, siempre dar lo mejor que uno lleva en su corazón”, escribió la guapa profesional en Medicina.



