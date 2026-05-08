Tía Zelmira: 'Batalla de Karaoke' se pone mejor

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros

Este 8 de mayo celebran su cumpleaños la modelo Alexandra Núñez y la influencer Sharon Segura, esperamos que pasen muy felices en unión de sus seres queridos. También cumplen años esta semana el periodista Alberth Murillo Barrantes (cumple el 9 de mayo), la empresaria y presentadora Karina Garreta (9), la empresaria palmareña Kenia Gutiérrez (11), el supermáster en Música José Rosa (11), la licenciada Kimberly Chaves (11), el asesor legislativo Carlos Loría-Chaves (11), el empresario Ricardo Taylor (11), la empresaria Adriana Álvarez (12), el productor de Buen Día Mario “Gorras” (13), el empresario Roy Rivera (13), el arquitecto Sergio Araya Gutiérrez (13), el capitán Javier Aguirre (14), el periodista Saúl Oporta (14) y la modelo Katty Pérez. Felicidades a todos estos queridos sobrinos.

Este 11 de mayo cumple años el maestro José Rosa, toda una eminencia de la música, quien, además, es representante para Costa Rica de la afamada marca de instrumentos de percusión Pearl Drums.

Rosa, quien da clases a varios artistas nacionales, tiene un Bachillerato en Artes Musicales y una Maestría en Music en Performance, de la Universidad Central de La Florida; es Master de Educación Musical y Master en Music Technology and Game Audio Production, de la Universidad Southern Utah; también es Master en Educación Global de la Universidad de Arizona y tiene un doctorado en Educación in Applied Learning Science, de la prestigiosa Universidad de Miami. ¿Alguna otra maestría que tenga por ahí? Felicidades maestro, espero que disfrute su cumpleaños y que sea siempre muy feliz.



'Batalla de Karaoke' se pone mejor

La cuarta gala de Batalla de Karaoke marcó un nuevo paso en la evolución del formato, consolidándose como uno de los espacios de entretenimiento más activos de la televisión costarricense. Con una estructura dinámica y la participación constante del público, el programa mantiene su esencia: convertir cada domingo en una experiencia compartida en familia.



La verdad es que este espacio hay que vivirlo y disfrutarlo, sin ponerse mucho a analizar más allá del verdadero espíritu del karaoke, sin detenerse a pensar si canto o espanto, si entono bien o mal: se trata de disfrutar el canto con todo su encanto y sin mucho reparo, y eso lo sabe el público en el estudio y en sus respectivas casas.

Dylanna Mora y Keyla Sánchez, las más guapas.



El domingo 3 de mayo, como lo he hecho en las tres galas anteriores, fui a disfrutar de la fiesta y salí realmente feliz y motivado. Asistir me permite hacerme la idea de que estoy en una fiesta, en un bar de cualquier lugar y no en un estudio de televisión. Esa es la magia que logran los productores y creadores de este espacio, que ha sido muy bien recibido por los televidentes.



En esta oportunidad me acompañaron Lilliana “La Loba” Mora, Adriana Cordero, Juan José Sandoval Chaves, Raquel Lizano y Evelyn Benítez, quienes disfrutaron de la fiesta karaokera en todo momento. En la mesa nos acompañó Mario Nájera, gerente de Voz Institucional de Televisora de Costa Rica, quien nos invitó a una bebida de Manza Té, a una Imperial y a unas semillas mixtas Selva, que estaban buenísimas.



En la gala invitaron a cantar en esta oportunidad a Arlene Elizondo, artista nacional de exitosa trayectoria, quien ahora es solista. Cuando la saludamos, la tilaranense recordó que ella había nacido a la vida artística musical después de un programa de Canal 7 que se denominó Las Chicas Bubas. Además, en el público vimos a la cantante Xiomara Ramírez, quien disfrutó y aplaudió en forma generosa.



Por la mesa pasaron a saludar la guapísima Dylanna Mora, animadora de Productos Borden, y la encantadora Keyla Sánchez, quien esa noche se parecía a la bella princesa Rapunzel. También se acercó rápidamente al grupo el animador Álex Alvarado, quien no para ni un minuto en sus labores para transmitir el detrás de cámaras para Teletica Entretenimiento; a Álex los invitados le piden fotos y él los complace a todos, aunque tenga que hacerlo muy rápido para no descuidar sus asignaciones.

La cantante Xiomara Ramírez y Álex Alvarado.



De acuerdo con el periodista Bernal Fonseca, de Voz Institucional de Teletica,

el respaldo de la audiencia sigue siendo una de sus fortalezas. La votación, abierta e ilimitada a través de WhatsApp, permite que los televidentes definan el rumbo de la competencia en tiempo real, reforzando una interacción que supera el millón de votos por noche. Este nivel de participación no solo impulsa a los concursantes, sino que convierte al público en protagonista del espectáculo.



A diferencia de galas anteriores, esta entrega destacó por una mayor integración de dinámicas dentro del set, donde el entretenimiento no se detuvo entre presentación y presentación. Espacios interactivos, activaciones en vivo y momentos con el público en estudio aportaron fluidez al programa, manteniendo la atención durante toda la transmisión.



La gala ofreció un recorrido musical amplio, con canciones que conectan con distintas generaciones y estilos a cargo de los concursantes Allison Jiménez, Misley Rivas, Tracy Jiménez, Oscar Ramírez, Andrés Barahona, Karol Campos, María Alejandra Alfaro, Ángel de Jesús Somoza, José Manuel Quesada, Jacqueline Segura, y Richard Gómez. Al final de la jornada, Tracy Jiménez fue anunciada como la participante más apoyada por el público, asegurando su pase a la gran final y sumándose a los finalistas ya confirmados.

Tracy Jiménez pasó a la gran final.



Sin dudas y con mucha fe

Tal y como estaba previsto, anunciado y convocado, Montserrat del Castillo estrenó el jueves 30 de abril el pódcast Entre dudas y fe pero, por lo que vimos, ella tiene pocas dudas y mucha fe en el amor, porque justo ese día apareció en escena su nuevo novio Gustavo Chaves Araya y, aunque no era el propósito ni la idea, esa figura junto a la anfitriona, se robaron la atención.



Claro que los invitados le pusieron cuidado al tema principal, el cual era estrenar el pódcast que presentará junto a María José Quesada, su hermana en la fe, pero, por lo demás, la decoración, los detalles, los tonos, las bebidas y comidas servidas en Casa Maroki’s, más bien crearon un ambiente especial, casi tierno, casi de "me quiero volver a casar".



Aunque cada vez son menos frecuentes este tipo de convocatorias con la prensa, la respuesta de medios fue generosa. Ahí vimos a Manuel Herrera, de La Teja, quien no se perdió detalle alguno y después publicó de todo y más; también andaban los influencers Álex Alvarado y Mariana Uriarte y la nueva presentadora de Canal 7 Dylanna Mora, así como las cámaras y los reporteros del programa de canal 7 donde ella trabaja como presentadora De Boca en Boca (DBB).



Saludé a los periodistas Allan Andino, Diego Piñar, Rodolfo Rodríguez, Daniel Von Breyman —me hizo falta el bueno de Adison González— y a los presentadores Bismark Méndez, Mauricio Hoffmann y María Fernanda León, todos ellos sus compañeros en DBB.

Montserrat del Castillo y su novio, desde febrero, Gustavo Chaves Araya.



También estaba la vestuarista de Teletica Sandra Carvajal, el locutor Jorge Madrigal, de 94,7, el pediatra de Jhona su hijo, Luis Alonso Picado, su abuelita Ana Cecilia Alfaro y otros familiares suyos, así como de María José Quesada, esposa del DJ que animó la actividad y produjo varios de los segmentos.



De verdad que hace tiempo no asistía a una fiesta con tantos detalles cual si fuera un bautizo, un quinceaños o una boda. Desde la entrada nos recibieron con un suave coctel y de un color acorde con los tonos rosa de la decoración. Las anfitrionas usaron un vestuario similar, brillante y de lujo, para el recibimiento de los invitados y después se pusieron algo más informal —como en la bodas—, acorde con el concepto y la paleta de colores del pódcast.

Usaron colores pastel para no salirse de la temática; hasta los accesorios los diseñó la marca Toque Celestial en esos tonos. En cuanto a la comida, hubo barra de tacos mexicanos, pizza artesanal, finos cocteles y una generosa y variada mesa de dulces; también entregaron vasos y porta vasos de recuerdo con el nombre y el logo del programa.



Claro que cualquiera podría haberse confundido pues en aquel marco tan romántico apareció por primera vez en escena Gustavo Chaves Araya, el novio de la anfitriona y, en adelante, la pareja fue, inevitablemente, el centro de atención del fiestón. Desde los preparativos, muchos apostaban a que Gustavo no llegaría, pero el galán se la jugó y llegó.

​“Estamos en un acto muy importante para mí porque se llama cumplir metas y sueños y creo que la pareja es fundamental también para que lo sostenga a una, porque he estado con mucho trabajo, muy cansada y él me ha apoyado mucho en muchísimos aspectos para lograrlo. “Obviamente, él tenía que estar aquí”, dijo la guapa al periodista Manuel Herrera, de La Teja.

Montserrat del Castillo está feliz con el amor y con el trabajo. Foto: Jorge Navarro/GN.



Según contó Gustavo a La Teja, la relación con Montserrat inició a finales de febrero, aunque ella dice que apenas tienen ocho días de novios. En realidad, esa es la cantidad de días que han pasado desde que ella aceptó que le estaba dando una segunda oportunidad al amor. “Estamos en una etapa bastante bonita. Creo que a veces nos asustamos un poquito porque va como muy rápido, pero son las cosas que fluyen y nadie las está forzando. Estamos en una etapa bastante buena”, dijo.



En cuanto al pódcast, que transmiten los jueves Montserrat del Castillo y María José Quesada, que ya lleva dos episodios, de los cinco programados, hablan de temas muy personales y de las cosas que más aprendizaje les han dejado. Los programas se encuentran en plataformas como Spotify y YouTube.



Es importante agregar que con esta actividad, se estrenó Casa Maroki’s, un sitio amplio, con una decoración especial, con buen estacionamiento, con un buen menú y con un escenario permanente para la presentación de música, teatro o cualquier otra actividad. Este lugar está recomendado, queda por Sabana Oeste y sería bueno que vayan a conocer.

Sandra Carvajal y Jorge Madrigal acompañaron a Montserrat en el lanzamiento del pódcast.

Te tengo un vieras

Vieras que una de las noticias más tristes y más comentadas de la semana fue la muerte del chihuahua Gianni, de la vestuarista de canal 7, Sandra Carvajal. La pequenísima mascota, de 14 años de edad, pereció en las fauces de un corpulento y feroz pitbull.

La mañana del domingo 3 de mayo, Gianni salió a pasear a las 7 a.m. cerca de la Iglesia de San Pablo de Heredia, con Sandra y Jorge Madrigal y, cuando pasaron cerca del portón de una casa, el pitbull sacó su cabezota y de un solo mordisco atrapó al pequeño y no lo soltó hasta matarlo, mientras Jorge hizo ingentes esfuerzos para salvarlo. Lo más grave es que, después del ataque, los dueños de la fiera tomaron el asunto con indiferencia y hasta duraron un buen rato en devolver el cadáver de Gianni. No hubo disculpas ni asumieron ninguna responsabilidad.

En Polonia existen leyes según las cuales, si alguien tiene un perro considerado de raza potencialmente peligrosa, debe obtener un permiso especial para poder tenerlo, y en muchos casos también se recomienda o exige una formación adecuada. Quizá ha llegado el momento de generar un cambio en Costa Rica para que se introduzcan regulaciones similares.

Por lo anterior, Sandra, quien acudió el martes 5 de mayo al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) a poner la denuncia, iniciará un movimiento para que se legisle sobre el tema, pues cada vez son más frecuentes este tipo de ataques.

“Creo que algo así sería necesario en Costa Rica, para que esta pérdida tan dolorosa no haya sido en vano y para que podamos transformar esta tragedia en algo positivo”.

Sandra Carvajal todavía llora a su querido Gianni.

Vieras que ante la muerte de Gianni, Jorge Madrigal, Locutor de 94,7, contó que fue el primer chihuahua que adoró. Adoró cuidarlo, adoró chinearlo, curarlo.

​"Sé que me amó como sólo él sabía hacerlo. Caminar con él era complicidad y terapia. Cuando mi Mozart el salchicha (su hermano adoptivo) partió; Gianni no me soltó, y hasta puedo jurar que absorbió parte de mi tristeza. Me ayudó a reponerme. Esta vez no te pude proteger Giannito. No pude alzarte a tiempo. Perdón. No merecías irte así. Tal vez el dolor algún día pase, pero la felicidad de sentirme tu papá, nunca se va a borrar de mi corazón. Te lo prometo. Gracias por todo lo que le diste a mi vida”.

Jorge Madrigal con Gianni.



Vieras que con la muerte del Gianni, recordamos cómo aquel perrillo tan pequeño lograba ablandar los corazones de algunos duros como el árbitro Ramón Luis Méndez, quien cada vez que lo veía jugaba con él y hasta se tiraba al suelo a chirotear. Ramón era más bien parco, pero cuando veía a Gianni, alguna química operaba en su cuerpo y sacaba su alma de niño. Ahora los dos deben estar jugando en el infinito y más allá.