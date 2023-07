Tía Zelmira: Ay Santa Teresa, ¡qué proeza!

21 de julio de 2023, 8:00 AM

Siempre escuché hablar maravillas de Santa Teresa, la no tan santa de Cóbano, al norte de la provincia de Puntarenas, en el extremo occidental de la gran Península de Nicoya. Ha sido mi destino turístico pendiente, pero cuando pude conocerlo, ya era tarde, yo estaba muy mayor y mis nietos muy menores.



Fui la semana antepasada a aquellas curvas marítimas, con mi esposa, una de mis hijas, su esposo y mis dos adorados nietos, grupo completamente negado para aventurarse en aquella tierra de todos y de nadie. No es un lugar para viejos ni para niños, aún así, nos fuimos.



La amorosa Cristina Mora, la hermosa Lala Barboza, mi colega Laura Rodríguez y más recientemente el reconocido abogado y activista ambiental —también surfo— Wálter Brenes, me hablaron mil y una veces de aquel paraíso pegado a Cabo Blanco, Malpaís y Montezuma. Cristina siempre viajaba con los güilas y su marido; Lala gozaba sola o acompañada y Laura se fumó aquellas orillas y se retiró de las luces de Telenoticias.



Tomamos el ferry en el puerto de Puntarenas y llegamos a Paquera; linda travesía sobre las aguas del Golfo de Nicoya: inédita experiencia para la familia. Llegamos a Santa Teresa —más bien a Malpaís— cuando el día ya no era día y la noche no había llegado. Una casa amplia, fresca, limpia y segura, pero con tres inconvenientes para una tribu pegada 24 horas a la teta electrónica: no había televisión ni piscina ni lavadora; afortunadamente, tenía wifi para Internet y demás juguetes virtuales. Las carencias las supimos antes del viaje, pero estar allá y sufrirlas, es otra cosa.



Nos recibieron unas argentinas encargadas de administrar la casa, nos pareció raro, pero eso es normal allá donde predominan nicaragüenses, israelíes y colombianos, y las mencionadas amigas de Óscar Arias, pero no repetiré el chiste para no tener problemas y reclamos diplomáticos.



La residencia está en una propiedad donde hay otras cuatro casas y un aula para clases de danza y de yoga… no podía faltar. No tiene vista al mar ni a la montaña, no se ve nada: ni el atardecer, ni los cocos ni las olas, pero aúllan los congos Sancho. Así son la mayoría de los sitios de hospedaje de alta gama porque los de superalta, están en alto y los de media y baja, no se ven, están envueltos en la yerba y en el follaje natural y abundante de la región.



Ya instalados y tras haber sufrido una invasión nocturna de mapaches, encargados de destruir y malograr nuestros víveres, al día siguiente peinamos la zona para saber dónde nadar y vagabundear. Nos fuimos del cruce de Cabuya con dirección a playa Carmen, capeando los 1.500 huecos y el espeso chilate permanente de la ruta; el recorrido no es largo, pero se dura su buen rato antes de llegar al área comercial donde hay de todo un poco sin faltar Gollo, Monge, Ekono, Maxipalí y Megasúper. En el trayecto hay desechos de todo tipo: aluminio, madera, hierros viejos y otros chunches restos de un pasado esplendoroso. Las bolsas plásticas con basura se desbordan de los estañones recolectores, esperando el camión y formando parte de un lamentable paisaje.